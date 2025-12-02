Новини
Генерал Сирски: Прочистването на руснаците продължава
2 Декември, 2025 21:42 1 859 72

Сирски посети украинските подразделения на издирвателно-ударната и тактическата група в Купянск и проведе съдържателен разговор с командния състав

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) успяха значително да подобрят тактическата позиция директно в Купянск, Харковска област. Това обяви днес главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски, съобщава Цензор.НЕТ.

Ситуацията в града

Сирски посети украинските подразделения на издирвателно-ударната и тактическата група в Купянск и проведе съдържателен разговор с командния състав.

Украинските военни обсъдиха изпълнението на мерките за стабилизиране на обстановката в района на Купянск.

Прочистване на града

"Чух доклади за оперативната обстановка - информацията е обнадеждаваща. Нашите части успяха значително да подобрят тактическото положение директно в града. Пътищата за проникване на диверсионно-разузнавателните групи на противника са блокирани.

В ход е разчистването на територията на Купянск от руските окупатори, които имат "успехи“ само в пропагандната плоскост. Работим за постепенно изместване на противника от неговия плацдарм северно от града, както и от редица други райони, където руснаците все още поддържат своето присъствие“, отбелязва главнокомандващият.

Сирски допълни, че е дал указания за осигуряване на нуждите на войските, по-специално, с допълнителни средства за засилване на огневото въздействие върху руските сили.


  • 1 така, така

    57 1 Отговор
    То като гледам прочистването на руснаците трябва да започне от него, все пак е 100% руснак.

    21:43 02.12.2025

  • 2 Тео

    59 0 Отговор
    Тоя утре или вдругиден ще е пред Москва ако можеше само на приказки😑

    Коментиран от #10

    21:45 02.12.2025

  • 3 БеГемот

    48 0 Отговор
    Тия са много забавни ....скоро ще прочистват руснаците и от Киев....

    21:49 02.12.2025

  • 4 Миролюб Войнов, офицер от НАТО

    2 38 Отговор
    Сирски, Александър (Саша) Сирски !!!
    Единствения кадърен руски генерал, сред купчината толстожопи, yзкoглази "генерали" в Кремле 👍

    Коментиран от #18, #21

    21:50 02.12.2025

  • 5 Жуков

    36 0 Отговор
    Аз ако контратакувах като ВСУ, Вермахта да си беше взел 2СВ.

    Коментиран от #26

    21:51 02.12.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    40 2 Отговор
    Тия всеки ден губят нов град, ама иначе прочистват руснаци 😅😅😂😂😂🤡🤡🤡🤡

    21:53 02.12.2025

  • 7 Исторически парк

    35 0 Отговор
    Все едно слушам речи на Хитлер от 1945та 🤣😂😅😆😁

    Коментиран от #12

    21:53 02.12.2025

  • 8 Чистач

    22 0 Отговор
    До къде ще продължи зачистването - до Масква или до Киiв?

    21:53 02.12.2025

  • 9 Миролюб

    18 2 Отговор
    Ако искате да зарадвате и украинците и руснаците и по-голямата част на света, спрете тази братоубийствена война!!!

    21:54 02.12.2025

  • 10 така така

    4 25 Отговор

    До коментар #2 от "Тео":

    Както Путин за два дни щеше да завземе Украйна 😂😂😂 .Дай им само празни приказки, русофилите обичат да слушат приказки,най - вече празни 😆

    21:54 02.12.2025

  • 11 Атина Палада

    23 0 Отговор
    Изобщо тия воюват ли там,или само ни баламосват за да хвърчат траншовете евраци ...Журналистически крак там не е стъпвал..Каквото ни кажат това е ..Убити толкова- убити!Пленени толкова-пленени! Ама дали е истина или не . Така са казали руснаците у украинците ..Ами те така могат да ни разказват още години наред .Ние от къде толкова стотици милиарди да им изпращаме
    Спомням си много добре за една снимка уж от разрушена сграда от руснаците а снимката се оказа от разрушения в Сирия...Та кой знае още колко такива снимки са ни представяли ...

    Коментиран от #20

    21:55 02.12.2025

  • 12 Някой

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Исторически парк":

    Кратко, точно и ясно.

    21:55 02.12.2025

  • 13 Оффф, и този

    24 0 Отговор
    почва да фантазира... сигурно е добарал шкафчето на зеления наркос със бялото прахообразно вещество...

    21:55 02.12.2025

  • 14 Помни

    27 0 Отговор
    Още преди няколко дни , Русия освободи Купянск . Путин заяви , че източно от Купянск са обкръжени 15 украински батальона , които отказват да се предадат и за това сега поетапно ги унищожават . Източно от Покровск , който днес бе официално обявен за освободен в Мирноград също са обкръжени около 2000 украински военни и сега руснаците ги ликвидират . Днес бе обявено и освобождението на Волчанск . Днес бе обявено обкръжението и на украинците в центъра на Степногорск , където ги изтребват . Руснаците воюват и в очертанията на градовете Константиновка, Гуляйполе, Красний Лиман, Северск, които в близките седмици също ще бъдат освободени.

    21:56 02.12.2025

  • 15 До Иван

    25 0 Отговор
    Путин, цяла Русия , и целия генерален щаб доказаха че Купянск и Покровск че и други са на пълно под руски конторол а този излиза след дъжд качулка и казва че прочистването на руснаци започва но и набира сила, казано като глупост след глупост, най вече 15 млн цивилни избягаха зад граница, 5 милиона жертви, преговорите ги изискват те украинците и те европйците и те американците, никъде не видях Кремъл, руския народ или изобщо руснаците да искаг.т преговори те си вършат работата и напредват усърдно и печелят, ак печелят с колоко жертви е без значение но го правят и затова не скат преговори само губещите от киев са тези от 4 години искащи постоянни преговори за нещо то не беше за оръжие то за пари, то за войници то за преговори и все са губещи с пропаднала Европа и Америка то такъв враг като Русия не се побеждава

    21:56 02.12.2025

  • 16 Обективни истини

    23 1 Отговор
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    21:57 02.12.2025

  • 17 Баце ЕООД

    21 0 Отговор
    Абсолютния сценарии както с Мариупол..

    21:57 02.12.2025

  • 18 Верно е

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "Миролюб Войнов, офицер от НАТО":

    Лично занули цялата украинска армия

    21:58 02.12.2025

  • 19 ХoХуХи

    16 1 Отговор
    Прочистване с пречиствателни перорално, следва същото но перанално.......за Храбрите укроси!!!!VIVA SOROS!!!!!!

    21:58 02.12.2025

  • 20 Хаха

    1 17 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    ЕМи дали воюват питай разбитата километри руска унищожена колона от 4 км, Киев за 3 дни , 12 000 войници на Северна Корея, 20 000 дрона на Иран, чиповете на Китай за Ракетите им, попитай генералите за 4 годишните ядрени заплахи и тогава може да попиташ изобщо някой воюва ли в Украйна

    Коментиран от #27

    21:59 02.12.2025

  • 21 Атина Палада

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Миролюб Войнов, офицер от НАТО":

    Тоя е само един шапкар..Всички първи сега в Украйна,там сиви,бембиани кардинали разни с изключение на Зеленски са от руското разузнаване..А вие вярвайте,че Украйна воюва с Русия...

    Коментиран от #38, #41

    21:59 02.12.2025

  • 22 Значи Руснаците си нападат вече след

    15 0 Отговор
    Покровск и си превземат селата едно след едно, а Украинците още си пазят Покровск. Еми да са живи и здрави началниците им и учителите им където са ги обучили на такава военна тактика.

    22:00 02.12.2025

  • 23 yкpонюз

    11 0 Отговор
    Бля, бля ykpoглупости за повдигане на бойния дух на натьовци😉

    22:01 02.12.2025

  • 24 Гориил

    13 0 Отговор
    Какъв вид прочистване може да извърши една армия, умираща, заобиколена от глад и липса на помощ за ранените? Какво бъдещо поражение може да претърпи тази армия, ако единственият ѝ източник на провизии са безпилотните самолети, доставяни от европейците? Да предположим, че тази обречена армия ще издържи още една седмица или десет дни. Черната птица на смъртта е разперила криле над тази армия.

    22:01 02.12.2025

  • 25 Малкия холандец

    2 0 Отговор
    🫡😄😄😄

    22:02 02.12.2025

  • 26 Ервин Ромел - Лисицата, генерал

    2 10 Отговор

    До коментар #5 от "Жуков":

    "...Аз ако контратакувах като ВСУ, Вермахта да си беше взел 2СВ....."

    Ами точно така Жуков е "пабедил" - с бездарие и месо !!!
    На един ариец са се падали шест убити руснака.
    А Германия просто е искала да освободи потъпканите руснаци от монголци, кавказци, грузинци и прочая напаст 😁

    Коментиран от #59, #63

    22:02 02.12.2025

  • 27 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хаха":

    За каква унищожена колона говориш,като връщането й беше по политически причини и изобщо там не е имало някакво бойно съприкосновение...Айде у лево ..

    22:02 02.12.2025

  • 28 15 украински батальона

    12 1 Отговор
    са напълно обръжени край Купианск, без никакви шансове за евакуация! А самия Купианск отдавна няма стратегическо значение!
    Пък тука ни разтягат старите локуми наСирски!

    22:03 02.12.2025

  • 29 И вас ви

    6 1 Отговор
    поизчистихме-една шепа бандеровци има нема.....

    22:03 02.12.2025

  • 30 ЦИРК

    4 1 Отговор
    Вероятно Сирски има предвид Купянское и Покровское , а нашите превеждат Купянск и Покровск...

    22:04 02.12.2025

  • 31 Механик

    12 0 Отговор
    Сирски, ти си предател по всички определения за тая дума.
    Но това не е важно в случая. Важното е, че ти, като ВЪНШЕН човек скоро ще бъдеш ПОХАРЧЕН от Зели и неговата команда. Вероятно ще те махне заради загубата на Покровск и района. Все на някой трябва да се хвърли вината, нали знаеш.

    22:04 02.12.2025

  • 32 Зеленски съм

    7 0 Отговор
    Така прочиства, че накрая Украйна ще капитулира, хахаха

    Само си представете нивото на този генерал Сирски. Или пък просто е агент на путин внедрен при Зеленски.

    Коментиран от #60

    22:04 02.12.2025

  • 33 УКРАЙНА 🇺🇦

    1 5 Отговор
    Слава на Украйна мачкайте гадовете

    Коментиран от #37, #69

    22:05 02.12.2025

  • 34 Това което пише тук

    7 0 Отговор
    Е от преди 14 ДНИ-ТОВА ОТ ТОГАВА Е В РЪЦЕТЕ НА РУСИЯ-И ОДЕСА ЩЕ Е РУСИЯ... Я С Н О...

    22:05 02.12.2025

  • 35 000

    5 2 Отговор
    Край, украйна печели. А сега давайте пари. Още пари.

    22:06 02.12.2025

  • 36 тома

    6 0 Отговор
    Ако нямаше интернет веднага щяхме да му повярваме

    22:06 02.12.2025

  • 37 Мачкаш ми

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    М Ъ Д Е Т Е

    22:06 02.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Руската делегация с Кирил Дмитриев

    5 1 Отговор
    , се разхождат с Уиткоф от САЩ из Москва като последния е облечен в черно яке с герб на Русия, с надпис "Русия" и автограф на якето на президента Владимир Путин, а Сирски си прочиства руснаците и е щастлив.

    Коментиран от #66, #71

    22:08 02.12.2025

  • 40 Ъхъъъъъ....

    3 0 Отговор
    проведе съдържателен разговор с командния състав във канализацията на Купянск

    22:09 02.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хаха

    1 8 Отговор
    САЩ за 100 години военни действия в всички 200 държави в света е стъпвал американски крак и 99% загубени войни имат 150 000 жертви а Руската ядрена армия втора света и първа по територия с над 1000 вйни само след независимостта си от СССР е само на загуба, а за 4 г война 4 милина русначета окупатори вече ги няма и въпреки това продължават да побеждават на 1500 кв фронт савмо в Източна Украйна, путинопитека нов вид хора на този свят които не са неандарталци превзеха вече над 200 000 села, над 1 милион града на УКрайна, разрушиха не идин или два цивилни блока с цивилни жители и все още побеждават в УКрайна и казват че утре са готови да смачакат ЕС САЩ НАТО и Брюксел не за 3 дни а за няма и 24 часа тоест ако Европа иска да война то тия дето превзеха Киев за 3 дни щели да разбият Запада без Китайска и азиатска помощ и без ядрения си арсенал за 3дни да се смееш ли на Путин отворкото

    Коментиран от #65

    22:09 02.12.2025

  • 43 Тая укронази се е изплякал

    7 1 Отговор
    в най-добрите традиции на Гьобелс.,

    че е ги е надминал даже!

    22:09 02.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ами

    4 5 Отговор
    Престанете да препечатвате статии от "Фокус".
    Тия са по-зле и от DW.

    Коментиран от #56

    22:11 02.12.2025

  • 46 Мойсей със Жезъла

    2 3 Отговор
    Сиринясалия пак изтрещя, разчиствал бил. Скоро и Купянск ще загуби стратегическо значение.

    22:12 02.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Не знам защо триете

    3 1 Отговор
    Да в и €@ Фут КАТА М@ЙNA PEDERASTKA NA REDAKCIATA

    Коментиран от #50

    22:12 02.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Репортер

    3 1 Отговор
    Брутални загуби на окупаторите. В YouTube е пълно с видеодоказателства за убиването на рашистите с дронове .

    Коментиран от #61

    22:15 02.12.2025

  • 53 Смех в блатото

    1 1 Отговор
    Украинските генерали ме кефят. Непрекъснати пресконференции, приказки, интервюта, нагласени снимки, фотографи, кинематографи, журналисти. Не им остава време за да водят войната, затова и слушат какво им приказват от централата на НАТО. Пародия.

    После при размяната на трупове 1000 украински срещу 50 руски. Не внимават просто украинците и стават злополуки.

    А най-яото беше преди време когато някакъв генерал се изцепи, че който нападал давал три пъти повече загуби, само защото нападал. Мечо Пух би му завидял на оптимизма.

    Между другото, нали Зеленски щеше да обменя завладения Курск за Донбас? Как върви замяната?

    22:16 02.12.2025

  • 54 Снегурочка

    1 2 Отговор
    Сирски играе много компютърни игри. Тотално е изтрещял.

    22:17 02.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Лошо ти става от истината, а копейко? 😁

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    Поплачи си!

    Коментиран от #58, #62, #67, #68

    22:17 02.12.2025

  • 57 Статистика

    1 3 Отговор
    Военни загуби на жива сила Германия - 6.5 милиона войника , СССР - 9 милиона ( 3 милиона са загубени при първия удар - убити и пленени)
    Общо загуби на СССР на хора 25 - 27 милиона ( 14 - 16 милиона са цивилни жертви) .
    Разбра ли сега умнико , че никакво 6 към едно не е имало ....даже при най - големия сблъсък при Курск Германия е разполагала с 950 хиляди войници за операцията, а СССР с милион и половина войници т.е. съотношението е от порядъка 1,6 към 1 в полза на руснаците...има си статистика в нета , даже на английски можеш да я прочетеш.

    Коментиран от #64

    22:17 02.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Статистик

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ервин Ромел - Лисицата, генерал":

    Военни загуби на жива сила Германия - 6.5 милиона войника , СССР - 9 милиона ( 3 милиона са загубени при първия удар - убити и пленени)
    Общо загуби на СССР на хора 25 - 27 милиона ( 14 - 16 милиона са цивилни жертви) .
    Разбра ли сега умнико , че никакво 6 към едно не е имало ....даже при най - големия сблъсък при Курск Германия е разполагала с 950 хиляди войници за операцията, а СССР с милион и половина войници т.е. съотношението е от порядъка 1,6 към 1 в полза на руснаците...има си статистика в нета , даже на английски можеш да я прочетеш.

    22:18 02.12.2025

  • 60 Ами ДА...!

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Зеленски съм":

    Сирски си е чист руснак...!
    Освен това е завършил,като нашият Тагарев-
    ,,Московската Военна Академия" ,като се е клел,с военна клетва във вярност към...Русия...!

    22:19 02.12.2025

  • 61 Дед Мороз

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Репортер":

    Американците са се видили в чудо. Накрая разбраха, че Зеленю е агент на Путин и ще води войната докато Русия вземе Одеса и Киев. Нямат полезен ход. Путята ги направи на маймуни. Но най-тежко го отнесоха европетата, спор няма.

    22:20 02.12.2025

  • 62 Го ду ха ш

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Лошо ти става от истината, а копейко? 😁":

    ПЕДАЛ

    22:20 02.12.2025

  • 63 Викаш

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ервин Ромел - Лисицата, генерал":

    Печелили, печелили германците пък капитулация.. Сега същата работа. Че и пак нацисти, да му се не види

    22:20 02.12.2025

  • 64 Над 35 милиона са загубите на СССР

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Статистика":

    през ВСВ. Над 18 милиона само военни жертви.

    22:21 02.12.2025

  • 65 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хаха":

    Всички помним как САЩ се изнесоха от Афганистан.
    Всички видяхме как Иран ги изрита от Персийския залив.
    Да си щъкат кротко в американския залив, за да не ги изритат и от там :)

    22:21 02.12.2025

  • 66 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Руската делегация с Кирил Дмитриев":

    В САЩ ,когато беше Зеленски с евролидерите при Тръмп и Тръмп ги беше наредил на едни ниски столчета ,тогава ,Хексет нали отиде с вратовръзка в цветовете на руското знаме.

    22:22 02.12.2025

  • 67 Баце ЕООД

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Лошо ти става от истината, а копейко? 😁":

    Кой риве уе? Ти ревеш... Ама имаш не само да ривеш още, ами и да го смучеш

    22:22 02.12.2025

  • 68 Голапаш

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Лошо ти става от истината, а копейко? 😁":

    Целия-26см.

    22:22 02.12.2025

  • 69 Да бе да...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    ,,Мачкайте"...?!
    Ми то така лесно ,ве...да даваш акъл от дивана-друг да ,,мачка"...!
    То така и баба знае!
    Не се излагай,ами рипай от дивана и на фронта...- да...,,мачкаш"...!

    22:23 02.12.2025

  • 70 Руската армия са

    0 0 Отговор
    блокирали всички Украинските логистични пътища към Мирноград и Покровск достъпа до тях е невъзможен в Покровски район, Донецка област. Това се казва в доклада на анализатори от Института за изследване на войната (ISW). Така източник от разузнаването предупреждава, че Украинските войски практически нямат логистична подкрепа и са без помощ от никъде, тъй като Руските военни сили контролират или обстрелват всички Украински линии за доставка на провизии и на боеприпаси. Според източника въоръжените сили на Украйна вече не могат да извършват логистика до Мирноград дори и пеша поради заплахата от проникване на Руски диверсионни групи, удари с дронове и мини.

    22:23 02.12.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ПО ТОЧНО

    0 0 Отговор
    БЕЗАРАБСКИ ФРОНТ.... ..ЛЪжЕ , НАЩЕМИ СИРИ МАЖАТ..............

    22:25 02.12.2025

