Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) успяха значително да подобрят тактическата позиция директно в Купянск, Харковска област. Това обяви днес главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски, съобщава Цензор.НЕТ.
Ситуацията в града
Сирски посети украинските подразделения на издирвателно-ударната и тактическата група в Купянск и проведе съдържателен разговор с командния състав.
Украинските военни обсъдиха изпълнението на мерките за стабилизиране на обстановката в района на Купянск.
Прочистване на града
"Чух доклади за оперативната обстановка - информацията е обнадеждаваща. Нашите части успяха значително да подобрят тактическото положение директно в града. Пътищата за проникване на диверсионно-разузнавателните групи на противника са блокирани.
В ход е разчистването на територията на Купянск от руските окупатори, които имат "успехи“ само в пропагандната плоскост. Работим за постепенно изместване на противника от неговия плацдарм северно от града, както и от редица други райони, където руснаците все още поддържат своето присъствие“, отбелязва главнокомандващият.
Сирски допълни, че е дал указания за осигуряване на нуждите на войските, по-специално, с допълнителни средства за засилване на огневото въздействие върху руските сили.
Генерал Сирски: Прочистването на руснаците продължава
2 Декември, 2025 21:42 1 859 72
21:43 02.12.2025
Коментиран от #10
21:45 02.12.2025
21:49 02.12.2025
Единствения кадърен руски генерал, сред купчината толстожопи, yзкoглази "генерали" в Кремле 👍
Коментиран от #18, #21
21:50 02.12.2025
Коментиран от #26
21:51 02.12.2025
21:53 02.12.2025
Коментиран от #12
21:53 02.12.2025
21:53 02.12.2025
21:54 02.12.2025
До коментар #2 от "Тео":Както Путин за два дни щеше да завземе Украйна 😂😂😂 .Дай им само празни приказки, русофилите обичат да слушат приказки,най - вече празни 😆
21:54 02.12.2025
Спомням си много добре за една снимка уж от разрушена сграда от руснаците а снимката се оказа от разрушения в Сирия...Та кой знае още колко такива снимки са ни представяли ...
Коментиран от #20
21:55 02.12.2025
До коментар #7 от "Исторически парк":Кратко, точно и ясно.
21:55 02.12.2025
21:55 02.12.2025
21:56 02.12.2025
21:56 02.12.2025
21:57 02.12.2025
21:57 02.12.2025
18 Верно е
До коментар #4 от "Миролюб Войнов, офицер от НАТО":Лично занули цялата украинска армия
21:58 02.12.2025
21:58 02.12.2025
До коментар #11 от "Атина Палада":ЕМи дали воюват питай разбитата километри руска унищожена колона от 4 км, Киев за 3 дни , 12 000 войници на Северна Корея, 20 000 дрона на Иран, чиповете на Китай за Ракетите им, попитай генералите за 4 годишните ядрени заплахи и тогава може да попиташ изобщо някой воюва ли в Украйна
Коментиран от #27
21:59 02.12.2025
До коментар #4 от "Миролюб Войнов, офицер от НАТО":Тоя е само един шапкар..Всички първи сега в Украйна,там сиви,бембиани кардинали разни с изключение на Зеленски са от руското разузнаване..А вие вярвайте,че Украйна воюва с Русия...
Коментиран от #38, #41
21:59 02.12.2025
22:00 02.12.2025
22:01 02.12.2025
22:01 02.12.2025
22:02 02.12.2025
До коментар #5 от "Жуков":"...Аз ако контратакувах като ВСУ, Вермахта да си беше взел 2СВ....."
Ами точно така Жуков е "пабедил" - с бездарие и месо !!!
На един ариец са се падали шест убити руснака.
А Германия просто е искала да освободи потъпканите руснаци от монголци, кавказци, грузинци и прочая напаст 😁
Коментиран от #59, #63
22:02 02.12.2025
До коментар #20 от "Хаха":За каква унищожена колона говориш,като връщането й беше по политически причини и изобщо там не е имало някакво бойно съприкосновение...Айде у лево ..
22:02 02.12.2025
Пък тука ни разтягат старите локуми наСирски!
22:03 02.12.2025
22:03 02.12.2025
22:04 02.12.2025
Но това не е важно в случая. Важното е, че ти, като ВЪНШЕН човек скоро ще бъдеш ПОХАРЧЕН от Зели и неговата команда. Вероятно ще те махне заради загубата на Покровск и района. Все на някой трябва да се хвърли вината, нали знаеш.
22:04 02.12.2025
Само си представете нивото на този генерал Сирски. Или пък просто е агент на путин внедрен при Зеленски.
Коментиран от #60
22:04 02.12.2025
Коментиран от #37, #69
22:05 02.12.2025
22:05 02.12.2025
22:06 02.12.2025
22:06 02.12.2025
До коментар #33 от "УКРАЙНА 🇺🇦":М Ъ Д Е Т Е
22:06 02.12.2025
Коментиран от #66, #71
22:08 02.12.2025
22:09 02.12.2025
Коментиран от #65
22:09 02.12.2025
че е ги е надминал даже!
22:09 02.12.2025
Тия са по-зле и от DW.
Коментиран от #56
22:11 02.12.2025
22:12 02.12.2025
Коментиран от #50
22:12 02.12.2025
Коментиран от #61
22:15 02.12.2025
После при размяната на трупове 1000 украински срещу 50 руски. Не внимават просто украинците и стават злополуки.
А най-яото беше преди време когато някакъв генерал се изцепи, че който нападал давал три пъти повече загуби, само защото нападал. Мечо Пух би му завидял на оптимизма.
Между другото, нали Зеленски щеше да обменя завладения Курск за Донбас? Как върви замяната?
22:16 02.12.2025
22:17 02.12.2025
До коментар #45 от "Ами":Поплачи си!
Коментиран от #58, #62, #67, #68
22:17 02.12.2025
Общо загуби на СССР на хора 25 - 27 милиона ( 14 - 16 милиона са цивилни жертви) .
Разбра ли сега умнико , че никакво 6 към едно не е имало ....даже при най - големия сблъсък при Курск Германия е разполагала с 950 хиляди войници за операцията, а СССР с милион и половина войници т.е. съотношението е от порядъка 1,6 към 1 в полза на руснаците...има си статистика в нета , даже на английски можеш да я прочетеш.
Коментиран от #64
22:17 02.12.2025
До коментар #26 от "Ервин Ромел - Лисицата, генерал":Военни загуби на жива сила Германия - 6.5 милиона войника , СССР - 9 милиона ( 3 милиона са загубени при първия удар - убити и пленени)
Общо загуби на СССР на хора 25 - 27 милиона ( 14 - 16 милиона са цивилни жертви) .
Разбра ли сега умнико , че никакво 6 към едно не е имало ....даже при най - големия сблъсък при Курск Германия е разполагала с 950 хиляди войници за операцията, а СССР с милион и половина войници т.е. съотношението е от порядъка 1,6 към 1 в полза на руснаците...има си статистика в нета , даже на английски можеш да я прочетеш.
22:18 02.12.2025
До коментар #32 от "Зеленски съм":Сирски си е чист руснак...!
Освен това е завършил,като нашият Тагарев-
,,Московската Военна Академия" ,като се е клел,с военна клетва във вярност към...Русия...!
22:19 02.12.2025
До коментар #52 от "Репортер":Американците са се видили в чудо. Накрая разбраха, че Зеленю е агент на Путин и ще води войната докато Русия вземе Одеса и Киев. Нямат полезен ход. Путята ги направи на маймуни. Но най-тежко го отнесоха европетата, спор няма.
22:20 02.12.2025
До коментар #56 от "Лошо ти става от истината, а копейко? 😁":ПЕДАЛ
22:20 02.12.2025
До коментар #26 от "Ервин Ромел - Лисицата, генерал":Печелили, печелили германците пък капитулация.. Сега същата работа. Че и пак нацисти, да му се не види
22:20 02.12.2025
До коментар #57 от "Статистика":през ВСВ. Над 18 милиона само военни жертви.
22:21 02.12.2025
До коментар #42 от "Хаха":Всички помним как САЩ се изнесоха от Афганистан.
Всички видяхме как Иран ги изрита от Персийския залив.
Да си щъкат кротко в американския залив, за да не ги изритат и от там :)
22:21 02.12.2025
До коментар #39 от "Руската делегация с Кирил Дмитриев":В САЩ ,когато беше Зеленски с евролидерите при Тръмп и Тръмп ги беше наредил на едни ниски столчета ,тогава ,Хексет нали отиде с вратовръзка в цветовете на руското знаме.
22:22 02.12.2025
До коментар #56 от "Лошо ти става от истината, а копейко? 😁":Кой риве уе? Ти ревеш... Ама имаш не само да ривеш още, ами и да го смучеш
22:22 02.12.2025
До коментар #56 от "Лошо ти става от истината, а копейко? 😁":Целия-26см.
22:22 02.12.2025
До коментар #33 от "УКРАЙНА 🇺🇦":,,Мачкайте"...?!
Ми то така лесно ,ве...да даваш акъл от дивана-друг да ,,мачка"...!
То така и баба знае!
Не се излагай,ами рипай от дивана и на фронта...- да...,,мачкаш"...!
22:23 02.12.2025
22:23 02.12.2025
22:25 02.12.2025