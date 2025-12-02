Новини
Владимир Путин заплаши Киев: Ще предприема ескалиращи мерки и ще отрежа Украйна от морето!
  Тема: Украйна

Владимир Путин заплаши Киев: Ще предприема ескалиращи мерки и ще отрежа Украйна от морето!

2 Декември, 2025 19:12, обновена 2 Декември, 2025 20:09

  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • черно море-
  • петрол

Изявленията на Путин подчертават стремежа на Кремъл да представи напредъка на фронта като устойчив, докато Киев настоява, че украинската отбрана задържа ключови позиции и че боевете продължават

Владимир Путин заплаши Киев: Ще предприема ескалиращи мерки и ще отрежа Украйна от морето! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова да предприеме "ескалиращи мерки" срещу украинските пристанища и корабоплаване, ако атаките срещу руски танкери продължат. Той определи ударите по няколко руски и свързани с Русия съдове като "пиратство" и предупреди, че Русия може да отговори с по-мащабни военни действия в Черно море, цитира думите му Би Би Си.

"Русия ще засили ударите по украинските пристанища и по всички кораби, които влизат в тях", заяви Путин, като подчерта, че Кремъл разглежда последните атаки като опит на Киев да разшири конфликта на море.

Президентът стигна по-далеч, намеквайки за възможност Русия да блокира напълно морския достъп на Украйна. "Най-радикалният начин е да се отреже Украйна от морето — тогава по принцип ще бъде невъзможно да се занимават с пиратство", каза той и добави, че Москва ще действа "по нарастваща линия", ако прецени, че е необходимо.

Путин изрази надежда, че украинското военно и политическо ръководство, "както и тези, които стоят зад тях", ще преосмислят действията си и ще прекратят атаките срещу руския търговски флот.

Изявленията идват на фона на серия удари по танкери, свързани с руския петролен износ, включително инциденти в Черно море и край бреговете на Западна Африка. Москва обвинява Киев за атаките, докато Украйна официално не признава участие в операциите срещу търговски съдове извън зоните на бойните действия.

Заплахата Русия да опита да блокира Украйна от морето би представлявала рязка ескалация и би имала значителни последици за безопасността на корабоплаването в Черно море, както и за международните доставки на зърно и други товари от украинските пристанища.

Руският президент Владимир Путин заяви пред журналисти преди срещата си с американския пратеник Стив Уиткоф, че овладяването на град Покровск - наричан от руските власти по старото си съветско име Красноармейск - е от "изключително стратегическо значение" за руската армия. Коментарът му дойде ден след като руски генерали докладваха за превземане на града, но украинската страна не потвърждава подобна информация.

Връщайки се отново към темата за участието на Европа в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, Владимир Путин заяви, че предложените от европейците промени в плана на Тръмп са насочени към блокиране на този процес.

"Те [европейците] нямат мирен дневен ред. Те са на страната на войната. И дори когато се опитват да направят някои промени в предложението на Тръмп, ясно виждаме, че тези промени са насочени само към едно нещо: блокиране на целия мирен процес", каза Путин.

"Ако те [европейците] искат да се върнат към реалността, въз основа на ситуацията, която се развива на място, тогава давайте, ние го позволяваме", каза Путин.

Според Путин Покровск е "не просто голям инфраструктурен възел, свързан с цяла мрежа от комуникации в региона", но и "добър плацдарм за изпълнение на всички задачи, поставени в началото на СВО" (руското название за инвазията в Украйна). Той заяви, че руската страна е готова да допусне журналисти, включително от западни медии, до "всички квартали" на града, като по този начин се опита да подчертае уверението си, че руски войски вече контролират населеното място.

По отношение на ситуацията в Харковска област Путин каза, че "бойни действия продължават в Купянск-Узловой" и че според него "след няколко дни и този пункт ще бъде в ръцете на руските войски". Изказването му идва на фона на ожесточени сражения край линията Купянск - Сватово, които през последните седмици се превърнаха в един от най-напрегнатите участъци на фронта.

Руският президент твърди още, че армията му е започнала "ликвидация" на 15 украински батальона, които според него били блокирани на левия бряг на река Оскол в Купянск. Киев не коментира твърдението, а независими потвърждения няма.

Украинските военни съобщават, че боевете продължават, но описват ситуацията в района като "динамична" и не признават загубата на Покровск. Международни наблюдатели също отбелязват, че към момента няма геолокационни доказателства, които да потвърждават пълния руски контрол над града, за който Москва настоява.

Изявленията на Путин подчертават стремежа на Кремъл да представи напредъка на фронта като устойчив, докато Киев настоява, че украинската отбрана задържа ключови позиции и че боевете продължават.


  • 1 Сила

    56 143 Отговор
    Джуджето полуде преди Коледа ....последната му Коледа !!!

    Коментиран от #8, #36, #67, #89

    19:14 02.12.2025

  • 2 Медведев Атома

    113 29 Отговор
    Време е,Вова.

    Коментиран от #63

    19:14 02.12.2025

  • 3 ти да видиш

    126 28 Отговор
    Направо да ги почва заради този открит тероризъм в Черно море!

    Коментиран от #96, #110, #119, #133

    19:15 02.12.2025

  • 4 Здравко Желязков от село Стомана

    126 20 Отговор
    Путин,верно има здрави нерви!

    Коментиран от #91

    19:16 02.12.2025

  • 5 По принцип ми е все едно

    88 22 Отговор
    Но е крайно време някой и то е ясно кой да вземе по твърдо отношение по въпроса въпреки нежеланието на западните съюзници и наистина да отрежа Киев от достъп до морска граница и по този начин нещата да тръгнат към приключване на този конфликт колкото по-бързо толкова по-добре. След последните атаки в Черно море и явен тероризъм нещата просто трябва да приключат максимално бързо и предполагам че дори и Тръмп няма да има нищо против.

    Коментиран от #15

    19:17 02.12.2025

  • 6 Точно

    107 20 Отговор
    Крайно време е.
    Забравиха как се молиха на Путин и Ердо за коридор. Отрежи ги тия навлеци. Да идат да се оплачат на арменския поп.

    19:17 02.12.2025

  • 7 Сандо

    79 15 Отговор
    Стига приказки, време е за дела.

    Коментиран от #121

    19:17 02.12.2025

  • 9 АНАЛИТИК

    87 13 Отговор
    Британците ще правят провокации до последно.

    19:17 02.12.2025

  • 10 честен ционист

    17 24 Отговор
    Стефчо Видков му е казал, че Дунав е ръкав на Черно море.

    19:18 02.12.2025

  • 11 Милен

    25 55 Отговор
    С потъналата Моцква ли?

    19:18 02.12.2025

  • 12 Атина Палада

    76 15 Отговор
    19:19 02.12.2025

  • 13 Джедай

    88 83 Отговор
    Няма power Раша, това е проблема на диктатора.

    Коментиран от #40, #43, #72

    19:19 02.12.2025

  • 14 Кремълският пациент

    трябва да бъде озаптен догде е време!
    На бай Дончо Европа не може да се надява, но има достатъчно сили да се справи сама със заплахата от Кремъл!

    Коментиран от #83

    19:19 02.12.2025

  • 15 А не бързай толкоз

    До коментар #5 от "По принцип ми е все едно":

    Нека първо Покровск, че там нещо...
    Коментиран от #118

    19:19 02.12.2025

  • 17 Спецназ

    66 18 Отговор
    Путин ако не превземе Одеска област, мир в Черно Море няма да има!

    ДАЖЕ и за нашите, турските и румънските кораби!
    ФАКТ!

    Да атакуваш ТАНКЕР с толкова петрол в нашата ЛОКВА е мамата си!

    Сега почти е замряло движението като в небето, ама ако се започне ...

    Ония не ги слуша главата, Баце!
    Само изолация тип карантина за тия

    Коментиран от #25, #97, #136

    19:20 02.12.2025

  • 18 Още новини от Украйна

    54 8 Отговор
    Вече изминаха повече от 2 часа от обръщението на президента до нацията, а тия тук нищо - поредните тъпотии пишат. Явно господарите им още не са наредили.

    Коментиран от #31

    19:20 02.12.2025

  • 19 Атина Палада

    37 8 Отговор
    И не е заплаха и не е към Киев Който трябва ще разбере ..

    19:20 02.12.2025

  • 20 УДРИ С ЛОПАТАТА

    39 11 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    Коментиран от #30

    19:20 02.12.2025

  • 21 Гръм и мълнии

    41 11 Отговор
    Ако беше Митята Медведев на мястото на Путин, досега войната да е приключила

    19:21 02.12.2025

  • 22 БОЛШЕВИК

    44 9 Отговор
    Това наистина трябва да се направи и Русия да си върне и Одеса. На укрите да се оставят най-забавните територии до границата с Полша което ще играе и ролята на буфер между Русия и агресивните пудели от Запад!

    19:21 02.12.2025

  • 24 След Покровск

    14 29 Отговор
    Путин тръгва към Одеса.
    Ама пътьом Лисабон.
    Леле, леле. Колко мъка има на тоя свят...

    19:21 02.12.2025

  • 25 Атина Палада

    31 3 Отговор

    До коментар #17 от "Спецназ":

    Аз смятам,че е атакуван от англетата ..

    Коментиран от #74

    19:21 02.12.2025

  • 26 Бай той Толстой

    35 7 Отговор
    Украйна умре бе.

    19:22 02.12.2025

  • 27 Да се отрежа Украйна от морето!

    38 6 Отговор
    Те са терористи и взривяват кораби

    19:22 02.12.2025

  • 28 Дориана

    37 9 Отговор
    Много ясно,Украйна отдавна щеше да е унищожена и войната да приключи, ако глупавите недалновидни Европейски политици не раздаваха оръжия на килограм в съчетание със санкции. Сега всички вкупом да се готвят за ескалиране на войната и последващото унищожение на Европа. Нали точно това искат ? Те реално не искат мир.

    Коментиран от #68

    19:23 02.12.2025

  • 29 Сатана Z

    34 7 Отговор
    Оцелелите укри ще бъдат най добрите и покорни граждани на Руската федерация,също тихи и кротко като немците след 1945 .Ще ги преформатира за бройки,като българите след 1989.

    Коментиран от #53

    19:23 02.12.2025

  • 30 Удри с лопатата

    22 4 Отговор

    До коментар #20 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":

    Крадеш ми ника, но поне не пишеш глупости.

    Коментиран от #47

    19:23 02.12.2025

  • 31 Има статия

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Още новини от Украйна":

    в раздел България 17.14 ч.

    19:24 02.12.2025

  • 32 Ко каза,ко?

    31 9 Отговор

    До коментар #23 от "Леко руски пумиар":

    Русия е половината свят бе, таева

    Коментиран от #42

    19:24 02.12.2025

  • 33 Факт

    20 6 Отговор
    Всекиму заслуженото!

    19:24 02.12.2025

  • 34 Глас от бункера🙄

    6 21 Отговор
    Не съм казал такова нещо.

    19:25 02.12.2025

  • 35 Брачед

    23 4 Отговор

    До коментар #23 от "Леко руски пумиар":

    Букварче си купи, и думите,правилно напиши!

    19:25 02.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ей това накрая ми хареса:

    23 4 Отговор
    "Киев не коментира твърдението, а независими потвърждения няма"
    Направо в десятката!

    Добре, че не са приели поканата на Путин да пратят кореспонденти за да проверят! Че нямаше да мине трика! Професионална работа!

    19:26 02.12.2025

  • 38 си дзън

    8 29 Отговор
    Укрите това и чакат - да разсипят и цивилният флот на русията. Военният знаем къде е.

    19:27 02.12.2025

  • 39 Миролюб Войнов, украинец

    10 29 Отговор
    Дреме и на Украйна от бръщолевенето на ру3кия неможач. Бас държа че още нощес F-16 Block 70 ще удари още два съвет....упссс...руски танкера 👍😁

    19:27 02.12.2025

  • 40 Сит

    32 41 Отговор

    До коментар #13 от "Джедай":

    Това е проблема, че на снимки са номер 1, но в действителност...руснаците с лопати и съдомиялни,попиляха Нейтото

    Коментиран от #107

    19:27 02.12.2025

  • 41 УМНА МАРА ОТ ФАКТИ и МАГИСТРАЛАТА СЪМ !

    23 9 Отговор
    Русия няма войска , танкове , самолети , ракети........всички са избити и унищожени от храбрите бандери на клоуна - надрусаняк !!!!!

    Коментиран от #113

    19:27 02.12.2025

  • 42 Хахахаха

    7 29 Отговор

    До коментар #32 от "Ко каза,ко?":

    И тоя не знае че Русия има няма една Москва. Другото е все завладени народи и републики. Така каква Русия? Има Московия. Хахахаха.

    Коментиран от #88

    19:27 02.12.2025

  • 43 Джуджето вдига юмручето 😂 като

    24 26 Отговор

    До коментар #13 от "Джедай":

    нашия Чорап. 😂

    19:28 02.12.2025

  • 44 Асен

    12 26 Отговор
    Ма то остана ли нещо от рашисткият черноморски флот който е погребан на дъното,

    19:29 02.12.2025

  • 45 Участник

    33 6 Отговор
    Браво на Путин. Успех за идеята за Одеса.

    19:30 02.12.2025

  • 46 Хи хи хи

    28 4 Отговор
    Фронтовата линия във покрайна се изменя веднага ......нашия храбър , безстрашен , самоотвержен евроатлантик Магарев бивш министър на войната заминава със ловната си пушка на първа линия и ше превземе сам МОСКВА !!!!

    19:30 02.12.2025

  • 47 УДРИ С ЛОПАТАТА

    2 7 Отговор

    До коментар #30 от "Удри с лопатата":

    Замълчи. Аз съм с ГЛАВНИ БУКВИ.

    Коментиран от #58

    19:30 02.12.2025

  • 48 Доналд Тръмп офишъл

    28 6 Отговор
    Владимир, много ги жалиш,брат.

    19:31 02.12.2025

  • 49 стоян георгиев

    26 5 Отговор
    Не е заплашвал, Факти отново лъжат. Все пак има хора, които следят какво казва и не казва руския президент

    19:31 02.12.2025

  • 50 Инна

    26 5 Отговор
    Путин току-що направи няколко много важни забележки пред журналисти след речта си на форума „Русия зове“. Той каза, че ако Европа започне война с Русия, тя ще приключи много бързо.
    „Готови сме за това“, каза той, „веднага щом“.
    В Украйна действаме хирургически – с Европа нещата ще бъдат различни. И може да се случи просто да няма с кого да се преговаря.
    Той каза същото и по пътя си към Виткоф и Кушнер.
    Той също така спомена, че, разбира се, ще се справим с тези, които помагат за атаките върху нашите кораби. Но най-добрият начин да се избегнат подобни инциденти в бъдеще е просто да се откъсне Украйна от морето.
    По този начин президентът потвърди, че войната с колективния Запад няма да се води по обичайния начин. Така че нека бълват танковете, ракетите и дронове си, докато не се надуят...

    19:31 02.12.2025

  • 51 Дааа....

    21 5 Отговор
    Само така.....щом не знаят (украинците)да се държат цивилизовано!!!

    19:32 02.12.2025

  • 52 ОДЕСА Е

    29 9 Отговор
    Руски град.

    Коментиран от #56

    19:32 02.12.2025

  • 53 не може да бъде

    20 5 Отговор

    До коментар #29 от "Сатана Z":

    И аз считам че има голяма вероятност за това ..и това е една от причините Путин да не бърза ...някои неща се научават по труден и бавен начин нали...и лошото е най-важните истини в живота се научават именно така!?

    19:32 02.12.2025

  • 54 Лоцмана

    8 15 Отговор
    Ще стане, но когато изплува един хотел на морски обитатели 😁:

    Коментиран от #84

    19:33 02.12.2025

  • 55 Руски колхозник

    26 2 Отговор
    Не успяха за момента с 6ом6енето по АЕЦ-ите, сега търсят екокатастрофа в Черно море ...дееа и боклуци, дееа

    19:33 02.12.2025

  • 56 Не бе

    21 6 Отговор

    До коментар #52 от "ОДЕСА Е":

    Цяла новорусия ....във РУСИЯ и готово ще има мир със векове !!!!!

    19:34 02.12.2025

  • 59 Механик

    27 7 Отговор
    Един приятелски съвет към украинците:
    Ще ви отреже и от морето. Путин не се шегува. Ще ви отреже като стой па гледай. Не го гневете, щото и неговото търпение не е безкрайно! Не друго, ами да не ревете после. Па вие както си знаете.

    Коментиран от #71

    19:35 02.12.2025

  • 60 Петко Р. Славейков, наивен русофил

    7 27 Отговор
    Кат Русия втора няма, тъй нещастна на света
    Тя е нашата опорка, тя е нашата мичта.
    Искам във Русия да живея, да топуркам през нощта
    И да слушам Коношенков най-могъща на Света.
    Нет бензина, нет храна !!!
    Но Русия си остава в нашите сърца 😁😁😁

    П.Р. Славейков (1827-1895)

    19:36 02.12.2025

  • 61 стоян

    6 19 Отговор
    Айде де де изкарайте военните кораби които скрихте от страх украинците да не ги потопят - тогава украинците ще потапят военни кораби вместо цивилни

    Коментиран от #82

    19:37 02.12.2025

  • 62 Инна

    23 6 Отговор
    Путин разкри отговора, който очаква киевските пирати.
    Русия ще нанесе много по-мощни удари срещу украинските пристанища и пристанищната инфраструктура, както и срещу кораби, акостиращи в нейните пристанища. Това решение беше взето поради агресивните действия на киевския режим срещу руски танкери. Руският президент Владимир Путин обяви това пред пресата на 2 декември 2025 г.

    „В отговор на атаките срещу танкери Русия ще разшири ударите си срещу украинските пристанища и корабите, акостиращи в тези пристанища“, заяви Путин.

    Президентът отбеляза, че Москва може да обмисли и удари по кораби, принадлежащи на държави, които предоставят военна и финансова подкрепа на киевския режим. Все още обаче такова решение не е взето.

    Коментиран от #70

    19:37 02.12.2025

  • 63 Свети Нептуний

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Медведев Атома":

    време за смяна на памперса.

    19:38 02.12.2025

  • 64 Цвете

    7 12 Отговор
    АБЕ ДЯДО, КАКВИ ФАНТАЗИИ ТИ СЕ ВЪРТЯТ В ГЛАВАТА? НЕ ВИЖДАШ ЛИ, ЧЕ СИ НАГАЗИЛА ЛУКА. 👎🙃💪🍷🦧

    19:38 02.12.2025

  • 66 Хаяско с кафевите гащи е

    4 15 Отговор
    Смешник.

    19:42 02.12.2025

  • 68 Владимир Путин е направил изявление днес

    15 4 Отговор

    До коментар #28 от "Дориана":

    Казал е, че ако ЕС нападне Русия ще има "катастрофални последици".Това се съобщава в руските медии. „Ако Европа започне война с Русия, скоро Москва /няма да има с кого да преговаря/. Русия няма да воюва с европейските страни, но ако Европа започне война, Русия е готова веднага и днес и утре", е казал Руският лидер.

    Коментиран от #79

    19:45 02.12.2025

  • 69 Гого

    2 12 Отговор
    Украинците удрят по най-милото на Путин - нефта. Той удря по децата им. Войната е ожесточена и всеки удря по най-милото на другия.

    19:45 02.12.2025

  • 70 Фьодор Достоевски, романист

    6 17 Отговор

    До коментар #62 от "Инна":

    "...Путин може да обмисли и удари по кораби, принадлежащи на държави, които четири години предоставят военна и финансова подкрепа на киевския режим..."

    Ще кажа само едно :

    - Путин ИДИОТ !!! 😄😄😄

    19:45 02.12.2025

  • 72 ех мечти мечти

    18 5 Отговор

    До коментар #13 от "Джедай":

    вие джендърчетата сте много забавни само някакви невъзможни неща си измисляте и вярвате в тях така си поддържате илюзията в собствения свят в който си живеете далеч от реалността

    19:46 02.12.2025

  • 73 Край

    15 4 Отговор
    Вова това, че Русия ще вземе излаза на Украйна на Чморе не трябва да е заплаха. Това трябва да ти е прогарама минимум.

    Коментиран от #78

    19:46 02.12.2025

  • 74 Не смятай

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    зле си с аритметиката.

    19:48 02.12.2025

  • 76 Владолф Путлер

    5 10 Отговор
    Смъртта на един човек може да донесе мира веднага. И си мисля, че в крайна сметка самите му служби и обкръжение ще се погрижат за него.

    19:49 02.12.2025

  • 77 Как

    8 7 Отговор
    Ще ви бумнем с крайцера Москва каза Путин!

    19:49 02.12.2025

  • 78 Люк Скайуокър, джедай

    6 10 Отговор

    До коментар #73 от "Край":

    Нека първо Русийката вземе Млечния Път и планетата Ендор в Андромеда, пък Одеса няма да избяга 😄

    19:49 02.12.2025

  • 79 Кой взима на сериозно

    6 11 Отговор

    До коментар #68 от "Владимир Путин е направил изявление днес":

    Руските медии, бункерното и вся асталная ....

    Коментиран от #86, #90

    19:49 02.12.2025

  • 80 Дедо ти...

    13 16 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Путин ще придвижи руската армия към Приднестровието – и защо Одеса е приоритет №1. През последните дни събитията на фронта, дипломатическите разговори и вътрешните настроения в Русия очертават една основна тенденция: в Москва се засилва натискът Русия да завърши южния стратегически коридор – през Одеса – и да достигне Приднестровието.Причините не са емоционални, а дълбоко геополитически: 1. Одеса е по-важна от Харков – и това вече се казва открито в руските военни среди
    Одеса не е просто още един град. Тя е: - ключът към целия северен бряг на Черно море; - последният голям украински морски излаз; - връзката към Приднестровието; - център с преобладаващо рускоезично население и исторически връзки с Русия.
    В руския политически и военен елит се чува една и съща мисъл: „Без Одеса войната не е завършена.“
    Харков е важен тактически плацдарм, но Одеса решава войната стратегически — защото: - без Одеса Украйна става държава без море; - Русия получава контрол върху целия Черноморски регион; - Москва свързва сухопътно Крим - Херсон - Николаев - Одеса - Приднестровието.
    2. Южният коридор е невъзможен без решението на въпроса „Приднестровие“ Приднестровието е руска зона още от 1991 г. със: - около 475 000 жители, - значително рускоезично мнозинство, - хиляди вече получили руски паспорти, - руски миротворчески контингент от около 1800 души, - огромен съветски склад с боеприпаси в Комбасна — стратегически обект, който Москва не може да позволи да бъде овла

    Коментиран от #148

    19:51 02.12.2025

  • 81 Що така?

    11 12 Отговор
    Нервен е дребосъка🤔

    19:51 02.12.2025

  • 82 Али Турчинът

    6 7 Отговор

    До коментар #61 от "стоян":

    Еееххх стояне ,стояне изобщо не струваш вече муцка ,предпочитам Десислава Георгиева ,въпреки че и тя вече е взела дала .

    19:51 02.12.2025

  • 83 Тимур Минд Илич

    14 6 Отговор

    До коментар #14 от "Кремълският пациент":

    Путин: "Ако Европа желае война с нас ,готови сме още сега. С Украйна работим предпазливо ,хирургически. В случай на война с Европа ,бихте могли много бързо да си представите ситуация ,в която няма да има с кого да се договаряме".

    Коментиран от #150

    19:53 02.12.2025

  • 84 😂Напълно съм съгласен

    4 6 Отговор

    До коментар #54 от "Лоцмана":

    Само с крайцера ще бъдат превзети Покровск и Одеса. 🤣

    19:53 02.12.2025

  • 85 ГанЯ

    5 2 Отговор
    Владимир Путин заплаши Киев: Ще предприема ескалиращи мерки и ще отрежа Украйна от морето!

    Е, това е целта ти, тогава ще свърши войната!

    19:54 02.12.2025

  • 86 Преди малко и по БТВ

    6 3 Отговор

    До коментар #79 от "Кой взима на сериозно":

    го показаха. Вземи да ги на сериозно :))

    19:54 02.12.2025

  • 87 Иво М Инджев изрусен пудел

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Възраждане":

    Ама много помниш,бе,дядо!Даже и дриимовете си помниш!

    19:55 02.12.2025

  • 88 От редакцията

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    Време е да спрете да пишете коментари в сайта

    Коментиран от #142

    19:55 02.12.2025

  • 89 Перфектна буря

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Ситуацията около България се усложнява. Протести, липса на бюджет, проблеми с рафинерията, евро цени и за капак блокода на Черно море.

    19:56 02.12.2025

  • 90 Пропаганда

    6 4 Отговор

    До коментар #79 от "Кой взима на сериозно":

    Само украинските и британските медии са ми родавни!?!...

    19:57 02.12.2025

  • 91 Костов

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Здравко Желязков от село Стомана":

    Не ме притеснява начинът, по който произнасяш и изписваш думата "верно", аз самият съм привърженик на стария правопис, който позволяваше да се чете/произнася и "вярно" и "верно". Обаче ми се струва, че по-правилната дума в случая е "наистина" .

    19:58 02.12.2025

  • 92 Хахахаха

    1 8 Отговор
    Е па раша като отговори с по-мащабни действия, и Украйна може да отговори с по-мащабни действия!

    19:58 02.12.2025

  • 93 Украйна е получила голяма част в брой

    4 7 Отговор
    от Американската помощ като Американски долари в брой. Това е било заявено по време на заседание на кабинета на САЩ от Американския президент Доналд Тръмп, съобщава източника. Според него Съединените щати "вече не са замесени" финансово в украинския конфликт. Ръководителят на Белия дом отбеляза, че неговият предшественик Джо Байдън "е раздал 350 милиарда долара на Украйна като бонбони." "Това е колосална сума пари, и повечето са в брой, като има и част от тях под формата на оборудване," е казал Тръмп. Ден по-рано прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит е отбелязала, че Американският президент смята, че украинските власти са злоупотребили с парите на американските данъкоплатци, разпределени на Киев и може да се наложи да покажат къде е отишъл всеки цент и долар.

    Коментиран от #131

    19:59 02.12.2025

  • 96 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "ти да видиш":

    И какво по-точно ще почне военно джудже като русия,че нещо не ми е ясно ? Откъм военни възможности Русия е горе долу на нивото на Украйна и повече от това което виждаш не може да направи с единствената разлика ,че праща повече пушечно месо на килограм на бойното поле защото има много по-голямо население.Както и да го гледаш терористична и фашистка русия е обречена,а бункерният страхливец путин се доказа като най-неадекватният смешко пред света.

    Коментиран от #100

    20:02 02.12.2025

  • 97 отчаян русофил

    9 4 Отговор

    До коментар #17 от "Спецназ":

    Руските терористи са под изолация от света ,но отново Америка ги спясява ....Прекалено меко се подхожда към тея руски терористи,а трябва да се бие с всичко каквото може иначе няма да спрат мaмaтa им...

    Коментиран от #103

    20:04 02.12.2025

  • 98 Ами

    3 4 Отговор
    Не приемайте думите на Путин като заплаха,
    а като предупреждение. Или по-скоро като обещание.
    Путин празни приказки не приказва .
    Между другото Путин каза нещо много по-важно,
    но в тая медия някак си са го пропуснали.

    Коментиран от #102, #130

    20:07 02.12.2025

  • 99 Сами провокират Русия

    3 5 Отговор
    а после реват!

    20:08 02.12.2025

  • 100 То троленето

    3 2 Отговор

    До коментар #96 от "русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО":

    и реалността са различни неща. Троленето показва както твоето падение, така и падението на поръчителя запада!

    20:10 02.12.2025

  • 101 Дрът русофил

    2 5 Отговор
    Мастурбирам пред портрета на путин!

    20:10 02.12.2025

  • 102 Така е...

    1 7 Отговор

    До коментар #98 от "Ами":

    Всичко е по план при ваш путин, държавата му цъфти. А сега ще извади и крйцера Москва да патрулира в Черно море.

    20:12 02.12.2025

  • 104 Ха ха ха

    3 4 Отговор
    Путлер е пълен шизофреник

    20:14 02.12.2025

  • 105 хаха

    4 4 Отговор
    Ще оцапаш гащите ли бе джудже?

    20:14 02.12.2025

  • 106 Явно

    4 6 Отговор
    Кремълския фюрер се изживява като собственик на Черно море. Смешник.

    Коментиран от #109

    20:15 02.12.2025

  • 107 Така става като не ви понася

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Сит":

    хумора в колажа. 🤣

    20:16 02.12.2025

  • 108 Митко бориМечков

    4 4 Отговор
    Володя, време е за атома!

    Коментиран от #112

    20:20 02.12.2025

  • 110 Мииии

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "ти да видиш":

    Тероризъм е войната на Путин в Украйна. Всичко руско свързано с тази война е законна военна цел за украинската армия.

    20:20 02.12.2025

  • 111 ЦИРК

    2 0 Отговор
    Надявам се Путин да не изпълни заканата си. Или ако ще бомбят нещо то да е само пристанищата. Потънали кораби и екологични катастрофи в черно море са недопустими и засягат интересите на всички държави в региона.

    България трябва да излезе с официална позиция и да осъди всички атаки над граждански плавателни съдове ! Няма значение дали те идват от украинска или руска страна.

    Коментиран от #124

    20:22 02.12.2025

  • 113 Прав си, но това

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "УМНА МАРА ОТ ФАКТИ и МАГИСТРАЛАТА СЪМ !":

    ще бъде след капитулацията и.

    20:23 02.12.2025

  • 114 Бай Араб

    1 3 Отговор
    Въпроса, който си задавам е дали това решение на Путин е съгласувано с Г-н Таип Реджеп Ердоган.

    20:23 02.12.2025

  • 115 Тцъ..

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Я си напрегни малко това над раенете! Ако беше толкова лесно и възможно мислиш ли, че досега щяха да се ослушват цели 4 години? За теб поне имах усещане, че мислиш, ако не съвсем пълноценно то поне донякъде, със собствени сили, но имаш много бели петна от промиване на мозъка и ти се губят много важни детайли. Замисли се малко или се поразрови ако не знаеш колко завоевателни войни е водила Украйна през цялата си история и колко години можеш да посочиш на Русия без война вклчително от Иван Грозни (средата на 16 век) и след него насам. На земята все още не се е родил несломим властелин и никой да не е намерил начин да го елиминира. Всички големи завоеватели се провалят винаги когато започнат да ламтят за прекалено много власт за да контролират света. И тук няма да е по различно. Никой не обича да живее в подчинение и това е човешката особеност. Ако се налага се правят безпринципни коалиции, както през ВСВ меду САЩ и СССР, ни никой и никога няма да позволи целия свят да бъде подчинен на един център или личност.

    Коментиран от #134

    20:24 02.12.2025

  • 116 Йес

    1 4 Отговор
    Путлер е спал отвитТая мразь...

    20:24 02.12.2025

  • 117 у$$и пу$$и

    0 1 Отговор
    га га гу гу

    20:25 02.12.2025

  • 118 Току-що вашият сайт

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "А не бързай толкоз":

    I CV съобщи за карти прихванати от украинския щаб в които ясно се вижда напредък на руските за които Украйна не съобщава. Завоалира и така нататък.....
    Не се тормози това ще стане ясно след няколко дни до седмица.

    20:25 02.12.2025

  • 119 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ти да видиш":

    Малко тероризъм не вреди на никого.

    20:25 02.12.2025

  • 120 Абе зае....БИ...

    3 5 Отговор
    След 12 ГОДИНИ....3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ,....пе дофи ла, пак заплашва със....3 ДНЯ и ВСЕ?!?
    А копейките де БИЛНИ отново изпадат в свински възторг и верват,че... мумията сифи лис тична е...жива
    Хехехехехехе

    Коментиран от #126

    20:27 02.12.2025

  • 121 Бай Араб

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сандо":

    То ако можеше и дела щеше да има,но не може и затова само приказки,три години вече.

    Коментиран от #129

    20:28 02.12.2025

  • 122 Евреина Кобзон

    2 3 Отговор
    За 4 дена
    4 Танкера .

    Концертът продължава .

    Много Фойерверки на Сенчестия Флот
    Има .

    Така се празнува Пияндурници.

    20:29 02.12.2025

  • 123 Бил съм в Перм

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Каков володя ма г--- ЕЙ?":

    Удмуртите са красиви бели хора. Не са монголоиди. Но най-красиви са от смесените руско-корейски бракове. Като куклите от японските аниме.

    20:30 02.12.2025

  • 124 Бай Араб

    0 4 Отговор

    До коментар #111 от "ЦИРК":

    Мълчи пръдльо .

    Коментиран от #132

    20:31 02.12.2025

  • 125 Хмм

    4 1 Отговор
    след Одеса е Бесарабия, там живеят българи, а не украинци

    20:32 02.12.2025

  • 126 Абе ЕеебиСе

    1 2 Отговор

    До коментар #120 от "Абе зае....БИ...":

    ПеееДаааал наСссран💩

    20:32 02.12.2025

  • 127 Да се чете

    1 1 Отговор
    Москва ще действа "по нарастваща линия", ако.....може :)))

    20:32 02.12.2025

  • 128 ВЛАСТЕЛИНА НА БУНКЕРО

    2 1 Отговор
    Монголья и копейки, да се знае - 2 ДНЯ и ВСЕ!
    А... КУ РАна рамАзан е... бакшиш

    20:33 02.12.2025

  • 129 То и човек когато е умен

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Бай Араб":

    не го ползват за глупави опорки.

    20:34 02.12.2025

  • 130 бункерен nлъx от кремъл

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Ами":

    Така ли бе тролей хахахах.Тоя охльов путин до момента е казал само и единствено празни приказки и лаладжийски изкази.Не знам света дали е виждал по голям nлашиnyтак от тоя комик с име на дамски полов орган.Всичко което излиза от устата на путин буди смях.Помниш как през 2022г даде едно циркаджийско изявление в което се опита да говори като мъж а после започне да се крие по бункерите полуръста ?

    Коментиран от #139

    20:34 02.12.2025

  • 131 Той Тръмп

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Украйна е получила голяма част в брой":

    Заявява че е намалил
    Цените в САЩ.

    Обаче дали някой му вярва
    На Дъртия Лъжец.

    А На Русата Лаладжийка

    Защо и Викат

    КАРАЛАЙИНГ

    Лайинг Лайинг.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    20:34 02.12.2025

  • 132 Е кой ти пречи

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "Бай Араб":

    да мълчиш бе пръдльо? И без това търолея е жалко същество.

    20:35 02.12.2025

  • 133 Омбре

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ти да видиш":

    Определено,ако е казал това, ще се наблюдава смяна на тона, а това може да е само началото на това да ескалира войната и нещата да загрубеят още повече за укрите. Вова има биволски нерви и търпение,но в един момент това ще приключи,и най вероятно нещата отиват натам с такива изказвания. Все пак както винаги предупреждава, пък укрите и останалите да мислят, докато имат възможност.

    Коментиран от #143, #147

    20:35 02.12.2025

  • 134 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Тцъ..":

    "Ако се налага се правят безпринципни коалиции, както през ВСВ меду САЩ"

    Защо да е безпринципна коалицията на съюзниците през ВСВ, ако може да попитам?
    Коалицията на царска България и хитлеристка Германия каква беше, според теб?

    20:35 02.12.2025

  • 135 Иван

    3 2 Отговор
    Слушайте какво казва това и ще бъде.

    Коментиран от #140

    20:36 02.12.2025

  • 136 За сведение

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Спецназ":

    Танкерите не са били пълни, а са щели да товарят.

    20:36 02.12.2025

  • 137 Да ги отреже

    0 1 Отговор
    Фуражи и дронове, наемници. За какво им е море.

    20:36 02.12.2025

  • 138 Тавариши и Таварашутки

    1 1 Отговор
    Някакви Кадировци

    ГРУЗНАЛИ дървото

    Никой и дума не обелва
    За унищожените АХМАЦИ.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    ТИК ТОК ТИК ТОК

    20:38 02.12.2025

  • 139 Ко е казал Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #130 от "бункерен nлъx от кремъл":

    всички сме видели. А що са те фанали за тртолей и показваш падението на запада, няма да можеш да ми отговориш. И затова една кварка мозък трябва.

    20:38 02.12.2025

  • 140 Да Слушаме

    0 1 Отговор

    До коментар #135 от "Иван":

    Щял да ходи
    В Индия
    Да лъска Бастуна
    На Махараджата.

    20:39 02.12.2025

  • 141 вест гост

    1 1 Отговор
    шорош е велик.

    20:39 02.12.2025

  • 142 Бай Араб

    1 3 Отговор

    До коментар #88 от "От редакцията":

    Време е да проумеете че Путин е прецакания и в момента унищожава това което е останало от РФ.Иначе китайците вече помпат вода от Байкал.Помпат отдавна и Силата на Сибир 2 без да плащат и нааселват трасето с китайци.

    Коментиран от #144

    20:39 02.12.2025

  • 143 Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #133 от "Омбре":

    20 години предупреждаваше, преди да нахлуе в Донбас. 20 години му се присмиваха и не вярваха. Сега предупреждава за удари с атома и отново недоверие и присмех. А след ударите ще има плач и рев.

    20:40 02.12.2025

  • 144 А ако проиумееш

    1 1 Отговор

    До коментар #142 от "Бай Араб":

    ще разбереш, че прецаканият си ти. Докато унищожават Европа и бъдещето ти, те ползват и за тролей. Жалоко е човек да е просттт.

    20:41 02.12.2025

  • 145 Тренчев

    2 0 Отговор
    Досега що не го направи? Ще отреже той... хахаха. Взе като Тръмп да си говори днес едно, утре друго.

    Коментиран от #151

    20:42 02.12.2025

  • 147 Не знам

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "Омбре":

    Дали Вовата ти има биволски нерви, но ти наистина имаш биволски мозък

    20:43 02.12.2025

  • 148 Баба ти

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Дедо ти...":

    Лягай си
    Пак си прекалил
    Със пърцуцата.

    20:44 02.12.2025

  • 149 Смешко.

    1 0 Отговор
    Това му остана на джуджето просто, да плаши... гаргите. 🤣

    20:44 02.12.2025

  • 150 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Тимур Минд Илич":

    Слушай Путин, Европа желае война с вас и ти го знаеш най-добре.Просто в момента се търси решение какво да прави Европа с/ как да ги нарека/ тези които ще хукнат като луди да се трупат по Европейските граници да искат храна и водка.

    20:45 02.12.2025

  • 151 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #145 от "Тренчев":

    И аз туй казвам. 20 години Путин предупреждаваше, а в отговор хахаха. Сега отново предупреди за атома и отново хахаха. След ударите ще има плач и рев и край на хахаха.

    20:46 02.12.2025

  • 152 Време е

    0 0 Отговор
    Одеса е руска. Стой та гледай

    20:48 02.12.2025

