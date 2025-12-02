Владимир Путин заплаши Киев: Ще предприема ескалиращи мерки и ще отрежа Украйна от морето!

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова да предприеме "ескалиращи мерки" срещу украинските пристанища и корабоплаване, ако атаките срещу руски танкери продължат. Той определи ударите по няколко руски и свързани с Русия съдове като "пиратство" и предупреди, че Русия може да отговори с по-мащабни военни действия в Черно море, цитира думите му Би Би Си.
"Русия ще засили ударите по украинските пристанища и по всички кораби, които влизат в тях", заяви Путин, като подчерта, че Кремъл разглежда последните атаки като опит на Киев да разшири конфликта на море.
Президентът стигна по-далеч, намеквайки за възможност Русия да блокира напълно морския достъп на Украйна. "Най-радикалният начин е да се отреже Украйна от морето — тогава по принцип ще бъде невъзможно да се занимават с пиратство", каза той и добави, че Москва ще действа "по нарастваща линия", ако прецени, че е необходимо.
Путин изрази надежда, че украинското военно и политическо ръководство, "както и тези, които стоят зад тях", ще преосмислят действията си и ще прекратят атаките срещу руския търговски флот.
Изявленията идват на фона на серия удари по танкери, свързани с руския петролен износ, включително инциденти в Черно море и край бреговете на Западна Африка. Москва обвинява Киев за атаките, докато Украйна официално не признава участие в операциите срещу търговски съдове извън зоните на бойните действия.
Заплахата Русия да опита да блокира Украйна от морето би представлявала рязка ескалация и би имала значителни последици за безопасността на корабоплаването в Черно море, както и за международните доставки на зърно и други товари от украинските пристанища.
Руският президент Владимир Путин заяви пред журналисти преди срещата си с американския пратеник Стив Уиткоф, че овладяването на град Покровск - наричан от руските власти по старото си съветско име Красноармейск - е от "изключително стратегическо значение" за руската армия. Коментарът му дойде ден след като руски генерали докладваха за превземане на града, но украинската страна не потвърждава подобна информация.
Връщайки се отново към темата за участието на Европа в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, Владимир Путин заяви, че предложените от европейците промени в плана на Тръмп са насочени към блокиране на този процес.
"Те [европейците] нямат мирен дневен ред. Те са на страната на войната. И дори когато се опитват да направят някои промени в предложението на Тръмп, ясно виждаме, че тези промени са насочени само към едно нещо: блокиране на целия мирен процес", каза Путин.
"Ако те [европейците] искат да се върнат към реалността, въз основа на ситуацията, която се развива на място, тогава давайте, ние го позволяваме", каза Путин.
Според Путин Покровск е "не просто голям инфраструктурен възел, свързан с цяла мрежа от комуникации в региона", но и "добър плацдарм за изпълнение на всички задачи, поставени в началото на СВО" (руското название за инвазията в Украйна). Той заяви, че руската страна е готова да допусне журналисти, включително от западни медии, до "всички квартали" на града, като по този начин се опита да подчертае уверението си, че руски войски вече контролират населеното място.
По отношение на ситуацията в Харковска област Путин каза, че "бойни действия продължават в Купянск-Узловой" и че според него "след няколко дни и този пункт ще бъде в ръцете на руските войски". Изказването му идва на фона на ожесточени сражения край линията Купянск - Сватово, които през последните седмици се превърнаха в един от най-напрегнатите участъци на фронта.
Руският президент твърди още, че армията му е започнала "ликвидация" на 15 украински батальона, които според него били блокирани на левия бряг на река Оскол в Купянск. Киев не коментира твърдението, а независими потвърждения няма.
Украинските военни съобщават, че боевете продължават, но описват ситуацията в района като "динамична" и не признават загубата на Покровск. Международни наблюдатели също отбелязват, че към момента няма геолокационни доказателства, които да потвърждават пълния руски контрол над града, за който Москва настоява.
Изявленията на Путин подчертават стремежа на Кремъл да представи напредъка на фронта като устойчив, докато Киев настоява, че украинската отбрана задържа ключови позиции и че боевете продължават.
