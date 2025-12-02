Доналд Тръмп: Войната в Украйна е страшна бъркотия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че войната в Украйна е "бъркотия" и представлява ситуацията, която не е лесна за разрешаване, предаде Ройтерс. Тръмп говори по време на последното за тази година заседание на кабинета, което бе излъчено по телевизията, пише БТА.

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че всяка страна, която внася контрабандно наркотици в Съединените щати, може да бъде атакувана, предаде Ройтерс.

"Всеки, който прави това и продава в нашата страна, е обект на атака“, каза Тръмп пред репортери по време на заседание на кабинета в Белия дом, след като повдигна въпроса за контрабандата на кокаин от Колумбия.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви по-рано днес, че правителството подкрепя решенията на своите военнокомандващи в контекста на атаките срещу предполагаеми кораби за контрабанда на наркотици от Венецуела.

Хегсет, говорейки на заседание на кабинета заедно с президента Доналд Тръмп, заяви, че САЩ са спрели ударите, защото сега е трудно да се засичат кораби с наркотици в открито море. "Но ударите срещу наркотрафикантите ще продължат", обяви той.

Тръмп води днес последното заседание на кабинета си за календарната година.

Американският президент подчерта също така, че след няколко седмици Националната гвардия ще бъде разположена в Ню Орлиънс, щата Луизиана.

Тръмп съобщи заедно с министъра на транспорта на САЩ Шон Дафи, че администрацията във Вашингтон ще реконструира международното летище "Вашингтон-Дълес" в щата Вирджиния, в близост до Вашингтон.

"Ще реконструираме и летище "Вашингтон-Дълес", защото не е добро летище. То трябва да бъде страхотно летище. То изобщо не е добро летище", заяви Тръмп по време на заседанието на кабинета в Белия дом.