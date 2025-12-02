Доналд Тръмп: Войната в Украйна е страшна бъркотия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че войната в Украйна е "бъркотия" и представлява ситуацията, която не е лесна за разрешаване, предаде Ройтерс. Тръмп говори по време на последното за тази година заседание на кабинета, което бе излъчено по телевизията, пише БТА.
Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че всяка страна, която внася контрабандно наркотици в Съединените щати, може да бъде атакувана, предаде Ройтерс.
"Всеки, който прави това и продава в нашата страна, е обект на атака“, каза Тръмп пред репортери по време на заседание на кабинета в Белия дом, след като повдигна въпроса за контрабандата на кокаин от Колумбия.
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви по-рано днес, че правителството подкрепя решенията на своите военнокомандващи в контекста на атаките срещу предполагаеми кораби за контрабанда на наркотици от Венецуела.
Хегсет, говорейки на заседание на кабинета заедно с президента Доналд Тръмп, заяви, че САЩ са спрели ударите, защото сега е трудно да се засичат кораби с наркотици в открито море. "Но ударите срещу наркотрафикантите ще продължат", обяви той.
Тръмп води днес последното заседание на кабинета си за календарната година.
Американският президент подчерта също така, че след няколко седмици Националната гвардия ще бъде разположена в Ню Орлиънс, щата Луизиана.
Тръмп съобщи заедно с министъра на транспорта на САЩ Шон Дафи, че администрацията във Вашингтон ще реконструира международното летище "Вашингтон-Дълес" в щата Вирджиния, в близост до Вашингтон.
"Ще реконструираме и летище "Вашингтон-Дълес", защото не е добро летище. То трябва да бъде страхотно летище. То изобщо не е добро летище", заяви Тръмп по време на заседанието на кабинета в Белия дом.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #6, #11, #16
22:33 02.12.2025
2 Тръмп е бизнес маймуна
Коментиран от #7, #28, #38
22:34 02.12.2025
3 Да, така е...
22:36 02.12.2025
4 Баце ЕООД
22:36 02.12.2025
7 Ти специално
До коментар #2 от "Тръмп е бизнес маймуна":Не само че нямаш стойност, ами водиш до минус на средства.
Коментиран от #10
22:37 02.12.2025
8 С тия
До коментар #6 от "Съветски мелез":Сърцераздителни съчинения е ясно кой е платения кибик тука. Ти.
22:38 02.12.2025
Коментиран от #51
22:41 02.12.2025
10 БизнесменЧе
До коментар #7 от "Ти специално":Може би има за нещо да влезнеш в затвора?
22:41 02.12.2025
11 Европеец
До коментар #1 от "Гориил":Съгласен съм с коментара ти ,така е..... Заглавието е вярно, бъркотия предизвикана от империалистическите кравари и техните изкукуригали пудели... Но пък д-р Путин излекува короновируса, А сега е на път да оправи и бъркотията.....
22:41 02.12.2025
Коментиран от #15
22:44 02.12.2025
14 не може да бъде
Коментиран от #17, #18
22:45 02.12.2025
16 Нормално
До коментар #1 от "Гориил":Описа империята, опосата самата руска идеология. Избива всички, които се противопоставят. И галинпослушковците. Точно като в България. Въпросът е коя е Русия, че да са и длъжни другите да им се подчиняват? Откъде го имате този робски манталитет? Защо Русия да не се подчинява, те ли са измислили светът?
Коментиран от #21
22:46 02.12.2025
17 Баце ЕООД
До коментар #14 от "не може да бъде":Хегсет е бивш водещ на ФоксНюз все пак, Тръмп е бил реалити звиздъ.. На Рубио брат му е държал винари кило-две диско прах за гости у тях, съм чел. Ама нали.. Ю ЕС Ей!
22:47 02.12.2025
18 Не може да бъде
До коментар #14 от "не може да бъде":Що за наглост и робски интелект имате? Да пробутвате имперските амбиции на самозабравили се бизнесмени? Как не разбирате че това което правят Америка, Русия и Китай е опит да си разделят света? И вие подкрепяте това?
Коментиран от #23
22:48 02.12.2025
Коментиран от #22
22:48 02.12.2025
22:50 02.12.2025
22 Оле
До коментар #19 от "Помни":Къде забърка тази пумия Митрофанова с протестите?
Коментиран от #39
22:51 02.12.2025
До коментар #18 от "Не може да бъде":Къв си ти е..
22:51 02.12.2025
25 Докато Тръмп казва, че
22:52 02.12.2025
26 Поне
До коментар #21 от "Вярно":Напъвал ли си някога мозъка си да проследиш, кои го направиха, какво държавни служби са заемали, връзките им, децата им и така нататък. Когато го направиш, тогава говори.
22:53 02.12.2025
Коментиран от #36
22:55 02.12.2025
28 Питам
До коментар #2 от "Тръмп е бизнес маймуна":И защо само срещу Русия, САЩ и Китай ? Днес на гости на Путин в Кремъл бе например и съюзникът му , министър председателят на Индия , Моди ! На страната на Путин са и всички държави членки на БРИКС и ШОС и техните съюзници . Защо не се заинтересуваш , кои държави са членки на БРИКС и ШОС ? Ако се беше заинтересувал, щеше да знаеш , че дори Саудитска Арабия вече е член на БРИКС !
22:55 02.12.2025
29 Ако знаеш
До коментар #24 от "Последния софиянец":Колко от тези плъхове са си закупили имоти на запад, но на нас тук ни пробутват Русия и се правят на патриоти и родолюбци.
22:56 02.12.2025
Щото заглавието ни кара да мислим, че статията ще е за Украйна, а 9/10 от нея (статията) е за американските наркомани/
п.п.
Абе, чей Курск???
22:56 02.12.2025
22:57 02.12.2025
22:58 02.12.2025
22:58 02.12.2025
22:59 02.12.2025
35 Реал Мадрид
Навроцки направи на тържествената церемония по случай Деня на кадетите офицери, която отбелязва 195-годишнината от началото на Ноемврийското въстание във Варшава.
В по-късно публикуван на платформата X откъс от речта му, споделен от ръководителя на президентската канцелария Збигнев Богуцки, Навроцки казва:
„Историческите събития са урок и за днешна Полша и поляците: през XIX, през XX и XXI век, с руснаците споразумения не съществуват. Има само лъжа, желание да отнемат нашия дух и желание да ни унищожат. Това е урокът, който всички трябва да научим, като дълбоко вярваме в полските кадети, офицери и генерали.“
Frontline Monitor припомня, че Навроцки зае последователна твърда позиция спрямо Москва, а вчера отмени планирана среща с унгарския премиер Виктор Орбан след посещението на Орбан в Москва, където се срещна лично с руския президент Владимир Путин. Навроцки също така заяви публично по време на посещението си в Прага, че очаква с нетърпение да приеме украинския президент Володимир Зеленски във Варшава.
Навроцки остро разкритикува и предложения американски мирен план за войната в Украйна, като подчерта, че всяка инициатива за спиране на руската агресия първо трябва да получи одобрението на Киев, не бива да въз
Коментиран от #40
23:00 02.12.2025
37 След разговорите с Путин,
23:02 02.12.2025
39 Помни
До коментар #22 от "Оле":С какво е по добра еврейката Витория Нюланд от Митрофанова ? Защо Витория Нюланд да може , а Митрофанова да не може ?
Коментиран от #41
23:04 02.12.2025
40 Къде е Полша
До коментар #35 от "Реал Мадрид":Поляците са друга история. Единни, смели, патриоти и родолюбци. Не скланят глава и не са роби. Не се оставят на идеологиите да ги насъскват едни срещу други. Иска ми се да видя България в тяхната светлина, единна с българско ядро непреклонно пред вражеските идеологии съветско-руска, либерална или било то друга. Не да се ограбваме, не да се прогонваме. Икономически да бъдем силна и неделима нация с българско самосъзнание. Това не става с грабежи над българите за лична изгода, апартаменти и хотели. Как ще бъде България силна, когато една шайка политически бизнес шарлатани прави хората бедни и слаби, послушни и зависими? То затова и генералите ни след съветската окупация са... слагам многоточие и това е. Или мога да намекна радев без подробности.
23:08 02.12.2025
41 Сега
До коментар #39 от "Помни":Дори не знам коя е Витория Нюланд и не ме интересува. Но ако е свързана с Америка, бих и казал да използват конфискуваните пари на прасетата за българската общност там, за техните вестници, образование, църкви и училища.
Коментиран от #45
23:11 02.12.2025
23:12 02.12.2025
43 WC Куфарче 💼🚽
До коментар #15 от "Какви":Който много иZка много дриZка
23:27 02.12.2025
Коментиран от #52
23:31 02.12.2025
45 Голем смех
До коментар #41 от "Сега":Голем виц каза шорошката mactия, не е чувала за един от спонсорите си, ама как се правите на manoymни, каквито сте и си мислите, че някой ви вярва.
23:31 02.12.2025
23:31 02.12.2025
23:33 02.12.2025
23:34 02.12.2025
23:36 02.12.2025
51 🤭🤭🤭🤭😂
До коментар #9 от "хаха":Путин е ръгал онова дете Зеленски с гумените китки, който нареди да сложат шареното знаме на герба на ycpaiнi. xaxa
23:39 02.12.2025
52 Атина Палада
До коментар #44 от "Защо":Но и без условия Украйна не може да поддържа 800 000 армия Та тя цяла Европа взета заедно няма такава по численост армия .. .Пишат се само глупости ...Ако остане малка държава наречена Украйна едва ли ще може да поддържа и 50 хилядна армия. И тя ще им е много и в тежест..При това с такива колосални дългове ..
Коментиран от #53
23:44 02.12.2025
53 Еми преди конфликта Украйна
До коментар #52 от "Атина Палада":беше с 200 000 хил. армия.
23:51 02.12.2025
И защо никой не е питал Тръмп дали ще потапя Холандски (Нидерладнски) лодки, според данни на интерпол доста наркотици в САЩ идват от Холандия. Е това ще е истински шедьовър в политиката и журналистиката - статия в ДЗ: "САЩ въоръжават Северно море за удари по предполагаеми нидерландски лодки натоварени с наркотици за САЩ" или "По информация на СНН от пожелали анонимност източници, САЩ предлагат на Дик Схоф да абдикира доброволно"
(Всъщност освен всичко друго, Холандия е една от големите държави износителки на петрол в света)
23:53 02.12.2025