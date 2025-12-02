Новини
Доналд Тръмп: Войната в Украйна е страшна бъркотия

Доналд Тръмп: Войната в Украйна е страшна бъркотия

2 Декември, 2025 22:30

Американският президент подчерта също така, че след няколко седмици Националната гвардия ще бъде разположена в Ню Орлиънс, щата Луизиана

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че войната в Украйна е "бъркотия" и представлява ситуацията, която не е лесна за разрешаване, предаде Ройтерс. Тръмп говори по време на последното за тази година заседание на кабинета, което бе излъчено по телевизията, пише БТА.

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че всяка страна, която внася контрабандно наркотици в Съединените щати, може да бъде атакувана, предаде Ройтерс.

"Всеки, който прави това и продава в нашата страна, е обект на атака“, каза Тръмп пред репортери по време на заседание на кабинета в Белия дом, след като повдигна въпроса за контрабандата на кокаин от Колумбия.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви по-рано днес, че правителството подкрепя решенията на своите военнокомандващи в контекста на атаките срещу предполагаеми кораби за контрабанда на наркотици от Венецуела.

Хегсет, говорейки на заседание на кабинета заедно с президента Доналд Тръмп, заяви, че САЩ са спрели ударите, защото сега е трудно да се засичат кораби с наркотици в открито море. "Но ударите срещу наркотрафикантите ще продължат", обяви той.

Тръмп води днес последното заседание на кабинета си за календарната година.

Американският президент подчерта също така, че след няколко седмици Националната гвардия ще бъде разположена в Ню Орлиънс, щата Луизиана.

Тръмп съобщи заедно с министъра на транспорта на САЩ Шон Дафи, че администрацията във Вашингтон ще реконструира международното летище "Вашингтон-Дълес" в щата Вирджиния, в близост до Вашингтон.

"Ще реконструираме и летище "Вашингтон-Дълес", защото не е добро летище. То трябва да бъде страхотно летище. То изобщо не е добро летище", заяви Тръмп по време на заседанието на кабинета в Белия дом.


  • 1 Гориил

    19 8 Отговор
    Путин винаги е щадил украинците и е предотвратявал масови убийства без военна необходимост. Под натиск от Кремъл, руските командири позволяват безопасно преминаване на украинските войници, за да избягат от обкръжението. Ако се предадат, украинските войници са третирани добре. Хранят ги, дават им се сухи и топли дрехи, получават медицински грижи за ранените, настаняват се в чисти казарми и им е позволено да използват телефона, за да се свързват със семействата си. Те не са унижавани. В плен с тях се отнасят почти като с равни и се отнасят спокойно.

    Коментиран от #6, #11, #16

    22:33 02.12.2025

  • 2 Тръмп е бизнес маймуна

    2 14 Отговор
    Светът от днес се променя. Жалко че американците избраха Русия. Държавите и народите следва да се обединят срещу Америка, Русия и Китай. Дори ако това ще означава световна война. Няма да се позволи да се гаврят с народите и да цепят държавите им, когато и както си поискат. Тези фашисти не признават граници и норми. За тях пред очите им е само бизнес и пари, човекът е никаква стойност.

    Коментиран от #7, #28, #38

    22:34 02.12.2025

  • 3 Да, така е...

    14 4 Отговор
    Страшна бъркотия забъркаха баща и син Байдън, заедно с евролиб.ерастите в Киев... Унищожиха държавата и зорлем я намалиха, засега с около 20 %, но ако продължи още година може и с 50 % да намалее...

    22:36 02.12.2025

  • 4 Баце ЕООД

    15 3 Отговор
    Ами бъркотия.. Изкарахте мечката от бърлогата, сега мир искате.

    22:36 02.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ти специално

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп е бизнес маймуна":

    Не само че нямаш стойност, ами водиш до минус на средства.

    Коментиран от #10

    22:37 02.12.2025

  • 8 С тия

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Съветски мелез":

    Сърцераздителни съчинения е ясно кой е платения кибик тука. Ти.

    22:38 02.12.2025

  • 9 хаха

    3 8 Отговор
    А путлер освен педофил е и хомопедофил.

    Коментиран от #51

    22:41 02.12.2025

  • 10 БизнесменЧе

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ти специално":

    Може би има за нещо да влезнеш в затвора?

    22:41 02.12.2025

  • 11 Европеец

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Съгласен съм с коментара ти ,така е..... Заглавието е вярно, бъркотия предизвикана от империалистическите кравари и техните изкукуригали пудели... Но пък д-р Путин излекува короновируса, А сега е на път да оправи и бъркотията.....

    22:41 02.12.2025

  • 12 хаха

    2 8 Отговор
    Минаха ли вече 24-те часа или още да чакаме бе дебел безполезен педофил?

    22:43 02.12.2025

  • 13 да, ама не

    3 10 Отговор
    Страшна бъркотия са така наречените "преговори" с Путин за прекратяване на конфликта. Путин досега никога и на нито едни преговори не е преговарял. Той всеки път само е поставял едни и същи ултимтуми, а Тръмп все е изненадан, че не се стига до примирие. Не може да се стигне до съгласие когато всеки говори за различни лични амбиции и всичко това е наречено преговори за примирие.

    Коментиран от #15

    22:44 02.12.2025

  • 14 не може да бъде

    10 3 Отговор
    Днешното заседание на кабинета Тръмп беше предавано на живо от АлДжазира -но не и от СНН!?? .Присъстваха най-различни журналисти които задаваха въпроси.Бих отбелязал силното присъствие на Тръмп Марко Рубио и Пит Хегсет -много енергични словоохотливи и не не колебаят в изразите !?На техния фон -според мен и Байдън и Блинкен са като полуумрели риби!?И тримата са добри комуникатори и умеят на направят шоу от изказването си!Мисля че американците харесват този стил -даже ако изказванията не са особено съдържателни...!?

    Коментиран от #17, #18

    22:45 02.12.2025

  • 15 Какви

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "да, ама не":

    Лични амбиции е момченце, я кажи какво иска толкова Вовата дето да не е резонно..

    Коментиран от #43

    22:45 02.12.2025

  • 16 Нормално

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Описа империята, опосата самата руска идеология. Избива всички, които се противопоставят. И галинпослушковците. Точно като в България. Въпросът е коя е Русия, че да са и длъжни другите да им се подчиняват? Откъде го имате този робски манталитет? Защо Русия да не се подчинява, те ли са измислили светът?

    Коментиран от #21

    22:46 02.12.2025

  • 17 Баце ЕООД

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "не може да бъде":

    Хегсет е бивш водещ на ФоксНюз все пак, Тръмп е бил реалити звиздъ.. На Рубио брат му е държал винари кило-две диско прах за гости у тях, съм чел. Ама нали.. Ю ЕС Ей!

    22:47 02.12.2025

  • 18 Не може да бъде

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "не може да бъде":

    Що за наглост и робски интелект имате? Да пробутвате имперските амбиции на самозабравили се бизнесмени? Как не разбирате че това което правят Америка, Русия и Китай е опит да си разделят света? И вие подкрепяте това?

    Коментиран от #23

    22:48 02.12.2025

  • 19 Помни

    10 4 Отговор
    Дядо Дони го е погнала яко деменцията и за това е забравил . Войната в Украйна бе забъркана още през 2014 година с 5 милиарда долара от САЩ с които бе заплатен и организиран противоконституционният Майдан на който американската еврейка Витория Нюланд раздаваше ... курабийки . Представяте ли си , какъв вой щяха да вдигнат соросоидните ни медии , ако снощи на протестите Митрофанова беше излязла да раздава курабийки на протестиращите и бе почнала да се хвали, че Русия ги е платила и организирала?

    Коментиран от #22

    22:48 02.12.2025

  • 20 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Втори мандат и ти трябваше бе гений? Нали и ти лично я бърка тая бъркотия първия мандат? Или удобно забрави?

    22:50 02.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Оле

    2 7 Отговор

    До коментар #19 от "Помни":

    Къде забърка тази пумия Митрофанова с протестите?

    Коментиран от #39

    22:51 02.12.2025

  • 23 Баце ЕООД

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не може да бъде":

    Къв си ти е..

    22:51 02.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Докато Тръмп казва, че

    8 0 Отговор
    войната в Украйна е страшна бъркотия, руската делегация с Ръководител Кирил Дмитриев, се разхожда с Уиткоф от САЩ из Москва като последния е облечен в черно яке с герба на Русия, с надпис "Русия" и автограф на президента Владимир Путин.

    22:52 02.12.2025

  • 26 Поне

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Вярно":

    Напъвал ли си някога мозъка си да проследиш, кои го направиха, какво държавни служби са заемали, връзките им, децата им и така нататък. Когато го направиш, тогава говори.

    22:53 02.12.2025

  • 27 долу сащ

    5 0 Отговор
    като стана ясно колко сте корумпирани сащ и украйна, станало бъркотия, като в афганистан, виетна, югославия, либия, ирак....! там където има и един американец винаги е бъркотия и корупция!

    Коментиран от #36

    22:55 02.12.2025

  • 28 Питам

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп е бизнес маймуна":

    И защо само срещу Русия, САЩ и Китай ? Днес на гости на Путин в Кремъл бе например и съюзникът му , министър председателят на Индия , Моди ! На страната на Путин са и всички държави членки на БРИКС и ШОС и техните съюзници . Защо не се заинтересуваш , кои държави са членки на БРИКС и ШОС ? Ако се беше заинтересувал, щеше да знаеш , че дори Саудитска Арабия вече е член на БРИКС !

    22:55 02.12.2025

  • 29 Ако знаеш

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Последния софиянец":

    Колко от тези плъхове са си закупили имоти на запад, но на нас тук ни пробутват Русия и се правят на патриоти и родолюбци.

    22:56 02.12.2025

  • 30 Механик

    5 1 Отговор
    Не разбрах как войната в Украйна кореспондира с внасянето на наркотици в САЩ?!
    Щото заглавието ни кара да мислим, че статията ще е за Украйна, а 9/10 от нея (статията) е за американските наркомани/
    п.п.
    Абе, чей Курск???

    22:56 02.12.2025

  • 31 Ганя Путинофила

    1 5 Отговор
    Всичко свързано с Маскалия е една голяма бъркотия, Доналде!

    22:57 02.12.2025

  • 32 име

    5 0 Отговор
    Залужни се е върнал от Лондон в Бандеристан, гласят го да смени зеления наркоман. А Тръмп днес спря хуманитарната помощ за Бандеристан, щото бандерите много крадяли и ощетявали американските данъкоплатци!

    22:58 02.12.2025

  • 33 Американски

    2 0 Отговор
    куролапач.Така и ще си умре - без да разбере къде се намира.

    22:58 02.12.2025

  • 34 Който не е войнист да се пенсионира

    5 0 Отговор
    Разкриха кой дава милиарди на месец на майдановците. Не е давал на грузи и беларуси и българяги. Глупаво шоу. ЕС е против РФ. Ще видим. Аз наемник няма да ставам.

    22:59 02.12.2025

  • 35 Реал Мадрид

    0 6 Отговор
    🇵🇱⚔️🇷🇺 Полският президент Карол Навроцки припомни историческия опит, който е показал, че с Кремъл не могат да се сключват никакви споразумения, защото действията ѝ са водени единствено от лъжа и от желанието да смаже своите противници.

    Навроцки направи на тържествената церемония по случай Деня на кадетите офицери, която отбелязва 195-годишнината от началото на Ноемврийското въстание във Варшава.

    В по-късно публикуван на платформата X откъс от речта му, споделен от ръководителя на президентската канцелария Збигнев Богуцки, Навроцки казва:

    „Историческите събития са урок и за днешна Полша и поляците: през XIX, през XX и XXI век, с руснаците споразумения не съществуват. Има само лъжа, желание да отнемат нашия дух и желание да ни унищожат. Това е урокът, който всички трябва да научим, като дълбоко вярваме в полските кадети, офицери и генерали.“

    Frontline Monitor припомня, че Навроцки зае последователна твърда позиция спрямо Москва, а вчера отмени планирана среща с унгарския премиер Виктор Орбан след посещението на Орбан в Москва, където се срещна лично с руския президент Владимир Путин. Навроцки също така заяви публично по време на посещението си в Прага, че очаква с нетърпение да приеме украинския президент Володимир Зеленски във Варшава.

    Навроцки остро разкритикува и предложения американски мирен план за войната в Украйна, като подчерта, че всяка инициатива за спиране на руската агресия първо трябва да получи одобрението на Киев, не бива да въз

    Коментиран от #40

    23:00 02.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 След разговорите с Путин,

    3 0 Отговор
    делегацията от САЩ с Уиткоф и Кушнър ще отпътуват до Европейска страна, за да се срещнат със Зеленски за разговор, се съобщава от Axios

    23:02 02.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Помни

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Оле":

    С какво е по добра еврейката Витория Нюланд от Митрофанова ? Защо Витория Нюланд да може , а Митрофанова да не може ?

    Коментиран от #41

    23:04 02.12.2025

  • 40 Къде е Полша

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "Реал Мадрид":

    Поляците са друга история. Единни, смели, патриоти и родолюбци. Не скланят глава и не са роби. Не се оставят на идеологиите да ги насъскват едни срещу други. Иска ми се да видя България в тяхната светлина, единна с българско ядро непреклонно пред вражеските идеологии съветско-руска, либерална или било то друга. Не да се ограбваме, не да се прогонваме. Икономически да бъдем силна и неделима нация с българско самосъзнание. Това не става с грабежи над българите за лична изгода, апартаменти и хотели. Как ще бъде България силна, когато една шайка политически бизнес шарлатани прави хората бедни и слаби, послушни и зависими? То затова и генералите ни след съветската окупация са... слагам многоточие и това е. Или мога да намекна радев без подробности.

    23:08 02.12.2025

  • 41 Сега

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Помни":

    Дори не знам коя е Витория Нюланд и не ме интересува. Но ако е свързана с Америка, бих и казал да използват конфискуваните пари на прасетата за българската общност там, за техните вестници, образование, църкви и училища.

    Коментиран от #45

    23:11 02.12.2025

  • 42 Съединените щати се готвят

    3 0 Отговор
    да се откажат от подкрепата за Украйна в контекста на продължаващи преговори за разрешаване на кризата и се отказват от безсмислените антируски санкции, наложени от Европа и САЩ, се казва в списание The National Interest.

    23:12 02.12.2025

  • 43 WC Куфарче 💼🚽

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Какви":

    Който много иZка много дриZка

    23:27 02.12.2025

  • 44 Защо

    4 0 Отговор
    се лъже безобразно за някаква "капитулация" на Украйна, когато условията на руската страна са умерени и разумни. Как точно капитулира Украйна, ако не бъде в антируския военен блок НАТО? Или съкрати армията си, с цел да служи като демилитаризирана зона между евро фанатиците и руснаците? Ами то е по-добре за украинците да не вземат страна в това бясно противопоставяне. Никой няма да ги закача, да трупа оръжие и бази на територията им, да ги насъсква срещу съседа им и да го провокира, застрашавайки неговата сигурност.

    Коментиран от #52

    23:31 02.12.2025

  • 45 Голем смех

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Сега":

    Голем виц каза шорошката mactия, не е чувала за един от спонсорите си, ама как се правите на manoymни, каквито сте и си мислите, че някой ви вярва.

    23:31 02.12.2025

  • 46 Да вдига

    2 0 Отговор
    цените. Просяци . 3 г врякаме и нищо. И тук така.

    23:31 02.12.2025

  • 47 САЩ

    1 0 Отговор
    Имат други приоритети. Нито имат жизнени интереси в Украйна, нито ги интересува какво точно се случва и ще се случва там в бъдеще. Това е суровата истина.

    23:33 02.12.2025

  • 48 В В.П.

    2 0 Отговор
    Тромп пропадна като Джо цървула..Последния президент на САЩ..Гаранция.

    23:34 02.12.2025

  • 49 Хаха

    2 0 Отговор
    Така е. Бъркотия е, но руснаците ще сложат нещата в ред. Стискаме им палци. Светът няма нужда от подобни бъркотии.

    23:36 02.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 🤭🤭🤭🤭😂

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Путин е ръгал онова дете Зеленски с гумените китки, който нареди да сложат шареното знаме на герба на ycpaiнi. xaxa

    23:39 02.12.2025

  • 52 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Защо":

    Но и без условия Украйна не може да поддържа 800 000 армия Та тя цяла Европа взета заедно няма такава по численост армия .. .Пишат се само глупости ...Ако остане малка държава наречена Украйна едва ли ще може да поддържа и 50 хилядна армия. И тя ще им е много и в тежест..При това с такива колосални дългове ..

    Коментиран от #53

    23:44 02.12.2025

  • 53 Еми преди конфликта Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    беше с 200 000 хил. армия.

    23:51 02.12.2025

  • 54 ЦИРК

    0 0 Отговор
    Кога ще почва патакламата в Мексико ? Ще бъде интересно. Все пак в Мексико са едни от най-големите нарко картели.

    И защо никой не е питал Тръмп дали ще потапя Холандски (Нидерладнски) лодки, според данни на интерпол доста наркотици в САЩ идват от Холандия. Е това ще е истински шедьовър в политиката и журналистиката - статия в ДЗ: "САЩ въоръжават Северно море за удари по предполагаеми нидерландски лодки натоварени с наркотици за САЩ" или "По информация на СНН от пожелали анонимност източници, САЩ предлагат на Дик Схоф да абдикира доброволно"

    (Всъщност освен всичко друго, Холандия е една от големите държави износителки на петрол в света)

    23:53 02.12.2025