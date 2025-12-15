Защо Русия изпрати тези украински деца в Северна Корея

Неотдавна стана ясно, че Русия е изпратила украински деца на лагер в Северна Корея. Това е "военно престъпление", казва активистката Катерина Рашевска. Каква е целта на Кремъл?

Казусът с двете украински деца, за които се разбра , че са били изпратени в лагер за деца на севернокорейския елит, се разглежда от някои анализатори като част от пропагандната война, водена от Москва и Пхенян. Украинската правозащитничка от Регионалния център за правата на човека (RCHR) Катерина Рашевска обаче е категорична, че децата са станали жертви на военно престъпление. За прехвърлянето им в Северна Корея тя съобщи пред подкомисия на американския Конгрес на 3 декември.

Двете деца -12-годишният Миша от окупирания от Русия регион Донецк в Украйна и 16-годишната Лиза от столицата на Крим, Симферопол - са изпратени в детския лагер "Сонгдоуон" в Северна Корея като част от обмен на детски групи, посочват от RCHR.

Създаден през 1960 година, лагерът "Сонгдоуон" първоначално е бил предназначен да приема деца от други държави от комунистическия блок. Той разполага с аквапарк, футболно игрище, спортна зала, аквариум, а наблизо има и плаж. След краха на Съветския съюз лагерът е превърнат в място за почивка на децата на висши севернокорейски служители, но е отворен и за деца от други страни, след като Москва и Пхенян възстановиха приятелските си отношения.

Според украински данни Русия е отвлякла повече от 19 500 украински деца. Тази официална цифра включва само потвърдени случаи, но Киев твърди, че реалната цифра може да е по-висока. Миша и Лиза най-вероятно не са включени в тази цифра, тъй като информацията за тези две деца е била открита съвсем наскоро, уточни за ДВ Рашевска. "За момента няма достатъчно доказателства за това, че този случай съдържа елементи на незаконно депортиране. Затова не можем да го смятаме за отвличане на деца в този смисъл", добавя още тя.

В същото време прехвърлянето им е свързано с други нарушения на правата на децата, включително политическа индоктринация с елементи на милитаризация и използване за целите на руската пропаганда, които са забранени от Четвъртата Женевска конвенция, както и нарушения на Конвенцията на ООН за правата на детето, засягащи теми като идентичност, отдих и почивка или принципа за най-добрия интерес на детето.

По-голямата част от 165-те лагера за деца, документирани от RCHR, се намират в Русия и Беларус, но изглежда, че Москва и Пхенян се стремят да задълбочат съюза помежду си , който създадоха след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 година. Израз на това ново приятелство е изпращането на севернокорейски муниции и войници на Русия, срещу което Пхенян получава от Русия храни , гориво и военна технология.

Експлоатация на деца за пропагандни цели

Пред ДВ Рашевска уточни по-късно, че след като са престояли в международния детски лагер "Сонгдоуон" близо до източното пристанищно градче Вонсан в Северна Корея, двете деца са били върнати в окупираните от Русия райони на Украйна.

"Това е важно, защото по същество Русия експлоатира нашите украински деца, използва ги за нуждите на своята пропаганда, използва нашите деца, за да изгражда стратегически партньорства с държава, която САЩ е класифицирала като подкрепяща тероризма и която всъщност е съучастник в агресията срещу родината на тези деца, срещу Украйна. Това е абсолютно неприемливо", посочва още активистката.

Професорът по международни отношения в Сеул Дан Пинкстън смята, че двете украински деца може да са били част от тест, предхождащ едно по-голямо индоктриниране. "Това е част от русификацията на тези деца и очаквам, че в бъдеще ще видим още такива пътувания", казва той.

Други анализатори го възприемат като чиста пропаганда. Андрей Ланков, руски професор по история и международни отношения в университета Кукмин в Сеул, описва случката като "доста безсрамна манипулация".

"Нехуманно отношение"

Каквато и да е мотивацията на севернокорейския лидер Ким Чен Ун и руския президент Владимир Путин, Рашевска е категорична, че международната общност трябва да направи повече, за да защити младите украинци.

"За режима на Ким Чен Ун това е мек, социално приемлив начин да задълбочи стратегическото си партньорство с Русия чрез един вид "детска дипломация", посочва тя. "За Русия това е полезно, защото децата виждат страна, в която правата на човека и свободите са дори по-лоши, отколкото в самата Русия: без интернет, без мобилни телефони, без възможност да поддържат връзка след това."

Рашевска припомня, че децата са нашето бъдеще. "Но в случая то ни беше откраднато. Трябва да го кажем на глас", казва още тя.

ООН призовава Русия да върне отвлечените украински деца

Миналата седмица Общото събрание на ООН призова за незабавното и безусловно връщане на украинските деца, "насилствено преместени" в Русия. В резолюция, която няма задължителен характер, се настоява "Руската федерация да осигури незабавното, безопасно и безусловно връщане на всички украински деца, които са били насилствено преместени или депортирани". Документът също така призовава Москва да "прекрати незабавно всякаква практика на принудително преместване, депортиране, отделяне от семействата и законните настойници, промяна на личния статус, включително чрез гражданство, осиновяване или настаняване в приемни семейства и индоктринация на украински деца".

Според руското Външно министерство резолюцията съдържала "скандални твърдения срещу Русия", към които Москва причислява обвиненията, че депортира или принудително осиновява украински деца с цел заличаване на тяхната идентичност. Всички тези обвинения са напълно неоснователни и подвеждащи, се посочва още в позицията на руското министерство. То твърди, че в случая става въпрос за "евакуация от бойни зони на непълнолетни, чийто живот е в опасност".