Троянски кон на Русия! Европа вижда огромен проблем в мирния план на САЩ за Украйна

Европейските съюзници на Украйна се опасяват, че Русия може да се възползва от мирното споразумение за Украйна, което в момента се изготвя с посредничеството на САЩ, за да подготви почвата за повторно нахлуване. За това пише Bloomberg, позовавайки се на европейски служители, информира Фокус.
Русия може да намери "вратички“ в мирния план на САЩ
Според източници на агенцията, основният проблем на мирния план е, че споразумението на САЩ предвижда, създаването на демилитаризирана зона, която ще даде на Кремъл възможност тайно да разположи войски на спорната територия. Според тях е сигурно, че след това Москва може да използва хибридни атаки, за да подкопае гаранциите за сигурност на САЩ и да създаде предпоставки за ново нахлуване.
От агенцията припомнят, че според мирния план на САЩ Крим, Луганска и Донецка област ще бъдат признати де факто за руски. Фронтовата линия ще бъде замразена в Херсонска и Запорожска област, а част от тези две области, както и преди, де факто ще принадлежат на Руската Федерация.
В Европа се опасяват, че Русия може да се възползва от всяко изтегляне на украинските войски, съобщават източниците пред Bloomberg. Според тях основната задача на европейските страни в следващите дни и седмици е да гарантират, че мирното споразумение не съдържа руски "троянски кон“.
Агенцията също така припомни, че по-рано президентът на Украйна Володимир Зеленський заяви, че въпросите относно възможните териториални решения трябва да се определят от народа на Украйна чрез избори или референдум. Събеседниците на агенцията заявиха, че Русия може да се намеси в този процес, което създава допълнителен риск.
Демилитаризираната зона може да направи Украйна уязвима
Бившият съветник по националната сигурност на Великобритания Питър Рикетс в разговор с журналисти отбелязва, че европейците са прави да се тревожат за предложението на САЩ за създаване на демилитаризирана зона. Той предупреди, че веднага щом вниманието на САЩ се пренасочи към други въпроси, руският президент Владимир Путин ще може да се възползва от това, "създавайки инциденти като претекст“ за ново нападение.
"Това ще направи другата част на Украйна уязвима за следваща руска офанзива. Така че това не е просто технически момент, а фундаментален въпрос – за Украйна и за европейската сигурност“, убеден е Рикетс.
Мирният договор може да включва и спешно присъединяване на Украйна към ЕС
По-рано италианският вестник Corriere della Sera писа, че в една от последните версии на проекта за мирен договор между Украйна и Русия се съдържа предложение за спешно присъединяване на Киев към ЕС. Според вестника, именно екипът на Владимир Зеленски предлага ускорено членство на Украйна в ЕС - не по-късно от 2027 г.
Перспективата за "ускоренния път“ на Украйна към членство в този блок беше спомената дори в руско-американската версия на мирния план. А пакетът от европейски предложения съдържа само едно предпазливо общо твърдение, че "Украйна ще стане член на ЕС“, без да се уточняват сроковете.
1 Българин
Коментиран от #17, #24
18:49 13.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #25, #40
18:49 13.12.2025
3 Последния Софиянец
18:51 13.12.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #42
18:52 13.12.2025
5 Българин....
18:52 13.12.2025
6 Прокопи
18:54 13.12.2025
7 Путлеристан 🤮🤮
Коментиран от #28
18:54 13.12.2025
8 Последният софиянец
18:54 13.12.2025
9 Поп Кръстьо
18:55 13.12.2025
10 Миролюб Войнов, патриот
Коментиран от #22
18:56 13.12.2025
11 Kaлпазанин
18:57 13.12.2025
12 Германец..
18:59 13.12.2025
13 ЛАЛАБАЛА , БАБАТА СЕ НАПИКАЛА!
19:01 13.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЕСССР
19:01 13.12.2025
16 ОТ СЪРЦЕ ЩЕ СЕ РАДВАМ
19:02 13.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сатана Z
19:05 13.12.2025
19 Николай Бареков
Трябва да си патологичен к р е t e н, да се биеш за някаква си територия независимо как се казва тя.
У р с у л о, прочети това у м r i и вземи зе лен ски със себе си.
19:05 13.12.2025
20 Хипотетично
19:06 13.12.2025
21 БОЛШЕВИК
Коментиран от #34
19:06 13.12.2025
22 Той
До коментар #10 от "Миролюб Войнов, патриот":Ще попитат ли войниците дали ще отидат ?
19:07 13.12.2025
23 Още един пирон
Ще бъде брак по необходимост и няма да продължи дълго..... Ще се усмърдят и усмъртят взаимно.
Няма нищо лошо защото сегашното правителство на Европейския съюз ще бъде изметено като боклук.
19:08 13.12.2025
24 Българин продължение
До коментар #1 от "Българин":На куково лято
19:11 13.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ТАСС
Минималната заплата в Южна Корея е 2800 долари с нея може да се купят тонове ориз.
Споделям го това заради онези мръсни идиоти, които хвалят режима на Ким Чен Ун и неговите покровители в Москва.
Чудя се как някои хора могат да имат толкова гов..а в главата си.
Коментиран от #38
19:12 13.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Зеленчукостан.
До коментар #7 от "Путлеристан 🤮🤮":Не трябва да има мир до смяна на режима на Хиieф... Тия гензита там да направят, както в Непал и да се сършва със Zеленските касапи.
Коментиран от #32
19:14 13.12.2025
29 Точно обратното!
19:16 13.12.2025
30 Уса
19:17 13.12.2025
31 Пръчат
Коментиран от #43
19:18 13.12.2025
32 Копейски Копи пейст
До коментар #28 от "Зеленчукостан.":Липсата на креативност при к00пейките е следствие от тежкото комунистическо наследство, потискащо индивидуалната свобода на изразяване.
Коментиран от #36
19:19 13.12.2025
33 Ами
вече осъзнават, че ако някога се стигне до примирие,
то това ще е при условията поставени от Русия.
Коментиран от #39
19:19 13.12.2025
34 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #21 от "БОЛШЕВИК":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада 🍌🍌🍌😁
19:20 13.12.2025
35 Те тези белите
19:24 13.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Жак Бо пенсиониран бивш съветник
19:29 13.12.2025
38 Едно уточнение
До коментар #26 от "ТАСС":Хората в Корея си.произвеждат всичко необходимо, от ориз до всякакви зеленчуци, плодове и месо, дрехи, електроника, та чак изнасят и реализират стабилен обмен и доход. Тежката и леката индустрии работят на макс, строителството работи на макс, границите са надежно защитени, развива се туризъм и електроника. Къде в уравнението са твоите ненужни 4 долара?
19:29 13.12.2025
39 Майк Тайсън
До коментар #33 от "Ами":Всеки има планове, докато не го халосат в главата! Пундю си чертаеше планове, докато Зеления не га цапна през устата!
19:30 13.12.2025
40 Германец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Голямаиа риба изяде малката през 1945.
19:31 13.12.2025
41 Говорителката на руското външно
19:32 13.12.2025
42 Бъди спокоен
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Москва не е била построена за един ден.
19:33 13.12.2025
43 Ами
До коментар #31 от "Пръчат":Интересна теза. Сега остава да ни обясниш защо Епстийн е предал компроматите
срещу Тръмп на Путин, а не на демократите които със сигурност биха имали
доста по-голяма полза от тях. Да не говорим за това, че демократите бяха в доста
по-близки отношения с него от колкото той с Путин, ако въобще го е познавал :)
19:38 13.12.2025
44 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
19:39 13.12.2025
45 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
Фидел Кастро 1992 г.
19:39 13.12.2025