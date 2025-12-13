Новини
Троянски кон на Русия! Европа вижда огромен проблем в мирния план на САЩ за Украйна
  Тема: Украйна

13 Декември, 2025 18:48 1 415 45

По-рано италианският вестник Corriere della Sera писа, че в една от последните версии на проекта за мирен договор между Украйна и Русия се съдържа предложение за спешно присъединяване на Киев към ЕС

Троянски кон на Русия! Европа вижда огромен проблем в мирния план на САЩ за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейските съюзници на Украйна се опасяват, че Русия може да се възползва от мирното споразумение за Украйна, което в момента се изготвя с посредничеството на САЩ, за да подготви почвата за повторно нахлуване. За това пише Bloomberg, позовавайки се на европейски служители, информира Фокус.

Русия може да намери "вратички“ в мирния план на САЩ

Според източници на агенцията, основният проблем на мирния план е, че споразумението на САЩ предвижда, създаването на демилитаризирана зона, която ще даде на Кремъл възможност тайно да разположи войски на спорната територия. Според тях е сигурно, че след това Москва може да използва хибридни атаки, за да подкопае гаранциите за сигурност на САЩ и да създаде предпоставки за ново нахлуване.

От агенцията припомнят, че според мирния план на САЩ Крим, Луганска и Донецка област ще бъдат признати де факто за руски. Фронтовата линия ще бъде замразена в Херсонска и Запорожска област, а част от тези две области, както и преди, де факто ще принадлежат на Руската Федерация.

В Европа се опасяват, че Русия може да се възползва от всяко изтегляне на украинските войски, съобщават източниците пред Bloomberg. Според тях основната задача на европейските страни в следващите дни и седмици е да гарантират, че мирното споразумение не съдържа руски "троянски кон“.

Агенцията също така припомни, че по-рано президентът на Украйна Володимир Зеленський заяви, че въпросите относно възможните териториални решения трябва да се определят от народа на Украйна чрез избори или референдум. Събеседниците на агенцията заявиха, че Русия може да се намеси в този процес, което създава допълнителен риск.

Демилитаризираната зона може да направи Украйна уязвима

Бившият съветник по националната сигурност на Великобритания Питър Рикетс в разговор с журналисти отбелязва, че европейците са прави да се тревожат за предложението на САЩ за създаване на демилитаризирана зона. Той предупреди, че веднага щом вниманието на САЩ се пренасочи към други въпроси, руският президент Владимир Путин ще може да се възползва от това, "създавайки инциденти като претекст“ за ново нападение.

"Това ще направи другата част на Украйна уязвима за следваща руска офанзива. Така че това не е просто технически момент, а фундаментален въпрос – за Украйна и за европейската сигурност“, убеден е Рикетс.

Мирният договор може да включва и спешно присъединяване на Украйна към ЕС

По-рано италианският вестник Corriere della Sera писа, че в една от последните версии на проекта за мирен договор между Украйна и Русия се съдържа предложение за спешно присъединяване на Киев към ЕС. Според вестника, именно екипът на Владимир Зеленски предлага ускорено членство на Украйна в ЕС - не по-късно от 2027 г.

Перспективата за "ускоренния път“ на Украйна към членство в този блок беше спомената дори в руско-американската версия на мирния план. А пакетът от европейски предложения съдържа само едно предпазливо общо твърдение, че "Украйна ще стане член на ЕС“, без да се уточняват сроковете.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    9 24 Отговор
    Русия ще бъде редуцирана

    Коментиран от #17, #24

    18:49 13.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    9 23 Отговор
    Матушка ще бъде разделена между Китай и Украйна

    Коментиран от #25, #40

    18:49 13.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    18 10 Отговор
    САЩ и Русия ще унищожат комунистите в Брюксел.

    18:51 13.12.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 19 Отговор
    аре бе копеи!!!! взехте ли Купянск???? не говоря за Кънектикът , Кентърбъри , Колорадо,,,?!

    Коментиран от #42

    18:52 13.12.2025

  • 5 Българин....

    19 8 Отговор
    Ко беше това Украйна?

    18:52 13.12.2025

  • 6 Прокопи

    9 3 Отговор
    Ако влязат в ЕС всички членове ще дават средства за възстановяването на страна, която не е спазвала договорите със съседите си.

    18:54 13.12.2025

  • 7 Путлеристан 🤮🤮

    7 14 Отговор
    Не трябва да има мир до смяна на режима на Хремъл..тия гензита там да правят като в Непал и да се сършва с Z касапите

    Коментиран от #28

    18:54 13.12.2025

  • 8 Последният софиянец

    8 4 Отговор
    Откачам в кухнята! Манджата пак загоря!

    18:54 13.12.2025

  • 9 Поп Кръстьо

    12 4 Отговор
    Миротвореца Путин ще ви разкаже играта!

    18:55 13.12.2025

  • 10 Миролюб Войнов, патриот

    9 10 Отговор
    Европа трябва да спре да плещи глупости и най-сетне решително да се намеси във войната с войски и оръжие !!! България морално ще я подкрепим 😁👍

    Коментиран от #22

    18:56 13.12.2025

  • 11 Kaлпазанин

    10 6 Отговор
    Голям смях ,с този голям страх на европейците ,кои европейци бря ония наркозависимите политици ли ?и какво вратички като руснаците ще влязат с тях ,зорлен си търсите белята и дърпате мечока за опашката ,да бяхте мирно седели не бихте чудо видели

    18:57 13.12.2025

  • 12 Германец..

    3 3 Отговор
    Дис швайнехунд в Украйна не разбраха че следващата е Одеса!

    18:59 13.12.2025

  • 13 ЛАЛАБАЛА , БАБАТА СЕ НАПИКАЛА!

    3 0 Отговор
    БЕЗМИСЛИЦИ ОТ НЕВЕЖИ МУРУЦИ!!

    19:01 13.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЕСССР

    8 4 Отговор
    Троянската кобила е Другарката Урсула, която ще вкара укромафията в ЕСССР и ще разцепи старата ЕСССР отвътре!

    19:01 13.12.2025

  • 16 ОТ СЪРЦЕ ЩЕ СЕ РАДВАМ

    16 5 Отговор
    ОДЕСА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕНА И УКРАЙНА ДА ОСТАНЕ НА СУХО.

    19:02 13.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Европа ще се напълни с въоръжени бандити от укро вермахта,които могат да превземат средно голяма държава каквато е примерно Австрия с армия от 53 000 човека.

    19:05 13.12.2025

  • 19 Николай Бареков

    7 3 Отговор
    Слава на всеки избягал укрил се, дезертирал или предал се в плен украински мъж.
    Трябва да си патологичен к р е t e н, да се биеш за някаква си територия независимо как се казва тя.
    У р с у л о, прочети това у м r i и вземи зе лен ски със себе си.

    19:05 13.12.2025

  • 20 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Елементарно и вече пробвано обосноваване за агресия: споразумението е нарушено и предприемаме ответни мерки.

    19:06 13.12.2025

  • 21 БОЛШЕВИК

    7 5 Отговор
    ЕС е в колапс и пред разпад, населението загива, а тия подлоги искат да продължава войната и да богатеят още!

    Коментиран от #34

    19:06 13.12.2025

  • 22 Той

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Миролюб Войнов, патриот":

    Ще попитат ли войниците дали ще отидат ?

    19:07 13.12.2025

  • 23 Още един пирон

    4 4 Отговор
    в ковчегът на Европейския съюз а Украйна също ще бъде съкрушена от това което ще получи в замяна.
    Ще бъде брак по необходимост и няма да продължи дълго..... Ще се усмърдят и усмъртят взаимно.
    Няма нищо лошо защото сегашното правителство на Европейския съюз ще бъде изметено като боклук.

    19:08 13.12.2025

  • 24 Българин продължение

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    На куково лято

    19:11 13.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ТАСС

    2 3 Отговор
    Средната заплата в Северна Корея е около четири долара. Достатъчна е да се купят около 6 кг ориз.
    Минималната заплата в Южна Корея е 2800 долари с нея може да се купят тонове ориз.
    Споделям го това заради онези мръсни идиоти, които хвалят режима на Ким Чен Ун и неговите покровители в Москва.
    Чудя се как някои хора могат да имат толкова гов..а в главата си.

    Коментиран от #38

    19:12 13.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Зеленчукостан.

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Путлеристан 🤮🤮":

    Не трябва да има мир до смяна на режима на Хиieф... Тия гензита там да направят, както в Непал и да се сършва със Zеленските касапи.

    Коментиран от #32

    19:14 13.12.2025

  • 29 Точно обратното!

    6 1 Отговор
    Нато и Окраина ще вкарат войски в делимитаризирана зона. Окраина ще използва мира за да се превъоръжи и отново да нападне руските територии. За това бой до капитулация и смяна на фашисткия режим в окраина.

    19:16 13.12.2025

  • 30 Уса

    2 0 Отговор
    Тайно са са разполагали войски в края на 19ти век и дори тогава не е било толкова тайно.Сега има сателити и дронове и дори в къщи при семейството няма нищо тайно всичко се знае и скс кога правите

    19:17 13.12.2025

  • 31 Пръчат

    3 2 Отговор
    Тръмп е готов да жертва украински области срещу мир! Ако е искрен, нека даде и Аляска, че да му поверваме! Ключът за палатката е у Джефри Епстийн, който е предал компромати с млади момченца със Тръндю на Пундю, и последният сега го държи за тoпките! Заради резила на един дapтак, трябва да страда цяла Европа! А може и Пундю да а намазал от младите момченца, и сега да са взаимнозависими! ДОЛУ ТРЪНДЮ И ПУНДЮ! ДА ЖИВЕЕ АМЕРИКА И ЕВРОПА!

    Коментиран от #43

    19:18 13.12.2025

  • 32 Копейски Копи пейст

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Зеленчукостан.":

    Липсата на креативност при к00пейките е следствие от тежкото комунистическо наследство, потискащо индивидуалната свобода на изразяване.

    Коментиран от #36

    19:19 13.12.2025

  • 33 Ами

    2 1 Отговор
    Всеки може да си чертае планове, но голяма част от хората
    вече осъзнават, че ако някога се стигне до примирие,
    то това ще е при условията поставени от Русия.

    Коментиран от #39

    19:19 13.12.2025

  • 34 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "БОЛШЕВИК":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада 🍌🍌🍌😁

    19:20 13.12.2025

  • 35 Те тези белите

    2 0 Отговор
    Прахчета водят до видио5я2ане и халюцинации.все някой друг ум пречи на тия идиоти най вече Русия.психопати

    19:24 13.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Жак Бо пенсиониран бивш съветник

    0 1 Отговор
    на НАТО и полковник от Генералния щаб на Швейцарските въоръжени сили е заявил, че Специалната военна операция може да бъде завършена на фронта или на преговорната маса, но само при условията на Москва. Той е отбелязал, че НАТО все още не е напълно осъзнало, че Русия е решена и ще постигне демилитаризация на Украйна, за да спре възобновяването на конфликта веднъж завинаги.

    19:29 13.12.2025

  • 38 Едно уточнение

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "ТАСС":

    Хората в Корея си.произвеждат всичко необходимо, от ориз до всякакви зеленчуци, плодове и месо, дрехи, електроника, та чак изнасят и реализират стабилен обмен и доход. Тежката и леката индустрии работят на макс, строителството работи на макс, границите са надежно защитени, развива се туризъм и електроника. Къде в уравнението са твоите ненужни 4 долара?

    19:29 13.12.2025

  • 39 Майк Тайсън

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Всеки има планове, докато не го халосат в главата! Пундю си чертаеше планове, докато Зеления не га цапна през устата!

    19:30 13.12.2025

  • 40 Германец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Голямаиа риба изяде малката през 1945.

    19:31 13.12.2025

  • 41 Говорителката на руското външно

    0 1 Отговор
    министерство Мария Захарова, след Украински удар срещу църквата "Архангел Михаил" в Красноармейск, ДНР напомня на Западните страни за техните "безкрайни доклади за свободата на религията." и демокрацията.

    19:32 13.12.2025

  • 42 Бъди спокоен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Москва не е била построена за един ден.

    19:33 13.12.2025

  • 43 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пръчат":

    Интересна теза. Сега остава да ни обясниш защо Епстийн е предал компроматите
    срещу Тръмп на Путин, а не на демократите които със сигурност биха имали
    доста по-голяма полза от тях. Да не говорим за това, че демократите бяха в доста
    по-близки отношения с него от колкото той с Путин, ако въобще го е познавал :)

    19:38 13.12.2025

  • 44 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    19:39 13.12.2025

  • 45 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    19:39 13.12.2025

