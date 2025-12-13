Троянски кон на Русия! Европа вижда огромен проблем в мирния план на САЩ за Украйна

Европейските съюзници на Украйна се опасяват, че Русия може да се възползва от мирното споразумение за Украйна, което в момента се изготвя с посредничеството на САЩ, за да подготви почвата за повторно нахлуване. За това пише Bloomberg, позовавайки се на европейски служители, информира Фокус.



Русия може да намери "вратички“ в мирния план на САЩ



Според източници на агенцията, основният проблем на мирния план е, че споразумението на САЩ предвижда, създаването на демилитаризирана зона, която ще даде на Кремъл възможност тайно да разположи войски на спорната територия. Според тях е сигурно, че след това Москва може да използва хибридни атаки, за да подкопае гаранциите за сигурност на САЩ и да създаде предпоставки за ново нахлуване.



От агенцията припомнят, че според мирния план на САЩ Крим, Луганска и Донецка област ще бъдат признати де факто за руски. Фронтовата линия ще бъде замразена в Херсонска и Запорожска област, а част от тези две области, както и преди, де факто ще принадлежат на Руската Федерация.



В Европа се опасяват, че Русия може да се възползва от всяко изтегляне на украинските войски, съобщават източниците пред Bloomberg. Според тях основната задача на европейските страни в следващите дни и седмици е да гарантират, че мирното споразумение не съдържа руски "троянски кон“.



Агенцията също така припомни, че по-рано президентът на Украйна Володимир Зеленський заяви, че въпросите относно възможните териториални решения трябва да се определят от народа на Украйна чрез избори или референдум. Събеседниците на агенцията заявиха, че Русия може да се намеси в този процес, което създава допълнителен риск.



Демилитаризираната зона може да направи Украйна уязвима



Бившият съветник по националната сигурност на Великобритания Питър Рикетс в разговор с журналисти отбелязва, че европейците са прави да се тревожат за предложението на САЩ за създаване на демилитаризирана зона. Той предупреди, че веднага щом вниманието на САЩ се пренасочи към други въпроси, руският президент Владимир Путин ще може да се възползва от това, "създавайки инциденти като претекст“ за ново нападение.



"Това ще направи другата част на Украйна уязвима за следваща руска офанзива. Така че това не е просто технически момент, а фундаментален въпрос – за Украйна и за европейската сигурност“, убеден е Рикетс.



Мирният договор може да включва и спешно присъединяване на Украйна към ЕС



По-рано италианският вестник Corriere della Sera писа, че в една от последните версии на проекта за мирен договор между Украйна и Русия се съдържа предложение за спешно присъединяване на Киев към ЕС. Според вестника, именно екипът на Владимир Зеленски предлага ускорено членство на Украйна в ЕС - не по-късно от 2027 г.



Перспективата за "ускоренния път“ на Украйна към членство в този блок беше спомената дори в руско-американската версия на мирния план. А пакетът от европейски предложения съдържа само едно предпазливо общо твърдение, че "Украйна ще стане член на ЕС“, без да се уточняват сроковете.

