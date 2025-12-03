Новини
Киев: Руските сили са създали малка зона на контрол между Вовчанск и Купянск
Киев: Руските сили са създали малка зона на контрол между Вовчанск и Купянск

3 Декември, 2025

По направление в посока село Великий Бурлук, между градовете Вовчанск и Купянск в Харковска област, руските сили редовно се опитват да пробият границата и са установили малка зона на контрол в близост, предаде Укринформ, позовавайки се на телевизионно изказване на говорителя на украинските въоръжени сили Виктор Трегубов, пише БТА.

"Има ос Великий Бурлук. Тя се намира точно между градовете Вовчанск и Купянск. Обикновено не ѝ се обръща много внимание, но руснаците продължават да настъпват през границата там, когато могат, и дори са установили малка зона на контрол в близост, като говорим за източната част на оста Южна Слобожаншчина", каза той.

Трегубов заяви също така, че украинските сили са обърнали ситуацията край Купянск, като са отблъснали руските войски обратно към северните покрайнини на града и са създали ефективна "смъртоносна зона", която не позволява на врага да разположи подкрепления - въпреки че руската пропаганда продължава да твърди, че градът е бил превзет.

Според него Купянск отдавна има символично значение за руската пропаганда. Руските командири неведнъж са се опитвали да представят ситуацията като история за победата и в началото на ноември дори имаше редица изявление, в които твърдяха, че градът е бил превзет и украинските сили са били обкръжени, твърди Трегубов.

"(Руският президент Владимир) Путин започна да разказва истории, че Купянск вече е превзет, но това по никакъв начин не съответстваше на реалността. В този момент ситуацията се развиваше в точно обратната посока", подчерта той.

Трегубов отбеляза, че украинските сили са успели да изтласкат руснаците в северните райони на града, да прекъснат техните линии за снабдяване и систематично да унищожават вражески части.

По отношение на ситуацията във Вовчанск, той съобщи, че градът е почти напълно разрушен, превърнат в развалини. Руските сили контролират значителна част от него, докато украинските войски държат контрола в южната част.

Твърденията на Трегубов за ситуацията на бойното поле не са проверени чрез независим източник.

Украинската армия междувременно обяви, цитирана отново от Укринформ, че е в ход операция за разширяване на логистичните коридори към Покровск.

Врагът е затънал в градски боеве за Покровск и не е в състояние да превземе града със сила, увери тя.

Покровск, в източната украинска Донецка област, е основна цел на руската армия от месеци.


Украйна
  • 1 БУХАХАХА

    9 17 Отговор
    малка като владко тротинетката.

    21:35 03.12.2025

  • 2 Абе ще си признаете

    60 5 Отговор
    за краха на украинската армия , но ще ви трябва поне още един месец.

    Коментиран от #3, #4, #29

    21:35 03.12.2025

  • 3 Запознат

    26 8 Отговор

    До коментар #2 от "Абе ще си признаете":

    нема, след максимум три дни.

    21:37 03.12.2025

  • 4 Путин многоходовия

    8 29 Отговор

    До коментар #2 от "Абе ще си признаете":

    Сорос ни нареди да сме "многоходови"

    21:38 03.12.2025

  • 5 Хохо Бохо

    39 4 Отговор
    Мечтиии укронацистки.....мечти. Млатят ви дет ва сварят както циганин коня си не бие.

    Коментиран от #31

    21:40 03.12.2025

  • 6 Факт

    17 2 Отговор
    Хихи ето истината !

    Коментиран от #24

    21:43 03.12.2025

  • 7 000

    25 3 Отговор
    Практически нато е безполезна организация. Предстоящия мир в украйна ще даде началото на обратното броене за нато.

    21:44 03.12.2025

  • 8 Сатана Z

    25 2 Отговор
    Малка,малка,колко да е малка? Колкото Люксембург или остров Мадагаскар?

    21:45 03.12.2025

  • 9 Ъъъъ

    21 0 Отговор
    Колко малка, колкото атанасатанасов ли е???🤔

    21:45 03.12.2025

  • 10 Батко Вова,

    19 3 Отговор
    Удряй всеки ден с атома, че крайна фалира Европа!

    21:47 03.12.2025

  • 11 Да,бе

    25 3 Отговор
    И тъй малко, по малко цяла Украйна губи стратегическото си значение...Само байряци се веят по гробищата...Ама гробища да видиш,ум да ти зайде.

    Коментиран от #28

    21:48 03.12.2025

  • 12 си дзън

    18 3 Отговор
    Току-що започна зарята в Лиски-Воронеж за победата в Купянск.

    21:48 03.12.2025

  • 13 Още новини от Украйна

    21 3 Отговор
    ⚡️Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски докладва на Зеленски, че украинската групировка в Мирноград е обкръжена.
    Зеленски забранява изтеглянето на войските и нарежда градът да бъде удържан до последния... украински.

    Според някои данни, над 2000 украински войници са блокирани в Мирноград.

    21:48 03.12.2025

  • 14 Дзън-дзън

    16 4 Отговор
    Зоната е толкова малка и маловажна, че не си заслужава да се говори много за нея, а само съвсем малко.
    Например - една седмица.
    Точно като Путин е тази зона, толкова е малък и незначителен, че повече от 20 статии за него на ден не си заслужава да се пишат!

    21:49 03.12.2025

  • 15 Руснаци

    26 2 Отговор
    Тоя маняк да докаже, че са изгонили руснаците, да снимат клипове как спокойно се разхождат по улиците, защото нашите руснаци направиха 10 - ки клипове как си обикалят Покровск без никой да стреля по тях. Това е поредния наркоман в тази смешна пародия на власт в Украйна, заради тези милиони деца останаха без бащите си

    21:50 03.12.2025

  • 16 Артилерист

    22 2 Отговор
    Направо стават смешни като ни натрапват мнението на баш приказливеца на киевската хунта. Нима се очаква от този Тригубов да признае тотално разбития укрофронт, липсата на резерви за запушване на нарастващите руски пробиви и че руските войски опират на последния що-годе укрепен рубеж, след който следва безпроблемна за тях равнина...

    21:50 03.12.2025

  • 17 Световен рекорд!

    19 3 Отговор
    За три години от 50 милиона население, Украйна намаля на 15. Хайл Зеленски 🙋

    21:50 03.12.2025

  • 18 Малка малка

    14 1 Отговор
    От малки стават по малки или да чете обратното .

    21:50 03.12.2025

  • 19 Сатана Z

    20 2 Отговор
    Интересно е укро наименованието на град Волчанск те го произнасят Вовчанск,сякаш през града не минава река Волча,а река Вовча на който е кръстен града.
    Македонски Укри.

    21:51 03.12.2025

  • 20 Световен рекорд!

    22 2 Отговор
    От времето на Чингиз Хан не е имало такъв мор и бягство от територията! От 50 милиона се стопи на 15!

    Коментиран от #23

    21:53 03.12.2025

  • 21 Блог💬Волчанск освободен💬

    18 3 Отговор
    💬Волчанск освободен💬

    ✍️ Две години изтощителни битки официално приключиха. Волчанск най-накрая попадна под контрола на руската армия.

    В момента разчистваме останалите вражески сили в източните покрайнини, но самият град вече е изцяло под наш контрол.

    Боевете, започнали преди две години, могат да се считат за приключили. Този етап е приключил, но по-нататъшното настъпление продължава.

    В момента нашите войници щурмуват Лиман и Вилча. Скоро ще стигнат до Волчанские хутори. Междувременно в други райони предстоят сериозни битки за още по-големи градове.

    ✍️ С освобождението на Волчанск животът ще бъде по-лесен за жителите на Белгородска област, тъй като ЛБС е отблъснат. Но войната все още не е приключила и врагът за пореден път го доказа с действията си.

    21:54 03.12.2025

  • 22 Руски колхозник

    14 2 Отговор
    Малка,малка,около 20% от територията на Украйна

    21:55 03.12.2025

  • 23 Анализатори съобщават, че

    17 3 Отговор

    До коментар #20 от "Световен рекорд!":

    2026 г. се очаква да има още около 5-6 млн украинци които ще напуснат държавата.

    Коментиран от #26

    21:55 03.12.2025

  • 24 Докато

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    и Джамбаза не потвърди не ти вярвам!

    Дори е написано ясно:
    "Твърденията на Трегубов за ситуацията на бойното поле не са проверени чрез независим източник."

    А до сега никога не са се съмнявали и чакали потвърждения на украинсите лакърдии, нали? Нещо става тука!

    22:03 03.12.2025

  • 25 ?????

    17 2 Отговор
    Не ми се коментират украинските информационни напъни особено сега когато са на пангара, но що журналистите не се възползват от поканата на Путин да се разкарат из Волчанск и да му натрият носа че лъже и че той се контролира от украинците?
    Или не е баш така както ни разправят?

    22:07 03.12.2025

  • 26 Кой си ти

    11 3 Отговор

    До коментар #23 от "Анализатори съобщават, че":

    И къде ще отидат ?!?!
    В Европа ,и при нас ,и са арогантни ,те били спасявали Европата ,и трябва да ги храниме и издържаме .
    Ай siktir бе.

    22:07 03.12.2025

  • 27 Отреазвяващ

    2 1 Отговор
    -Може ли половината?
    -Коя,предната или задната?

    22:10 03.12.2025

  • 28 Ъхъ

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Да,бе":

    Виждат се от космоса! Колосална работа!

    22:11 03.12.2025

  • 29 КЗББ и ДП

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Абе ще си признаете":

    Не ние вярваме в Украйна, до последния украинец и вярваме

    22:15 03.12.2025

  • 30 Журналисти на място

    8 1 Отговор
    Еми Путин предложи гаранции да пратят журналисти на място, да отразяват какво е реалното положение.
    Ама Зеленски забрани журналистите.
    На кого да вярваме? : )

    Коментиран от #33

    22:26 03.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Смешник

    1 0 Отговор
    Отново укро нациска пропаганда от Укринформ Гледат да заблудят Тръмп но той е наясно със ситуацията на фронта А и дрогата идва в повече

    23:00 03.12.2025

  • 33 Смешник

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Журналисти на място":

    На Путин

    23:01 03.12.2025

