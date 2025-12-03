Киев: Руските сили са създали малка зона на контрол между Вовчанск и Купянск

По направление в посока село Великий Бурлук, между градовете Вовчанск и Купянск в Харковска област, руските сили редовно се опитват да пробият границата и са установили малка зона на контрол в близост, предаде Укринформ, позовавайки се на телевизионно изказване на говорителя на украинските въоръжени сили Виктор Трегубов, пише БТА.
"Има ос Великий Бурлук. Тя се намира точно между градовете Вовчанск и Купянск. Обикновено не ѝ се обръща много внимание, но руснаците продължават да настъпват през границата там, когато могат, и дори са установили малка зона на контрол в близост, като говорим за източната част на оста Южна Слобожаншчина", каза той.
Трегубов заяви също така, че украинските сили са обърнали ситуацията край Купянск, като са отблъснали руските войски обратно към северните покрайнини на града и са създали ефективна "смъртоносна зона", която не позволява на врага да разположи подкрепления - въпреки че руската пропаганда продължава да твърди, че градът е бил превзет.
Според него Купянск отдавна има символично значение за руската пропаганда. Руските командири неведнъж са се опитвали да представят ситуацията като история за победата и в началото на ноември дори имаше редица изявление, в които твърдяха, че градът е бил превзет и украинските сили са били обкръжени, твърди Трегубов.
"(Руският президент Владимир) Путин започна да разказва истории, че Купянск вече е превзет, но това по никакъв начин не съответстваше на реалността. В този момент ситуацията се развиваше в точно обратната посока", подчерта той.
Трегубов отбеляза, че украинските сили са успели да изтласкат руснаците в северните райони на града, да прекъснат техните линии за снабдяване и систематично да унищожават вражески части.
По отношение на ситуацията във Вовчанск, той съобщи, че градът е почти напълно разрушен, превърнат в развалини. Руските сили контролират значителна част от него, докато украинските войски държат контрола в южната част.
Твърденията на Трегубов за ситуацията на бойното поле не са проверени чрез независим източник.
Украинската армия междувременно обяви, цитирана отново от Укринформ, че е в ход операция за разширяване на логистичните коридори към Покровск.
Врагът е затънал в градски боеве за Покровск и не е в състояние да превземе града със сила, увери тя.
Покровск, в източната украинска Донецка област, е основна цел на руската армия от месеци.
