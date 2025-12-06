Новини
Йордан Иванов, ДСБ: Борисов да не се прави на Шехерезада

6 Декември, 2025 17:10 494 7

1001 нощи свършиха, каза той

Йордан Иванов, ДСБ: Борисов да не се прави на Шехерезада - 1
Снимка: ДСБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес в ефира на „Седмицата на Дарик“ заместник-председателят на ДСБ и народен представител от ПП–ДБ Йордан Иванов подчерта, че коалицията е внесла вот на недоверие заради „провал в сферата на икономическата политика“ – тема, която според него е „най-подходяща и най-обоснована“: „С бюджета, който предложиха, а после изтеглиха, управляващите щяха да предизвикат в средносрочен план много сериозни икономически щети, които – аз се радвам – заедно с всички хора по площадите успяхме да спрем“, заяви Иванов.

Той определи поведението на управляващите като умишлено и вредно за българските граждани:
„Те просто са лъгали. Това не е бил единственият възможен бюджет. Искали са да повишат данъците, да повишат осигуровки. Обявиха война на средната класа и получиха заслуженото.“

По думите му кабинетът е успял „по феноменален начин да обедини срещу себе си всички икономически свободни хора в България“. Иванов съобщи, че коалицията ще представи своите аргументи по време на дебата в парламента – денят, в който ще се проведе и следващият голям национален протест.

В коментар за поведението на управляващите и конкретно на Борисов, той направи директна аналогия с последните дни на комунистическата власт:

„От гледна точка на днешния ден – Борисов прилича на Тодор Живков на последното заседание на Политбюро – където отказва да разбере в каква ситуация е, отрича реалността и не знае какво се случва.“ и продължи с : „Не може повече да се играе тази роля от ГЕРБ. Няма как Борисов да бъде в ролята на Шехерезада – да дава на Радев едно послание вчера, малко да бъде русофил, малко да бъде Царя, малко да бъде Тодор Живков. 1001 нощи приключиха.“

Той завърши с категоричен призив:
„Време е да се вземе позиция. Време е за оставка на този кабинет. ГЕРБ трябва да разберат, че колкото повече са в тази ситуация, толкова повече ерозират и краят на този кабинет е неизбежен.“


