Силният вятър нанесе материални щети в 26 области на страната, няма пострадали хора

28 Декември, 2025 15:10, обновена 28 Декември, 2025 20:10 4 816 89

Изолация се срути върху гаражи и пътека до жилищен блок в Асеновград

Силният вятър нанесе материални щети в 26 области на страната, няма пострадали хора - 1
Снимка: bTV
БТА БТА

Силният вятър причини материални щети в общо 26 области в страната, няма пострадали хора, съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работи.

За утре Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е издал "жълт код" за силен вятър за голяма част от страната. От там предупреждават хората да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети.

За днес действа предупреждение на НИМХ от втора степен - "оранжев код", за силен и бурен северозападен вятър в 12 области с пориви между 25 м/с и 30 м/с. В останалата част от България е в сила предупреждение от първа степен - жълт код, с пориви до 24 м/с.

От пожарната предупредиха хората да не стоят на открито заради опасност от падащи предмети.

За времето от 00:00 ч. до 17:45 ч. днес екипите на пожарната са участвали в обработването на 159 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка. Няма данни за затворени пътища и бедстващи граждани във връзка със силния вятър.

Сигнали за материални щети в следствие на вятъра са подадени в Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Сливен, София, Пазарджик, Пловдив, Благоевград, Перник, Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол, съобщиха от пожарната.

Вятър със скорост 70 километра в час (20 метра в секунда) е духал тази сутрин в Монтана, съобщи за БТА дежурният в Хидро-метеорологичната обсерватория край града. Към обяд силата на вятъра е намаляла до 42 километра в час (12 метра в секунда).

Множество сигнали за паднали дървета, клони, ламарини и оградни решетки има в област Пазарджик. Това съобщи регионалният говорител на полицията Мирослав Стоянов.

Той допълни, че причината е бурния вятър, на места до над 30 метра в секунда, заради който в региона има обявен оранжев код. Най-много щети има в градовете Панагюрище, Пазарджик и Белово. Всички екипи на пожарната безопасност в областта обработват и реагират на сигнали съвместно с представители на местната общинска администрация и екипи на електроразпределителното дружество. Има данни и за нанесени щети на няколко леки автомобила в региона, в резултат на паднали дървета и клони.

Повече от 30 са сигналите само в град Панагюрище, каза още Стоянов. Той добави, че има скъсан кабел на пътното платно между панагюрските села Оборище и Поибрене, а полицейски екип е обезопасил периметъра.

Близо 20 сигнала за паднали дървета и клони заради силния вятър в Пловдив са получени от началото на дежурството, съобщиха от Регионална дирекция (РД) "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) в Пловдив.

Във връзка със силния вятър на територията на Пловдивска област почти всички дежурни екипи огнеборци и спасители са мобилизирани за работа по сигнали, свързани с паднали дървета и сухи клони. Констатирани са и материални щети по автомобили.

Екипи на РДПБЗН – Карлово са реагирали на сигнали от град Сопот, където паднало дърво е нанесло щети на два автомобила. Други инциденти с паднали дървета за кратко са затруднили движението през прохода Стражата и по пътя за град Баня. Всички подадени сигнали са отработени и обстановката в региона е спокойна, допълниха от пловдивската пожарна.

В Асеновградско движението по пътищата в посока Смолян и село Червен се осъществява нормално. По-рано днес екип на Районната служба ПБЗН – Асеновград е реагирал на сигнал за паднало голямо дърво на пътя за с. Червен, довело до временно затваряне и на двете платна. Пътният участък вече е проходим и движението по всички основни пътни артерии се извършва без ограничения.

Екипите на пожарната в София са реагирали на седем сигнала за паднали клони заради силния вятър, съобщиха за БТА от Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Сигналите вероятно са повече, тъй като на някои от тях са се отзовали от Столичната община, допълниха от дирекцията. Няма пострадали хора.

Шест екипа на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община са на терен и работят по сигнали във връзка със силния вятър, съобщиха за БТА от пресцентъра на общината. Отработени са 16 сигнала за паднали клони и дървета в различни райони на града. Работата продължава.


  • 1 Пич

    151 2 Отговор
    Деница Сачева :
    Готови сме за кражби и в следващият програмен период за саниране.....

    15:13 28.12.2025

  • 2 Пустиня(к)

    147 2 Отговор
    Тва от "видимите резултати" на баце.🤣 Що пара прибра тоя бандит от "санирането"...

    Коментиран от #26, #85

    15:14 28.12.2025

  • 3 АГАТ а Кристи

    120 3 Отговор
    Икономията на дюбели до това води

    Коментиран от #6, #69

    15:14 28.12.2025

  • 4 Налудник

    103 3 Отговор
    Пак да гласувате за ОПГ "ГЕПИ"!

    15:15 28.12.2025

  • 5 Тоз стиропор

    112 2 Отговор
    с оная си работа са го клепали ? Чия е фирмата на тая майстория ?

    15:16 28.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Команчите

    113 2 Отговор
    да бяха сложили някой, и друг дюбел. Пльоскай топки вурху изолацията, лепи и готово, кво ще му мислим за после. Гаранция докато сме на скелето бате.

    15:18 28.12.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    105 4 Отговор
    Колко бяха 5-6 милиарда хвърлени за "енергийна ефективност" - ми добре е! Все пак някой се топли на Карибите или в Дубай...

    15:18 28.12.2025

  • 10 Гост

    101 4 Отговор
    Ето я нагледно далаверата и кражбата на бойко борисоф със санирането му. От него да си търсят парите.

    15:20 28.12.2025

  • 11 ООрана държава

    77 3 Отговор
    На бойко санирането, 70 матриала е окраднат

    15:21 28.12.2025

  • 12 Изолирбанд

    72 2 Отговор
    Важното е, че са спазени всички изисквания за поставяне на изолацията. Стиропора, лепен на 3 топки с по 2 дюбела от ,,професионалисти", се е компрометирал (производствен дефект в структурата) и раздул в следствие на ниските температури и силният вятър.
    За туй, следващата изолация ще бъде с термобоя.

    15:22 28.12.2025

  • 13 Мухаа ха!

    69 2 Отговор
    Искаме саниране! Искаме саниране! Замаян народ.Замаян,но от лакомия,за безплатна далавера! Сега,пак продължават,да ударят" къоравото", в много голям брой многоетажни блокове.Готови са дори да плащат " процент" участие в размер на няколко хилядарки от всяко домакинство.Хайде,бъдете здрави,важното е че никой не е пострадал.

    15:23 28.12.2025

  • 14 Гост

    64 3 Отговор
    Това е на Бойко санирането за 20 млрд-а 🙉

    15:26 28.12.2025

  • 15 Михаил

    78 1 Отговор
    Не от вятър а от калпаво изпйлнение!!!!

    15:28 28.12.2025

  • 16 Никаква

    77 2 Отговор
    изолация , а тотална излагация ! Пратете снимката и количествената сметка в Брюксел , това са пари от всички данъкоплатци на страните , членки на ЕС .

    15:31 28.12.2025

  • 17 ккк

    76 0 Отговор
    икономия на лепило, на дюбели на майсторлък и най нискокачествения матриал, а цената най високата в европата

    Коментиран от #80

    15:32 28.12.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    69 2 Отговор
    Не е ЗАРАДИ вятъра, а заради
    "МАЙСТОРЛЪКА на МАЙСТОРИТЕ"❗

    15:32 28.12.2025

  • 19 ЛЮБЕ

    61 0 Отговор
    Айде пак някой друг е виновен,в случая вятъра...
    Ама не е той,а калпавото изпълнение.

    15:32 28.12.2025

  • 20 Студопор ядем с надпис домати 5.5лв.

    18 5 Отговор
    На пък ми падна боята и един пирон на простора.Стъклата ми са здрави защото са от жилезо.Иначе е топло в къщи дърпам ток от входа и плащам 7.50лв. ток на месец изолацията е Топ!

    15:32 28.12.2025

  • 21 Факт

    22 1 Отговор
    Където е необходимо трябва замазка. Обрушване ли как го наричат. И първо да се види има ли теч около прозоречната рамка!

    15:34 28.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Шарше ле измамници

    31 0 Отговор
    Бързата работа срам за майстора.

    15:38 28.12.2025

  • 24 свинирай трудно

    44 3 Отговор
    За 10 милиарда - толкова от свинирането.

    15:41 28.12.2025

  • 25 Възмездие не чакай

    41 0 Отговор
    Да се радва че не се е запалил стиропор а ще горят като факли Никъде не се вижда каменна вата за огнеупорност ама тя е скъп материал

    15:41 28.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 напомням

    21 3 Отговор
    Етажната собственост е длъжна със свои средства да възстанови фасадата.

    Коментиран от #52

    15:43 28.12.2025

  • 28 Причинител

    41 2 Отговор
    Причината е в maнгacapckитe фирми на Боко, не във вятъра

    15:43 28.12.2025

  • 29 Изолирбанд

    21 6 Отговор
    Па като се замисля, може и проблема да не е бил в изолацията. Я някое хлапе е направило див купон надуло музиката и под ритъма на горещи ритми са ,,разхлабили" дюбелите, я некой скромен комшия е цепил дърва у мазето, та от вибрациите е разтресал блока...лоши стопани да знаете.

    15:47 28.12.2025

  • 30 търговище

    36 2 Отговор
    ВЪВ момента се санират 3 блока във ТЪРГОВИЩЕ ПО РЕЧНИЯ БУЛЕВАРТ колко калпаво се залепва със 4 ри топки то това колко ще издържи ,нямали контрол

    Коментиран от #37

    15:48 28.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Следствие

    23 3 Отговор
    на качествена направа от подопечните на НПО Хелзинкски комитет! Каквото и да похванат "пипката" го хване ама пък за толкова пари такава работа! Не че не бяха отпуснати - бяха но ги окрадоха близки до партиите фиктивни фирми!

    15:50 28.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Глупости!

    37 1 Отговор
    Не е "заради силния вятър", а заради лошо изпълнение.
    Като откраднат 30-40 % от парите, това са резултатите. Видими резултати...

    15:55 28.12.2025

  • 36 Данко Харсъзина

    29 3 Отговор
    Ромите така "санират"...

    Коментиран от #56, #66

    15:56 28.12.2025

  • 37 Емигрант

    36 4 Отговор

    До коментар #30 от "търговище":

    Тук на Запад изолацията не се лепи, а се монтират плоскостите със специални дюбели за стените, при вас в България всичко е измама в полза на лесно откраднати милиарди ! ГЕРБ ви стъжниха живота, но не можете да го разберете !

    15:56 28.12.2025

  • 38 дали

    23 3 Отговор
    Заради силния вятър или заради калпавия ремонт?
    Колко ли саборетени си седят със зле облепени плоскости, които хем ще паднат по някое време, хем крият реалото състояние на сградите?

    Дали някой е изчислил колко сгради трябва да бъдат бракувани и колко ще струва подмяната им?????

    15:57 28.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ха ха ха "изолация" или

    21 4 Отговор
    нискокачествана санировка будали такива ? Малко ви е това, заслужавате по-страшни последствия като се съгласявате с измамниците да ви стоплят апартаментите ! Не ви беше достатъчен филмът "Топло" за да ви дойде акълът колко са крадливи и лъжливи червените и техните последователи от ГЕРБ ? Мал(к)оумно племе сте, нямате нищо в главите си ! "Изолацията" паднала ХА ХА ХА от вятъра още по -голямо ХА ХА ХА, природата ви убива заслужавате си го !

    15:59 28.12.2025

  • 41 Георгиев

    30 0 Отговор
    Ани, грешно заглавие! С просто око се вижда, че изолацията не е била хваната за стената, а само залепена. И собствениците на апартаменти вместо да се вайкат, да се срещнат с надзора и общинската служба, да се запознаят с документацията, да се направи констативен протокол и да се върви към стартиране на ремонт от фирмата изпълнител за тяхна сметка. Може и с граждански дела срещу фирмата.

    Коментиран от #51

    16:00 28.12.2025

  • 42 Читател

    31 0 Отговор
    Не вятърът е виновен, този вятър брули един куп други изолации в района. И те не са паднали... Значи, виновни са некадърниците, които са спестили от лепило/дюбели.

    16:01 28.12.2025

  • 43 Морис

    15 3 Отговор
    Абе те фирмите не са виновни . То природата .....

    16:02 28.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хохохо

    23 1 Отговор
    Пак ги изберете същите

    16:05 28.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ами да,

    25 0 Отговор
    Те така правят изолациите на ГЕРП. Срутват се. С трясък.

    16:08 28.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Присмехулник

    18 0 Отговор
    На това му се вика саниране. "Да остъклим България" беше девизът някога. Сега я "остиропорваме". Ама вътре може всичко да е грохнало, няма значение. Важно е сградата да има фаца.

    16:11 28.12.2025

  • 50 Оная санираната внучка

    23 0 Отговор
    на шумкар Л.Павлова прилапа милиард и нещо от санирането изчезна, вече ни се чува, ни се вижда ! Ама като има овче стадо не народ така ще е, ще падат, ще се срутват, ще се чупят нещата от работата на сбирщината на ГЕРБ и това не е краят !

    Коментиран от #75

    16:15 28.12.2025

  • 51 Съгласрн

    15 0 Отговор

    До коментар #41 от "Георгиев":

    съм но фирмата изпълнител вероятно вече е фалирала а управата и офейкала зад океана...

    16:15 28.12.2025

  • 52 Сусу Манарата

    8 1 Отговор

    До коментар #27 от "напомням":

    Само да попитам. Какво е това "етажна собственост"? Жив човек ли е? Може ли да влиза в затвора?

    16:16 28.12.2025

  • 53 Горски

    14 0 Отговор
    Явно в Асеновград някой пак е слагал изолация без необходимия брой дюбели в стириопора. При нормална ситуация- това няма как да се случи. Другия вариант е спестяване от всичко по малко - от фасадно лепило- от дюбелчета- или пък пишман майсторите са купили 120 мм дюбели за 100 мм изолация и всичко изглежда на шест. Днес дедо Боже е решил да не прибира. Следващите дни ще навакса с вересиите.

    16:16 28.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Не ромите бе

    19 0 Отговор

    До коментар #36 от "Данко Харсъзина":

    хотелиер-измислен, а измамните фирми на ГЕРБ сбирщината от крадц и измамници ! Осъзнай се докато си все още "зелен" в проривен случай няма да "узрееш" мозъчно !

    Коментиран от #63

    16:20 28.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Да не е заради еврото?

    13 0 Отговор
    Заради силния вятър???? Или заради лошо изпълнение????

    16:26 28.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Никой

    3 8 Отговор
    Това е - дългата ръка на Сергей Станишев.

    16:28 28.12.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Гост

    13 1 Отговор
    И да се знае: вятърът е виновен! Не е виновно калпавото саниране, набързо и за дарени пари, а вятърът.

    16:31 28.12.2025

  • 63 Ядец

    8 0 Отговор

    До коментар #56 от "Не ромите бе":

    Късно му е да осъзнае, а се иска и акъл за тая работа.

    16:35 28.12.2025

  • 64 Когато

    13 3 Отговор
    си пета ръка "предприемач" до теб стигат 12.46 лв за цялостно саниране, това са и резултатите. Инвеститор Мечо, подизпълнител Лейля, подизпълнител на Лейля е кмета на Асеновград, подизпълнител на кмета е зет му, на зетя подизпълнител е Сезгин от маалата, той води команчите и ги качва на палмата. За сумата от 12.46 лв закупува грунд, лепило, стиропор, дюбели, армираща мрежа, шпакловка, боя. Плаща на команчите, плаща наем за скелето/ако не е негово/, транспортни разходи. Не плаща осигуровки, и трябва да остане печалба!!!!!! На мен не ми се струва нормално. Обаче, ако питаме Мечо, всичко е наред, хората плащат по-малко ток, повръща ми се.

    16:37 28.12.2025

  • 65 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "ФАКТ Е":

    Напротив, и тук държавата субсидираше и приканваше хората да си сложат волтаици по покривите на блоковете, но с отрицателните цени на тока, от миналото лято, нямаше кой да се излъже.

    16:38 28.12.2025

  • 66 Дочоолу

    9 2 Отговор

    До коментар #36 от "Данко Харсъзина":

    Путин е виновен

    Коментиран от #67

    16:38 28.12.2025

  • 67 Добре

    7 4 Отговор

    До коментар #66 от "Дочоолу":

    че подсети, бяхме го забравили, този човек. Русофилите смъкнаха изолацията, това беше много добро.

    16:42 28.12.2025

  • 68 Оги

    12 0 Отговор
    Браво, перфектно свършена работа. Сега разбира се пак никой не е виновен, имало пари, лапнати, леко замаскирана работата и хайде да се омитаме. Варненското кметче месеци го държаха в ареста, а тук никой нищо.

    16:45 28.12.2025

  • 69 Размисъл

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":

    Тя икономията на дюбели, е от икономия на акъл и икономия на майсторлък. Не е виновен силния вятър, а така е направено, прикрепено там на свети крепки, колкото да вземат парите и чао, за това е паднала изолацията. Защо не падне изолацията на някого, който е харчил собствените си пари и е гледал как я правят - защото е направена, както трябва.

    16:47 28.12.2025

  • 70 Пешо

    15 0 Отговор
    Кой открадна парите,алчни некадърници?

    16:47 28.12.2025

  • 71 И ся ко?

    4 0 Отговор
    Хората се връщат на скъпия ток, ли? Браво на Мечо.

    16:51 28.12.2025

  • 72 Гарантирано от Герб

    8 2 Отговор
    Като на дебелите са изрязани върховете и не влизат в тухлите как да стане. Ремонт на ремонта.

    16:57 28.12.2025

  • 73 българските "строители"

    3 1 Отговор
    са назначени от кгб и затова резултатите са такива

    17:00 28.12.2025

  • 74 ГЕРазрухаБ

    11 0 Отговор
    Че откога изолацията топли?

    Коментиран от #86

    17:01 28.12.2025

  • 75 Мокой

    8 0 Отговор

    До коментар #50 от "Оная санираната внучка":

    Сега за санирането отговаря бившата кметица на Смолян, която се уреди за зсм. министър в МРРБ

    17:02 28.12.2025

  • 76 Заради силния вятър

    5 0 Отговор
    Или???

    17:05 28.12.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Тома

    11 0 Отговор
    За без пари толкова от гражданите за европейско развитие със скорост 200

    18:05 28.12.2025

  • 80 Госта..

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "ккк":

    Икономия на ТЕХИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ /Няма нужда те "масторите" си знаят работата / А инвеститорския контрол какво е приемал ??? Ако е имало .

    18:10 28.12.2025

  • 81 Факт

    3 0 Отговор
    Санирането върви, за да оправдае "диверсификацията" и свързаното с нея поскъпване на енергията. Не случайно хората нямат доверие на приложението му.

    18:28 28.12.2025

  • 82 Далавери на ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ

    3 0 Отговор
    СКИВАМ СГРАДАТА ПРЯСНО САНИРАНА, ГАРАНЦИЯТА ЗА САНИРАНЕ Е 5 ГОДИНКИ ТА ЖАЛБАТА В ОБЩИНАТА И СЪДЕБЕН ИСК ЗА ДА Н77 ул 77и88ВВКе митехКЙ КЪМ 5Ъ6

    18:43 28.12.2025

  • 83 ЕВРОАМЕБА

    1 0 Отговор
    Построеното от соца преди 50 години не падна, ама демократичната топлоизолация не изкара и 10 сезона.

    20:18 28.12.2025

  • 84 Ту туу

    0 0 Отговор
    Дрането му е малко на този шебек

    20:53 28.12.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "ГЕРазрухаБ":

    абе те и фушкиите топлят ама за кратко и смърдят
    хигиенично и топли казал чукчи
    след като напълнил новите гащи

    20:57 28.12.2025

  • 87 мавруд

    1 0 Отговор
    Направено от ГЕРБ!

    21:10 28.12.2025

  • 88 Всичката им работа такава

    0 0 Отговор
    На гепаджийте .И санирането им като асфалтирането им с икономия и некачествени материали само ,че на шосето гинат невинни хора заради крадливата сган

    21:19 28.12.2025

  • 89 ицо

    0 0 Отговор
    менте саниранията на герб и бб..

    21:22 28.12.2025

