Мария Петрова: За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага!

Една от легендите на родната художествена гимнастика Мария Петрова направи равносметка на изминаващата 2025 г. Трикратната ни златна медалистка в многобоя от световни първенства признава, че в рамките на една седмица през ноември е преживяла най-щастливия и най-тъжния момент в живота си – своя 50-годишен юбилей и приемането на съпруга ѝ Борислав Михайлов в болница заради инсулт.

Ето какво написа Мария в профила си Инстаграм към любимите си снимки от отминаващата 2025 г:

„В навечерието на 2024 си пожелах следващата година да е специална за мен. Никога няма да я забравя ! Две крайности, като преживяване и емоции се събраха в една седмица, в един месец - Ноември 2025г. Голяма радост и голяма тъга!

За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага!

Надявам се, вярвам и обичам!“