Мария Петрова: За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага!

28 Декември, 2025 19:59 1 451 9

  • мария петрова-
  • художествена гимнастика-
  • спорт

Мария Петрова: За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Една от легендите на родната художествена гимнастика Мария Петрова направи равносметка на изминаващата 2025 г. Трикратната ни златна медалистка в многобоя от световни първенства признава, че в рамките на една седмица през ноември е преживяла най-щастливия и най-тъжния момент в живота си – своя 50-годишен юбилей и приемането на съпруга ѝ Борислав Михайлов в болница заради инсулт.

Ето какво написа Мария в профила си Инстаграм към любимите си снимки от отминаващата 2025 г:

„В навечерието на 2024 си пожелах следващата година да е специална за мен. Никога няма да я забравя ! Две крайности, като преживяване и емоции се събраха в една седмица, в един месец - Ноември 2025г. Голяма радост и голяма тъга!

За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага!

Надявам се, вярвам и обичам!“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Когато !

    3 2 Отговор
    Когато !

    Не Познаваш !

    Нещата !

    Се Получава !

    Това !

    Въпроса Е !

    Тъп Ли си ?

    Или Глупав !

    20:03 28.12.2025

  • 2 По точно

    0 2 Отговор
    Едните се предлагат,а паралиите се ...разполагат

    20:09 28.12.2025

  • 3 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    3 2 Отговор
    А оня перукан дали и той не разполага?...🤔

    20:15 28.12.2025

  • 4 Бялджип

    11 1 Отговор
    Пожелавам желанията и мечтите на тази стойностна жена да се случат.

    20:19 28.12.2025

  • 5 Хаха

    6 2 Отговор
    Алкохолът не прощава.

    20:38 28.12.2025

  • 6 НАИСТИНА ДОСТОЙНА ЖЕНА

    4 1 Отговор
    ТОЙ И БОБИ НЕ Е ЛОШ НО Е ЗАВИСИМ ЯКО. КАК ЛИ Е ТРАЕЛА ТОЛКОВА ГОДИНИ. МОЖЕ БИ ЗАЩОТО Е ДОБЪР ПО ДУША ИЛИ.....

    20:39 28.12.2025

  • 7 Митьо Зъркела

    3 0 Отговор
    Прекрасна жена , бог да я пази !

    20:44 28.12.2025

  • 8 Фен

    7 1 Отговор
    Страхотна жена! Как ли търпи онова алкохолизирано създание?!?

    Коментиран от #9

    20:46 28.12.2025

  • 9 Как няма да го търпи

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Фен":

    Типична мутреса, жена без никаква квалификация, която продава тялото си цял живот. Като шеф на БФС оня е вземал милиони всяка година, в продължение на 20 години, а тя през това време е хайлазувала.
    Отворете си очите и престанете да мислите инфантилно като тийнеджъри.

    20:53 28.12.2025

