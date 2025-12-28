Мария Петрова: За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага!

Една от легендите на родната художествена гимнастика Мария Петрова направи равносметка на изминаващата 2025 г. Трикратната ни златна медалистка в многобоя от световни първенства признава, че в рамките на една седмица през ноември е преживяла най-щастливия и най-тъжния момент в живота си – своя 50-годишен юбилей и приемането на съпруга ѝ Борислав Михайлов в болница заради инсулт.
Ето какво написа Мария в профила си Инстаграм към любимите си снимки от отминаващата 2025 г:
„В навечерието на 2024 си пожелах следващата година да е специална за мен. Никога няма да я забравя ! Две крайности, като преживяване и емоции се събраха в една седмица, в един месец - Ноември 2025г. Голяма радост и голяма тъга!
За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага!
Надявам се, вярвам и обичам!“
1 Когато !
Не Познаваш !
Нещата !
Се Получава !
Това !
Въпроса Е !
Тъп Ли си ?
Или Глупав !
20:03 28.12.2025
2 По точно
20:09 28.12.2025
3 Димитър Иванков - Митко Талисмана
20:15 28.12.2025
4 Бялджип
20:19 28.12.2025
5 Хаха
20:38 28.12.2025
6 НАИСТИНА ДОСТОЙНА ЖЕНА
20:39 28.12.2025
7 Митьо Зъркела
20:44 28.12.2025
8 Фен
Коментиран от #9
20:46 28.12.2025
9 Как няма да го търпи
До коментар #8 от "Фен":Типична мутреса, жена без никаква квалификация, която продава тялото си цял живот. Като шеф на БФС оня е вземал милиони всяка година, в продължение на 20 години, а тя през това време е хайлазувала.
Отворете си очите и престанете да мислите инфантилно като тийнеджъри.
20:53 28.12.2025