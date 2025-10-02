Елена Гунчева-Гривова: Отвращение и погнуса от геноцида

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Израел арестува Грета Тунберг и хуманитарната флотилия, която носи помощи за Газа, като я обвини във връзки с Хамас. Явно параноята стига някакви невероятни висоти в Израел и там арестуват всеки, който не пляска чело в пода при споменаване на името им. Дори има един българин арестуван в тази флотилия, и като знам как нашите политици не смеят да мъцнат на Израел, нямам много добри предчувствия за този случай.

Избиването на деца, жени и старци в Газа СЕ ОДОБРЯВА ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО. Всички, изредили се с кипа в синагогата български политици, изразяват подкрепа за Израел. Никой не се интересува от мнението на българския народ. Който спаси българските евреи. Които пък сега избиват децата на Палестина или поне се подчиняват на заповедите на държавата си за геноцид. Явно са забравили концлагерите и номерата по ръцете, както и жертвите. Колко много държави тогава, по време на ВСВ, подкрепяха нацистка Германия в това „прочистване“. Помните ли, граждани на Израел? Знаете ли? Много.

Както сега много се правят, че подкрепят държавата ви за избиването на невинни. Защото децата са невинни. Бременните жени са невинни. Старците са невинни. Да убиеш детенце, което е дошло да проси храна за себе си и семейството си, означава, че си загубил всичко човешко в себе си и се кланяш на Сатаната. Убийствата на деца се превърнаха във ваша запазена марка, Израел!

Всеки, когато се спомене Израел, не се сеща за прочути евреи, допринесли за човешката цивилизация и култура, за писатели, поети, инженери. С един замах зачеркнахте всичко добро, с което се знае Израел. И сега всички ви свързват само с кръв, детски трупове и безсмислена, сатанистка жестокост.

Българското правителство е съучастник в тези убийства с подкрепата си. И по ръцете на нашите политици е кръвта на невинните деца и жени в Газа. Защото мълчанието днес означава съучастие в това нечовешко престъпление.

Аз укорявам Израел и изразявам своето отвращение и погнуса от убийствата в Газа. И подкрепям независима Палестина и палестинския народ, който се бори за свободата си. Измивам си ръцете от греховете на политиците ни! Нека тази кръв падне върху техните глави и върху главите на техните деца.