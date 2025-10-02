Новини
Елена Гунчева-Гривова: Отвращение и погнуса от геноцида

2 Октомври, 2025 14:01 682 28

С един замах зачеркнахте всичко добро, с което се знае Израел

Елена Гунчева-Гривова: Отвращение и погнуса от геноцида - 1
Снимка: Фейсбук
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Израел арестува Грета Тунберг и хуманитарната флотилия, която носи помощи за Газа, като я обвини във връзки с Хамас. Явно параноята стига някакви невероятни висоти в Израел и там арестуват всеки, който не пляска чело в пода при споменаване на името им. Дори има един българин арестуван в тази флотилия, и като знам как нашите политици не смеят да мъцнат на Израел, нямам много добри предчувствия за този случай.

Избиването на деца, жени и старци в Газа СЕ ОДОБРЯВА ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО. Всички, изредили се с кипа в синагогата български политици, изразяват подкрепа за Израел. Никой не се интересува от мнението на българския народ. Който спаси българските евреи. Които пък сега избиват децата на Палестина или поне се подчиняват на заповедите на държавата си за геноцид. Явно са забравили концлагерите и номерата по ръцете, както и жертвите. Колко много държави тогава, по време на ВСВ, подкрепяха нацистка Германия в това „прочистване“. Помните ли, граждани на Израел? Знаете ли? Много.

Както сега много се правят, че подкрепят държавата ви за избиването на невинни. Защото децата са невинни. Бременните жени са невинни. Старците са невинни. Да убиеш детенце, което е дошло да проси храна за себе си и семейството си, означава, че си загубил всичко човешко в себе си и се кланяш на Сатаната. Убийствата на деца се превърнаха във ваша запазена марка, Израел!

Всеки, когато се спомене Израел, не се сеща за прочути евреи, допринесли за човешката цивилизация и култура, за писатели, поети, инженери. С един замах зачеркнахте всичко добро, с което се знае Израел. И сега всички ви свързват само с кръв, детски трупове и безсмислена, сатанистка жестокост.

Българското правителство е съучастник в тези убийства с подкрепата си. И по ръцете на нашите политици е кръвта на невинните деца и жени в Газа. Защото мълчанието днес означава съучастие в това нечовешко престъпление.

Аз укорявам Израел и изразявам своето отвращение и погнуса от убийствата в Газа. И подкрепям независима Палестина и палестинския народ, който се бори за свободата си. Измивам си ръцете от греховете на политиците ни! Нека тази кръв падне върху техните глави и върху главите на техните деца.


  • 6 Да попитам

    8 15 Отговор
    А,вие г-жо брадавице, защо не крищяхте срещу Хамас, когато убиваше, гореше, и изнасилваха??.
    Твойто мнение брадавице не му е нужно.

    Коментиран от #7, #16

    14:05 02.10.2025

  • 8 Госあ

    11 4 Отговор
    В WeChat гледах наистина потресаващо видео как редови цивилни ч@ф@ди унищожават адаптирано бебешко мляко и вода помощи за бебетата в Палестина !!! Бяха блокирали хуманитарния конвой, нападнали камионите и разкъсваха и изсипваха кашоните с “Хумана” за бебета на улицата ! Една ч@ф@дка гордо заяви пред камерата, че нямало да допуснат никакви помощи за Хамас…адаптирано бебешко мляко и вода за Хамас…става дума за цивилни ч@ф@ди, не за войниците на натаняху !!!

    14:07 02.10.2025

  • 10 Неоспорим факт!

    7 7 Отговор
    На този ден преди 10 години ₚусия се включи в гражданската война в Сирия на страната на режима на асад, разрушавайки инфраструктурата, лишавайки милиони хора от домове и убивайки хиляди сирийски цивилни.
    С този си ход путлер предизвика мигрантската криза, а с поканата на мекерето му комсомолката меркел, иzрода получи предимство в хибридната си война срещу Запада

    14:09 02.10.2025

  • 11 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    8 5 Отговор
    Избиването на деца, жени и старци в Украйна се одобрява от хомосъветикус Гуна с гривата.

    14:11 02.10.2025

  • 14 Клиничен случай !

    7 6 Отговор
    Между гуна и Късопейкин няма никаква разлика .
    И на двамата егото им е до небесата, самочувствие без никакво покритие .
    И двамата са фашизоидни руски noдлоги - майкопродавци.
    И двамата нямат топки.
    И двамата обичат повече московията, отколкото България
    И двамата призовават за ликвидиране на сънародници, само защото не харесват Путлер и московското блато.
    И двамата са ми еднакво грозни .
    И двамата не пращат нежните си синчета да учат и живеят в РФ.
    ....

    14:14 02.10.2025

  • 15 Дик диверсанта

    1 2 Отговор
    Госпожа "високоточкова"

    14:14 02.10.2025

  • 16 Георги

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Да попитам":

    страшна логика - хамас убиха и отвлякоха 200 човека, значи всички палестинци да се из би ят. Понякога се чудят, вие изобщо мислите ли или просто говорите.

    Коментиран от #19

    14:15 02.10.2025

  • 17 Да ти го напиша

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Госあ":

    Грешиш, има в Пекин, и Токио, да ти дам ли адрес. Престани с лъжите си.

    Коментиран от #20, #21, #23

    14:16 02.10.2025

  • 18 Дик диверсанта

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Госあ":

    Мъжа на Симонян и самата тя разпространяват фашизъм.

    14:17 02.10.2025

  • 19 Да попитам

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Георги":

    След като има тунели...А,и Хамас прави така ,че да изглежда че работа на Израел.

    Коментиран от #28

    14:18 02.10.2025

  • 20 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да ти го напиша":

    Айде ! Дай да видя !!!

    14:19 02.10.2025

  • 21 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Да ти го напиша":

    Имай предвид, че ще проверя !

    Коментиран от #24, #25

    14:20 02.10.2025

  • 22 Е ДА ДЕ!!!

    5 1 Отговор
    Нямам нито една причина да обичам евреите, НО госпожата поне следваше да се отбележи кой започна пръв, кой отвлече стотици евреи на всякаква възраст и изстреля хиляди ракети също по мирното население на Израел , а причината да не умрат хиляди от тези ракети беше ПВО /купол/. Факт е също така, че евреите прекалиха. Та да обобщим… обвиняваме евреите, че не са великодушни и като им “зашиха шамар” по едната буза не дадоха и другата. М, да.а.а.а трудно е да си великодушен, когато си заобиколен отвсякъде с врагове…обикновено в такива казуси великодушието се разчита като слабост!

    14:20 02.10.2025

  • 24 Да ти го напиша

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Госあ":

    Провери, Китай и Израел, и Япония имат търговски отношения. Щом проверки правиш, значи пишеш непроверена информация.

    14:23 02.10.2025

  • 25 Да ти го напиша

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Госあ":

    Какво стана, е провери ли ?. Че ХАБАД, има синагога, кашерен магазин, и микве. И,евреите там в Китай са 2800.??

    14:29 02.10.2025

  • 26 високоточковия гъгнивец

    0 0 Отговор
    е сменил химията

    14:34 02.10.2025

  • 27 БРАВО!

    1 0 Отговор
    Много точно и смело!

    14:35 02.10.2025

  • 28 Да кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да попитам":

    Много конспиративни филми гледаш...!

    14:36 02.10.2025