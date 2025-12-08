Калоян Методиев пред ФАКТИ: След Пазарджик се видя, че Бойко е куче, което само лае

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Управляващите са неадекватни. Вече е сигурно. В гарнитура с нагли и самозабравили се. Гражданска война ли искат?! Какво да очакваме от протестите… Пред ФАКТИ говори политологът Калоян Методиев.



- Г-н Методиев, тръгна се с протести за бюджета, а се поиска оставка на кабинета. Как еволюира протестът…

- Всичко започна с една конституционна жалба. След откраднатите пред погледите на цяла България избори. Доказано три партии са крали на изборите (ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и ДПС-НН). Това управление е престъпно, измамно, нелегитимно от ден първи. Никога не е имало право да управлява. Цяла година напрежението тлееше и се изливаше в социалните мрежи, по кафенета, по офиси, в градинки, в малки и средни фирми... През това време управляващите тънеха в самодоволство, министри и депутати се търкаляха по екскурзии с правителствения самолет, зарязваха държавата в безводие, пожари, наводнения, галопиращи цени и вихреща се спекула. Депутатите им от седмици обиждаха хората с епитети, гонеха млади лекари, наричаха ни тълпа, правеха си комисии за по 0.26 секунди, хилеха се, полицай се плезеше на протестиращите и т.н. Неадекватни. Глухи. Всички им казвахме, че бюджетът им е калпав и несправедлив. Включително Европейската комисия.



- Тоест, бюджетът взриви ситуацията?

- Бюджетът, който внесоха преди две седмици, беше просто капсул-детонаторът на всичко натрупано. Част от опозиционните партии обявиха протест. Искаха само нов бюджет. Площадите в цяла България ги задминаха. Минаха пред организаторите. Скандирaха: „Оставка!“ Стотици хиляди хора се изляха. Станахме море. Гневът е истински, трупан. Това са протести за справедливост, ред, уважение, отговорност, работещи институции. Ценностни неща. Вървим към сваляне на това управление, загубило мярка, сетивност, приличие. Изчерпано е морално. Протестът живее собствен живот. И търси възмездие.



- А защо не отстъпиха при първите протести?

- Чудех се защо така са се заинатили и никой не отстъпва за този бюджет. Няма рационално обяснение. В ушите ми кънтят думите на мандатоносителя Бойко Борисов – „министерствата са дадени на концесия“. Така изглежда, че всеки си е „заделил“ нещо в бюджета и не отстъпва – общински проекти, магистрали, язовири… Министрите са сламени. Пеевски си прави снимки под герба, а това минава през общинските проекти, за да си поддържа партията и да подготвя следващите избори. БСП са умрели – бизнес-крилото, 5-6 депутати, ще изстисква далаверата за последно. ИТН също и са от концесионираните. Бъдещето на държавата не ги интересува. Сметката им искат да я плащаме всички останали. Няма да стане. Свършиха баламите.



- Чухме, че и Бойко Борисов не харесва бюджета, но привика работодатели и синдикати, за да говорят в централата на ГЕРБ. Така ли се пише нов бюджет…

- Не. Така се опитва да потушава справедливият обществен гняв. Бих го определил като стари бойкови номера. Ръководството на единия синдикат е близко до ГЕРБ, а другото до ДПС. Виждам, че лавират, гънат се, притиснати от членовете си и лоялността към двама партийни лидери. Работодателските организации са много разделени. И изпускат гръбнака на икономиката – малкия и средния бизнес. Улицата го представлява и той е там. Категоричен съм! Работещите хора са гневни и тежко потърпевши от финансовия разгул на управляващите. Краде се бъдещето на децата и внуците с тези безобразни заеми за кражби, схеми, привилегии, касти.

Иначе с тези срещи Борисов разиграва етюди.

Иска да се показва като фактор. След Пазарджик се видя, че Бойко е куче, което само лае. Преди 20 години дойде на власт с лозунга, че ще отървава България от модела „ДПС“. Излъга хората. Бутна едно барбекю, за да спечели изборите. А сега е в ролята на лакей на същото ДПС, но с нов лидер - Пеевски.

И тук искам да предупредя опозицията с дебелия черен маркер. Да си запишат какво ще им кажа: някои от вас говорят ударно срещу Пеевски, но умело избягват името на Борисов. Времето за номера мина. Пак ли някакви сметки и задкулисни договорки? Този път ще е за последно на полакомилите се.



- Също така бюджетът бе „единствен“, а сега вървим май към втори, но дали и той ще е определен като „единствен“…

- Това е по-лош бюджет от предишния. Лъжците първо лъгаха, че няма друг възможен, но под напора на протестите вкараха „нов“. Това е същият бюджет, но с отложено действие и то с много по-тежки параметри за тригодишната бюджетна рамка. До две години осигуровките се вдигат с 15%. Нула реформи. Взимане на заеми и растящи дългове. Няма рязане на разходи. Господ да му е на помощ, който ще управлява след тях.



- Какви са скандалните пера, които виждате?

- Много са. Вътре има крещящи дисбаланси в държавната администрация – едни се разписват за по 20 хиляди на месец, а други бъхтят за по 900 лева. Бюджетът на Здравната каса намалява, защото са махнати парите (260 милиона евро) за младите лекари в гарнитура с нула подобрение на здравната система, потъването на милиарди, на вихреща се търговия със здраве, на едни лекари с по 50-60 хиляди на месец, а други с по 2 хиляди, на повече от 20 области без адекватна болнична помощ, мъртво селско здравеопазване.

Парите за магистрали и второстепенни пътища си стоят, а там смърди на корупция с цени, които ги няма в Европа.

И мирише на депутатски порции. Трябваше да режат и разходите за въоръжение – милиарди за самолети, вертолети, оборудвания все едно можем да поддържаме конвенционална армия и сме 50 милиона население. Виждаме, че професионални войници не могат даже да маршируват. Преди две седмици Словения отказа огромни военни доставки на бронетранспортьори, за да пести пари за икономиката.

ВСС има 1 милиард евро срещу огромно обществено недоволство от начина на функциониране на съдебната система, неслучайно разпределение на делата и т.н.



В този бюджет абсолютно скандално остава автоматичното увеличение на заплатите на депутати, президент, министри, регулатори… общо към 400 човека с привилегии. И на някои институции скандално се увеличават парите. Това е кощунство. Милиони за издръжки, охрани, коли... Ние сме на 27-мо място в ЕС по социално-икономически показатели, нали така? Ако проверите заплатите на изброените, не са на 27-мо място, а са преди колегите им в поне 5 други държави. Е, има ли такъв самозабравил се и нагъл политически елит в Европа? Няма друг. Казват на народа – няма пари, стягайте коланите, а живеят като римски патриции с чуждите пари.



- Чухме и президентът Румен Радев да прави обръщение към нацията за подкрепа на протеста. Как гледате на този негов ход?

- Закъснял. Той реагира с дни закъснение. И с грешна комуникация. Първо написа пост, а на другия ден го изчете по телевизията. Голямо очакване и никакъв ефект. Можеше властта да е негова, когато площадът го искаше през 2020. Протестите срещу еврото през пролетта, които той запали, го искаха, но той никога не слезе при тях. Година преди това той подписа закона за еврото, лично агитираше сред младите за въвеждането му, служебните му кабинети направиха най-много по този въпрос. После рязко смени позиция. Изкара хора на улицата, но ги изостави. И този шанс пропиля.



При днешните протестиращи не може да слезе. Не го искат.



Категорично. Там съм, слушам. Освен това той подкрепи това правителство. Вицето му каза, че трябва да сме толерантни, той не жали изборите в Конституционния съд, отиде на клетвата му, узакони избора на конституционния им съдия, въпреки че го призовахме да не го прави. Как сега иска да го сваля? Така и създаде ПП и на втория месец ги нарече „шарлатани“ и свали доверие. Честно, не го разбирам с тези лупинги. Не знам на какво точно ще е алтернатива, ако се заяви.



- Опозицията се готви за нов протест, но всъщност някой очакваше ли толкова много хора на втория протест в София? След това вълната обхвана и други градове в страната. Това вече какво показва?

- Могат да се кажат три важни неща. Първо, мащабът е огромен. Никой не очакваше толкова хора. И виждам по социални мрежи, при разговори с познати и приятели, че протестът ще расте.

Добиват смелост все повече хора.

Натрупаният гняв намира своя път към улицата. Второ, териториално протестът залива страната. Единици са областните градове, които мълчат позорно. България се изправи. Хората се самоорганизират. Опорката на придворните говорители, че това е жълтопаветен протест, издъхна. Само в София втория път бяхме над 100 000 души. Изкуственият интелект ги брои за секунди. Аз не съм жълтопаветник. Пловдив, Габрово, Плевен, Бургас, Русе, Благоевград, Варна, Гоце Делчев, Стара Загора, Хасково, Велико Търново и т.н. – не са. Това е събудена и гневна България. Вижте картата — Мизия, Тракия и Македония са на крак. Много съм горд с повечето хора в страната. Не го очаквах. Обикалях много тази година. Подкрепях протестите заради водната криза. И видях България с други очи. Имаме потенциал за скок. Стига да не се прекараме.



- Виждаме най-големите протести след 2013-а и Dance With Me, когато хората не искаха Пеевски в ДАНС. 12 години по-късно каква е България?

- ДПС си намери нов лидер и нов гостоприемник. Тогава се бяха залепили и източваха БСП–Станишев, начело с Доган. Сега са се залепили за ГЕРБ и правят същото, вече начело с Пеевски. Овладяха ВСС, прокуратура, сектор „Сигурност“, регулатори, домова книга, министерства... Това е новото. Имат много повече власт. Но, колкото и парадоксално да ви прозвучи, това е тяхната слабост. Осветиха се. Лидерът им е под много тежки международни санкции. Не може да заеме никакъв пост. Същевременно толкова хора не са били по улиците от 90-те години. И това е средната класа. Не са гладни и боси хора. Мнозинството млади. Краткият отговор е: България е гневна и с желание за промяна на модела на управление. И една скоба. Пеевски се опитва да прави контрапротести. Да не прави! Само се дозакопава с този жалък опит и трупа още обществено напрежение. Насила тази работа не става. И да не плаши с етническо напрежение, защото няма никакъв шанс. Така само настрои българските турци срещу себе си. Виждам го в социалните мрежи, приятели сме с мнозина. Времето на тези мантри отдавна мина. Удължава агонията и губи време на държавата.



- Очертават се предсрочни избори, но ще видим ли и президента Радев на политическия терен?

- Видяхме му 4 проекта преди това – ИТН (ярка подкрепа и партньорство), Стефан Янев, ПП (създаден и лансиран) и Левицата (Румен Петков, Мая Манолова, хора от Инициативния му комитет, от администрацията му, които в мнозинството си сега са в БСП – Обединена левица, тоест партньори на Борисов и Пеевски). И четирите му проекта свършиха в коалиции или договорки с ГЕРБ–ДПС. Говори се, че някакви хора в момента обикалят страната (той сам каза, че събирали пари от негово име, но още не е казал кои са),

върви някакъв кастинг в президентството, няколко кмета и те, но каквото и да е, ще трябва първо да го видим.

Опит номер 5 едва ли има много по-различен кадрови потенциал, лица, политически идеи от предишните четири. Като се заяви, влезе в студията, прави събрания, обясни какво, защо и с кого прави, ще може да коментираме.



- Очаквате ли протести и по празниците, или недоволството ще спадне?

- Празниците са време за близките и семейството. Но духът е излязъл от бутилката. Енергията не се губи – тя само се трансформира. И ще си гони целите. Борисов и Пеевски не могат дълго да удържат. Вече не става дума за това жалко правителство, а за тяхното лично положение в политическата координата.

Не паднат ли до Коледа, ще има още поводи през зимата.

Януари–февруари се очаква и социалното недоволство. То ще налее още гориво в протестите. Високите сметки, цените, спекулата. Пръстът не си мръднаха да ударят спекулантите по веригата. Някакви магазини за хората, раздуват администрация, цяла година правят анализи… алабализми. Това управление е изчерпано. Не е въпросът дали-или, а кога ще си ходи. И как – с мир или с още протести.