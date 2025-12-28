Новини
Свят »
Украйна »
Електричеството в Киев възстановено за над 740 000 домакинства след масираната руска атака
  Тема: Украйна

Електричеството в Киев възстановено за над 740 000 домакинства след масираната руска атака

28 Декември, 2025 14:04, обновена 28 Декември, 2025 14:04 797 52

  • киев-
  • електричество-
  • домакинства-
  • руска атака-
  • русия-
  • украйна-
  • атака-
  • масирана атака

Ремонтите включват критична инфраструктура, докато международни наблюдатели следят възстановяването на Запорожката АЕЦ

Електричеството в Киев възстановено за над 740 000 домакинства след масираната руска атака - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В Киев електричеството бе възстановено за 748 000 домакинства след масираната руска атака вчера, съобщава Укринформ, цитирайки изявление в „Телеграм“ на украинската енергийна компания ДТЕК, предава БТА.

„Успяхме да възстановим електрозахранването както в критичната инфраструктура, така и във всички домове в столицата след вчерашния удар“, се посочва в съобщението.

Вследствие на атаката в Киев и региона имаше проблеми с отоплението и водоснабдяването, допълва Укринформ.

Русия засилва ударите по украинската енергийна система през последните седмици, докато САЩ и техни партньори водят усилия за прекратяване на войната в Украйна.

Междувременно генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че ремонтът на електропреносните линии близо до Запорожката атомна електроцентрала вече е започнал, предаде Ройтерс.

МААЕ следи възстановителните дейности, които се очаква да продължат няколко дни, като част от мерките за предотвратяване на ядрена авария по време на конфликта.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Конфети "Земя-въздух-земя "

    22 4 Отговор
    За Новата година ще го спрат пак, да се насладят на фойерверките от Русия

    Коментиран от #15, #19

    14:04 28.12.2025

  • 3 Хаха

    21 3 Отговор
    А тия от ЧЕЗ не могат да възстановят електричеството по селията заради един снежец.

    Коментиран от #7

    14:05 28.12.2025

  • 4 Ей,кво нещо...

    19 3 Отговор
    Тия укри, ще направят някоя 6еля с тези АЕЦ-и

    Коментиран от #34

    14:06 28.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    В Берлин пестят от коледна украса а в Киев свети като слънце.

    14:06 28.12.2025

  • 6 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    6 28 Отговор
    Зa дa имa миp - "pyckий миp" обpaтно в cибиp❗
    Вcичkи ноpмaлни и тpезвомиcлещи хоpa знaят и paзбиpaт, че "Миp чpез cилa" е единcтвеният вapиaнт зa ykpaйнa и Евpоna. Нямa kak Теpоpycия дa бъде yмилоcтивенa и дa имa дълrотpaен и cnpaведлив миp, npоcто нямa kak. pyckият имnеpиaлизъм cе хpaни от cлaбоcттa нa Евpоna, доkaто Евpоna е cлaбa и npaви отcтъnkи npед arpеcоpa, то Теpоpycия ще npодължaвa дa оkynиpa, rpaби, yбивa, изнacилвa, индоkтpиниpa.
    nодkpеnaтa зa ykpaйнa е жизненовaжнa зa вcичkи евpоnейци, зa дa живеем в миp и дa не cе нaлara дa водим войнaтa, kоято ykpaйнa е npинyденa дa води.
    Вcичkи anолоrети нa nyтя, kоито cе изpеждaт nо тв, ютyб, cnотифaй и kъде ли още не, дa обяcнявaт kak Зеленckи тpябвaло дa дaде Донбac, Хеpcонcka и Зanоpижka облacт, зa дa имaло миp, вcъщноcт желaят войнaтa дa npодължи. Те paболеnничaт и cеpвилничaт npед оkynaтоpa. Те иckaт nyтя дa бъде възнarpaден и вcичkи pyckи звеpcтвa в ykpaйнa дa оcтaнaт безнakaзaни.
    yмилоcтивявaнето нa arpеcоpa, caмо ще rо нanpaви nо-cилен зa cледвaщaтa зaвоевaтелнa войнa. Теpоpycия е във войнa c Евpоna, хибpиднaтa войнa не е измишльотинa нa "либеpacтите" и "евpоджендъpите". kойто влизa в тaзи pетоpиka, е чиcто и npоcто nолезен идит или nлaтен arент нa kpемъл.
    Тaka че... Миp в ykpaйнa и Евpоna е възможен единcтвено и caмо, kоraто Теpоpycия бъде npоrоненa от ykpaйнa. Имnеpиятa нa zлото тpябвa дa бъде nобеденa❗

    Коментиран от #9, #11, #18, #24

    14:06 28.12.2025

  • 7 Брачед

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    То и без сняг са същите

    14:06 28.12.2025

  • 8 ЗА КРАТКО

    18 5 Отговор
    Няма да могат да гледат новогодишната реч на фюрера гией зелен.

    Коментиран от #43

    14:07 28.12.2025

  • 9 Коуега

    17 3 Отговор

    До коментар #6 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Спирай и ти гъбите,че работата не е добре

    14:08 28.12.2025

  • 10 Гост

    14 3 Отговор
    Начи русите целят трафопости, така ли? Няма ли да треснат някоя детска градина, е така, за цвят?
    Или викате, вече никой не се хваща на тази кукичка...

    14:09 28.12.2025

  • 11 Жожоба

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Много болка имаш в главата, мило розово пони.... Май хапчетата за смяна на пола не ти действат добре.

    Коментиран от #22

    14:10 28.12.2025

  • 12 Боруна Лом

    15 4 Отговор
    А ТУК В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ОЩЕ НЯКОЙ СТОЙМ НА ТЪМНО! ПУТИН МНОГО ГИ ЖАЛИ!БОЙ ПО УПРАВЛЯВАЩИТЕ КРАТУНИ

    14:11 28.12.2025

  • 13 Петър

    2 20 Отговор
    Добре че доказаха, че нямаме почти нищо славянско и нищо не ни свързва с Русия. Ние сме местен средимноморски народ и генома ни най-голяма степен е такъв. И дори хан Астарух да е дошъл тук и основал Българската държава, той е дошъл с не много нород и по-голямата част от нашия ген е местен. Имаме най-близка кръвна връзка с Гърция и Италия.

    Коментиран от #17, #49

    14:12 28.12.2025

  • 14 az СВО ПОБЕДА80

    5 3 Отговор
    ЦЕ ЕВРОПА!

    Коментиран от #21

    14:12 28.12.2025

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Аааа, Никой няма да ги чака бандеровците до Нова година. Довечера. Бандеровщина так е рака на руската цивилизация. Рака се изрязва.

    14:13 28.12.2025

  • 16 А пък

    3 13 Отговор
    Руските свине мрат.

    14:14 28.12.2025

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "Петър":

    Не петър, а обыкновенный Пе Dal

    Коментиран от #26

    14:15 28.12.2025

  • 18 Вашето мнение

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Розоф, ти подми ли си нежния газъ на златната тоалетна чиния? Или само така от идиалистични подбуди ги постваш опорките на цънцарова, мирчев и бою?

    Коментиран от #35

    14:15 28.12.2025

  • 19 Копейка

    12 12 Отговор

    До коментар #2 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    ПроZZZта и мизерни се радва на чуждото нещастие, където едни диви монголоидни същества избиват православни славяни.
    Ама кВо да се прави с нискоччетите копейки.Виж им как изглежда Костя ганьовската копейка и повече няма нужда да ги коментираш.

    Коментиран от #25, #27

    14:17 28.12.2025

  • 20 az СВО ПОБЕДА80

    9 2 Отговор
    Само да отбележа,че населението на Киев е към 3 милиона души....

    Коментиран от #23

    14:17 28.12.2025

  • 21 След нова година на орките им спират и

    5 7 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО ПОБЕДА80":

    ю туб.
    Това е русия на путин.

    Коментиран от #37

    14:17 28.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Геро

    4 10 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО ПОБЕДА80":

    Нали ти казах,че мнението на от-падъци като теб е без значение.

    Коментиран от #29

    14:19 28.12.2025

  • 24 Точно такива постове като твоя

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    провокират хората към това да бъдат опозиция на всичко, което се съдържа в политиките на ЕС към Украйна.В тази война няма идеология, а само геополитика, но измират обикновени хора.И това е много жалко.

    Коментиран от #31

    14:19 28.12.2025

  • 25 Г хгйй гф

    5 11 Отговор

    До коментар #19 от "Копейка":

    Срещнеш ли копейка трепИ! Бавнооооо.

    Коментиран от #30

    14:20 28.12.2025

  • 26 Молния

    5 12 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Официално , езерото Байкал и Сибир са отново на ПОДНЕБЕСНАТА!
    На 700 км от границата Св е всичко е китайско!
    Докато вехтия Узкоглаз педофил превзема за 12 год селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк.

    14:21 28.12.2025

  • 27 Да дехуманизираш ,, врага”

    3 8 Отговор

    До коментар #19 от "Копейка":

    не те прави по- голям от него.

    14:22 28.12.2025

  • 28 Факт

    8 10 Отговор
    Безсилието на фашистите на фронта се изразява и в бомбардировките по градовете на Украйна

    14:22 28.12.2025

  • 29 Вашето мнение

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Геро":

    Гери, мъжът ти кога те изпусна от леглото пак бе, трицолов?

    14:22 28.12.2025

  • 30 Са па бавно

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Г хгйй гф":

    Фъргаш го У ваната, киселина и...у канало

    14:23 28.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хахаха!🎺🥳😀

    9 2 Отговор
    В Украине скок-подскок, нема парно, нема ток ❗❗❗💥
    Водата я карат с водоноски и украинките се подмиват на стълбището до ПАРАПЕТА, защото тоалетните в банята преляха и замръзнаха. Изхождат се върху вестник и мятат през балкона БОМБИ! СМР. АД❗❗❗

    14:25 28.12.2025

  • 33 ха-ха

    9 2 Отговор
    Кой - какво прави - урките само възстановяват елекропреносната мрежа ежедневно .Голям смях с тия укри ....!

    14:28 28.12.2025

  • 34 Няма да е за сефте

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ей,кво нещо...":

    Гръмнаха Чернобил и отровиха Европа завинаги. Като задуха зиме от североизток, вятърът носи в Европа студ и РАК!
    Укра трябва да бъде изрязана от картата като туморно образование.

    Коментиран от #38

    14:31 28.12.2025

  • 35 Ти си брой Еврото

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    че след три дни...

    Коментиран от #41

    14:32 28.12.2025

  • 36 Българският народ подкрепя Украйна !

    3 7 Отговор
    Мрежа от български доброволци - собственици на 3D принтери, са произвели и транспортирали до Украйна за последните година и половина не по-малко от 70 хил. изделия за оборудване на бойни дронове. Това разказаха за "Дневник" двама от най-активните участници в групата.
    Продукцията стига до крайните си получатели - подразделения на украинските въоръжени сили по канали, за които те отказват да дават информация преди края на войната.
    Участниците в мрежата са я нарекли "Принтирай и бомбардирай" и макар без формална свързаност се оказват част от глобална тенденция, която променя правилата на играта в съвременните въоръжени конфликти.
    Вие също може да се включите. За да има МИР, Империята на Zлото трябва да бъде разрушена !

    14:33 28.12.2025

  • 37 Руснак

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "След нова година на орките им спират и":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    14:33 28.12.2025

  • 38 Чернобилската АЕЦ

    3 10 Отговор

    До коментар #34 от "Няма да е за сефте":

    са я правили руснаците.
    И са си оставили ръцете. Като навсякъде.

    Коментиран от #42, #47

    14:33 28.12.2025

  • 39 В В.П.

    11 1 Отговор
    Нищо не са възстановили ..Няма как да стане . Ядат Лобута ден и нощ..окаяна раса .от мизерници..Още ще ядат от дървото..

    14:33 28.12.2025

  • 40 Копейкиииии

    2 10 Отговор
    Имате още 3 дни 9 часа и 26 минути да спасите лева.
    Действайте стига чакайте на подаяния.

    14:35 28.12.2025

  • 41 След три дни

    7 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ти си брой Еврото":

    Шок и ужас ще настанат в маалата. Гладни орди ще нападнат магазините и те ще затворят, за да не бъдат разграбени. Оххх, котьооо! Тогава ще започнат големите протести с трошене на витрини!

    Коментиран от #44

    14:36 28.12.2025

  • 42 Механик

    0 11 Отговор

    До коментар #38 от "Чернобилската АЕЦ":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #46

    14:37 28.12.2025

  • 43 Едно и също

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЗА КРАТКО":

    пак ще хвърчи сняг на парцали от носа му. Всеки път е едно и също.

    14:37 28.12.2025

  • 44 Нема такива работи

    1 9 Отговор

    До коментар #41 от "След три дни":

    просто с наведени главички ще си плащате сметките с новите пари.
    И пак може да викате за Копейкин.
    Този път ще крещите - Да излезем от Еврозоната.
    Нещастници.

    14:38 28.12.2025

  • 45 Лудият от портиерната

    7 0 Отговор
    Съде е пво на урккити, нали сваляше всичко?

    14:39 28.12.2025

  • 46 Но могат един

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Механик":

    дето не прилича на пирон.

    Коментиран от #51

    14:39 28.12.2025

  • 47 Хахаха!🎺🥳😀

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Чернобилската АЕЦ":

    Ти като блъснеш стария Мерцедес на дядо си, Германия ли е виновна? Руснаците са построили две такива централи близнаци. Една до Припет , УССР и една до Ленинград. Тая до Ленинград още си работи. На укра само лопата с чип, защото за нищо не стават. Отпадък.

    14:40 28.12.2025

  • 48 Госあ

    5 0 Отговор
    Пак ше го думнат 💁 Положението на Украйна е шах и мат ! И това се очакваше от самото начало ! Затова е много опасно случайници да бъдат на власт ! Юздите им се дърпат изцяло задкулисно без да имат капка поглед върху нещата и отговорност. Демокрацията обслужва изцяло дълбоката държава. Това е фейк-демокрация. Някой път ще ви разкажа каква перспектива има за истинска демокрация

    14:43 28.12.2025

  • 49 Виж сега

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Петър":

    Петъре, по Нова година не се знае, как ще работят аптеките, дали с левове или с евро, обаче ти отивай веднага да потърсиш медицинска помощ.

    14:45 28.12.2025

  • 50 Дядо Мраз🧑‍🎄

    1 0 Отговор
    Мили деца, за укра подаръците ще ги изпратим с ракети, защото на земята се водят военни действия. Вместо новогодишни песнички, ще бъде изпълнен вой на сирени. Благодарете на 🤡 Зелен със ски❗❗❗

    14:49 28.12.2025

  • 51 Обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Но могат един":

    и той се забива. Той механика знае.

    14:50 28.12.2025

  • 52 В В.П.

    1 0 Отговор
    В Киев е болшая джопа..Иначе градът е красив , построен от режима на сталин.и гадните комунисти..Аха Добре че имат метро ,дълбоооооко...Пак е от Сталин

    14:54 28.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания