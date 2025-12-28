Електричеството в Киев възстановено за над 740 000 домакинства след масираната руска атака

В Киев електричеството бе възстановено за 748 000 домакинства след масираната руска атака вчера, съобщава Укринформ, цитирайки изявление в „Телеграм“ на украинската енергийна компания ДТЕК, предава БТА.

„Успяхме да възстановим електрозахранването както в критичната инфраструктура, така и във всички домове в столицата след вчерашния удар“, се посочва в съобщението.

Вследствие на атаката в Киев и региона имаше проблеми с отоплението и водоснабдяването, допълва Укринформ.

Русия засилва ударите по украинската енергийна система през последните седмици, докато САЩ и техни партньори водят усилия за прекратяване на войната в Украйна.

Междувременно генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви, че ремонтът на електропреносните линии близо до Запорожката атомна електроцентрала вече е започнал, предаде Ройтерс.

МААЕ следи възстановителните дейности, които се очаква да продължат няколко дни, като част от мерките за предотвратяване на ядрена авария по време на конфликта.