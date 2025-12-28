Васил Терзиев: В различни райони на града се изграждат 16 нови детски градини и 3 самостоятелни ясли

Да намериш място за детето си в детска градина не трябва да е изпитание.
Знаем колко тревога и несигурност носи този процес за хиляди семейства в София.
Затова грижата за най-малките е сред приоритетите, в които влагаме най-много последователност, усилия и дългосрочно мислене.
През 2025 г. направихме важни крачки напред – не само като темпо на строителство, а и като разбиране на причините, които години наред държаха системата в недостиг.
Завършихме 11 нови сгради на детски градини, още 19 са в строеж, а за допълнителни 12 вече подготвяме проекти там, където нуждата е най-остра.
Това публикува на страницата си във фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Ето и още от неговата публикация:
Само тази година открихме 1 464 нови места и намалихме недостига с над 15%.
За първите две години от мандата общо добавените места са близо 2 500.
Това е реален напредък – достатъчен, за да вдъхва увереност, но и ясен знак, че работата ни далеч не е приключила.
В момента в различни райони на града се изграждат 16 нови детски градини и 3 самостоятелни ясли, които ще открият 58 нови групи през 2026–2027 г.
Част от тях са модерни, енергийно ефективни сгради в „Обеля 1“, „Дружба“ и други квартали – проектирани с мисъл за сигурността, комфорта и ежедневието на децата и екипите.
Но знаем ясно – строителството само по себе си не решава проблема.
Затова работим и върху цялата система – включването на яслите в образователната мрежа, създаването на професията „специалист по ранно детско развитие“, програмите „Учим се заедно“, които подкрепят родителите и подготвят бъдещите педагози.
През януари ще представим цялостната стратегия за ранното детско развитие – как изглежда тя в дългосрочен план и как надгражда строителството с устойчиви решения за хората, процесите и качеството на грижата.
Стратегия, която гледа на детската градина не просто като сграда, а като част от работеща, човешка и справедлива система.
Все още не сме там, където искаме да бъдем.
Но всяка стъпка е направена с ясното убеждение, че грижата за децата не е разход, а най-умното инвестиране на пари в нашето бъдеще.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #3, #4, #8, #11
13:59 28.12.2025
2 Терлик
Коментиран от #10
14:01 28.12.2025
3 Белото им показа,тъмната страна
До коментар #1 от "Сила":Стоката добра ми се чини, дай телефон на дилъра
14:02 28.12.2025
4 Коуега
До коментар #1 от "Сила":Спирай гъбите
14:03 28.12.2025
5 Mими Кучева🐕🦺
Тук не е Масква!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕
14:05 28.12.2025
6 ИЗГРЕВ МОЖЕ
да върне сградата в която в момента е общината.
Това си е готова детска градина
Там ходих пре 80те години на ХХ век
Коментиран от #9
14:07 28.12.2025
7 Браво
14:09 28.12.2025
8 друг път ще се докаже
До коментар #1 от "Сила":Ако не бяха жълтопаветниците съсипващи всичко, нема как да стане кмет
а и т.н. фирма му е подарък от Партията
Ваня беше добрия избор.
Към хората от прованса.
Вижте как затънахме в София в боклук.
Това ви очаква
Коментиран от #12
14:10 28.12.2025
9 Е да де
До коментар #6 от "ИЗГРЕВ МОЖЕ":обаче сега не мога,може би малко по нататък.
14:11 28.12.2025
10 Мериленд
До коментар #2 от "Терлик":Много важно къде ще паркираш. Може би в родния си край
14:12 28.12.2025
11 Видьо Видев
До коментар #1 от "Сила":На днешния 28-ми декември,
1856-та година.
Родени е Удроу Уилсън.
28-мият президент на САЩ.
Нобелов лауреат за мир на 1919г.
С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.
По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .
На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
Гърция, Сърбия и Румъния предлагат да си поделят България.
Удроу Уилсън заявява:
"Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
да се ликвидира държава с такава древна и славна история"
Коментиран от #14, #16
14:15 28.12.2025
12 Мериленд
До коментар #8 от "друг път ще се докаже":Ало ела да живееш в прованса. Само да напомня, че много големият процент хора в София така или иначе са от прованса.
Коментиран от #20
14:16 28.12.2025
13 само питам
като те сега живеят мъж със мъж и жена със жена , откъде да дойдат тия деца?
Коментиран от #18
14:24 28.12.2025
14 бай видьо
До коментар #11 от "Видьо Видев":каква славна история може да има тая вмирисана БЪЛГАРИЯ? само предатели живеят тука
дано скоро гръмне АЕЦа да затрие това коффти семе продажно
Коментиран от #15
14:26 28.12.2025
15 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #14 от "бай видьо":много сте точен
14:26 28.12.2025
16 Така
До коментар #11 от "Видьо Видев":като прочетох коментара, ще те посъветвам да не се бавиш ,и незабавно се омитай. Такива като теб не са желани в България.
14:28 28.12.2025
17 ама верно ли бе чичин ?
14:30 28.12.2025
18 Ами на тях
До коментар #13 от "само питам":щъркелите им ги носят със сорос-транс....
14:31 28.12.2025
19 Пустиня(к)
14:37 28.12.2025
20 Коментар до 12
До коментар #12 от "Мериленд":Та яс от там съм излязъл.
не моеш ма връна.
Тук фръгам наред и аз определям къде ми е тоалетната.
14:38 28.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 гражданин
14:45 28.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Асан Ромеят
14:50 28.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.