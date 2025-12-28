Новини
Васил Терзиев: В различни райони на града се изграждат 16 нови детски градини и 3 самостоятелни ясли

Васил Терзиев: В различни райони на града се изграждат 16 нови детски градини и 3 самостоятелни ясли

28 Декември, 2025 13:54 605 26

Затова грижата за най-малките е сред приоритетите, в които влагаме най-много последователност, усилия и дългосрочно мислене, казва още столичният кмет

Васил Терзиев: В различни райони на града се изграждат 16 нови детски градини и 3 самостоятелни ясли - 1
Снимка: БГНЕС
Да намериш място за детето си в детска градина не трябва да е изпитание.

Знаем колко тревога и несигурност носи този процес за хиляди семейства в София.

Затова грижата за най-малките е сред приоритетите, в които влагаме най-много последователност, усилия и дългосрочно мислене.

През 2025 г. направихме важни крачки напред – не само като темпо на строителство, а и като разбиране на причините, които години наред държаха системата в недостиг.

Завършихме 11 нови сгради на детски градини, още 19 са в строеж, а за допълнителни 12 вече подготвяме проекти там, където нуждата е най-остра.

Това публикува на страницата си във фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Ето и още от неговата публикация:

Само тази година открихме 1 464 нови места и намалихме недостига с над 15%.

За първите две години от мандата общо добавените места са близо 2 500.

Това е реален напредък – достатъчен, за да вдъхва увереност, но и ясен знак, че работата ни далеч не е приключила.

В момента в различни райони на града се изграждат 16 нови детски градини и 3 самостоятелни ясли, които ще открият 58 нови групи през 2026–2027 г.

Част от тях са модерни, енергийно ефективни сгради в „Обеля 1“, „Дружба“ и други квартали – проектирани с мисъл за сигурността, комфорта и ежедневието на децата и екипите.

Но знаем ясно – строителството само по себе си не решава проблема.

Затова работим и върху цялата система – включването на яслите в образователната мрежа, създаването на професията „специалист по ранно детско развитие“, програмите „Учим се заедно“, които подкрепят родителите и подготвят бъдещите педагози.

През януари ще представим цялостната стратегия за ранното детско развитие – как изглежда тя в дългосрочен план и как надгражда строителството с устойчиви решения за хората, процесите и качеството на грижата.

Стратегия, която гледа на детската градина не просто като сграда, а като част от работеща, човешка и справедлива система.

Все още не сме там, където искаме да бъдем.

Но всяка стъпка е направена с ясното убеждение, че грижата за децата не е разход, а най-умното инвестиране на пари в нашето бъдеще.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    8 14 Отговор
    Единствения нормален доказал се човек в БГ политиката ....затова всички несретници и неудачници от всички политически разцветки го мразят и му завиждат !!! И го плюят денонощно ....

    Коментиран от #3, #4, #8, #11

    13:59 28.12.2025

  • 2 Терлик

    6 6 Отговор
    Ке паркираме в двора на детските градини и яслите 😄

    Коментиран от #10

    14:01 28.12.2025

  • 3 Белото им показа,тъмната страна

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Стоката добра ми се чини, дай телефон на дилъра

    14:02 28.12.2025

  • 4 Коуега

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Спирай гъбите

    14:03 28.12.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 2 Отговор
    Василий Терзиев и Мис Бони са гордостта на нашата столица!
    Тук не е Масква!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕

    14:05 28.12.2025

  • 6 ИЗГРЕВ МОЖЕ

    6 0 Отговор
    Кметът на Изгрев община
    да върне сградата в която в момента е общината.
    Това си е готова детска градина
    Там ходих пре 80те години на ХХ век

    Коментиран от #9

    14:07 28.12.2025

  • 7 Браво

    7 3 Отговор
    на Ушето София никога не е била в такъв разцвет. То коледна и новогодишна украса, още от октомври я започна то Люлин, Красно село, сега и в други квартали. Обаче хората се чудят, кога ще е премахнеш тази украса? Много питат.

    14:09 28.12.2025

  • 8 друг път ще се докаже

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Ако не бяха жълтопаветниците съсипващи всичко, нема как да стане кмет

    а и т.н. фирма му е подарък от Партията

    Ваня беше добрия избор.

    Към хората от прованса.

    Вижте как затънахме в София в боклук.

    Това ви очаква

    Коментиран от #12

    14:10 28.12.2025

  • 9 Е да де

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "ИЗГРЕВ МОЖЕ":

    обаче сега не мога,може би малко по нататък.

    14:11 28.12.2025

  • 10 Мериленд

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Терлик":

    Много важно къде ще паркираш. Може би в родния си край

    14:12 28.12.2025

  • 11 Видьо Видев

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    На днешния 28-ми декември,
    1856-та година.

    Родени е Удроу Уилсън.
    28-мият президент на САЩ.

    Нобелов лауреат за мир на 1919г.

    С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.

    По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .

    На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
    Гърция, Сърбия и Румъния предлагат да си поделят България.
    Удроу Уилсън заявява:
    "Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
    да се ликвидира държава с такава древна и славна история"

    Коментиран от #14, #16

    14:15 28.12.2025

  • 12 Мериленд

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "друг път ще се докаже":

    Ало ела да живееш в прованса. Само да напомня, че много големият процент хора в София така или иначе са от прованса.

    Коментиран от #20

    14:16 28.12.2025

  • 13 само питам

    4 1 Отговор
    че то има ли деца във софия, за кого ги правят тия детски градини?

    като те сега живеят мъж със мъж и жена със жена , откъде да дойдат тия деца?

    Коментиран от #18

    14:24 28.12.2025

  • 14 бай видьо

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Видьо Видев":

    каква славна история може да има тая вмирисана БЪЛГАРИЯ? само предатели живеят тука

    дано скоро гръмне АЕЦа да затрие това коффти семе продажно

    Коментиран от #15

    14:26 28.12.2025

  • 15 град КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "бай видьо":

    много сте точен

    14:26 28.12.2025

  • 16 Така

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Видьо Видев":

    като прочетох коментара, ще те посъветвам да не се бавиш ,и незабавно се омитай. Такива като теб не са желани в България.

    14:28 28.12.2025

  • 17 ама верно ли бе чичин ?

    4 0 Отговор
    София не прилича на нищо, разбити улици и тротоари, кал и мизерия, липса на нормални отстояние между сградите, тесни улици, липса на детски площадки и зеленина, ненормално презастрояване. Той седнал да се хвали и то напълно неадекватно на цялата ситуация !!! Какво може да се очаква от ДС-синчето . едно време във властта и сега във властта а некадърността е 2 и 3-то поколение. Е резултата е видим другари господа НЕМОЖАЧИ .

    14:30 28.12.2025

  • 18 Ами на тях

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "само питам":

    щъркелите им ги носят със сорос-транс....

    14:31 28.12.2025

  • 19 Пустиня(к)

    1 0 Отговор
    Тва ясно. Кажи сега с б@клуците кво стаа. Щот фърчат кат некви гларуси из цела София, дяцата питат кви са тия нови пилета.

    14:37 28.12.2025

  • 20 Коментар до 12

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мериленд":

    Та яс от там съм излязъл.
    не моеш ма връна.

    Тук фръгам наред и аз определям къде ми е тоалетната.

    14:38 28.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 гражданин

    1 0 Отговор
    обръсни се кмете, ти не си блуждаещ интелектуалец, или кръчмарски бохем, а политик на отговорен пост, приличаш на Нойзи Цветков с тази брада

    14:45 28.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Асан Ромеят

    1 0 Отговор
    Кон, бе! Кон!

    14:50 28.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

