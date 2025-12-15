Михаил Таков пред ФАКТИ за загубата на Кобрата: В тежка категория една грешка, един удар може да реши мача

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кубрат Пулев не успя да защити регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория. Както е известно, българинът загуби с нокаут в шестия рунд от Мурат Гасиев в двубой в Дубай. Какво се случи… Пред ФАКТИ говори боксовият специалист Михаил Таков.



- Г-н Таков, Кубрат Пулев загуби последния си боксов мач срещу руснака Мурат Гасиев. Какво ви направи впечатление в неговата игра?

- Кобрата имаше една изградена тактика, която беше разпределена между рундовете, срещу един добър боксьор.



- Един удар ли е разликата между боксьор на 44 години и боксьор на 32 години?

- Може да се каже. В тежка категория една грешка, един удар може да реши мача. Но също така в тежката категория това не може да се прецени толкова лесно – къде и как се използват възможностите на единия и на другия. Всичко се развива по определена тактика и един пропуснат удар може да обърка целия мач.



- Това ли е ключовото в тежката категория – да не бъркаш?

- Да. Както и Тервел каза след двубоя – това не е футбол, не е волейбол, не е баскетбол. Това е бокс. В първите рундове, когато и единият е свеж, и другият е свеж, тактиката и на двамата показва докъде могат да стигнат. Със сигурност и Кобрата, и Гасиев са гледали много мачове, за да се подготвят един срещу друг.



- Как се подготвя подобен двубой?

- Винаги могат да се хванат недостатъците и на единия, и на другия. Анализират се грешки, които се допускат – движения, финтове, коя ръка къде отива, по-ниско или по-високо. И вече на базата на това се гради тактиката.



- В шестия рунд, който е средата на мача, дойде този тежък удар на Гасиев. Кобрата го допусна заради нисък гард или…

- До шестия рунд играта на Кубрат беше перфектна. Гасиев и неговият щаб са направили много сериозно разучаване на играта му – от отделни движения, до конкретни моменти и грешки. Всичко това оказва влияние в развоя на мача.



- Ще има ли Кобрата сили за още, вече е на 44 години?

- Ще видим, ще си решава той. Вижте, за България е важно, че Кубрат и Тервел отвориха нова страница в българския професионален бокс. Толкова срещи, толкова титли – европейски шампион, интерконтинентален шампион, световен шампион във WBA. Шестнадесет години в професионалния бокс – ние нямаме друг боксьор като Кобрата с такива постижения. Три пъти игра за световна титла, стана носител на титла. Кобрата е недостижим в историята на българския бокс – и професионален, и аматьорски. Да, няма олимпийски медал, но Тервел има. Всеки от тях даде по много.



- Какво искаше да покаже Кубрат в мача с Гасиев?

- За мача с Гасиев мога да кажа само едно – голям респект. Толкова много деца влязоха в залите заради това, че виждат двамата братя на ринга. Видяхме уважение и от Гасиев – той каза, че уважава по-опитните и по-възрастните боксьори, даде му колана. Това е много важно, това е пример, това е големият спорт.