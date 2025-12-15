Новини
Михаил Таков пред ФАКТИ за загубата на Кобрата: В тежка категория една грешка, един удар може да реши мача

15 Декември, 2025

До шестия рунд играта на Кубрат беше перфектна, казва треньорът

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кубрат Пулев не успя да защити регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория. Както е известно, българинът загуби с нокаут в шестия рунд от Мурат Гасиев в двубой в Дубай. Какво се случи… Пред ФАКТИ говори боксовият специалист Михаил Таков.

- Г-н Таков, Кубрат Пулев загуби последния си боксов мач срещу руснака Мурат Гасиев. Какво ви направи впечатление в неговата игра?
- Кобрата имаше една изградена тактика, която беше разпределена между рундовете, срещу един добър боксьор.

- Един удар ли е разликата между боксьор на 44 години и боксьор на 32 години?
- Може да се каже. В тежка категория една грешка, един удар може да реши мача. Но също така в тежката категория това не може да се прецени толкова лесно – къде и как се използват възможностите на единия и на другия. Всичко се развива по определена тактика и един пропуснат удар може да обърка целия мач.

- Това ли е ключовото в тежката категория – да не бъркаш?
- Да. Както и Тервел каза след двубоя – това не е футбол, не е волейбол, не е баскетбол. Това е бокс. В първите рундове, когато и единият е свеж, и другият е свеж, тактиката и на двамата показва докъде могат да стигнат. Със сигурност и Кобрата, и Гасиев са гледали много мачове, за да се подготвят един срещу друг.

- Как се подготвя подобен двубой?
- Винаги могат да се хванат недостатъците и на единия, и на другия. Анализират се грешки, които се допускат – движения, финтове, коя ръка къде отива, по-ниско или по-високо. И вече на базата на това се гради тактиката.

- В шестия рунд, който е средата на мача, дойде този тежък удар на Гасиев. Кобрата го допусна заради нисък гард или…
- До шестия рунд играта на Кубрат беше перфектна. Гасиев и неговият щаб са направили много сериозно разучаване на играта му – от отделни движения, до конкретни моменти и грешки. Всичко това оказва влияние в развоя на мача.

- Ще има ли Кобрата сили за още, вече е на 44 години?
- Ще видим, ще си решава той. Вижте, за България е важно, че Кубрат и Тервел отвориха нова страница в българския професионален бокс. Толкова срещи, толкова титли – европейски шампион, интерконтинентален шампион, световен шампион във WBA. Шестнадесет години в професионалния бокс – ние нямаме друг боксьор като Кобрата с такива постижения. Три пъти игра за световна титла, стана носител на титла. Кобрата е недостижим в историята на българския бокс – и професионален, и аматьорски. Да, няма олимпийски медал, но Тервел има. Всеки от тях даде по много.

- Какво искаше да покаже Кубрат в мача с Гасиев?
- За мача с Гасиев мога да кажа само едно – голям респект. Толкова много деца влязоха в залите заради това, че виждат двамата братя на ринга. Видяхме уважение и от Гасиев – той каза, че уважава по-опитните и по-възрастните боксьори, даде му колана. Това е много важно, това е пример, това е големият спорт.


България
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Оценка 2.8 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалка

    14 2 Отговор
    работа

    13:33 15.12.2025

  • 2 Смех Таков

    10 0 Отговор
    Да разбираме че бившата от чалготеката е бил по-добър от руската машина за нокаути?

    13:36 15.12.2025

  • 3 РЕАЛИСТ

    17 2 Отговор
    Вярно е, че един удар решава мача, но на Майк Тайсън се случва много рядко, а на Пулев в при всяка среща с истински боксьор. Иначе си млати уредени и платени никаквици се хвали до небесата.

    13:37 15.12.2025

  • 4 Бой по авто гумите

    7 1 Отговор
    И сръбска музика. Удрииииии....

    13:40 15.12.2025

  • 5 Абе да

    4 0 Отговор
    Ама и Кобрата тоя удар си го обича..

    13:47 15.12.2025

  • 6 Никой

    2 3 Отговор
    На 44 години е Кобрата - все пак - рефлекси.

    13:50 15.12.2025

  • 7 Абе

    2 0 Отговор
    Глупости.Зависи си от удряча, не от категорията. Пулев никога не е печелил мач с един удар.Той даже няма един чист КО, Всички нокаути му са от ТКО.

    13:55 15.12.2025

  • 8 Мдаааа

    3 0 Отговор
    Някой велик боксьор бе казал:
    "стратегия в боксов мач е до първия тежък удар..."

    13:58 15.12.2025

  • 9 Пулев е феномен

    7 0 Отговор
    Няма такова пулене! Трябва по често да се бие!
    Всички телевизии ще се надпреварват да го дават!

    13:58 15.12.2025

  • 10 ПросТаков

    7 0 Отговор
    Щом пак започна да не харесва цвета на ръкавиците, знаех, че ще се повтори полягането от мача с Кличко.Други падат както заварят, а Пульо винаги с изпънати ръце и крака и винаги се чувства супер след такъв плонж.

    14:00 15.12.2025

  • 11 Фльорца Лексова

    2 0 Отговор
    Да ама Асан е мноо вайръл беее. Тъй та гледа се едно ща убий с ококорвание ма и той ни знай кога бе

    14:07 15.12.2025

  • 12 Някой изненадан!?

    1 0 Отговор
    Ганьо Смока и последното му приземяване е нагледно за разликата между посредствен и добър боксьор!

    14:09 15.12.2025

  • 13 Лесов

    4 0 Отговор
    Каква грешка бе кажете истината че царя е гол,не може цял живот да играеш със свален гард срещу уредени съперници и веднъж срещу сериозен противник и той да те сваля на земята ат първият удар

    14:09 15.12.2025

  • 14 Никой не може да върви срещу времето

    0 0 Отговор
    То е неумолим съдник и на Кубрат Пулев вече му е време да окачи ръкавиците на пирона.Такъв е животът!

    14:20 15.12.2025

  • 15 Ами

    0 0 Отговор
    Пулев никога не е бил световен шампион .Купи си от инвалида Махмуд Чар една от многобройните фалшиви титли на WBA....

    14:20 15.12.2025

  • 16 курдисман

    0 0 Отговор
    В бж имате само ииксперти и гении.....Нормални хора не могат да се изкажат!Поговорете и за шахмат и за кубчета рубик и за смърта ...само за секса нямате ииксперти........А БЖ-съкратено от български жабарник!Такъв къс удар макар и точен в една от най слабите точки не може да свали по този начин боксьор като пулев дето съм го гледал какви удари понесе от кличко!като неексперт ,дори и в шахмата го казвам.целта бе ,да ме приспят и да изкара руската мафия някой лев о такива като мен!Пет рунда играе отлично и в шестия ръцете долу и чака да го уцелят леко и да се просне на пода.ПС.Това го повтаряйта за единият удар ,но поне спрете да давате начинът ударът ,щото се губи ВНУШЕНИЕТО!

    14:24 15.12.2025