Славена Вътова беше нападната от диви животни в Майорка (ВИДЕО)

6 Януари, 2026 07:48 1 727 21

  • славена вътова-
  • сафари-
  • нападната-
  • майорка

"Големи емоции днес", коментира шеговито моделката, като сподели кадри от вълнуващото приключение

Славена Вътова беше нападната от диви животни в Майорка (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Колата на моделката и водеща Славена Вътова бе нападната от диви животни по време на сафари. Както много наши, звезди тя също реши да прекара празничните зимни дни далеч, a именно на остров Майорка в Испания, пише "Телеграф“.

За щастие, никой не e пострадал, освен може би боята на колата, в която Славена Вътова заедно с децата си обикаляше на сафари на остров Майорка, Испания.

"Големи емоции днес", коментира шеговито моделката, като сподели кадри от вълнуващото приключение. Колата им буквално попада в "трафик“ от диви животни, като дори в един момент едно от тях напада превозното средство и се качва на предното стъкло. Вместо паника Славена демонстрира хумора си, като дори под една от снимките написа: "Момичета, имам нужда няколко минути да остана сама на спокойствие“, а под "момичетата" посочи една от любопитните маймуни, която отказва да напусне капака на колата им.




Вместо СПА, бляскави хотели и празненства, Славена Вътова предпочете да прекара празниците с близките си хора. Демонстрира любовта към децата си и "неочакваната среща" с животните тя сподели с последователите си снимки с цели семейства маймуни, които също се грижат за малките си, озаглавени "Майките с бебетата". Показа и кадри на жираф, който изглежда с по-ведър нрав от човекоподобните, а след последната ѝ публикация става ясно, че моделката вече се връща на родна земя.


Оценка 1.9 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ауу

    12 1 Отговор
    жива да не бях 😂

    07:56 06.01.2026

  • 3 Сила

    30 2 Отговор
    Ако си беше стояла на село при мама и тате щеше просто да дои овцете и да води козите на паша ....не да се бори с павиани ( не , че не го прави постоянно в леглото си , нали затова е стигнала до Майорка , за награда )

    08:00 06.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тома

    19 2 Отговор
    Също така беше нападната от смок с едно око

    08:08 06.01.2026

  • 6 Иголтак

    0 0 Отговор
    Продавам пацман

    08:11 06.01.2026

  • 7 Диво животно

    13 2 Отговор
    Не е верно! Тя ме нападна мен и ме издой четири пъти без да се интересува че и обяснявах че съм мъжки и не давам мляко. После ми изви копитото, подпря ме на една палма да не бягам, и ме язди от обратната страна още пет пъти! Ако не бяха я видяли тези от защита на животните да я смъкнат, още щеше да ми треска главъта у палмата.

    08:13 06.01.2026

  • 8 Ице

    12 1 Отговор
    Тая е като скелет. Къв модел, кви 5 евро…

    08:14 06.01.2026

  • 9 Голяма новина

    13 1 Отговор
    Великата славена, та и много важната почивка, чак отразена като сензация....

    08:14 06.01.2026

  • 10 Механик

    16 1 Отговор
    Да се оплачеш/похвалиш, че са те нападнали диви животни по време на сафари е същото като да се оплачеш/похвалиш, че са те спукали от бой когато си участвал в боксов мач.

    08:14 06.01.2026

  • 11 хихи

    8 1 Отговор
    Някой пор е отхапал он "най-милото" и сега 50% нетрудоспособна...

    08:14 06.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Перо

    9 1 Отговор
    Пандизчията още ли има пари или е хванала друг рибок?

    08:25 06.01.2026

  • 14 Да , бе

    6 1 Отговор
    Нападната ? Животните са свикнали с хората и са изключително дружелюбни . При това не е нещо изключително , че сделка се е захвалила , входния билет е около 20 € .

    08:27 06.01.2026

  • 15 Пешо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    ауууу каква деама..

    08:30 06.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Манчо

    3 0 Отговор
    Когато диво животно види нещо по-страшно от него, се плаши и напада.

    08:35 06.01.2026

  • 18 Разобличител

    4 0 Отговор
    Анита от почивка през студентските години е изпила млякото на студент от Монтана с лада Нива 🤭🤣🥳

    08:36 06.01.2026

  • 19 Крумчо лижегъзеца

    0 1 Отговор
    Не харесвам среброто моя конкурент където му лизах прасковите го продава 🥳🤣🤭

    08:49 06.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.