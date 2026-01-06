Славена Вътова беше нападната от диви животни в Майорка (ВИДЕО)

Колата на моделката и водеща Славена Вътова бе нападната от диви животни по време на сафари. Както много наши, звезди тя също реши да прекара празничните зимни дни далеч, a именно на остров Майорка в Испания, пише "Телеграф“.



За щастие, никой не e пострадал, освен може би боята на колата, в която Славена Вътова заедно с децата си обикаляше на сафари на остров Майорка, Испания.



"Големи емоции днес", коментира шеговито моделката, като сподели кадри от вълнуващото приключение. Колата им буквално попада в "трафик“ от диви животни, като дори в един момент едно от тях напада превозното средство и се качва на предното стъкло. Вместо паника Славена демонстрира хумора си, като дори под една от снимките написа: "Момичета, имам нужда няколко минути да остана сама на спокойствие“, а под "момичетата" посочи една от любопитните маймуни, която отказва да напусне капака на колата им.

Демонстрира любовта към децата си и "неочакваната среща" с животните тя сподели с последователите си снимки с цели семейства маймуни, които също се грижат за малките си, озаглавени "Майките с бебетата". Показа и кадри на жираф, който изглежда с по-ведър нрав от човекоподобните, а след последната ѝ публикация става ясно, че моделката вече се връща на родна земя.