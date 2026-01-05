Ударите на САЩ по Венецуела ще насърчат териториалните претенции на Китай, но атака срещу Тайван е малко вероятна

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Операцията на САЩ срещу Венецуела ще насърчи Китай да засили териториалните си претенции към райони като Тайван и части от Южнокитайско море, но няма да ускори потенциална инвазия срещу самоуправляващия се остров, казаха анализатори.

Съображенията на китайския президент Си Цзинпин спрямо Тайван и сроковете, които си поставя, не зависят от ситуацията в Латинска Америка и са повлияни повече от вътрешното положение в Китай, отколкото от действията на САЩ, отбелязаха експерти.

Според тях обаче дръзката операция на американския президент Доналд Тръмп от събота за задържането на венецуелския президент Николас Мадуро дава на Китай неочаквана възможност, която Пекин вероятно ще използва в близко бъдеще за засилване на критиките си към Вашингтон и укрепване на собствените си позиции на международната арена.

Нещо повече, Пекин може да използва действията на Тръмп, за да защитава позициите си спрямо САЩ по териториалните въпроси, включително за Тайван, Тибет и островите в Източно-и Южнокитайско море.

"Евтино средство" за Китай да се наложи

"Последователните и неизменни аргументи на Вашингтон са, че действията на Китай погазват международното право, но сега самите американци го погазват", каза Уилям Ян, анализатор в базираната в Брюксел неправителствена организация Международна кризисна група.

"Това наистина създава много възможности и евтини средства за Китай да обори позициите на САЩ в бъдеще", каза анализаторът.

Китай твърди, че демократично управляваният Тайван е негова отцепила се провинция – нещо, което властите на острова отхвърлят, а освен това Пекин предявява претенции към почти цялото Южнокитайско море – позиция, която го конфронтира с няколко държави от Югоизточна Азия, които също имат претенции върху части от ключовият морски търговски коридор.

Китайското Външно министерство и Бюрото по въпросите на Тайван, както и канцеларията на тайванския президент засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.

Пекин заклейми ударите на Тръмп по Венецуела, като заяви, че те нарушават международното право и заплашват мира и сигурността в Латинска Америка. Китай поиска от САЩ да освободят Мадуро и съпругата му, които са държани в строго охраняван затвор в Ню Йорк в очакване на съдебен процес.

Часове преди да бъде заловен, Мадуро се срещна с делегация от високопоставени представители от Китай в Каракас, показват снимки, качени от него в профила му в "Инстраграм".

Китайското Външно министерство засега не е отговорило на запитванията за коментар за местонахождението на делегацията, която включва специалния представител на Пекин за Латинска Америка и Карибите Цю Сяоци.

Китайската официална новинарска агенция Синхуа определи вчера операцията на САЩ като "чиста проба хегемонистични действия".

"Американската инвазия на практика демонстрира на всички факта, че така нареченият основан на правила международен ред, защитаван от САЩ, не е нищо по-различно от "хищнически ред, основан на американските интереси", посочи Синхуа.

"Китай не е САЩ, а Тайван не е Венецуела"

Тайван, по-специално, е обект на нарастващ натиск от страна на Пекин. Миналата седмица Китай обкръжи острова в рамките на най-големите си досега военни учения, демонстриращи възможностите на Пекин да го изолират от външна помощ в случай на конфликт.

Анализаторите обаче твърдят, че не очакват Китай да се възползва от ситуацията с Венецуела, за да ескалират действията си до нападение в близко бъдеще.

"Връщането на Тайван зависи от развиващите се, но все още недостатъчни способности на Китай, а не толкова от това, което прави Тръмп на отдалечен континент", каза Шъ Инхун, преподавател по международни отношения в Университета "Жънмин" в Пекин.

Нийл Томас, политически експерт по Китай в Дружеството за Азия (Asia Society), каза, че Китай възприема Тайван като вътрешен въпрос, поради което е малко вероятно да се позове на действията на САЩ срещу Венецуела като прецедент за възможна военна операция срещу острова.

"Пекин ще иска да демонстрира контраста между себе си и Вашингтон, за да подкрепи позицията си, че се стреми към мир, развитие и морално превъзходство", каза Томас и добави: "Си Цзинпин не го е грижа за Венецуела повече, отколкото за Китай. Той се надява тя да се превърне в блато за САЩ".

Ван Тинюй, високопоставен депутат от тайванската управляваща партия, който е член на комисията по външна политика и отбрана в парламента, отхвърли идеята, че Китай може да последва примера на САЩ и да нападне Тайван.

"На Китай никога не му е липсвало враждебно отношение към Тайван, но той просто не разполага с нужните средства", написа Ван във "Фейсбук".

"Китай не е САЩ, а Тайван със сигурност не е Венецуела. Ако Китай можеше действително да си върне острова, той щеше отдавна вече да го направил", добави депутатът.

Въпреки това ситуацията засилва рисковете за Тайван и може да накара Тайпе да потърси по-голяма закрила от правителството на Тръмп, казаха наблюдатели.

В китайската социална мрежа "Вейбо" вчера се водеха разгорещени дебати за операцията на САЩ, а няколко потребители казаха, че Китай трябва да се поучи от действията на Тръмп.

Лев Нахман, преподавател по политически науки в Тайванския национален университет посочи, че очаква правителството в Тайпе да изрази умерена подкрепа за американските действия във Венецуела. Тайванските власти засега не са направили никакви официални изявления по въпроса.

"Това, което наистина смятам, че действията на Тръмп могат да направят, е да улеснят реториката на Си Цзинпин в бъдеще за по-лесно оправдаване на действия срещу Тайван", каза преподавателят.

Превод от английски език: Алексей Маргоевски, БТА