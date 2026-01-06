Новини
Славчо Велков: Зад задържането на Мадуро стои сделка на много високо ниво, а не военна операция

6 Януари, 2026 07:40

"Строи се нов световен ред, той се нарежда от няколко полюса", каза експертът по международна сигурност

Славчо Велков: Зад задържането на Мадуро стои сделка на много високо ниво, а не военна операция - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Американската военна операция във Венецуела и заявеното намерение на Доналд Тръмп да поеме управлението на латиноамериканската държава подновиха тревогите в Копенхаген, че автономната датска територия Гренландия може да се окаже в подобна ситуация.

Още по време на първия си мандат американският президент изрази желание островът да бъде присъединен към САЩ, а сега отново повтаря тази позиция.

Военната операция срещу Венецуела

"Това не беше изненада за онези, които наблюдават обстановката отблизо. Изявлението за Гренландия е свързано с предифирането на Националната доктрина за сигурност на САЩ, което съвпадна с тези събития. Европа вероятно би отреагирала, с изключение на Дания, по начина, по който реагира на т.нар. "брилянтна военна операция" срещу Венецуела. Но трябва да кажем, че това по-скоро бе брилянта политико-военна манипулация", каза експертът по международна сигурност Славчо Велков в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му действията, проведени от военните сили на САЩ, не са срещнали противодействие от страна на венецуелските сили.

"Очевидно така беше наредено. Нито една ракета, нито един преносим комплект не се задейства срещу тези вертолети, да не говорим, че Мадуро не стигна дори до бункера си, най-вероятно е знаел и конкретния час на атаката. Той не надцени себе си, а подцени лоялността в т.нар. "вътрешен кръг" около себе си", допълни Велков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Натискът срещу Венецуела започна август

Той е на мнение, че съдейки по реакциите на големите лидери, то се вижда, че става въпрос за сделка.

"Сделката е на много високо ниво и вероятно идеята за нея се е родила около лятото, защото натискът срещу Венецуела започна август, малко преди това беше срещата в Аляска. За Венецуела не може да се твърди изобщо, че има наркокартели, още по-малко, че има наркотероризъм. Там тези, които се занимават с наркотрафик, са от близкия кръг до Марудо", поясни експертът по международна сигурност.

Велков смята, че режимът си остава същия, тъй като министърът на отбраната и министърът на вътрешните работи са си там.

"Тръмп е разчитал да има някакъв преход, за да не бъде обвинен за 100% незаконно. Това е играта на великите сили, те пишат правилата, малките търпят последствията. Не е тайна, че Венецуела е най-богатата страна на петролни залежи. Тя има запаси от 303 млрд. барела", добави гостът.

Той не изключи "действия", свързани с Гренландия.

"Строи се нов световен ред, той се нарежда от няколко полюса, а не от един или два. Европа в момента в тази политическа карта я няма, тя е настрани. Единствената европейска държава, която отреагира за Венецуела, беше Испания", категоричен е Славчо Велков.


Венецуела
  • 1 Историк

    39 3 Отговор
    А нашите мушмурпци са се снишили в бункерите , и чакат да отмине бурята

    Коментиран от #10

    07:43 06.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    7 21 Отговор
    ЕЕЕ, И ТОЗИ ИЗМИСЛЕН ,,ПОКОЙНИК,, ЖИВ ЛИ Е?

    07:48 06.01.2026

  • 3 Уфф

    36 3 Отговор
    Нашите тюфлеци излезнаха ли с позиция, или се ослушват като тъмни балкански мишоци в тъмното!??

    07:51 06.01.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    7 44 Отговор
    "...Строи се нов световен ред, той се нарежда от няколко полюса..."

    Нищо не се строи....
    Руската лягушка се взе за Американски Бивол и сега кряка ли, кряка от блатото си пълно с кръв.
    С.А.Щ са Хегемон, Китай производител, останалите слушкат. Това е Световния Ред, понятно ?

    07:55 06.01.2026

  • 5 подподполковник

    4 9 Отговор
    слъфчу

    07:56 06.01.2026

  • 6 Иван 1

    39 5 Отговор
    Всеки що годе мислещ е разбрал , че е имало или договорка,или предателство.

    Коментиран от #9

    07:57 06.01.2026

  • 7 морския

    30 6 Отговор
    в Аляска разчертаха салфетката !

    07:58 06.01.2026

  • 8 Хм...

    20 2 Отговор
    Дали инфантилния идиот тръмп не спести на венецуелските военни преврат срещу мадуро? Напълно е възможно. Ще поживеем, ще видим. Но безспорно се задават много интересни и поучителни времена.

    Коментиран от #17, #23

    08:00 06.01.2026

  • 9 Факт

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Иван 1":

    Виж изнудвачът как знае!

    08:05 06.01.2026

  • 10 Жбръц

    17 5 Отговор

    До коментар #1 от "Историк":

    " Нашите"са сложили наколенките и бият чело пред " Коалиция на желаещите". Не смеят дори да изцъркат една дума.Ей такива про дажни нагсждачи,утре ако комшията ,през вътрешни проксита,който да организират искания за автономност,ще ни отцепи от държавата 1/3 ,без пушка да пукне.И никакви ЕС , Европа,разни- мазни няма да го спрат.Включително, онези- зад океана.Без значение,дали ще бъде Тръмп начело,или някой демократ.Пророчествата на Слава Севрюкова,ще се окажат истина.

    Коментиран от #13

    08:07 06.01.2026

  • 11 Китай вече не вярва на Путин

    14 9 Отговор
    Зад задържането на Мадуро стои “сделка“ между Тръмп и Путин, а не военна операция....!

    Китай най много критикува военната операция на САЩ във Венецуела защото без венецуелския петрол ще бъде много отслабена, докато Русия има интерес от военната операция на САЩ във Венецуела за да се отслаби Китай и за да продава по скъпо петрола си на Китай, затова се въздържа да критикува Тръмп с който е в един отбор за новия световен ред... !!!

    Коментиран от #24

    08:07 06.01.2026

  • 12 Джаската

    14 4 Отговор
    Мадуро го сготвиха. 200 агенти и нито един засегнат .... не ми се вярва. за Тръмп едва ли е ясно, чеза ефекта на операцията , стои дефекта на доверието в него, че и той ще бъде сготвен в един момент (Кенеди)

    08:09 06.01.2026

  • 13 баа ман га

    4 21 Отговор

    До коментар #10 от "Жбръц":

    кажува рушия ке падне и ке се разпадне!

    08:11 06.01.2026

  • 14 Дон Дони

    17 6 Отговор
    Защо никой не пише за убитите при тази операция а те са близо сто човека?

    Коментиран от #15

    08:12 06.01.2026

  • 15 дон дон

    2 11 Отговор

    До коментар #14 от "Дон Дони":

    вагнер овци

    08:13 06.01.2026

  • 16 Никой

    4 8 Отговор
    Става въпрос за нарко-сделки - това е което дразни САЩ - не може - да спят в палатки - по фургони.

    Да си избиваш трудовата сила е глупаво.

    Коментиран от #18

    08:18 06.01.2026

  • 17 Тръмп

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    Виждам толерирането на обиди и некоректни твърдения !

    08:23 06.01.2026

  • 18 Дон Дони

    14 3 Отговор

    До коментар #16 от "Никой":

    Бъркаш Венецуела с Колумбия!!!!! Картелите са колумбийски, от Венецуела тръгват танкери петрол! Тръмп от както е стъпил в Белия дом това дебне петрола, да може да го пробута на ЕС! Затова беше Иран и Нигер! Ако някой заблуден си мисли че това е освобождение е голям глупак, защо не освободи Северна Корея, защото нямат нищо!

    08:26 06.01.2026

  • 19 Пич

    12 4 Отговор
    Ей , това инфантилизма на паветниците наистина е безкрайна величина.....!!! Това което им обяснявах , вече го твърдят купища наши и чуждестранни експерти и офицери , ама дървените глави знаели по добре !!! Те ти булка , Урсулиански продукт!!!

    08:27 06.01.2026

  • 20 Славчо Велков -

    10 4 Отговор
    експерт по международна сигурност. Пак ме разсмяхте рано сутрин.

    08:27 06.01.2026

  • 21 Правят ни на идиоти и Тръмп и Путин

    5 0 Отговор
    Български новини--Аз знам нещо, ама няма да ви кажа какво..Тея май си мислят, че гледаме новини и анализи по националните медии и радиа.
    Аве ей, Хората открито говорят по каналите за сделка между Тръмп и Путин за Украйна и Венецуела още от 2019 г., когато беше ИМПИЙЧМЪНТА на Тръмп.Има Факти и показания на Фиона Хил от екипа на национална сигурност на Сащ пред сената.
    Обаче ако някой си мисли, че тая сделка - наподобяваща сделката на Хитлер и Сталин ще стане, да пита 800 милиона европейци и американци.
    Ама и не са питали другаря СИ.

    08:28 06.01.2026

  • 22 Последния Софиянец

    9 9 Отговор
    рублоибриците изпълзяха да обясняват как бункерния сключил сделка, хихи

    Коментиран от #32

    08:30 06.01.2026

  • 23 Съобщение

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    Нецензурираните обиди и лъжливи твърдения за Г-н Президента Тръмп толерирани от медии или журналисти могат да бъдат докладвани на ФСС !

    08:33 06.01.2026

  • 24 55555

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "Китай вече не вярва на Путин":

    Путин няма карти за да участва в голямата игра.Страната му е бедна и гладна,с една ресурсно ориентирана икономика,чийто ресурси вече никой не иска.!!С една дума бананова република.!!

    08:45 06.01.2026

  • 25 Другарю Велков

    2 6 Отговор
    Мъдурчо го гепиха по долни гащи. 80 убити охранители. Руското ПВО в Каракас тотална щета....никой от народа не излезе за защити своя "вожд".

    08:45 06.01.2026

  • 26 Българин

    1 5 Отговор
    Естествено че е сделка. Тръмп си прибира цяла Америка за САЩ, всички суровини, земи и население са за тях. И оставя Австралия, Африка и Азия на Китай, за Русия остава европа с унищожената окраина А Тръмп получи и 300 млрд долара, лично за себе си.

    08:47 06.01.2026

  • 27 Ало, коректорите

    2 0 Отговор
    Писали сте Марудо, с не Мадуро. Защо не поправяте преди да публикувате ? И не ви е за първи път

    08:54 06.01.2026

  • 28 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    След срещата в Аляска света се промени. Свиквайте и започвайте да мислите рационално.

    08:55 06.01.2026

  • 29 За какво му е на Тръмп Гренландия

    3 1 Отговор
    точно сега , когато САЩ и сега си я напълно контролират и разполагат с всичко в Гренландия, която е автономия на Дания и без да е присъединена към САЩ...!!!

    Да но Путин беше бесен към малка Дания след оказването на подкрепа и военна помощ за Украйна и я заплаши че това няма да остане без последствия и сега “партньора“ му Тръмп ще трябва да накаже Дания , като обяви Гренландия за американска територия...!!!

    08:56 06.01.2026

  • 30 Избирателната кампания. в САЩ започна

    3 4 Отговор
    Русия вече е една бананова република с ядрени ракети.Няма карти за сделки.
    Една Украйна я унижи и разгроми.
    Ако ЕС и отвържат ръцете, Русия приключва..
    Така, „че тръмп ще си има работа с нато, ес, сената и конгреса на сащ и избирателите..

    08:57 06.01.2026

  • 31 малко истински факти

    1 0 Отговор
    Славчо изтърканото плямпало ,пак го реанимираха да дрънка много и нищо да не казва , че то тия всички размишления са известни от години бе умньо .

    09:00 06.01.2026

  • 32 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    Абе келнер!Марш да правиш кебапчета и не ми ползвай ник-а смешник!ПрО ст си като таратор!Марш в кухнята!

    09:01 06.01.2026

  • 33 Един друг

    3 0 Отговор
    Тоя специалист е учил само от учебниците на КГБ, затова и "анализите" му са такива. Нека види какво казва Дугин, идеолога на Путин за свалянето на Мадуро. Нека види и реакциите на руzzките блогъри за този арест. Ако имахме ДАНС, на такива анализатори щеше да бъде посочен пътя към Москва.

    09:07 06.01.2026

  • 34 Кого удариха Тръмп и Путин

    0 0 Отговор
    В Каракас радари за откриване на стелт, комуникации -Китайски, зенитно ПВО руско и КИТАЙСКО.
    70 милиарда китайски инвестиции в петрол и инфраструктора....

    09:08 06.01.2026

  • 35 Разбира се,

    1 0 Отговор
    че Червен Славчо Велков ще поддържа кремълския наратив- загиващата Европа и процъфтяващата Русия, тримата велик фюрери Тръмп, Си и Путин преразпределят света и такъв трябва да бъде новият световен ред.

    Де що има крепостник по света и у нас разпространява тая мантра.
    Като се почне от президента - резидент и се стигне с последната копейка.

    Всъщност, Европа в момента преодолява наследството на Меркелица- имигрантска вълна, обвързаност с руските енергийни суровини до степен на пълна зависимост, пълно неглижиране на въоръженията и военните способности, злокачествен ляволиберализъм и т.н.

    Това наследство не може да бъде преодоляно за три дни, но пътят е поет, началото е поставено. Към това се добавя и войната в Украйна и положението не е лесно. Добавяме и агент Краснов, който служи на Путин и иска да стане Путин номер 2.

    Никой да не се съмнява, че Европа ще се справи!

    Дотогава ще трябва да слушаме такива като Червен Славчо

    09:08 06.01.2026