Славчо Велков: Зад задържането на Мадуро стои сделка на много високо ниво, а не военна операция

Американската военна операция във Венецуела и заявеното намерение на Доналд Тръмп да поеме управлението на латиноамериканската държава подновиха тревогите в Копенхаген, че автономната датска територия Гренландия може да се окаже в подобна ситуация.
Още по време на първия си мандат американският президент изрази желание островът да бъде присъединен към САЩ, а сега отново повтаря тази позиция.
Военната операция срещу Венецуела
"Това не беше изненада за онези, които наблюдават обстановката отблизо. Изявлението за Гренландия е свързано с предифирането на Националната доктрина за сигурност на САЩ, което съвпадна с тези събития. Европа вероятно би отреагирала, с изключение на Дания, по начина, по който реагира на т.нар. "брилянтна военна операция" срещу Венецуела. Но трябва да кажем, че това по-скоро бе брилянта политико-военна манипулация", каза експертът по международна сигурност Славчо Велков в студиото на "Денят ON AIR".
По думите му действията, проведени от военните сили на САЩ, не са срещнали противодействие от страна на венецуелските сили.
"Очевидно така беше наредено. Нито една ракета, нито един преносим комплект не се задейства срещу тези вертолети, да не говорим, че Мадуро не стигна дори до бункера си, най-вероятно е знаел и конкретния час на атаката. Той не надцени себе си, а подцени лоялността в т.нар. "вътрешен кръг" около себе си", допълни Велков в ефира на Bulgaria ON AIR.
Натискът срещу Венецуела започна август
Той е на мнение, че съдейки по реакциите на големите лидери, то се вижда, че става въпрос за сделка.
"Сделката е на много високо ниво и вероятно идеята за нея се е родила около лятото, защото натискът срещу Венецуела започна август, малко преди това беше срещата в Аляска. За Венецуела не може да се твърди изобщо, че има наркокартели, още по-малко, че има наркотероризъм. Там тези, които се занимават с наркотрафик, са от близкия кръг до Марудо", поясни експертът по международна сигурност.
Велков смята, че режимът си остава същия, тъй като министърът на отбраната и министърът на вътрешните работи са си там.
"Тръмп е разчитал да има някакъв преход, за да не бъде обвинен за 100% незаконно. Това е играта на великите сили, те пишат правилата, малките търпят последствията. Не е тайна, че Венецуела е най-богатата страна на петролни залежи. Тя има запаси от 303 млрд. барела", добави гостът.
Той не изключи "действия", свързани с Гренландия.
"Строи се нов световен ред, той се нарежда от няколко полюса, а не от един или два. Европа в момента в тази политическа карта я няма, тя е настрани. Единствената европейска държава, която отреагира за Венецуела, беше Испания", категоричен е Славчо Велков.
