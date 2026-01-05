Персите ли са следващите?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В новогодишно приветствие Мелони заяви, че „2025 година бе трудна, но не се притеснявайте, следващата година ще бъде още по-лоша”. В Италия започнали да се питат какво ли ще ни донесе „огненият кон”, който е символ на 2026 година според китайците. Както се видя, още в началото на годината САЩ начело с президента Тръмп нападна Венецуела и „отвлече” Мадуро и съпругата му, за да бъдат съдени в Ню Йорк за „наркотрафик и притежаване на оръжия”. Това като начало. Украйна, основната болна точка на света, най-вече Европа, остана в периферията на медийното внимание. Но събития в Иран са тема, която дублира опасенията, че се развива опасен сценарий, при който нестабилността може да бъде използвана за стратегическо преформатиране на цял регион с последици далеч отвъд границите на страната.

На Иран бяха наложени нови санкции, а Техеран се бори от десетилетия да поддържа икономиката си под натиск и санкции. В резултат иранският риал претърпя най-големия си спад – исторически минимум от приблизително 1.45 милиона за щатски долар. Междувременно инфлацията надхвърли 42%, а цените на хранителните стоки скочиха неимоверно. Възмутени от рязкото понижение на националната валута на 28 декември в Техеран на Капалъ Чарши започнаха протести на търговци. На шестия ден от вълната на протести из страната, гневът на търговците и занаятчиите ескалира в сблъсъци със силите за сигурност. Докато протестите са били мирни в първите дни, имало е групи, които се прибягнали до насилие. Най-малко 6 души са убити и десетки ранени по време на безредиците. Властите в Иран определиха случващото се като „първата провокация за годината от САЩ и Израел”. Позовават се на факта, че тези държави не само са се възползвали от възможността, предоставена от протестите на търговците, но и открито са призовавали иранците към бунт. Официалният профил на фарси на Държавния департамент на САЩ публикува съобщения в подкрепа на протестите. Профилът, също на фарси, на МОСАД също заявява „излезте на улицата. Времето дойде, ние сме с вас на място”. В публикация на Държавния департамент на САЩ, на персийски, се казва „продължаващите репресии и лошо управление от страна на режима на Ислямската република допълнително задълбочиха страданията на хората. Този цикъл на криза и репресии трябва да приключи”. Тръмп от своя страна чрез акаунта си в Truth Social сигнализира за военна намеса в случай на евентуално клане на протестиращи. Пише, че „оръжията ни са готови”. Нищо по-малко от пряка намеса във вътрешна политика. Явно възможността продължаващите мирни демонстрации в Иран да се превърнат в спирала на насилие предизвиква тревога от „най-високо ниво” във Вашингтон и Тръмп говори, че следят отблизо отношението на иранските сили за сигурност към протестиращите. Подчертава, че „използването на насилие ще има последствия”. Използва изрази като „ако Иран стреля и убие жестоко мирни протестиращи, САЩ ще се притекат на помощ. Оръжията ни са готови, готови сме да стреляме”. В отговор са въведени ограничения за интернет и мерките за сигурност в страната са засилени.

Колкото и да изглежда странно, президентът на Иран Масуд Пезешкиан призна открито за недоволството на обществеността и заяви, че правителството е отговорно за настоящите проблеми. Знае какво се случи с предишния президент и как действат от Вашингтон, когато някой не е удобен. Споменът от случилото се с ген. Сюлеймани, чиято годишнина честват тези дни, е съвсем пресен. В тази връзка в Техеран се е провел възпоменателен ден по случай 6-тата годишнина от смъртта на ген. Касем Сюлеймани, командир на силите „Кудс” на Иранския корпус на гвардейците на революцията. На церемонията се присъствали ирански политически и военни представители, както и чуждестранни гости. Имало е делегация и на Турския младежки съюз. Но тези дни Пезешкиан подчертава, че САЩ или други чуждестранни играчи не трябва да бъдат обвинявани за проблемите. Обещава, че системата за разпределяне на чуждестранна валута по нисък валутен курс, прилагана за вноса на някои продукти, ще бъде прекратена. Казва, че успехът в решаването на проблемите в Иран до голяма степен ще зависи от начина на мислене и подхода, възприети от лидерите. „Отговорността е наша” са негови думи. Призовава за предоставяне на по-ефективни услуги за справяне с общественото недоволство и сочи важността на правилното управление на ресурсите. Необходими били конкретни стъпки и то в рамките на съществуващите икономически регулации. Но в отговор на изявленията на американски и израелски лидери за нови атаки срещу Иран, Пезешкиан заявява „готови сме за всякакъв вид намеса, а отговорът на Ислямска република Иран на всяка брутална намеса ще бъде суров и съжалителен”.

В коментарите за евентуална американска военна намеса на САЩ върху Иран се включват и партийни лидери като Йодгюр Бурсалъ, партия на родината, който заявява, че „не можаха да успеят с оръжия, затова подбуждат отвътре”. Допълва, че „те се опитаха да превърнат икономическите трудности във възможност и дори използват изкуствен интелект като променят лозунгите, скандирани по улиците. Лозунг „Правителството трябва да намери решение” се променя на „Режимът трябва да се промени”. Ако е вярно, значи изкуственият интелект има и други приложения освен познатите ни до момента. Но по-скоро може да е вярно казаното от Бурсалъ, че „тези протести, провеждани главно от търговци на базари, не са насочени към иранското правителство. Тези хора излизат по улиците, за да се реши проблема”. И подчертава, че министрите се срещат с протестиращите, а новият управител на Централната банка е представил нови пакети относно ефективни решения за изход от ситуацията. Убеден е, че „Иран е преодолявал такива проблеми и преди и ще го направи отново. Вътрешният фронт се е обединил след 12-дневната война с Израел и сега ще действа обединен”. Факт е, че управляващите в Иран са успели да убедят протестиращи, например в Табриз и Исфахан, да публикуват изявления, че „исканията ни не са злоумишлени, че стоят далеч от враждебни течения и исканията им не трябва да се използват като извинение за експлоатация от злонамерени групи и враждебни организации”. В Исфахан дори търговците са написали, че „спазват указанията на иранското ръководство, заявяваме своята вярност към обичания ирански народ и Ислямската република и осъждаме враговете”. Очаквали правителството да даде приоритет на стабилността и устойчивостта на икономиката.

Каквото и да се говори, в Техеран са на мнение, че ЦРУ и МОСАД разполагат с агенти на терен. Позовават се на призивите за бунтове, докато управляващите в Иран се опитват да не приравняват търговците с нарушителите на реда. Напоследък обстановката в Техеран и Исфахан, където започнаха протестите, е спокойна, но в селски райони са наблюдават насилствени актове. Нападат се полицейски участъци с цел изземване на оръжия. Приличало на „планирано въоръжено въстание”, подкрепяно от чужди агенти. Като нападенията върху полицейски участък в Азна, където маскирани лица са нахлули в участъка на провинция Лорестан, подпалили са полицейски коли, трима души са загинали, 7 ранени, но все пак силите за сигурност са се справили със ситуацията. В Алборз иранската полиция е нахлула в цех за производство на коктейли Молотов и са арестували 14 „обучени и организирани лица”, които са произвеждали коктейлите за разбунтувалите се граждани. Съобщава се и че са избухнали сблъсъци между ирански граничари и въоръжени групировки, които са се опитвали да проникнат в Иран от границата с Пакистан. Целта е бил град Сараван, провинция Систан-Балуджистан. Понесли били тежки загуби и се оттеглили като са оставили голямо количество оръжия. Иранските власти смятат, че това са бойци от терористична групировка „Джейш ал-Адл”, която „защитавала правата на сунитския народ белудж” и била срещу властта на аятоласите.

И тук е важно какво казва именно иранският лидер аятолах Али Хаменей, който всъщност е върховната власт в страната. „Планът на врага за хаос няма да успее. Исканията на пазарните търговци са легитимни, но насилието и разрушенията са неприемливи”, казва върховният лидер. „Пазарът е най-лоялният сегмент към Ислямската република” са негови думи. Твърди, че познава пазара добре. „Има проблеми и ръката на врага е замесена в тях”. Допълва с „това е дело на врага”, но „протестът е право”. Но „протестът и вълненията не са едно и също нещо”, а властите „трябва да говорят с протестиращите”. Тези, които предизвикват вълненията да бъдат поставени на място. Те експлоатират протестите на честни и революционни пазарни търговци. Завършва с „няма да отстъпим пред врага”. Без да го конкретизира. За разлика от изявление на МВнР на Иран, в което се казва, че „заплашителният език на САЩ е част от политиката на Израел за ескалиране на напрежението в региона, но отговорът на Иран ще бъде бърз и всеобхватен”. Абас Аракчи, външен министър на Иран, е отговорил на Тръмп, на английски, че „нашите силни въоръжени сили са в бойна готовност и знаят къде точно да се прицелят, ако суверенитетът на Иран бъде нарушен”. А председателят на иранския парламент е лаконичен с „гласът на Сатаната се издигна”. Изпратено е писмо до Гутериш и СС на ООН относно изявленията на Тръмп. Е, той и Мадуро се обърна към ООН, но това не спря Тръмп да влезе във Венецуела. Може би по-мобилизиращо звучат фрази като „ще ударим базите ви”, което не означава, че Вашингтон ще се стресне. По-скоро е забележително, че в протестите не са се включили селища, в които живеят иранските азербайджанци и кюрдите, въпреки че в Турция има твърдения, че клон на ПКК в Иран е подкрепил протестите и е срещу властта на аятоласите. Явно е изчаквателна позиция. В момент, в който правителството обяви многодневна почивка в 26 провинции, защото „времето е студено и да се пести енергия”. По-скоро, за да се ограничи уличната активност. Без да се отдава значение на изявления на престолонаследника на фамилията Пахлави с призиви „смърт на Хаменей” и „настоящият режим е в своя край”.

Дали е така, скоро ще проличи. Но текущите събития в Иран не могат да се изолират от по-широкия международен контекст. Геостратегическото положение на Иран с неговите залежи от нефт, влиянието му в региона са такива, че той става мишена на различни игри, включително с агенти за влияние. А дали ще произведе атомна бомба, която би била с възпиращо действие, както твърди Медведев в Москва, е въпрос, на който явно скоро ще има отговор. Както и на въпроса дали персите са следващите.