Новини
България »
Всички градове »
Румен Овчаров: Радев няма да посмее да излезе на политическия терен. А и да излезе- не мисля, че ще е алтернатива

Румен Овчаров: Радев няма да посмее да излезе на политическия терен. А и да излезе- не мисля, че ще е алтернатива

6 Януари, 2026 07:36 1 445 32

  • румен овчаров-
  • румен радев-
  • политически терен-
  • алтернатива

На изборите ще имаме повторение на същите сцени, като отпреди две години. Резултатът ще бъде още от същото, може би с малки корекции, коментира още бившият енергиен министър

Румен Овчаров: Радев няма да посмее да излезе на политическия терен. А и да излезе- не мисля, че ще е алтернатива - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На пръв поглед всичко върви нормално. Остава да чакаме потока от чуждестранни инвестиции, които ще потекат в България. Това бяха едни от аргументите, които ни обясняваха. Това каза бившият енергиен министър Румен Овчаров в предаването "Денят ON AIR", коментирайки превалутирането.

Партиите се готвят за избори

"Швейцарското правило е опит за поддържане на ниско равнище на пенсии. В България коефициентът на заместване е 47%. Коефициентът на заместване е пенсията, която получаваш спрямо заплатата, която си получавал. По най-елементарните изследвания този коефициент трябва да бъде минимум 80. Не запазват нивата на пенсии и се опитвам да ни убедят, че правят голямо чудо. В същото време се опитваха да увеличат осигурителните вноски. БСП няма с какво да се похвали. Това управление е позор за партията", коментира той пред Bulgaria ON AIR.

Ще има ли конгрес за смяна на лидерите преди изборите

"Атанас Зафиров този път не се хвана на въдицата на Кирил Добрев. Виновният е един. Добрев дърпаше конците в партията и Драго Стойнев. Това са хората, които носят отговорност за случващото се. Доста е сложа ситуацията в БСП", смята Овчаров.

Според бившия енергиен министър президентът Румен Радев няма да излезе на политическия терен.

"Той няма да посмее да излезе, а и да излезе - не мисля, че ще е алтернатива. Той е част от същата сглобка. Няма алтернатива. На изборите ще имаме повторение на същите сцени, като отпреди две години. Резултатът ще бъде още от същото, може би с малки корекции. Въпросът не се свежда до смяната на две лица. Да, тази смяна е необходимото, но не достатъчното условие за промяната в България", прогнозира Овчаров.

По думите му президентът "е върнал мафията в енергетиката".

Ситуацията в шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

"В момента са сложени мембрани с метални пръти, че не могат да се отворят, ако се наложи. Рискът е, че там може да се получи такъв разрив, че ще ни се видят шега много от авариите досега. България няма държавен технически надзор. Съдовете под налягане не се контролират от никого. Има т.нар. ведомствен технологичен контрол", анализира гостът.

Кой контролира петрола

Според Овчаров нищо не се случва на световните пазари за петрол.

"Брентът си е 60 долара. Трябва да видим какво действително се случва. Кой контролира на пръв поглед изглежда, че е ясно. Друг е въпросът кай контролира тези, които контролират", посочи бившият енергиен министър. Той подчерта, че е оптимист за 2026 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безпристрастен

    24 10 Отговор
    Р. Овч. го знаем, ама в случая е прав.

    Коментиран от #31

    07:37 06.01.2026

  • 2 Обективен

    23 6 Отговор
    Ако и този си мисли ,че ще отърве затвора ,жестоко се лъже

    Коментиран от #13

    07:40 06.01.2026

  • 3 Мнение

    15 5 Отговор
    Съвети от престъпника р.овч. , който няма карта за градския транспорт, не искам . Да видят племенничката му колко пари изпра

    07:40 06.01.2026

  • 4 Фокт

    13 0 Отговор
    Галактически надзор да има, като слагат податливи на натиск от мутри и подмутри, все тая!

    07:41 06.01.2026

  • 5 Правилно

    3 15 Отговор
    Няма да излезе и скочи, защото има малък електорат и това са част от ПП и Възраждане, демек край с ПП и Възраждане, а то е същото.

    07:43 06.01.2026

  • 6 Горчиво

    4 3 Отговор
    Любимият на една бивша говорителка от БНТ....

    07:44 06.01.2026

  • 7 Оффф

    15 6 Отговор
    И ти си един от продажниците, дето продаде енергетиката на България на американците! Стана така, че плащаме по- скъп ток и от тях! Как нямате срам да дрънкате днес! Предатели!

    Коментиран от #11

    07:50 06.01.2026

  • 8 Борби в кал

    6 5 Отговор
    По-добре да гледа сеира от ВИП ложата на централната трибуна, вместо да излиза на калния терен срещу свинчо и бистришката тиква.

    07:53 06.01.2026

  • 9 p точка овч точка

    1 1 Отговор
    атаризатор

    07:54 06.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не с американците,

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "Оффф":

    А с руснаците се бори овчаров! И се поболя! Защо лъжеш?

    07:59 06.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин 🇧🇬

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Обективен":

    Що , бе ? Делян Добрев как го изпраха за злоупотреби в Белене точно преди първата сглобка ? Пък и с Р Овч поне имахме някаква перспективи в енергетиката . Сега внасяме ток от Северна Македония и Турция . А иначе Овчаров е прав - политиката на Радев ще е като на Подмяната : по - млади и по-мазни копия на гробарите .

    08:05 06.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Никой

    3 0 Отговор
    То какво остана от Държавата. Доизживяване.

    Жалко е - но това е - сега - имаме реалност.

    08:11 06.01.2026

  • 17 Тунтун

    3 1 Отговор
    А ти ли си алтернатива!? Вместо да си в затвора!

    08:15 06.01.2026

  • 18 селяк

    3 1 Отговор
    Потока от чуждестранни инвестиции :Д бая ша има да го чакате

    Коментиран от #21

    08:17 06.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Как

    6 1 Отговор
    Румен Овчаров в доста неща е прав,за Боташ,за АЕЦ хора некадърни се упражняват за сметка която ще плаща народа.Относно пенсиите малкия процент от 47 вместо 80 процента, затова създава бедни пенсионери със стаж над 40 год. Държавата е пред разпад заради едни много богати и много бедни

    08:21 06.01.2026

  • 21 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "селяк":

    Всеки път, когато влезеш, помни че си обикновен престъпник!

    08:21 06.01.2026

  • 22 Фен

    3 2 Отговор
    Радев е в ситуацията хем сърби, хем боли. Няма полезен ход. То вече не е само да лееш хейт и омраза. Ако остане, е чао. Ако излезе, пак.

    08:27 06.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бай Араб

    4 0 Отговор
    Румен Овчаров прекрасно разбра , че руските пари свършиха, хранилката приключи.Е .Пригожин тръна към Москва защото не му плащаха.Проруските партии в България просто няма да ги има. Парите,които получава Путин от Китай потъват в Украйна .

    08:29 06.01.2026

  • 25 Р. Ов.

    1 0 Отговор
    Защо мислиш че някой взема под внимание мнението ти?

    Коментиран от #28

    08:30 06.01.2026

  • 26 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    рублопатриота се изказа!

    Коментиран от #32

    08:31 06.01.2026

  • 27 Сатана Z

    1 0 Отговор
    другаря магнитски кво е измислил

    08:32 06.01.2026

  • 28 Бай Араб

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Р. Ов.":

    То никой не се интересува от мнението на Румен Овчаров и всички го мразят ,но е напълно прав.

    08:33 06.01.2026

  • 29 Атина Палада

    2 0 Отговор
    тоа е покорен роб е на блатния бункер вовеки

    08:37 06.01.2026

  • 30 Коняров

    2 0 Отговор
    Още един магнитен комунист който с пари и връзки отърва затвора.

    08:40 06.01.2026

  • 31 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Безпристрастен":

    Съгласен съм с казаното от Румен Овчаров, за изключение последното изречение от статията за оптимизма през 26 година.....

    09:02 06.01.2026

  • 32 Унищожителите на АЕЦ КОЗЛОДУЙ за затвора

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    В момента са сложени мембрани с метални пръти, че не могат да се отворят, ако се наложи. Рискът е, че там може да се получи такъв разрив, че ще ни се видят шега много от авариите досега. България няма държавен технически надзор. Съдовете под налягане не се контролират от никого. Има т.нар. ведомствен технологичен контрол", анализира гостът. МНОГО Е ПРАВ, ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ КЕ УНИЩОЖАТ АЕЦ КОЗЛОДУЙ КАКТО УНИЩОЖИХА ПАВЕЦ ЧАИРА! Ремонт на ремонта е система за крадене от ШАЙКАТА ГЕРБ!

    09:06 06.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол