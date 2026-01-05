Евгений Кънев: Статуквото не си губи времето по празниците и явно се реорганизира

Статуквото не си губи времето по празниците и явно се реорганизира. Цената -обаче - е много висока за мислещия им електорат.
Борисов с интервю при Дачков ? А Костадинов при Мадам В (ДП)?
В паника се свалят картите, които блъфираха досега много хора.
Че Борисов може да има нещо общо ценностно с атлантизма? Или че Костадинов може да е опозиция на ДПС- НН?
Come on!
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Информационната вълна е следствие само на политическия модел, изграден от Борисов и Пеевски със собствена “опозиция”:
(1) проруска, за да блесне техният атлантизъм.
Под МВР и прокурорски чадър
(2) радикална, за да трупа точки чрез обилно отразяване в техните медии.
И така да стане
(3) достатъчно голяма, за да направи ББ-ДП безалтернативни за сглобяване на мнозинство.
Врагът е общ и шумно посочен: ПП-ДБ.
За всички заблудени и неплатени това трябва да е оглушителен сигнал, стига да не са оглушали от леещата се безспир пропаганда.
Атаката е по 4 линии:
(1) Биографична
Всички лидери на ПП-ДБ са деца на комунисти. Ерго, значи работят за Русия. И са левичари.
Тук естествено не бива да питаме не за родителите им, а какви са биографиите на самите ББ и ДП и на тяхната среда - спрямо БКП и ДС. Какви са Бриго Аспарухов, Илия Павлов, Ангел Александров и разбира се - Ахмед Доган? Защо Решетников казва, че в България предпочитат за партньор Борисов?
(2) Политически рожби на Радев
Тук се спряга един единствен лозунг “с вас сме г-н президент” - сякаш няма след това 4 години дела, а не лозунги каква е тяхната геополитическа ориентация. И да не питаме #КОЙ стои зад руските проекти КТБ, АЕЦ реактори, Южен Поток, Турски поток, Лукойл. Дори и БОТАШ не е дело само на Радев.
(3) Корупция
От време на време ще се претоплят герберските опорки за руския газ “с комисиона през посредници”, “левче за литър”, “пудели и пачки” и пр. Но няма факти - за разлика от държавните пари за руски реактори, турски потоци и магистрални чували. Но има факти кой реално спря руския газ и пусна интерконектора с Гърция. Къде са доказаните обвинения за корупция на “приятелската” прокуратура?
Кой е награден и кой е кандидат за “Магнитски”?
(4) Издъненият бюджет
Да, Асен Василев направи голяма дупка. Но не в държавния бюджет, а в джоба на мафията. И спешната нужда от неговото закърпване с нови данъци и заеми всъщност ѝ обърна колата.
Иначе наглостта и тук няма граници - и с чужда пита направиха помен. Уж бюджетът издънен, а България догони и мина други страни, както се похвали премиерът. Че и покри критериите на Маастрихт за еврозоната.
Е, как така стана при тази пагубна бюджетна политика?
Но оттук до изборите пропагандата ще става все повече слопраганда. Това е научен термин за новия тип пропаганда в социалните мрежи, която въздейства - чрез интензивен поток от кратки ефектни клипове, често от ИИ - върху емоциите на избирателите, без да им дава възможност да знаят и осмислят фактите в целия контекст.
И ще става все повече дума за предателство, за корупция, за обслужване на Кремъл, за антипатриотизъм, за некадърност и пр.
От тези, които благодарение на тях са Статукво към тези, които искат да го махнат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тиквата
Коментиран от #22
13:02 05.01.2026
2 с два пръста чело от село
Коментиран от #5
13:02 05.01.2026
3 Хасковски каунь
Коментиран от #6
13:09 05.01.2026
4 АГАТ а Кристи
Кой от кой по-голям комунист...
Впрочем, червената чума завзела и окупирали България 1944г я стиска здраво за гърлото с раболепната помощ на ДС и КГБ.
13:09 05.01.2026
5 Абе, къде е доги?
До коментар #2 от "с два пръста чело от село":За момчето става дума и за приятелите му, да! Разбирам за кого пишеш, но горе в статията е написано, че няма да се бавите с опорките и ....хоп, започнахте!
Коментиран от #10
13:12 05.01.2026
8 Евгений Кънев
13:17 05.01.2026
9 ООрана държава
13:19 05.01.2026
10 нали сте в скута му
До коментар #5 от "Абе, къде е доги?":обърни се та си го питай голямот дъ
13:20 05.01.2026
11 Бастардо
13:29 05.01.2026
12 генчо бре?!?
ПП-ДБ са известни с много неща, и едно от тях е липсата на памет. Това не е случайно, защото паметта води до появата на съвест, а тя на свой ред до угризения. Ето защо нямат не само памет, но и съвест. Ние, българите, обаче имаме.
13:32 05.01.2026
13 Еййй
13:37 05.01.2026
14 Нормално
13:38 05.01.2026
15 хе хе
13:38 05.01.2026
17 Нострадамус от Следствието
13:40 05.01.2026
18 Петко
13:41 05.01.2026
19 Газ
13:42 05.01.2026
20 Удри
13:45 05.01.2026
21 Мнение
Коментиран от #28
13:46 05.01.2026
22 Промяна
До коментар #1 от "Тиквата":1 ТИ В ЗАТВОРА ДИРЕКТНО И ТАКИВА КОИТО ТИ ПЛАЩАТ
Коментиран от #29
13:46 05.01.2026
23 Мите
13:47 05.01.2026
24 Промяна
13:48 05.01.2026
25 Ей оттам е арогантността
И най важното, чрез Възраждане, патерицата на ГЕРБ с Костадин начело, разбиха опозиция и партии.
Така, че скъпи възрожденци, яко ви прецакаха и вас и нас.
Възраждане бе в управляващия екип на Бойко и Делян.
Цирковете които правят в НС, скандалите, са начин да го прикрият това.
13:48 05.01.2026
27 Коце Ман Гала от Възраждане
Балъци колкото щеш.
13:50 05.01.2026
28 Промяна
До коментар #21 от "Мнение":КОЛКО ПОЛУЧАВАШ ЗА ТАЗИ ГНУСОТИЯ
13:50 05.01.2026
29 Америка плаща
До коментар #22 от "Промяна":Ако не знаеш.
13:50 05.01.2026