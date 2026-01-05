Евгений Кънев: Статуквото не си губи времето по празниците и явно се реорганизира

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Статуквото не си губи времето по празниците и явно се реорганизира. Цената -обаче - е много висока за мислещия им електорат.

Борисов с интервю при Дачков ? А Костадинов при Мадам В (ДП)?

В паника се свалят картите, които блъфираха досега много хора.

Че Борисов може да има нещо общо ценностно с атлантизма? Или че Костадинов може да е опозиция на ДПС- НН?

Come on!

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Информационната вълна е следствие само на политическия модел, изграден от Борисов и Пеевски със собствена “опозиция”:

(1) проруска, за да блесне техният атлантизъм.

Под МВР и прокурорски чадър

(2) радикална, за да трупа точки чрез обилно отразяване в техните медии.

И така да стане

(3) достатъчно голяма, за да направи ББ-ДП безалтернативни за сглобяване на мнозинство.

Врагът е общ и шумно посочен: ПП-ДБ.

За всички заблудени и неплатени това трябва да е оглушителен сигнал, стига да не са оглушали от леещата се безспир пропаганда.

Атаката е по 4 линии:

(1) Биографична

Всички лидери на ПП-ДБ са деца на комунисти. Ерго, значи работят за Русия. И са левичари.

Тук естествено не бива да питаме не за родителите им, а какви са биографиите на самите ББ и ДП и на тяхната среда - спрямо БКП и ДС. Какви са Бриго Аспарухов, Илия Павлов, Ангел Александров и разбира се - Ахмед Доган? Защо Решетников казва, че в България предпочитат за партньор Борисов?

(2) Политически рожби на Радев

Тук се спряга един единствен лозунг “с вас сме г-н президент” - сякаш няма след това 4 години дела, а не лозунги каква е тяхната геополитическа ориентация. И да не питаме #КОЙ стои зад руските проекти КТБ, АЕЦ реактори, Южен Поток, Турски поток, Лукойл. Дори и БОТАШ не е дело само на Радев.

(3) Корупция

От време на време ще се претоплят герберските опорки за руския газ “с комисиона през посредници”, “левче за литър”, “пудели и пачки” и пр. Но няма факти - за разлика от държавните пари за руски реактори, турски потоци и магистрални чували. Но има факти кой реално спря руския газ и пусна интерконектора с Гърция. Къде са доказаните обвинения за корупция на “приятелската” прокуратура?

Кой е награден и кой е кандидат за “Магнитски”?

(4) Издъненият бюджет

Да, Асен Василев направи голяма дупка. Но не в държавния бюджет, а в джоба на мафията. И спешната нужда от неговото закърпване с нови данъци и заеми всъщност ѝ обърна колата.

Иначе наглостта и тук няма граници - и с чужда пита направиха помен. Уж бюджетът издънен, а България догони и мина други страни, както се похвали премиерът. Че и покри критериите на Маастрихт за еврозоната.

Е, как така стана при тази пагубна бюджетна политика?

Но оттук до изборите пропагандата ще става все повече слопраганда. Това е научен термин за новия тип пропаганда в социалните мрежи, която въздейства - чрез интензивен поток от кратки ефектни клипове, често от ИИ - върху емоциите на избирателите, без да им дава възможност да знаят и осмислят фактите в целия контекст.

И ще става все повече дума за предателство, за корупция, за обслужване на Кремъл, за антипатриотизъм, за некадърност и пр.

От тези, които благодарение на тях са Статукво към тези, които искат да го махнат.