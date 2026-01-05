Новини
Мнения »
Евгений Кънев: Статуквото не си губи времето по празниците и явно се реорганизира

Евгений Кънев: Статуквото не си губи времето по празниците и явно се реорганизира

5 Януари, 2026 13:01 1 434 29

  • бойко борисов-
  • интервю-
  • герб-
  • правителство-
  • избори

Иначе наглостта и тук няма граници - и с чужда пита направиха помен

Евгений Кънев: Статуквото не си губи времето по празниците и явно се реорганизира - 1
Снимка: Фейсбук
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Статуквото не си губи времето по празниците и явно се реорганизира. Цената -обаче - е много висока за мислещия им електорат.

Борисов с интервю при Дачков ? А Костадинов при Мадам В (ДП)?

В паника се свалят картите, които блъфираха досега много хора.

Че Борисов може да има нещо общо ценностно с атлантизма? Или че Костадинов може да е опозиция на ДПС- НН?

Come on!

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Информационната вълна е следствие само на политическия модел, изграден от Борисов и Пеевски със собствена “опозиция”:

(1) проруска, за да блесне техният атлантизъм.

Под МВР и прокурорски чадър

(2) радикална, за да трупа точки чрез обилно отразяване в техните медии.

И така да стане

(3) достатъчно голяма, за да направи ББ-ДП безалтернативни за сглобяване на мнозинство.

Врагът е общ и шумно посочен: ПП-ДБ.

За всички заблудени и неплатени това трябва да е оглушителен сигнал, стига да не са оглушали от леещата се безспир пропаганда.

Атаката е по 4 линии:

(1) Биографична

Всички лидери на ПП-ДБ са деца на комунисти. Ерго, значи работят за Русия. И са левичари.

Тук естествено не бива да питаме не за родителите им, а какви са биографиите на самите ББ и ДП и на тяхната среда - спрямо БКП и ДС. Какви са Бриго Аспарухов, Илия Павлов, Ангел Александров и разбира се - Ахмед Доган? Защо Решетников казва, че в България предпочитат за партньор Борисов?

(2) Политически рожби на Радев

Тук се спряга един единствен лозунг “с вас сме г-н президент” - сякаш няма след това 4 години дела, а не лозунги каква е тяхната геополитическа ориентация. И да не питаме #КОЙ стои зад руските проекти КТБ, АЕЦ реактори, Южен Поток, Турски поток, Лукойл. Дори и БОТАШ не е дело само на Радев.

(3) Корупция

От време на време ще се претоплят герберските опорки за руския газ “с комисиона през посредници”, “левче за литър”, “пудели и пачки” и пр. Но няма факти - за разлика от държавните пари за руски реактори, турски потоци и магистрални чували. Но има факти кой реално спря руския газ и пусна интерконектора с Гърция. Къде са доказаните обвинения за корупция на “приятелската” прокуратура?

Кой е награден и кой е кандидат за “Магнитски”?

(4) Издъненият бюджет

Да, Асен Василев направи голяма дупка. Но не в държавния бюджет, а в джоба на мафията. И спешната нужда от неговото закърпване с нови данъци и заеми всъщност ѝ обърна колата.

Иначе наглостта и тук няма граници - и с чужда пита направиха помен. Уж бюджетът издънен, а България догони и мина други страни, както се похвали премиерът. Че и покри критериите на Маастрихт за еврозоната.

Е, как така стана при тази пагубна бюджетна политика?

Но оттук до изборите пропагандата ще става все повече слопраганда. Това е научен термин за новия тип пропаганда в социалните мрежи, която въздейства - чрез интензивен поток от кратки ефектни клипове, често от ИИ - върху емоциите на избирателите, без да им дава възможност да знаят и осмислят фактите в целия контекст.

И ще става все повече дума за предателство, за корупция, за обслужване на Кремъл, за антипатриотизъм, за некадърност и пр.

От тези, които благодарение на тях са Статукво към тези, които искат да го махнат.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиквата

    18 8 Отговор
    В затвора.

    Коментиран от #22

    13:02 05.01.2026

  • 2 с два пръста чело от село

    18 3 Отговор
    тате вече не е комунист!

    Коментиран от #5

    13:02 05.01.2026

  • 3 Хасковски каунь

    8 8 Отговор
    Лъжец и демагог.

    Коментиран от #6

    13:09 05.01.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    11 3 Отговор
    Е затова нямаме закон за ЛУСТРАЦИЯ !!!
    Кой от кой по-голям комунист...
    Впрочем, червената чума завзела и окупирали България 1944г я стиска здраво за гърлото с раболепната помощ на ДС и КГБ.

    13:09 05.01.2026

  • 5 Абе, къде е доги?

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "с два пръста чело от село":

    За момчето става дума и за приятелите му, да! Разбирам за кого пишеш, но горе в статията е написано, че няма да се бавите с опорките и ....хоп, започнахте!

    Коментиран от #10

    13:12 05.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Евгений Кънев

    12 5 Отговор
    Червен боклук

    13:17 05.01.2026

  • 9 ООрана държава

    9 3 Отговор
    Продажното журнале колко пари е клъвнал за това "интервю"

    13:19 05.01.2026

  • 10 нали сте в скута му

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе, къде е доги?":

    обърни се та си го питай голямот дъ

    13:20 05.01.2026

  • 11 Бастардо

    4 5 Отговор
    Евгени , ти си порка спaцатура,мизерабъл на квадрат.Безполезник.

    13:29 05.01.2026

  • 12 генчо бре?!?

    5 2 Отговор
    Кой рече, ако падне дерогацията подавам оставка?!? Кой спря газа през булгаргаз и започна да продава същия газ през посредници на тройна цена?!?
    ПП-ДБ са известни с много неща, и едно от тях е липсата на памет. Това не е случайно, защото паметта води до появата на съвест, а тя на свой ред до угризения. Ето защо нямат не само памет, но и съвест. Ние, българите, обаче имаме.

    13:32 05.01.2026

  • 13 Еййй

    3 0 Отговор
    Червен Кънчо е открил топлата вода.

    13:37 05.01.2026

  • 14 Нормално

    3 1 Отговор
    Естествено, че не си губи времето. Народа ще гласува масова за ГЕРБ и ДПС.

    13:38 05.01.2026

  • 15 хе хе

    3 1 Отговор
    Младите неумни сами си счупиха държавата. А сега реват Борисов пак да ги вади от калта. Ами няма!

    13:38 05.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нострадамус от Следствието

    0 1 Отговор
    Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина. Гарантираме на всички, които се правиха че не виждат злоупотребата с власт на Пеевски и Борисов, до като носят герба, прибират по 20 бона и смятат България за лека безсъние на Гемето в писане на показания, докато Методиев Борисов и Пеевски изгниват в затвора в Яши, Румъния или в един унгарски затвор, за да пречат на разследването в България

    13:40 05.01.2026

  • 18 Петко

    2 1 Отговор
    На този поплювко не му свършиха парите най-после за да спре да защитава Пепейците?

    13:41 05.01.2026

  • 19 Газ

    2 1 Отговор
    Народа се отвати от Партията на Пудела и Румен Мистър Кеш Радев.

    13:42 05.01.2026

  • 20 Удри

    2 2 Отговор
    Докато Асен Василев беше финансов министър държавата от излишък отиде на дефицит. Това са фактите и хората го видяха. Затова ППДБ се сринаха от общо 40% на 14%. Въпреки че правиха избори с тях о МВР на Рашков и ала бала през президента.

    13:45 05.01.2026

  • 21 Мнение

    0 1 Отговор
    Чакам с нетърпение развръзката на дуела Борисов - Пеевски. Един от двата ще бъде ще бъде арестуван съвсем скоро и скрит някъде за да може метастазите му да оставят показания на спокойствие . По-скоро арестуваният ще е Борисов, защото Пеевски има да си отмъщава за всички мизерии, които му причини Борисов пред американци, британци и пред Ердоган. Той е "верен" приятел, затова всички негови приятели се поболяха и починаха. На Борисов му давам още най много седмица на свобода и започва ГЕРБ ново начало

    Коментиран от #28

    13:46 05.01.2026

  • 22 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тиквата":

    1 ТИ В ЗАТВОРА ДИРЕКТНО И ТАКИВА КОИТО ТИ ПЛАЩАТ

    Коментиран от #29

    13:46 05.01.2026

  • 23 Мите

    1 0 Отговор
    Еххх...Кремъл...с него заспивате, с него се събуждате....Параноя страшна!

    13:47 05.01.2026

  • 24 Промяна

    1 0 Отговор
    ДО КЪНЕВ ГОСПОДИНЕ ЯВНО ЖИВЕЕШ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА АНТИБЪЛГАРИН ПЛАТЕН С ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ МАЛОУМНИЦИТЕ ЛЪЖЕШ ХАХАХАХАФА И ПРАВИШ ПАРИ ОТ ТОВА ХАХАХАХАХА

    13:48 05.01.2026

  • 25 Ей оттам е арогантността

    0 1 Отговор
    От космоса се видя как Пеевски и Бойко, колонизираха етническия вот на ДПС, брутално чрез МВР, Съд и Прокуратура.
    И най важното, чрез Възраждане, патерицата на ГЕРБ с Костадин начело, разбиха опозиция и партии.
    Така, че скъпи възрожденци, яко ви прецакаха и вас и нас.
    Възраждане бе в управляващия екип на Бойко и Делян.
    Цирковете които правят в НС, скандалите, са начин да го прикрият това.

    13:48 05.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Коце Ман Гала от Възраждане

    0 0 Отговор
    вече започна предизборна кампания!
    Балъци колкото щеш.

    13:50 05.01.2026

  • 28 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    КОЛКО ПОЛУЧАВАШ ЗА ТАЗИ ГНУСОТИЯ

    13:50 05.01.2026

  • 29 Америка плаща

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    Ако не знаеш.

    13:50 05.01.2026