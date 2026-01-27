Владислав Панев: Срам и жестокост!! ДПС-Ново начало не е спирало с натиска над ромите

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Последните седмици с колеги от "Ускорение" посетихме доста ромски общности и смятам, че е време да разкажа за ситуацията там. От съображения за сигурност на хората не мога да цитирам имена на градове, като проблемите по региони са много различни в зависимост от местната власт, образованието, нивата на доходи.

Това коментира във "Фейсбук" Владислав Панев.

Масово хората не са излизали от предизборна кампания и се страхуват. ДПС Ново начало не е спирало да действа, и то чрез официалните си лица - депутати, общински съветници, активисти. Моркова и тоягата играят на макс. Много често заплахата е, че ще съборят незаконните къщи ако в секцията Х няма еди колко си (стотици) гласове за ДПС. Включително така се сплашват и членовете на секционните комисии, назначавани от други партии. От време на време къщи на "провинили се" се бутат наказателно. Другите да се сещат.

Вътре в секциите има някакво значение дали се гласува с машина или на хартия, но не много голямо. Отдавна и двата метода са оттренирани. Застава член на комисията зад купения или заплашвания човек и цъка вместо него на машината. Вътре никой не казва копче, защото им е наредено да си траят. Влязохме във връзка с председатели на комисии, които през сълзи обясняват, че повече не искат да са такива, но ги принуждават. А вече в изборния ден нямат избор, освен да изгонят ако има независими наблюдатели при броенето, дори ако става въпрос за техни лични приятели. Така им е наредено. Иначе им бутат къщите. А след приключване на изборния ден се дописват списъци, пускат се допълнителни бюлетини, други се правят невалидни. Целият набор.

Резултата от трите секции, които предгледахме от последните парламентарни избори - 800 гласа за ДПС Ново начало, и по два за други партии. Колкото да има.

Другата голяма измама е с подвижните секции, в които гласуват хора, които са трудно подвижни. Само, че това става по заявка и никой не проверява дали лицето е такова наистина. Там резултатите често са фрапиращи. 99 на един.

Хората масово не са привърженици на Пеевски. Страхуват се от него и от дерибеите му. Има голяма разлика. Хубавото е, че вече говорят. Могат да обяснят къде се къса честността на вота. Дават имена на тартори. От върха на пирамидата до раздаващите пари. Засега са анонимни.

Какво може да се направи за предстоящите избори? Първото е полицията. Служебният министър да смени шефовете на РДВР и да даде ясни указания за профилактиране на тарторите от до. След това членовете на секционните комисии от демократичните партии. Не наблюдатели, защото тях могат да изгонят в ключови етапи. В рисковите секции да се избират не по квоти, а по лоялност и по големина на бицепсите. Да всяват респект. Да не им отнемат телефоните като снимат нарушения.

Да не позволяват някой да гласува вместо избирателите и да се пускат бюлетини след приключване на изборния ден.

Мафията има интерес много проблеми да са в сивия сектор. Да стоят нерешени завинаги. Като с незаконните къщи. Нито да се бутат, нито да се узаконяват. Така хората се държат в пълно подчинение. Хубаво е, че много роми излизат от махалите, съответно от матрицата. Дали в чужбина, дали завършват средно образование и университет и започват работа, това са естествени процеси, които раждат бавни резултати. Приобщаването им е важно въобще за просперитета на България. Сега имаме задача всички ние. Да опазим честността на вота, да запазим достойнството на хората и да изгоним насилниците. Разбира се контролираният вот намалява и с висока избирателна активност, но профилактиката е задължителна. Ако се справим с това, парламента ще изглежда доста по-различно.