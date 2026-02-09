Новини
Стефан Антонов: Два урока за държавността след ада "Петрохан"

9 Февруари, 2026

Това е най-грозният и печален пример, онагледяващ онова, за което предупреждавам почти всяка година, когато се стигне до разглеждане на бюджета

Стефан Антонов: Два урока за държавността след ада "Петрохан" - 1
Снимка: БГНЕС
Стефан Антонов Стефан Антонов финансов и политически коментатор
Гласове Гласове
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Беше май 2021 година, в първите дни на служебното правителство на Стефан Янев, когато изгряха звездите на Кирил Петков и Асен Василев. Вече се говореше за първите гафове на Кирил Петков – отишъл в Българската народна банка в деня преди да се закълне като министър, докато все още е канадски гражданин, за да внесе искане за одобряване на нов Надзорен съвет на Българската банка за развитие. Асен Василев пък уволни шефката на Националната агенция за приходите заради лоша събираемост на просрочените вземания. Като погледнахме списъка, там бяха и задълженията на „Химко“, и на „Кремиковци“. Бяха вкарали и задълженията на всички фирми „повдигачи“ в схемите за точене на данък върху добавената стойност, въпреки че това са измислени задължения с цел накрая някой да може да претендира възстановяване на данъчен кредит.

Това коментира за "Гласове" Стефан Антонов.

Тогава още не си бях съставил категорично мнение за компетентността и добросъвестността на тези две харвардски „остриета“. И в ефир обясних, че действията им приличат на човек, който е седнал да програмира, но не познава синтаксиса на езика, с който работи, и поради това получава грешни резултати въпреки добрите си намерения. И в програмирането, и в казармата неправилна заповед не се изпълнява. Но в програмирането дори нямаш на кого да се ядосаш, освен на самия себе си, че не си се подготвил.

Бях добронамерен и бях респектиран от лъскавите им биографии. Това беше преди да се разбере колко точно са възпитаници на Харвард.

Преди да се разбере, че единият лъже за гражданството си, а другият го съдят на няколко континента.

Цяло лято спорих с колега от втората ми магистратура, която той завърши, а аз май капитулирах в интелектуалното усилие. Питах се възможно ли е, след като той има акъла и самодисциплината да завърши, а аз се влача по корем, той да е прав за харвардските политици, а аз да греша. Последва договор с изпаднали албанци за производство на електромобили, споразумение с някакви американци за някакви ядрени реактори. Никой не ме чу. Някакъв транспортен министър, който, подобно на всяко парвеню, комуто е провървяло в живота с един-единствен lucky strike, тръгва да поучава света, а като се види във власт, да равнява държавата по себе си, окепази железопътната система и като инфраструктура, и като машини, които да се движат по нея.

Като финансов журналист няма да кажа и дума за трагедията, която миналата седмица се разгърна в Северозападния ни Балкан. Не е професионално да говоря по теми, за които нито имам пълна информация, нито притежавам квалификацията да ги интерпретирам.

Но когато научих, че някогашният екологичен министър Борислав Сандов в ролята си на министър е подписал споразумение с хора, които лично познава, само дни след като са регистрирали неправителствената си организация, отново си дадох сметка как в най-добрия случай политическото пространство на ППДБ се е напълнило с хора, които са готови с лекота да вземат решения, да действат необмислено и безотговорно, залагайки на карта националния интерес. Да, споразумението не е договор. Друг е въпросът, че то може да се размахва пред горски и селски кметове и с него тарикати да претендират за легитимност и статут.

Непонятно е как така ще подпишеш договор с организация на две седмици. Очевидно е, че проверките с кого министерството си има работа са били формализирани и е надделяла личността на министъра, който е искал да даде път на тези хора. Дори не си е помислил да им каже: „Момчета, сменете това име ‘национална агенция’. Представлявам държавата и трябва да пазя държавността. Не може да си играете на стражари и да подвеждате публиката, че сте нещо държавно.“

А защитата на децата?

Другото, което едновременно ме възмути, но и не ме изненада по никакъв начин, е поведението на Държавната агенция за закрила на детето.

Как е възможно проверка да се прекрати заради оттегляне на сигнал? Как е възможно сигнал за издевателство над деца да се зареже заради оттегляне от подателите?

Тук проблемът има няколко измерения. Първото е правната възможност, която позволява на чиновник, нает от службата, която е създадена да защитава деца, да се откаже да влезе в къщата на детето, да проучи къде живее, какво е ежедневието му, да поговори с близките му и с училището, и кой знае още с кого. На второ място е равнодушието на конкретното звено, което си е свършило работата само толкова, че днес да може да каже, че са свършили всичко, изискано от закона.

Това е най-грозният и печален пример, онагледяващ онова, за което предупреждавам почти всяка година, когато се стигне до разглеждане на бюджета.

В последните години има очевидна тенденция политическите сили да си „заплюват“ съсловия, зависещи от бюджета, и да ги обгрижват. ППДБ са с пенсионерите. ГЕРБ са с учителите. ДПС „Ново начало“ са с полицията. Още тогава предупредих, че съсловието на социалните работници във всичките му проявления редовно пада жертва на този съсловен популизъм. Понеже са достатъчно малка група и не представляват интерес от гледна точка на електоралния си принос, техните заплати са последна грижа на всяка власт. Накрая възмущението от държавническото пренебрежение и усещането за безсилие, поради факта че освен нископлатени са и необезпечени с ресурс да работят ефективно, прави от социалните това, което на Запад наричат „тихо напуснали“ – хора, които работят само колкото да няма основание да ги уволнят. Нито грам емоция, нито мисъл за професионална съвест и отговорност към социумите, за които са призвани да се грижат.

Едва ли всички социални работници са равнодушни, но честотата на трагедиите подсказва, че безсилието и равнодушието са неразделна част от работното ежедневие на социалните, дори и ако равнодушието е следствие от разочарование и примирение.

Не че съм особен оптимист държавата да се учи от грешките си, но ако случайно има такъв шанс, ето две грешки, от които да се поучим.

Първо, проучвателните процедури, дори и да изглеждат като ненужна бюрокрация, съществуват с причина. Второ, всички съсловия на заетите в държавата са важни. И всеки политик, който опитва да всее раздор, като твърди, че едни заслужават повече от други, тласка държавата към трагедия. Също както и онзи политик, който си мисли, че е по-умен от администрацията си и действа, без да чака хората му да си свършат работата и да дадат становище по политиките и действията, които планира.

Източник: glasove.com


България
  • 1 Майна

    30 2 Отговор
    Държава на мафията
    Петрохан- показно

    13:03 09.02.2026

  • 2 Боруна Лом

    31 0 Отговор
    СТЕФФФЧОО, МАМА КЪДЕ БЕШЕ ПРЕДИ ДА СТАНЕ САКАТЛЪКА,БЕ МАМИН?

    Коментиран от #14

    13:03 09.02.2026

  • 3 Майна

    26 0 Отговор
    Къде се изпокриха всички и изкараха разни да ги оневиняват с някакви...пушеци?

    13:04 09.02.2026

  • 4 Майна

    21 1 Отговор
    Забиват ни в някакви измислени ребуси- Открий грешката
    Държавни служби, подвластни на мафиотска държава!

    13:06 09.02.2026

  • 5 ДИЕТОЛОГ

    21 2 Отговор
    Стефчо, почвай Оземпик бате.

    Коментиран от #40

    13:06 09.02.2026

  • 6 Даниел

    36 2 Отговор
    Ако ще се самоубиват какво им пречеше да са го направили заедно с другите от хижата?
    Дезинформацията е жестока!

    Коментиран от #27

    13:07 09.02.2026

  • 7 Майна

    20 3 Отговор
    Бою
    Мамин
    Триушника-
    Що мълчат, бе?
    Куче да беше убито щяха да заявят отношение!

    13:07 09.02.2026

  • 8 Гуньо Простиа

    22 4 Отговор
    Стефчо, много си се наклал ма майко

    13:15 09.02.2026

  • 9 Реалист 1

    26 1 Отговор
    Не вярвам на МВР!
    Вярвам, че прокуратурата е организирана престъпна група (ОПГ)!
    Спомням си "самоубийството" на Ахмед Амин преди години (мъжката секретарка на Ахмед Доган). Попитаха баща му защо се е самоубил. "Как ще се самоубие, той има 3 малки деца". Такива наистина логични аргументи няма да чуем от поръчковите "психолози".

    13:16 09.02.2026

  • 10 Типичен почерк на КГБ

    9 12 Отговор
    Партизаните под прикритие на "природозащитници", не са изпълнили поръчка от Кремъл!

    Коментиран от #32

    13:17 09.02.2026

  • 11 Японеца

    5 2 Отговор
    Як и здраве депутат!

    13:17 09.02.2026

  • 12 Нешка Робева

    17 2 Отговор
    Тая шия не е от туршия !

    Коментиран от #20

    13:17 09.02.2026

  • 13 ПП са виновни за всичко

    17 9 Отговор
    1. ПП нападнаха Газа и изпозастреляха много хора. 2. ПП избраха Тръмп за президент да види Светът ,хубаво ли е. 3. ПП отвлякоха Мадуро и го сложиха да настройва изборните машини. 4. ПП купиха къщата в Барселона и направиха дете на манекенката. 5. ПП нападнаха Украйна. 6. ПП застреляха 15 войници в камиона и досега никой не знае кой е. 7. ПП застреляха руския генерал. 8. ПП наводниха Ринг МОЛ. .....и така 98 точки

    Коментиран от #16, #19

    13:20 09.02.2026

  • 14 ИСТИНАТА

    18 8 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Стефчо е от ордата Матрософци, защитаващи наркотрафиканта от Банкя, лежал в затвора в Чехия!

    13:22 09.02.2026

  • 15 Тоя

    18 4 Отговор
    още малко и ще се пръсне ! Четвърт тон .

    Коментиран от #22

    13:24 09.02.2026

  • 16 Не бе

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "ПП са виновни за всичко":

    Те са " невинни" като такива са участвали там с НПО , узаконено(?) от правителство на Петков. Те са невинни- такава им е официалната идеология- джендеризъм!

    13:24 09.02.2026

  • 17 Корта се тресе ..

    6 6 Отговор
    КГБ в действие,единия от ликвидираните в хижата,е бил адвокат на Росатом в делото срещу България,герб русофилите позволиха русия да си направи анклава в камчия

    13:26 09.02.2026

  • 18 Теслатъ

    12 2 Отговор
    Какви "уроци", бе, Грухчо, Мафията ни си има държава... Бг! Всичките ни държавни Институции са поделени между мафиотските кланове, влючително Правоохранителната и Съдебната!!!

    13:28 09.02.2026

  • 19 Не бе

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "ПП са виновни за всичко":

    Те са " невинни" ,направиха си официална торта и празнуваха , украсена с нарязани крака ръце на " рускиввоин" - паметник
    Торта украсена с шоколадови човешки крайници..
    Да не ти навява асоциации с Епщайн, е..

    13:28 09.02.2026

  • 20 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нешка Робева":

    ...с 500 еврака дневен надник...

    13:30 09.02.2026

  • 21 Потресаваща е идеологията на Калушев

    7 0 Отговор
    "ескадрони на смърта". (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) Няма депресия и меланхолия! Няма ...Друго е! Коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет са показателни. Потресаваща идеология еййй ....
    "ескадрони на смърта".И при американската сциентология за тръмпистка секта на Епщайн също (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ..) изказа е различен от този на "ламата" но смисъла е точно същият.....

    Коментиран от #35

    13:41 09.02.2026

  • 23 американската сциентология

    4 0 Отговор
    е еманацията на ционистката идеология но и прокламирайки за могоженство с непросветени "козички" ..Ранен брак сред евреите Според еврейския закон, момичетата могат да се женят след навършване на 12 години и един ден след бат мицва , а момчетата след 13 години и един ден след бар мицва . Момчетата могат да се женят от 13 години и един ден. Въпреки факта, че в халахическата литература момчетата се считат за възрастни от 13-годишна възраст, те имат право да се женят само след навършване на религиозно пълнолетие (бар мицва), т.е. 13 години и един ден. 
    Талмудът (Кидушин 29б) ... Калушев е направил микс от тибетският будизъм и американската сциентология миксирано с тексаският милитаризъм. (Потресаваща идеология. "Вероятно би трябвало на службите ни":
    "ескадрони на смърта". (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) Няма депресия и меланхолия! Няма ...Друго е! Коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет са показателни.

    Коментиран от #25

    13:50 09.02.2026

  • 24 Урокът е

    1 0 Отговор
    повече да не правят така. Совите не са това, което са.

    13:56 09.02.2026

  • 25 Летящият кемпер

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "американската сциентология":

    Според еврейския закон, момичетата могат да се женят след навършване на 12 години и един ден след бат мицва , а момчетата след 13 години и един ден след бар мицва. Фактите са обаче че всяка 6-7 ма от 10 бремености в Израел е след групов секс във военни поделения и с неясен баща ...

    13:58 09.02.2026

  • 26 ЩЕ ЛЪСНАТ ОЩЕ МРЪСНИ ТАЙНИ.

    3 2 Отговор
    Е, НЕ ВСЕКИ ИЗВРАТЕНЯК И ПСИХОПАТ Е ЧЛЕН НА ПП-ДБ, НО МАЙ ПОВЕЧЕТО СА ТАКИВА. ПЕТ ГОДИНИ НИ ДАВАТ ДОКАЗАТЕЛСТВА. КЪДЕ Е ВОЖДА ИМ КИРО? АРЕСТА НА ББ СЪС ЗАРЯ И ШАМПАНСКО? ПУДЕЛА С ПАЧКИТЕ? ХАСЪРДЖИЕВ И СЕГА ЛАМА ПЕДОФИЛ? ДАЖЕ САМОТО НАЧАЛО С КОВЧЕГА, ЗАПАЛЕНАТА СЛАМА, РИБА, ЯЙЦА, ОТРОВНОТО ТРИО ПОДСКАЗВАШЕ КОИ СЕ ЗАДАВАТ?

    14:04 09.02.2026

  • 27 Фил

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Даниел":

    Това не е достатъчно.
    Значи един планинар , пещерняк , алпинист и трениран да оцелява,на двадесет км от границата , вместо да си обере крушите с марш на скок или в краен случай с един бивак в пещера или собствен заслон,решава да се,, самоубие", като затрива със себе си и две деца.Обаче това не е достатъчно.Решава , че за да се ,,самоубие" е необходимо да свали всички записи,да запали хижата , да избие кучетата и да влачи двете деца двеста километра ,с кемпер,който веднага ще бъде разпознат на първата бензиностанция от камерите,да си избере място с липса на мобилен сигнал и да претрепе децата , за да не разбере никой за мотивите на своето самоубийство.Това е прекалено старателен и педантичен ,,убиецо-самоубиец".

    Коментиран от #41

    14:10 09.02.2026

  • 28 Говорим за педофилски секти нали? А?

    2 0 Отговор
    Страдал духа, страдало и тялото ..и прочие ... А ционизма какво е? Извън спеотологията? Екзотеричен и философски принцип ли е? А? Повтарям ви ей:Според еврейския закон, момичетата могат да се женят след навършване на 12 години и един ден след бат мицва , а момчетата след 13 години и един ден след бар мицва ! При мормоните в САЩ е и многоженство с такива над 9 годишни непросветени "козички" .В София тези девички минаваха през една специална процедура в басеин Спартак впрочем. Премиерчето дЖилезку на тези хора пълна подкрепа деклатира през 2025 при посещението си в ООН

    Коментиран от #30

    14:13 09.02.2026

  • 29 Аз да питам впрочем

    2 0 Отговор
    Как така се случи че при този ада "Петрохан" вече поне 3-ма евреи има ?

    14:19 09.02.2026

  • 30 Четете ей ДАНС!

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Говорим за педофилски секти нали? А?":

    В София тези девички минаваха през една специална процедура ама точно в басеин Спартак впрочем до 2022 г. ... ритуално обезчестяване от по 7 мормони !

    14:21 09.02.2026

  • 31 "Шалом" трябва да бъде забранена

    1 0 Отговор
    Тя не само геноцид, тероризъм, военни престъпления прокламира но и педофилия в най чистият му вид

    14:30 09.02.2026

  • 32 Не ,, КГБ"

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Типичен почерк на КГБ":

    А НКДВ",но може да ,, хора и на Петър1 , Свтослав , Иван Грозни....

    14:31 09.02.2026

  • 33 Как бре да питам

    2 0 Отговор
    Калушев дето е 1/2 евреин стана тибетски будист? А? Има ли контакти и с Хрисо Грозев?

    14:33 09.02.2026

  • 34 Четете ей ДАНС!... не се правете на луди

    2 0 Отговор
    И проверете колко пъти е имало на територията на и във басеин Спартак в София мормонски ритуали за групов секс с непълнолетни? 10, 12 или 14 пъти ? ...

    14:37 09.02.2026

  • 35 Евала

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Потресаваща е идеологията на Калушев":

    Един да го каже 1 към 1

    14:41 09.02.2026

  • 36 Авторът

    2 1 Отговор
    каква хубава, двойна , пеевска гуша има. С такива буламачи, като горния, се прави гуша. Бравос.

    14:45 09.02.2026

  • 37 Аз викам да стана американски мормон

    2 0 Отговор
    И тъй .. да си правя законен секс с 9-годишни "козички", 5-6-11 съпруги а? ... Ааа, премиерчето дЖилезку? А? ...нали каза че тяхните ценности сме изповядвали ? ...

    14:49 09.02.2026

  • 40 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДИЕТОЛОГ":

    Ха ха ха ...време е , време е щото верно ще се пръсне !!! Сигурно тоалетната му чиния е от железобетон ....!!?

    15:21 09.02.2026

  • 41 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Фил":

    Прав си. Само за "разпознаването на кемпера на първата бензиностанция" не си. Или поме така излиза. От Петрохан, през Вършец, през Враца, през с.Паволче се оказа, че няма камери на АПИ ?!? При положение, че поне 25 км от този участък, е международен път Е 79 ?!? Наложило се да "изземат" записи от камери на частни лица по "предполагаемия път" на кемпера и 10-на човека да преглеждат огромно количество записи, за да удостоверят траекторията на кемпера ???!!!!........ Ако съм без винетка или без ГО ще ме снимат поне 10 пъти на същия участък от Петрохан до Околчица.

    18:09 09.02.2026