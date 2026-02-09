Стефан Антонов: Два урока за държавността след ада "Петрохан"

Беше май 2021 година, в първите дни на служебното правителство на Стефан Янев, когато изгряха звездите на Кирил Петков и Асен Василев. Вече се говореше за първите гафове на Кирил Петков – отишъл в Българската народна банка в деня преди да се закълне като министър, докато все още е канадски гражданин, за да внесе искане за одобряване на нов Надзорен съвет на Българската банка за развитие. Асен Василев пък уволни шефката на Националната агенция за приходите заради лоша събираемост на просрочените вземания. Като погледнахме списъка, там бяха и задълженията на „Химко“, и на „Кремиковци“. Бяха вкарали и задълженията на всички фирми „повдигачи“ в схемите за точене на данък върху добавената стойност, въпреки че това са измислени задължения с цел накрая някой да може да претендира възстановяване на данъчен кредит.
Това коментира за "Гласове" Стефан Антонов.
Тогава още не си бях съставил категорично мнение за компетентността и добросъвестността на тези две харвардски „остриета“. И в ефир обясних, че действията им приличат на човек, който е седнал да програмира, но не познава синтаксиса на езика, с който работи, и поради това получава грешни резултати въпреки добрите си намерения. И в програмирането, и в казармата неправилна заповед не се изпълнява. Но в програмирането дори нямаш на кого да се ядосаш, освен на самия себе си, че не си се подготвил.
Бях добронамерен и бях респектиран от лъскавите им биографии. Това беше преди да се разбере колко точно са възпитаници на Харвард.
Преди да се разбере, че единият лъже за гражданството си, а другият го съдят на няколко континента.
Цяло лято спорих с колега от втората ми магистратура, която той завърши, а аз май капитулирах в интелектуалното усилие. Питах се възможно ли е, след като той има акъла и самодисциплината да завърши, а аз се влача по корем, той да е прав за харвардските политици, а аз да греша. Последва договор с изпаднали албанци за производство на електромобили, споразумение с някакви американци за някакви ядрени реактори. Никой не ме чу. Някакъв транспортен министър, който, подобно на всяко парвеню, комуто е провървяло в живота с един-единствен lucky strike, тръгва да поучава света, а като се види във власт, да равнява държавата по себе си, окепази железопътната система и като инфраструктура, и като машини, които да се движат по нея.
Като финансов журналист няма да кажа и дума за трагедията, която миналата седмица се разгърна в Северозападния ни Балкан. Не е професионално да говоря по теми, за които нито имам пълна информация, нито притежавам квалификацията да ги интерпретирам.
Но когато научих, че някогашният екологичен министър Борислав Сандов в ролята си на министър е подписал споразумение с хора, които лично познава, само дни след като са регистрирали неправителствената си организация, отново си дадох сметка как в най-добрия случай политическото пространство на ППДБ се е напълнило с хора, които са готови с лекота да вземат решения, да действат необмислено и безотговорно, залагайки на карта националния интерес. Да, споразумението не е договор. Друг е въпросът, че то може да се размахва пред горски и селски кметове и с него тарикати да претендират за легитимност и статут.
Непонятно е как така ще подпишеш договор с организация на две седмици. Очевидно е, че проверките с кого министерството си има работа са били формализирани и е надделяла личността на министъра, който е искал да даде път на тези хора. Дори не си е помислил да им каже: „Момчета, сменете това име ‘национална агенция’. Представлявам държавата и трябва да пазя държавността. Не може да си играете на стражари и да подвеждате публиката, че сте нещо държавно.“
А защитата на децата?
Другото, което едновременно ме възмути, но и не ме изненада по никакъв начин, е поведението на Държавната агенция за закрила на детето.
Как е възможно проверка да се прекрати заради оттегляне на сигнал? Как е възможно сигнал за издевателство над деца да се зареже заради оттегляне от подателите?
Тук проблемът има няколко измерения. Първото е правната възможност, която позволява на чиновник, нает от службата, която е създадена да защитава деца, да се откаже да влезе в къщата на детето, да проучи къде живее, какво е ежедневието му, да поговори с близките му и с училището, и кой знае още с кого. На второ място е равнодушието на конкретното звено, което си е свършило работата само толкова, че днес да може да каже, че са свършили всичко, изискано от закона.
Това е най-грозният и печален пример, онагледяващ онова, за което предупреждавам почти всяка година, когато се стигне до разглеждане на бюджета.
В последните години има очевидна тенденция политическите сили да си „заплюват“ съсловия, зависещи от бюджета, и да ги обгрижват. ППДБ са с пенсионерите. ГЕРБ са с учителите. ДПС „Ново начало“ са с полицията. Още тогава предупредих, че съсловието на социалните работници във всичките му проявления редовно пада жертва на този съсловен популизъм. Понеже са достатъчно малка група и не представляват интерес от гледна точка на електоралния си принос, техните заплати са последна грижа на всяка власт. Накрая възмущението от държавническото пренебрежение и усещането за безсилие, поради факта че освен нископлатени са и необезпечени с ресурс да работят ефективно, прави от социалните това, което на Запад наричат „тихо напуснали“ – хора, които работят само колкото да няма основание да ги уволнят. Нито грам емоция, нито мисъл за професионална съвест и отговорност към социумите, за които са призвани да се грижат.
Едва ли всички социални работници са равнодушни, но честотата на трагедиите подсказва, че безсилието и равнодушието са неразделна част от работното ежедневие на социалните, дори и ако равнодушието е следствие от разочарование и примирение.
Не че съм особен оптимист държавата да се учи от грешките си, но ако случайно има такъв шанс, ето две грешки, от които да се поучим.
Първо, проучвателните процедури, дори и да изглеждат като ненужна бюрокрация, съществуват с причина. Второ, всички съсловия на заетите в държавата са важни. И всеки политик, който опитва да всее раздор, като твърди, че едни заслужават повече от други, тласка държавата към трагедия. Също както и онзи политик, който си мисли, че е по-умен от администрацията си и действа, без да чака хората му да си свършат работата и да дадат становище по политиките и действията, които планира.
Майна
13:03 09.02.2026
Боруна Лом
Коментиран от #14
13:03 09.02.2026
Майна
Майна
Държавни служби, подвластни на мафиотска държава!
ДИЕТОЛОГ
Коментиран от #40
Даниел
Дезинформацията е жестока!
Коментиран от #27
Гуньо Простиа
Реалист 1
Вярвам, че прокуратурата е организирана престъпна група (ОПГ)!
Спомням си "самоубийството" на Ахмед Амин преди години (мъжката секретарка на Ахмед Доган). Попитаха баща му защо се е самоубил. "Как ще се самоубие, той има 3 малки деца". Такива наистина логични аргументи няма да чуем от поръчковите "психолози".
Типичен почерк на КГБ
Японеца
Нешка Робева
ПП са виновни за всичко
ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Боруна Лом":Стефчо е от ордата Матрософци, защитаващи наркотрафиканта от Банкя, лежал в затвора в Чехия!
Тоя
Не бе
До коментар #13 от "ПП са виновни за всичко":Те са " невинни" като такива са участвали там с НПО , узаконено(?) от правителство на Петков. Те са невинни- такава им е официалната идеология- джендеризъм!
Корта се тресе ..
Теслатъ
Не бе
До коментар #13 от "ПП са виновни за всичко":Те са " невинни" ,направиха си официална торта и празнуваха , украсена с нарязани крака ръце на " рускиввоин" - паметник
Торта украсена с шоколадови човешки крайници..
Да не ти навява асоциации с Епщайн, е..
13:28 09.02.2026
Така е
До коментар #12 от "Нешка Робева":...с 500 еврака дневен надник...
Потресаваща е идеологията на Калушев
"ескадрони на смърта".И при американската сциентология за тръмпистка секта на Епщайн също (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ..) изказа е различен от този на "ламата" но смисъла е точно същият.....
американската сциентология
Талмудът (Кидушин 29б) ... Калушев е направил микс от тибетският будизъм и американската сциентология миксирано с тексаският милитаризъм. (Потресаваща идеология. "Вероятно би трябвало на службите ни":
"ескадрони на смърта". (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) Няма депресия и меланхолия! Няма ...Друго е! Коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет са показателни.
Урокът е
Летящият кемпер
До коментар #23 от "американската сциентология":Според еврейския закон, момичетата могат да се женят след навършване на 12 години и един ден след бат мицва , а момчетата след 13 години и един ден след бар мицва. Фактите са обаче че всяка 6-7 ма от 10 бремености в Израел е след групов секс във военни поделения и с неясен баща ...
13:58 09.02.2026
ЩЕ ЛЪСНАТ ОЩЕ МРЪСНИ ТАЙНИ.
Фил
До коментар #6 от "Даниел":Това не е достатъчно.
Значи един планинар , пещерняк , алпинист и трениран да оцелява,на двадесет км от границата , вместо да си обере крушите с марш на скок или в краен случай с един бивак в пещера или собствен заслон,решава да се,, самоубие", като затрива със себе си и две деца.Обаче това не е достатъчно.Решава , че за да се ,,самоубие" е необходимо да свали всички записи,да запали хижата , да избие кучетата и да влачи двете деца двеста километра ,с кемпер,който веднага ще бъде разпознат на първата бензиностанция от камерите,да си избере място с липса на мобилен сигнал и да претрепе децата , за да не разбере никой за мотивите на своето самоубийство.Това е прекалено старателен и педантичен ,,убиецо-самоубиец".
Говорим за педофилски секти нали? А?
Аз да питам впрочем
Четете ей ДАНС!
До коментар #28 от "Говорим за педофилски секти нали? А?":В София тези девички минаваха през една специална процедура ама точно в басеин Спартак впрочем до 2022 г. ... ритуално обезчестяване от по 7 мормони !
"Шалом" трябва да бъде забранена
Не ,, КГБ"
До коментар #10 от "Типичен почерк на КГБ":А НКДВ",но може да ,, хора и на Петър1 , Свтослав , Иван Грозни....
Как бре да питам
Четете ей ДАНС!... не се правете на луди
Евала
До коментар #21 от "Потресаваща е идеологията на Калушев":Един да го каже 1 към 1
Авторът
Аз викам да стана американски мормон
Сила
До коментар #5 от "ДИЕТОЛОГ":Ха ха ха ...време е , време е щото верно ще се пръсне !!! Сигурно тоалетната му чиния е от железобетон ....!!?
Оня
До коментар #27 от "Фил":Прав си. Само за "разпознаването на кемпера на първата бензиностанция" не си. Или поме така излиза. От Петрохан, през Вършец, през Враца, през с.Паволче се оказа, че няма камери на АПИ ?!? При положение, че поне 25 км от този участък, е международен път Е 79 ?!? Наложило се да "изземат" записи от камери на частни лица по "предполагаемия път" на кемпера и 10-на човека да преглеждат огромно количество записи, за да удостоверят траекторията на кемпера ???!!!!........ Ако съм без винетка или без ГО ще ме снимат поне 10 пъти на същия участък от Петрохан до Околчица.
18:09 09.02.2026