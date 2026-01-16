Новини
Деян Колев пред ФАКТИ: Едно от положителните неща за 2025-а бе отхвърлянето на Закона за чуждестранните агенти

16 Януари, 2026

Гражданите трябва да въздействаме на политиците ежедневно – това е гаранция за благосъстоянието на цялото общество, казва той

Деян Колев пред ФАКТИ: Едно от положителните неща за 2025-а бе отхвърлянето на Закона за чуждестранните агенти - 1
Снимка: Личен архив
2025 година остави дълбока следа в развитието на гражданското общество в България. Това беше период, белязан от силно политическо напрежение, опити за ограничаване на демократичните свободи и същевременно – от нарастваща гражданска активност и съпротива срещу авторитарни тенденции. Сред най-обсъжданите теми бе опитът за въвеждане на т.нар. Закон за регистрация на чуждестранните агенти – законодателна инициатива, която предизвика остри реакции от страна на неправителствени организации, медии, експертни среди и широк кръг граждани. За НПО секторът и гражданската енергия на протестите… Пред ФАКТИ говори Деян Колев, председател на Център „Амалипе“.

- Г-н Колев, каква бе 2025 година за неправителствения сектор. Аха да станете чуждестранни агенти?
- Годината бе изпълнена с противоречиви тенденции. Едно от положителните неща бе отхвърлянето на Закона за регистрация на чуждестранните агенти (ЗРЧА). Ако той бе приет, не само ние от гражданския сектор, но и десетки медии, стотици училища и стотици хиляди, дори милиони обикновени граждани щяха да бъдат регистрирани като чуждестранни агенти. Със сигурност това щеше да „удари“ сериозно цялата демократична система и да ни направи полуавторитарна държава…

- Защо се роди у нас идея за Закон за „чуждестранни агенти“? Удар срещу НПО и медиите или …
- Идеята за този закон не е българска. Макар нейните апологети да твърдят, че тя е вдъхновена от практиката на САЩ (там е имало подобно законодателство по време на студената война, като начин да се спре тоталитарната пропаганда), реалните инспиратори са на изток – Русия, Грузия и ред други държави, които определено не можем да смятаме за демократични. За съжаление, форми на ЗРЧА съществуват дори в ЕС – пример е Унгария. Резултатът там е очевиден – стотици организации напуснаха Унгария, затвърди се авторитарната тенденция. Не бива да мислим, че щом сме член на ЕС, ние сме имунизирани от подобно законодателство. Трябва всички да се борим срещу него и срещу всяка авторитарна податка.

- Да припомним само, че проектозаконът предвиждаше да регистрират всички юридически и физически лица, които са получили от чужбина повече от 1000 лева в рамките на 5 години?
- Това е точно така и със сигурност стотици хиляди, дори милиони граждани трябваше да бъдат регистрирани като чуждестранни агенти, тъй като техни роднини (деца, родители, съпрузи) работят в чужбина и изпращат средства в България. Добре известно е, че най-голямата чуждестранна инвестиция са средствата, които българската диаспора изпраща. Стотици хиляди семейства са разделени, за да работят в Западна Европа, Великобритания, САЩ и техните роднини в България щяха да бъдат регистрирани като чуждестранни агенти. Този абсурд не ви ли напомня на времената преди 1989г., когато роднините на т.нар. „невъзвръщенци“ (граждани на социалистическа България, които са имали неблагоразумието да я напуснат в западна посока) трябваше да понесат сурови наказания заради своите деца, братя и други роднини. Не бива да мислим, че това минало е безвъзвратно отминало.
Впрочем, ЗРЧА е пример как авторитарното законодателство може да засегне всеки един. И също така да доведе до икономически упадък. За съжаление, Унгария е пример в тази посока. Преди две десетилетия това бе държава, на която завиждахме като доходи и икономически стандарт. Днес, България е по-богата страна от нея, а Унгария е на дъното на държавите от ЕС.

- Предстоят избори за ново НС. Ще видим ли закона за чуждите агенти отново в пленарна зала?
- Убеден съм, че ЗРЧА отново ще бъде предложен. Притеснението ми е дали няма да бъде приет. Анализ на гласуването по партии спрямо ЗРЧА води до тревога. В началото на февруари срещу законопроекта на „Възраждане“ гласуваха компактно управляващите от ГЕРБ-СДС, проевропейската опозиция от ПП-ДБ и ДПС – НН. Съуправляващите тогава ИТН, БСП и АПС гласуваха „въздържал се“, а някои депутати от тях дори подкрепиха ЗРЧА. Въздържаха се и от МЕЧ. Трудно е да прогнозираме какво би се случило в новото Народно събрание.

- В парламента създадоха “анти-Сорос” парламентарна комисия. Експеримент ли бе това, или има и друго?
- И в това отношение България не бе „пионер“ – знаете за анти-Сорос кампанията в Унгария. Според мен създаването на такава комисия у нас бе по-скоро опит за сплашване на медиите и организациите, които не гравитират около един определен политик.

- При формирането на анти-Сорос комисията какво се очакваше…
- Трудно ми е да спекулирам по този въпрос. Определено тази комисия няма какво да „разкрие“. В исторически аспект, Фондация Отворено общество бе един от най-мощните фактори, които подкрепяха демокрацията в България през първото десетилетие на прехода. Подкрепяха и цялото общество в моменти на криза. По-младите вероятно не помнят, но тази фондация предоставяше хиляди стипендии на студенти и дори на средношколци, финансираше социални кухни и множество други социални инициативи, насочени към всички български граждани, особено към най-бедните. Комисията бе създадена с мандат, който се отнася само до настоящата година. Явно авторите ѝ разчитаха, че по този начин ще сплашат най-вече медиите и НПО, които имат про-демократична ориентация.
Положителното в този експеримент бе, че комисията бе отхвърлена на два пъти, а след нейното създаване през ноември, тя не можа да стартира. Не проведе никакво заседание, защото бе блокирана от про-европейските партии и не събра кворум. Малко по-късно, след началото на масовите граждански протести, ГЕРБ-СДС дори предложиха закриването ѝ.

- През 2025-а започна работата на обновения Съвет за развитие на гражданското общество (СРГО). Това добре ли е?
- Определено да. Проведоха се избори за СРГО и за кратко време Съветът проведе 3 заседания и започна работа по подготовката на Стратегия за развитие на гражданското общество. Предходният състав на СРГО така и не успя да заработи реално – не заради организациите, а заради политиците. Извънредните избори, които предстоят, вероятно ще забавят новия СРГО, но се надявам, че ще е за кратко.

- В сферата на образованието 2025 г. бе особено динамична. През април МОН оповести плановете си за въвеждане на задължителен предмет „Добродетели и религии“. Много дебати… Какво очаквате да се случи?
- Наистина годината бе особено динамична за образованието – област, която вълнува всички ни. Дебатите по предстоящото въвеждане на предмет „Добродетели и религии“ и по промени в основния образователен закон бяха особено наситени, изпълнени с полярни мнения и дори с фалшиви новини. Много жалко, защото имаше и добри идеи, по които не се проведе реален дебат. Пример в това отношение са предложенията за включване в ЗПУО на текстове, подкрепящи образователната десегрегация. През май МОН предложи добри неща в тази насока, които бяха дискутирани с център „Амалипе“ и други организации. МВнР възрази срещу термините „сегрегация“ и „десегрегация“ с абсурдни аргументи, че сегрегация в България няма или по-скоро – че не бива публично да признаваме очевидния факт на нейното съществуване. Министерският съвет предложи тези термини да бъдат заменени с „концентрация на ученици от ромски произход“ – нещо, което щеше да стигматизира цялата ромска общност и да позволи лесното „избягване“ на всякакви десегрегационни действия с аргумента „нашите ученици не се определят като роми, следователно при нас няма сегрегация“…
В анализ подчертах някои от основните позиции на политическите играчи спрямо промените в ЗПУО. Очаквам, че новият парламент ще продължи работата по промени в ЗПУО. Много се надявам, че дискусиите няма да бъдат идеологизирани и ще бъде намерен консенсус.

- През изминалата година гражданските организации защитаваха активно приемането на Закон за доброволчеството, който е внесен в парламента, но не се разглежда. Защо? Какво не им харесва на политиците?
- Предложенията за подобен закон са от години, но политиците така и не намират време за приемането му. Необходимостта от такъв закон е очевадна – стотици хиляди доброволци подпомагат пострадалите от пожари, наводнения и всякакви бедствия. Това е пример за гражданската енергия, която кипи и трябва да бъде подпомогната. Център „Амалипе“ работи със стотици доброволци, особено младежи. Уверено твърдя, че доброволчеството развива тях, местните общности, цялото общество. Затова е важно да бъде регламентирано възможно най-скоро.

- 2025-а завърши с безпрецедентната вълна на гражданска активност. Събуди ли се, събужда ли се обществото ни?
- Силно се надявам, че това е точно така. Във всеки учебник по социология ще прочетете, че демокрацията не е въпрос само на избори. Гражданите трябва да въздействаме на политиците ежедневно – това е гаранция за благосъстоянието на цялото общество. Защото в модерната демокрация избираме управляващите не за да ни управляват, а за управляват от наше име – това е принципът на представителната демокрация. Ние - като граждани, имаме правото и следва да показваме на тези, които управляват от наше име какви са решенията, които искаме.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    73 0 Отговор
    Тъй де, сега всеки може срещу заплащане от чужда страна да разпространява всякакви вредно за народа и държавата идеи. И това било хубаво. Да, за предателите е хубаво!

    13:00 16.01.2026

  • 2 Митко Пешев

    54 0 Отговор
    Парцал гнусен

    Коментиран от #29

    13:01 16.01.2026

  • 3 Въпрос

    62 0 Отговор
    Защо в САЩ има закон за чуждестранните агенти?

    Коментиран от #7

    13:01 16.01.2026

  • 4 Суха съчка

    52 0 Отговор
    Трябва такъв закон дори и само за осветляване.

    13:02 16.01.2026

  • 5 Нещастници

    34 0 Отговор
    кажи го на всички от ЕС и сащ които го имат. И без такъв законе висите по дърватвта към Бояна....да ви пъкнат децата предатвли нещастни

    13:02 16.01.2026

  • 6 az СВО Победа 80

    54 0 Отговор
    Ето пример за чужд агент!

    Платен с пари отвън ни диктува кое е "хубаво" и кое "лошо". Казва ни как и какво трябва да мислим и да правим....

    Предателите никога не свършват добре!

    13:02 16.01.2026

  • 7 Той бил само за Студната война

    27 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос":

    Но забравили после да го отменят.

    Коментиран от #19

    13:03 16.01.2026

  • 8 Хохо Бохо

    38 0 Отговор
    Този работи за чужда държава. Единственият смислен закон е законът за чуждестранните агенти. Народът има право да знае кой плаща за песничките, които му пеят. В САЩ има такъв закон, това е най-демократичният закон. Без него ще водите чужди войни като украинците

    13:05 16.01.2026

  • 9 Жмръц

    26 0 Отговор
    Ябааа,какъй тоз индиец на снимката ба????

    13:06 16.01.2026

  • 10 Не моа

    18 0 Отговор
    чета толкова дълга ода за или от неква свина.

    13:09 16.01.2026

  • 11 Без съмнение

    19 0 Отговор
    тоя е чуждестранен агент.

    13:10 16.01.2026

  • 12 123456

    16 0 Отговор
    отивай да грухтиш на хранилката

    13:11 16.01.2026

  • 13 Редник

    18 0 Отговор
    Точно обратното. Най лошото нещо е неприемане на закона за чуждестранните агенти! Шушумига нещастна...

    13:13 16.01.2026

  • 14 Хохо Бохо

    20 0 Отговор
    Този е чуждестранен агент, финансиран от Америка за България, швейцарски и др донори, финансиран и от ЕС. Типичен ромски чуждестранен агент. За пари майка си от околовръстното продава.

    13:16 16.01.2026

  • 15 АБВ

    21 0 Отговор
    Този ром е обикновен лъжец. Твърдениено, че в САЩ "е имало подобно законодателство по време на студената война, като начин да се спре тоталитарната пропаганда), реалните инспиратори са на изток – Русия, Грузия и ред други държави, които определено не можем да смятаме за демократични. За съжаление, форми на ЗРЧА съществуват дори в ЕС – пример е Унгария." е най-долнопробна лъжа, която Факти разпространяват. Законът FARA е приет през 1938 година, далеч преди студената война. Дори преди горещата. Този закон е в сила и в момента. Другата лъжа е посочването само на Унгария, Русия и Грузия с подобно законодателство.
    Киргизстан: През април 2024 г. влезе в сила закон за „чуждестранните представители“, почти идентичен с руския модел.
    Франция: От 1 януари 2026 г. е активен нов цифров регистър за прозрачност на дейностите за чуждестранно влияние, като първите годишни декларации се очакват през април 2026 г..
    Израел: Има закон, изискващ от НПО, които получават повече от половината си финансиране от чужди държавни субекти, да оповестяват това в официалните си публикации.

    13:19 16.01.2026

  • 16 Олееее....

    13 0 Отговор
    чуждестранните агенти били хубаво нещо... и тва доживяхме да прочетем

    13:21 16.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Георгиев

    11 0 Отговор
    Тази по скоро икономическа статия цели да оневини такива като този, чужди храненици, които получават от чужбина пари, за да работят срещу България. Това, че роднини захранват с пари от чужбина свои тук, у нас, може да се избегне законодателно. Но този се бута в общия кюп, за да се скрие. Аз лично искам, на първо време такива като този да си декларират приходите от НПО. И да си платят 10% данък. Това е за начало. Второ: искам държавата да спре финансирането на НПО, пряко или косвено. Знае се че се използват разни номера за заобикаляне на буквите на закона.
    Когато се регистрират чуждестранните агенти, те излизат "на светло", от което се страхувате. Защото следващата стъпка ще е да се спре чуждестранното финансиране, а те го искат, разбира се. От пари никой не се е отказал.

    13:24 16.01.2026

  • 19 АБВ

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Той бил само за Студната война":

    Законът в САЩ /FARA/ е приет 1938 г., т.е. почти 10 години преди студената война. Този ром е лъжец и манипулатор. И в други държави от ЕС има правни норми, без да са отделни закони, с които се регулират регистрацията и дейността на чуждестранните агенти.

    Коментиран от #50

    13:24 16.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Питане

    0 4 Отговор
    А нещо за вътрешните руски агенти ???

    Коментиран от #24, #25

    13:25 16.01.2026

  • 22 Заяви

    5 0 Отговор
    Чуждестранният агент!

    13:25 16.01.2026

  • 23 Братя Роми, братя сестри и братя жени

    1 0 Отговор
    БСП умря. Шиши го зарежете и той е нацист ционист..Център „Амалипе“ са соросоидни крадци. Направете си спешно партия. Борисов пък нарече Натаняху: "моят най голям приАтел" а Денков декларира "Пълна безусловна подкрепа" за израелският нацистки режим. Такива ли хора искате да ви управляват? Не ви ли е страх какво Ви мислят тези хора? Не виждате ли че геноцид подкрепят на практика и може и спрямо вас да го извършат? Това ли искате? Братя роми Партия спешно си направете ! Минимум втора политическа сила ще сте, категорично. И този вреден атлантизъм трябва да му видите сметката в най кратък срок и на мястото на американските бази едни хубави ромски квартали да си направите. Бъдещето е ваше не си продавайте гласа а Спешно Ромска Лява Партия си направете.НАТЮ тихо се подготвя за война и ще ви прави да умиргате братя роми. Да изгоним НАТЮ от България. Да му откраднем като начало тенекиите и да го саботираме. Борисов иска да стои в бяло и да не носи отговорност... но ще я носи! ...

    13:27 16.01.2026

  • 24 АБВ

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Питане":

    "А нещо за вътрешните руски агенти ???"

    Да се регистрират и те ! Заедно с козяшките ! Да видим кой прави пропаганда за пари, и кой по лично убеждение.

    Коментиран от #26, #31

    13:28 16.01.2026

  • 25 Тихо бре

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Питане":

    чуждестранните агенти били хубаво нещо... не четеш ли? Независимо какви са

    13:28 16.01.2026

  • 26 вътрешните руски агенти

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "АБВ":

    Се наричат българи колега!

    13:29 16.01.2026

  • 27 За 20 години

    6 0 Отговор
    Колко пари се откраднаха от тоя Център „Амалипе“ и какво направиха с тях? А?

    13:31 16.01.2026

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    ТОZИ НА ФОТОТО , НЕ Е ЛИ ИДОБЪГАРИН ? ? ? ..................... ИЛИ ОТ ПАРТИЯТА НА ЧОРАПА ! ! ! ....................

    13:32 16.01.2026

  • 29 БЪЛГАРИН 🇧🇬

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Митко Пешев":

    Определението се приема със 100% одобрение.
    ТОЧКА.

    13:33 16.01.2026

  • 30 Хаха

    4 0 Отговор
    Проказата Сорос унищожава България, а този , ако се приеме такъв закон ще трябва да работи на нивата,!

    13:33 16.01.2026

  • 31 Питане

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "АБВ":

    Добре ви убедиха след 1944г, та станахте по-комунисти и от Ленин

    Коментиран от #35

    13:35 16.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Отец Нафарфорий

    2 1 Отговор
    Да живее Доналд Тръмп. Благодарение на него имаме Ф 16, ТРИ ПЪТИ по-скъпи от Ф 35. Сега за благодарност, ще му помогнем да вземе Гренландия....УРА.

    13:36 16.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дедо Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Питане":

    А сега ни убедиха, че сме по-големи католици от папата.

    13:37 16.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Трийте гниди...

    1 0 Отговор
    Истината
    ...

    13:39 16.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 агентъ -в евро

    0 1 Отговор
    западните стоки и вълутъ, са само за бивши от ДС и привилигировани слуги на путин! Кво е това бе? - еврото, да е за всички........!?! Кво стаа в тоз свят, ай моля моля, отнемате ни привилегиите с това въвеждане на еврото...

    13:46 16.01.2026

  • 40 Сороспийка мазна

    1 0 Отговор
    Антибългари. Ега се задавите с парите на Шорош.

    13:47 16.01.2026

  • 41 Мале мале

    0 0 Отговор
    Кой е тоз фанариотин?

    13:48 16.01.2026

  • 42 Бирджия

    2 0 Отговор
    За кого е положитело? За соросоидите, подкупните предатели, НПО-тата?


    За истинските българите е негативно.

    13:48 16.01.2026

  • 43 Цялото правителство

    2 0 Отговор
    На неадекватното премиерче дЖилезку е по Закона за чуждестранните агенти съставено. Събудете се хора

    13:49 16.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 европол: - за еврото,

    0 0 Отговор
    ей ся шъ видим "кон боб, яде ли" - за перачките, иде реч....

    13:53 16.01.2026

  • 46 Чети внимателно и бавно !

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Искам да питам, много сериозен е въпроса":

    През 589 г. пр.н.е. вавилонците завземат Йерусалим, разрушават Храма на Соломон и изгонват всичките 12 племена на Израел в регион, който днес се намира между Индия и Иран. Седемдесет години след изгнанието на евреите им бива разрешено да се върнат в Израел. От 12-те племена само 2 се връщат - Юда и Вениамин. Останалите десет са решили да останат. Легендата казва, че десетте изгубени племена на Израел са се преместили на място, намиращо се отвъд река Самбастион. Някои са намерили място около реката в Индия.В днешно време в село в Израел близо до Йерусалим - Кохав Яаков, г-н Шмуел Авукя ежегодно събира “Премиер Форум Юдео-Цигане”, като посочва, че ромите са останки от племето на Шимон, втория син на Яков и Лея....
    "Юдео-Цигане”, евреите в Израел са роми и са останки от племето на Шимон, втория син на Яков и Лея.... нито са уникални, нито са народ а просто един ромски етнос. И собствена кухня даже нямат ...

    13:55 16.01.2026

  • 47 аджеба, де е коруБцията?

    0 0 Отговор
    не ли в прането на пари от структури, неразградени от времената на Андропов–Бог да ме прости, че го споменавам. Финансовата система в Републиката се растартира............ ОПГ, неграмотни дерибеи, и пр. са в Уек ступоръ.... Весело е, когато идват времена на "матрицата - презареждане", и неадекватно поведение на некви наднормено високи пилоти....

    14:00 16.01.2026

  • 48 Братя Роми, братя сестри и братя жени

    1 0 Отговор
    Ромска партия е нужна ! Лява !!! истинска и ромска иначе ще ви направят на палестинци родните ни атлантици!

    14:02 16.01.2026

  • 49 Деян Колев

    2 0 Отговор
    Е повече евреин от колкото ром ! Факт е..

    14:03 16.01.2026

  • 50 Този манг

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "АБВ":

    Ал лъже като цuгanин

    14:04 16.01.2026

  • 51 шестакъ от дС

    0 0 Отговор
    отнехте ми привилегиите, като въведохте еврото...

    14:05 16.01.2026

  • 52 От престъпната ционистка Шалом !

    0 0 Отговор
    Да ви припомня само, че на последното преброяване евреите в България бяха точно 1893 души заедно с 201 роми евангелисти които се писаха евреи за да отидат на една екскурзия в Израел! За тези същите индивиди държавната субсидия за последните десет години е 47,2 милиона лева ... от вашите пари ... никога отчет не са давали за какво точно са се разходвали ..

    14:06 16.01.2026

  • 53 Факт е !

    0 0 Отговор
    Същият този Деян Колев е повече евреин от колкото ром ! Факт е..

    14:07 16.01.2026