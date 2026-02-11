Новини
Мнения »
"Защо осиновихме ромско дете": унгарско семейство разказва

"Защо осиновихме ромско дете": унгарско семейство разказва

11 Февруари, 2026 06:01 1 814 23

  • роми-
  • цигани-
  • унгария-
  • осиновяване

Каталин и Андраш имат три дъщери, но много искат и син. Затова решават да осиновят Марк, който е от ромски произход.

"Защо осиновихме ромско дете": унгарско семейство разказва - 1
Илюстративна снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Голяма част от децата в унгарските домове са от ромски произход, но повечето потенциални осиновители в тази страна не искат ромско дете. Каталин и Андраш са изключение. Двамата имат три дъщери, на които са биологични родители, но много желаят да имат и момче и затова решават да осиновят Марк. Той е от ромски произход и веднага след раждането му е даден за отглеждане в дом.

Каталин и Андраш го осиновяват, когато е на 2 години. Етническата му принадлежност за тях няма никакво значение - важното е да е здрав. Двамата родители винаги са били откровени с Марк относно етническия му произход.

"Осиновен съм. Но те много ме обичат."

Още в самото начало Каталин и Андраш са били наясно, че най-вероятно ще им предложат ромче, тъй като повечето деца в унгарските домове са именно от ромски произход. "Приехме го като нещо съвсем естествено: ако ни предложат ромско момче, значи ще си имаме ромско момче за син", казва Каталин. А самият Марк, който вече е на шест, казва: "Осиновен съм. Но те много ме обичат".

Далеч не всички в Унгария разсъждават като Каталин и Андраш. Според експерти само около една пета от потенциалните осиновители в страната нямат предпочитания относно произхода на детето.

Въпреки че в унгарската система за осиновяване не е разрешено да се отбелязва или разкрива произходът на детето, обичайна практика е кандидатите да посочват в заявлението, че не желаят да осиновяват ромски деца.

Въпреки широко разпространените предразсъдъци в унгарското общество, новото семейство на Марк винаги се е отнасяло с уважение към ромската му идентичност. "Изтъкваме положителните страни - в какво са добри ромите, какви таланти имат и т.н.", казва Каталин. А съпругът ѝ Андраш добавя: "За мен е особено важно той да се гордее или поне да мисли позитивно за факта, че е ром".

"Целият ми свят се разпадна"

Съвсем различно стоят нещата с Ева (името е променено), която също е била осиновена - през 1990-те години. Чак когато става на 10, научава, че има ромски произход - биологичната ѝ майка е ромка.

"Тогава целият ми свят се разпадна. Ромите имат много негативен образ в обществото и затова определено изпитвах срам."

И до днес Ева се страхува от предразсъдъците. Затова продължава да крие етническия си произход. Истината знаят само двама членове на семейството.

"Не искам да ме нападат, а близките ми да бъдат наранявани. Не желая да бъда обиждана и тормозена", казва Ева.

Жужана Секели е психоложка в Moseskorb - организация, която подкрепя осиновители и осиновени деца. Според нейния опит предразсъдъците срещу ромите са дълбоко вкоренени в Унгария.

"Имахме случай, при който осиновителите не бяха поставили никакви изисквания относно произхода на детето. Само че заради реакцията на техни съседи, които също имат осиновено дете, но с по-светла кожа, потенциалните осиновители промениха решението си и отказаха ромско дете."

"Трябва да идва от сърцето"

Каталин и Андраш казват, че са имали късмет и досега не са се сблъсквали с предразсъдъци или враждебност. Въпреки това те съветват бъдещите осиновители честно да обмислят решението си.

"Ако някой осъзнае, че има задръжки относно осиновяването на ромско дете, е по-добре да не го прави, защото това трябва да идва от сърцето", казва Андраш.

В Унгария в момента има повече деца, чакащи да бъдат осиновени, отколкото потенциални осиновители. А повечето от тези деца са именно роми.

Автор: Лаура Шзаплончай


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 домати сорт Рома

    22 2 Отговор
    Изключително-плодовити, невзискателни и устойчиви на болести.

    Коментиран от #20

    06:04 11.02.2026

  • 2 Лост

    40 0 Отговор
    Пак статия тип ДВ.Още навремето ЕС беше нахокал Орбан , когато щеше да прави заграждения на ромските гета в Унгария.Орбан им беше отговорил ,че може да им изпрати 1 милион роми в Брюксел и да си си ги прибере след няколко години,ако ЕС ги е интегрирал.

    06:20 11.02.2026

  • 3 Хора от Дойче Зеле

    38 1 Отговор
    Вие наистина ли си вярвате? Такава щуротия не бях чел отдавна.
    Ф@кти, какво печелите вие от публикуването на пасквили?

    06:33 11.02.2026

  • 4 Ха ха ха

    33 1 Отговор
    Повечето от децата в домовете били циганета, но унгарците не искали да ги осиновяват. Не отговарят на въпроса защо циганите произвеждат деца на конвейер, но не ги гледат. И сега се пропагандира осиновяване до пълна циганизация на държавата. Всеки човек трябва да създава толкова деца, колкото може да храни и образова.

    06:47 11.02.2026

  • 5 Недойче Невеле

    11 0 Отговор
    Типичната лепиларска халюцинация.

    06:58 11.02.2026

  • 6 Винкело

    16 1 Отговор
    Преди много години имахме едни приятели - осиновиха лиганче. Имотно състояние, интелигентни - всичко. В пубертета това им разсипа семейството, имуществото, животите дори - разделиха се и всеки се запиля нанякъде. Нищо не се чу оттогава за тях.

    Коментиран от #13

    07:17 11.02.2026

  • 7 Тодоров

    12 5 Отговор
    Дайте да избираме на изборите ВЪЗРАЖДАНЕ и да се приключва с това DW в България.

    07:22 11.02.2026

  • 8 Марио

    14 1 Отговор
    Естествено че няма да искат, то кръвта вода не става. Не стига че ги научиха да не работят ами ги научиха че и други ще им гледат децата.

    07:38 11.02.2026

  • 9 Зелето, челника на най-гнусната пропаган

    10 1 Отговор
    "Защо ромите не си гледат чайветата?" Ето такава статия искам да видя в зелето. Ама съм сигурен, че зелето и за това ще обвини бледоликите. Ромлянина не си гледа чайветата, заради дискриминацията, ей такъв ще е смисълът на статията, а извода ще е, че ромляните трябва да се хранят, поят, пари да им се дават, жилища безплатно, да им се гледат чаветата, които те са изоставили и бледоликите да не мрънкат много много

    08:15 11.02.2026

  • 10 Хаха

    8 0 Отговор
    Защото сте луди. Генетиката на това римлянче ке ви разкатае фамилията.

    08:23 11.02.2026

  • 11 Чудесно

    5 0 Отговор
    Може да осинови още 10, щом е толкова хубаво.

    08:25 11.02.2026

  • 12 Кирил

    2 5 Отговор
    Няма нищо срамно. Самият Орбан е от такъв произход. Като представител на този етнос получава стипендия от Сорос.

    Коментиран от #14

    08:25 11.02.2026

  • 13 Ми нали знаете

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Винкело":

    Кръвта вода не става.
    Имаше и документален филм по нашта тв, за един осиновен от италианци. Не се случи точно това което описвате, но и той в пубертета откачил нещо, дойде тука да си търси родителите. Намери ги , в някаква сиганска къща , остана да живее при тях известно време. Каза че било много хубаво.

    08:29 11.02.2026

  • 14 Да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кирил":

    Соросчето е от фашо, издавал е своите по време на всв. Той на неарийци нЕма да тръгне да дава пари. Тия ги разправяй на друг.

    08:31 11.02.2026

  • 15 Нека да е ясно

    8 1 Отговор
    Деца-цигани няма. Има само цигани.

    08:35 11.02.2026

  • 16 куку

    10 0 Отговор
    Просто питам..със загриженост за тази общност..Тези роми/подчертавам дебело/ които нямат желание да учат и да работят..не може ли да им се плащат социални с една уговорка да нямат деца. Всеизвестно че повече престъпления генерират точна такива индивиди...Значи едни раждат по 5-6 деца, а други трябва да ги хранят..това ли справедливото и желаното от държава..?

    08:37 11.02.2026

  • 17 В Енциклопедия Британика

    11 1 Отговор
    понятие роми не съществува, има понятие цигани.

    08:37 11.02.2026

  • 18 име

    6 2 Отговор
    А ние си усиновихме клоунче-бандерче, всеки ден ни краде, понякога прави разни поразии с дрончета, залепени с тиксо и обвинява съседчето русначе. Опитваме се понякога плахо да го строяваме, ама леля Mъpcyлка от Агенция за закрила на бандеризма редовно ни проверява и заплашва, че щяла да ни спре помощите, които взима от нашия джоб.

    08:45 11.02.2026

  • 19 незнайко

    6 1 Отговор
    Защо ли не се учудвам, че повечето деца в домовете са ромчета ? Навсякъде където има цигани положението е такова ! В БЪЛГАРИЯ е абсолютно същото !

    08:46 11.02.2026

  • 20 незнайко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "домати сорт Рома":

    Но в крайна сметка не живеят дълго !

    08:47 11.02.2026

  • 21 Зарган

    4 1 Отговор
    И в българските домове 100 % СА ИНКИ.Как да се не гордееш.

    08:51 11.02.2026

  • 22 911

    2 0 Отговор
    В Унгария има над два милиона цигани .От целия бивш соц лагер там и в Румъния положението не е добре .Тука положението също е плачевно .Държавата им дава социални помощи ,телкове ,не учат ,не работят ,не плащат ток ,вода и по цял ден ядат,пият ,дрогират и маат гюбеци .

    09:09 11.02.2026

  • 23 Еми

    0 0 Отговор
    като започнат да работят и спрат да убиват и крадат, може и да си помислим.
    Но дотогава са убийци и крадци.
    Колко старци убиха в България, защо не пушете?

    10:17 11.02.2026