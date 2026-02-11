"Защо осиновихме ромско дете": унгарско семейство разказва

Голяма част от децата в унгарските домове са от ромски произход, но повечето потенциални осиновители в тази страна не искат ромско дете. Каталин и Андраш са изключение. Двамата имат три дъщери, на които са биологични родители, но много желаят да имат и момче и затова решават да осиновят Марк. Той е от ромски произход и веднага след раждането му е даден за отглеждане в дом.
Каталин и Андраш го осиновяват, когато е на 2 години. Етническата му принадлежност за тях няма никакво значение - важното е да е здрав. Двамата родители винаги са били откровени с Марк относно етническия му произход.
"Осиновен съм. Но те много ме обичат."
Още в самото начало Каталин и Андраш са били наясно, че най-вероятно ще им предложат ромче, тъй като повечето деца в унгарските домове са именно от ромски произход. "Приехме го като нещо съвсем естествено: ако ни предложат ромско момче, значи ще си имаме ромско момче за син", казва Каталин. А самият Марк, който вече е на шест, казва: "Осиновен съм. Но те много ме обичат".
Далеч не всички в Унгария разсъждават като Каталин и Андраш. Според експерти само около една пета от потенциалните осиновители в страната нямат предпочитания относно произхода на детето.
Въпреки че в унгарската система за осиновяване не е разрешено да се отбелязва или разкрива произходът на детето, обичайна практика е кандидатите да посочват в заявлението, че не желаят да осиновяват ромски деца.
Въпреки широко разпространените предразсъдъци в унгарското общество, новото семейство на Марк винаги се е отнасяло с уважение към ромската му идентичност. "Изтъкваме положителните страни - в какво са добри ромите, какви таланти имат и т.н.", казва Каталин. А съпругът ѝ Андраш добавя: "За мен е особено важно той да се гордее или поне да мисли позитивно за факта, че е ром".
"Целият ми свят се разпадна"
Съвсем различно стоят нещата с Ева (името е променено), която също е била осиновена - през 1990-те години. Чак когато става на 10, научава, че има ромски произход - биологичната ѝ майка е ромка.
"Тогава целият ми свят се разпадна. Ромите имат много негативен образ в обществото и затова определено изпитвах срам."
И до днес Ева се страхува от предразсъдъците. Затова продължава да крие етническия си произход. Истината знаят само двама членове на семейството.
"Не искам да ме нападат, а близките ми да бъдат наранявани. Не желая да бъда обиждана и тормозена", казва Ева.
Жужана Секели е психоложка в Moseskorb - организация, която подкрепя осиновители и осиновени деца. Според нейния опит предразсъдъците срещу ромите са дълбоко вкоренени в Унгария.
"Имахме случай, при който осиновителите не бяха поставили никакви изисквания относно произхода на детето. Само че заради реакцията на техни съседи, които също имат осиновено дете, но с по-светла кожа, потенциалните осиновители промениха решението си и отказаха ромско дете."
"Трябва да идва от сърцето"
Каталин и Андраш казват, че са имали късмет и досега не са се сблъсквали с предразсъдъци или враждебност. Въпреки това те съветват бъдещите осиновители честно да обмислят решението си.
"Ако някой осъзнае, че има задръжки относно осиновяването на ромско дете, е по-добре да не го прави, защото това трябва да идва от сърцето", казва Андраш.
В Унгария в момента има повече деца, чакащи да бъдат осиновени, отколкото потенциални осиновители. А повечето от тези деца са именно роми.
Автор: Лаура Шзаплончай
