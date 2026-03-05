САЩ няма да продават петрол от стратегическия си резерв, за да се борят с растящите цени

САЩ не възнамеряват да продават петрол от стратегическия си резерв, за да намалят цената му на световните пазари във връзка с военната операция срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви тази позиция в интервю за аг. Reuters.

Тръмп е заявил, че не възнамерява да пуска петрол от стратегическия си резерв за продажба. Според източници на аг. Reuters, няколко служители на американската администрация обмислят тази опция, но американският лидер я е „изключил“.

Financial Times по-рано съобщи, че конфликтът в Иран може да доведе до повишаване на цените на петрола до 80-100 USD за барел.

Стратегическият петролен резерв на САЩ е създаден от Конгреса през 1975 г. след световната енергийна криза, за да служи като резервен вариант за по-нататъшни извънредни ситуации. Четири хранилища със солни пластове в Луизиана и Тексас в момента съхраняват приблизително 415 милиона барела петрол. Общият разрешен капацитет за съхранение в момента е определен на 714 милиона барела. Американският петролен резерв е най-големият в света, собственост на правителството.