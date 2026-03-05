Новини
САЩ няма да продават петрол от стратегическия си резерв, за да се борят с растящите цени

5 Март, 2026 23:37 708 4

САЩ няма да продават петрол от стратегическия си резерв, за да се борят с растящите цени - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ не възнамеряват да продават петрол от стратегическия си резерв, за да намалят цената му на световните пазари във връзка с военната операция срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви тази позиция в интервю за аг. Reuters.

Тръмп е заявил, че не възнамерява да пуска петрол от стратегическия си резерв за продажба. Според източници на аг. Reuters, няколко служители на американската администрация обмислят тази опция, но американският лидер я е „изключил“.

Financial Times по-рано съобщи, че конфликтът в Иран може да доведе до повишаване на цените на петрола до 80-100 USD за барел.

Стратегическият петролен резерв на САЩ е създаден от Конгреса през 1975 г. след световната енергийна криза, за да служи като резервен вариант за по-нататъшни извънредни ситуации. Четири хранилища със солни пластове в Луизиана и Тексас в момента съхраняват приблизително 415 милиона барела петрол. Общият разрешен капацитет за съхранение в момента е определен на 714 милиона барела. Американският петролен резерв е най-големият в света, собственост на правителството.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    1 0 Отговор
    На дони синчето е купил петрол за 30 милиона $, 2 дена преди атаката над иран

    00:40 06.03.2026

  • 2 Гориил

    4 0 Отговор
    Русия няма да продаде и капка петрол на недружелюбни или враждебни държави. Най-малкият опит за оказване на санкционен натиск върху Москва ще доведе до изолация и блокада на Европа.

    00:41 06.03.2026

  • 3 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Уточнете, моля, кой краден петрол няма да продават евтино:
    Венецуелският, Иракският, Либийският или Сирийският???

    00:43 06.03.2026

  • 4 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Абе,резерв,резерв,ама ако някой му драсне клечката такъв огън ще пламне ,че нема гАсене.

    01:22 06.03.2026