САЩ с допълнителни ограничения върху износа на чипове за изкуствен интелект.

5 Март, 2026 23:26 377 2

За покупката на над 200 000 чипа купувачите ще трябва да инвестират в американската сигурност

САЩ с допълнителни ограничения върху износа на чипове за изкуствен интелект. - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на САЩ обмисля въвеждането на допълнителни ограничения върху износа на американски чипове за технологии за изкуствен интелект, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на документ, получен от агенцията.

Новият механизъм предлага разделяне на страните, внасящи такива продукти, на четири класа. Покупките на над 200 000 чипа ще изискват от купувачите да направят инвестиции в сигурност на САЩ или в центрове за данни в САЩ.


САЩ
  • 1 хаха

    0 1 Отговор
    Трябва и пислямистките ватенки да направят същото! Никакъв износ на руски чипове!

    ХАХАХА!

    Коментиран от #2

    00:00 06.03.2026

  • 2 Октакор

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Спри тревата или я намали поне, наркоманче смотано.

    00:06 06.03.2026