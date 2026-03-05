САЩ с допълнителни ограничения върху износа на чипове за изкуствен интелект.

Администрацията на САЩ обмисля въвеждането на допълнителни ограничения върху износа на американски чипове за технологии за изкуствен интелект, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на документ, получен от агенцията.
Новият механизъм предлага разделяне на страните, внасящи такива продукти, на четири класа. Покупките на над 200 000 чипа ще изискват от купувачите да направят инвестиции в сигурност на САЩ или в центрове за данни в САЩ.
