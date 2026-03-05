Важните новини във ФАКТИ на 05.03.2026 г.

Гюров след Съвета по сигурността: България не е застрашена от конфликта в Близкия изток

Pаниката по никакъв начин не трябва да бъде използвана за политическа пропаганда. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров след провеждането на Съвет по сигурността. Българските граждани трябва да знаят, че България не е застрашена и тя не е страна в конфликта, не участва в операциите, заяви още.

"Оставка" и "Мафията вън": Пловдивчани излязоха на протест срещу директора на областната дирекция на МВР

Протест в Пловдив. Десетки хора се събраха, за да поискат оставката на възстановения на поста директор на областната дирекция на МВР комисар Васил Костадинов, предават от bTV.

Рибарски: Домакинствата плащат по-високи сметки за ток заради завишена прогнозна пазарна цена, заложена от КЕВР

Българските домакинства плащат по-високи сметки за ток заради завишена прогнозна пазарна цена, заложена от Комисия за енергийно и водно регулиране. Това заяви в "Още от деня" депутатът от ПП-ДБ и зам.-председател на парламентарната енергийна комисия Радослав Рибарски. По думите му разминаването между прогноза и реална пазарна цена директно натоварва крайните сметки на потребителите.

Радостин Василев обвини Румен Радев в легитимиране влиянието на ГЕРБ чрез публични изяви с кметове на партията

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев определи като „невероятни легенди“ твърденията, че пътуването му до Дубай е било свързано със среща с Делян Пеевски. В разговор с Николай Колев по телевизия "Евроком" той уточни, че посещението му е било по личен повод и служебни ангажименти в качеството му на адвокат, но се е наложило да удължи престоя си заради отменени полети. Василев беше категоричен, че няма допирни точки с председателя на ДПС, като припомни старите си сблъсъци с него, включително и предупреждението, че скоро всичко приключва за модела на управление.

Политикът потвърди, че се е завърнал в България с евакуационен полет, организиран от държавата, след като е подал заявление по каналния ред в кризисния център на Министерството на външните работи. По думите му на борда са пътували над 300 души. Той коментира напрежението около организацията и призова институциите да не делят гражданите на „политици“ и „организирани туристи“, визирайки сигналите за изоставени групи на туроператори в емирствата.

В студиото Василев отправи остри критики към президента Румен Радев, когото обвини в легитимиране на влиянието на ГЕРБ чрез публични изяви с кметовете на партията в Стара Загора и Бургас. Според лидера на МЕЧ държавният глава губи доверие заради съветниците си Николай Копринков и Пламен Узунов. Тази позиция бележи промяна в реториката му, след като по-рано той виждаше Радев като потенциален партньор. Сега Василев е категоричен, че партията му няма да се влее в проекта на президента.

Относно вътрешнополитическата обстановка, Василев определи служебния кабинет като зависим от Бойко Борисов и Делян Пеевски. Той даде пример с намесата на лидера на ГЕРБ в работата на министъра на отбраната и кадровата политика във ВиК сектора. Според него битката между основните политически играчи често е привидна, а крайната цел е запазване на икономическото влияние.

В международен план лидерът на МЕЧ подкрепи позицията за неутралитет спрямо конфликта в Близкия изток и настоя за реципрочност в отношенията със САЩ. Той предложи ползването на военни бази у нас да бъде обвързано с отпадане на визите за български граждани и предоставяне на военно оборудване. Василев прогнозира и драстично поскъпване на тока през следващата година, като разкритикува КЕВР и енергийното министерство за липсата на ясни отговори пред парламента.

Елена Дариева: Румен Радев до последно ще се опита да остане „господар на мълчанието“

Темата за войната в Близкия изток и усещането за непосредствена заплаха няма как да не резонира в обществото ни. Все пак смятам, че темата за Иран няма бъде доминираща, но свързаните с нея рискове и последствия ще бъдат използвани в предизборната кампания от отделните политически формации. Това сподели в интервю за Nova News социологът Елена Дариева, цитирана от novini.bg.

Тя посочи, че някои политици, използвайки конфликта в Близкия изток, вече започнаха да сеят страхове сред хората за повишаване на цените на горивата и за мигрантски натиск по границата ни, макар и двете заплахи да бяха отречени от служебното правителство.

Костадин Костадинов: България може да бъде хвърлена във военна авантюра

„Изключително съм притеснен за националната сигурност, защото виждам в нашия кабинет желание да заблуждава не само гражданите, но включително и нас, които сме доста по-запознати от останалите със случващото се в страната и по света.“ - това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов по време на брифинг в Министерския съвет след заседание на Съвета по сигурността. По думите му той няма очаквания от проведеното заседание и остава силно обезпокоен от начина, по който българските институции подхождат към въпросите на националната сигурност.

Зам.-кметът на София Николай Неделков: Сметоизвозването в шест района ще се извършва на по-ниски цени

Сметоизвозването в шест районите „Искър“, „Кремиковци“, Панчарево (зона 2) и „Връбница“, „Нови Искър“, „Банкя“ (зона 5) ще се извършва на по-ниски цени, съобщи пред медиите зам.-кметът на Столична община в направление „Околна среда“ Николай Неделков, предават от БТА. Договорите първоначално са подписани на цени, обявени в поръчката, като веднага след това бяха сключени анекси за извършване на дейностите на по-ниски цени, обясни той.

Иван Шишков: Сегашните служебни кабинети, след промените в Конституцията, са по-скоро партийни, отколкото експертни

Президентът Радев ще каже кои хора ще бъдат в неговите листи. Заявил съм ясно, че бих подкрепил партията на Румен Радев. Аз съм бил част от неговите служебния кабинети и мога да заявя, че те бяха много професионални. Ние трябваше да свършим критични неща в критични срокове, защото другите политици не си бяха свършили работата. Сегашните служебни кабинети, след промените в Конституцията, са по-скоро партийни, отколкото експертни.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият служебен министър на регионалното развитие арх. Иван Шишков, цитиран от novini.bg.

Христанов за акцията на ИТН в земеделското министерство: Мръсна и кална война, чиято главна цел съм аз

Говорим за много мръсна и кална война, чиято главна цел съм аз. Това каза в интервю за “Лице в лице” служебният министър на земеделието Иван Христанов, цитиран от novini.bg. Коментарът му дойде след акцията на депутати от "Има такъв народ" в Министерство на земеделието. От партията на Слави Трифонов твърдят, че д-р Ангел Мавровски е бил заличен от регистъра като ветеринарен лекар, а асистентка на Христанов е била арестувана с наркотици през 2005 г.

В резюме, министърът определи това съответно като "реваншизъм" и "клевета".

Доц. Иво Инджов: Хората на този етап виждат Радев не като спасител, а като отрицание на сегашния политически модел

"Резултатите затвърждават тенденциите от предходни проучвания. Не всички даваха толкова убедителна преднина на формацията на Радев, но общото – че Радев води, без да е обявил програма, кои ще са знаковите лица, показва само едно: че той се ползва с много голям първоначален кредит на доверие."

Външно министерство: Очаква се днес да се приберат 180 български граждани от Дубай и 111 от Салала, Оман

Сформираният кризисен щаб на Министерството на външните работи организира най-мащабната и комплексна до момента операция по евакуация на български граждани от няколко държави в региона на Близкия изток. Операцията се осъществява чрез комбиниране на сухопътен и въздушен транспорт и налага прецизен подход, за да бъде оказано своевременно съдействие и осигуряване на безопасно завръщане в България на нашите сънародници. За да бъде постигната тази цел се използват всички възможни механизми, включително и Механизма на ЕС за гражданска защита. МВнР работи в постоянна координация с Министерството на туризма, Министерството на транспорта и съобщенията, както и с кабинета на министър-председателя за успешното изпълнение на операцията, съобщават от пресцентъра на Външно министерство.

14 партии и 10 коалиции влизат в предизборната битка

Изтече срокът за регистрацията на партии и коалиции, които искат да участват на предсрочните парламентарни избори на 19 април. По данни на Централната избирателна комисия, документи за участие са подали 15 партии и 12 коалиции. След като една партия е оттеглила заявлението си, а на две коалиции е отказана регистрация, окончателният брой на участниците е 14 партии и 10 коалиции (общо 24 формации).

До дни подписваме договор за доставка на 91 пътнически вагона от Дойче бан

До дни ще бъде подписан договорът между БДЖ и „Дойче бан“ за доставка на 91 пътнически вагона. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по време на среща с Н. Пр. Ирене Планк – посланик на Федерална република Германия в България.

Главен комисар Емил Пармаков поема ръководството на Главна дирекция "Национална полиция"

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев от вчера - 4 март, главен комисар Емил Пармаков е временно преназначен на длъжност директор на Главна дирекция "Национална полиция", съобщиха от пресцентъра на МВР.

Тошко Йорданов: От Иран ни пази само НАТО, нашата ПВО я дадохме на Украйна

Поговорихме си, изискахме информация. Знаете, че има специфична информация, която не мога да кажа, но служебният кабинет не е честен към българските граждани. Не беше честен и към парламента. Това каза пред журналисти председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов след заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

С новата песен Слави Трифонов си навлече гнева на Ралица Асенова - майката на Ники Златков

Майката на открития мъртъв в кемпер на Околчица Николай Златков - Ралица Асенова призовава лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов да свали от мрежата песен, свързана със случая на хижа "Петрохан" и край връх Околчица.

От 1 юли вдигат всички пенсии със 7,8 %

„От първи юли, с решение на Надзорния съвет на НОИ, всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат осъвременени със 7,8%“. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов пред журналисти в Пловдив.

Прокуратурата наруши закона и не разследва смъртта на двете кучета по делото "Петрохан"

Преди малко повече от месец подадохме сигнал до прокуратурата във връзка със смъртта на кучетата, открити в опожарената сграда в района на бившата хижа „Петрохан“.

Васил Симов: Няма опасност от шоково поскъпване на горивата

Няма опасност от недостиг на горива и от шоково поскъпване, поне аз не очаквам, заяви в интервю пред БНР Васил Симов от Софийската стокова борса.

Ангелина Бонева отказва да подаде оставка и се върна в кабинета си в МРРБ

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството се разиграва необичайна институционална ситуация, след като възникна въпросът кой всъщност изпълнява функциите на служебен министър - Ангелина Бонева или Николай Найденов.

Шинираха с картон от кутия за пица счупен крак на дете

Стряскащ случай в Центъра за спешна медицинска помощ – Разлог - 6-годишно дете, пострадало по време на ски училище, временно е шинирано с картон от кутия за пица.

Трайчо Трайков очаква АЕЦ "Козлодуй" да заработи на пълен капацитет до две седмици

Доставчиците от Русия не са крайно надеждни като реакция, каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по повод честите спирания на 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" заради дефект на мембрани.

Контрера за Терзиев и ПП-ДБ: София се разпада и няма кой да сложи ред

„Поредна порция рокади по върховете на столичната администрация. Нема 'ора!“ Така определи ситуацията с рокадите в Столична община общинският съветник от ВМРО – Българско национално движение Карлос Контрера. Повод за реакцията му е подадената оставка на бившия зам.-кмет по екология Надежда Бобчева.

Мъж е паднал от прозорец на сградата на Американския университет и е загинал на място

Тежък инцидент е станал тази сутрин в центъра на Благоевград. Мъж е паднал от прозорец на сградата на Американския университет и е загинал на място.

МФ очаква дефицит от €0,6 млрд.

На база на предварителни данни и оценки бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на февруари 2026 г. се очаква да бъде отрицателно в размер на 0,6 млрд. евро, или 0,5 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Това съобщиха от Министерството на финансите.