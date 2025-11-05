Новини
Клане в Судан: стотици хора са били застреляни в родилен дом
  Тема: Aleteia.org

5 Ноември, 2025 20:25 1 121 5

Прокурори от Международния наказателен съд обявиха, че събират доказателства за предполагаеми масови убийства и изнасилвания

Клане в Судан: стотици хора са били застреляни в родилен дом - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Aleteia.org Aleteia.org

Повече от 460 пациенти и техните придружители са били застреляни в родилен дом в град Ел Фашер, Судан, предаде Aleteia.org.

В края на октомври 2025 г. град Ел Фашер в западната част на страната се превърна в огнище на катастрофа - както хуманитарна, така и морална. Смята се, че през последните дни над 36 000 души са избягали пеша към близкия град Тавила , който вече е приютил над 650 000 вътрешно разселени лица.

Особено опустошително, според Световната здравна организация, е било клането в родилен дом. Според съобщенията, повече от 460 пациенти и техните придружители са били застреляни, когато градът е паднал. Шестима здравни работници са били отвлечени.

Международни агенции са събрали ужасяващи доклади за масови убийства, сексуално насилие, отвличания и целенасочени плячкосвания, след като паравоенните Сили за бърза подкрепа превзеха града след повече от 500 дни обсада.

Службата на ООН за правата на човека потвърди „ужасяващи разкази за екзекуции по бързата процедура, масови убийства, изнасилвания, нападения срещу хуманитарни работници, грабежи, отвличания и насилствено разселване“.

В страната има изключително тежка хуманитарна катастрофа, която комбинира войната, глада и болестите.

Прокурори от Международния наказателен съд обявиха, че събират доказателства за предполагаеми масови убийства и изнасилвания във Ел Фашер, извършени след превземането на града от паравоенните. Съдбата на почти 200 000 души, за които се предполага, че още са блокирани в града, остава неизвестна.


Судан
