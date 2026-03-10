Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Великобритания подготвя втори кораб за разполагане в Източното Средиземноморие

Великобритания подготвя втори кораб за разполагане в Източното Средиземноморие

10 Март, 2026 16:35 549 6

RFA Lyme Bay ще подсили морските операции след HMS Dragon, обявиха от британското МО

Великобритания подготвя втори кораб за разполагане в Източното Средиземноморие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания планира разполагането на втори военен кораб в Средиземно море, съобщават от Министерство на отбраната на Великобритания, предава Sky News, цитирана от Фокус.

След като вече беше обявено разполагането на разрушителя HMS Dragon от тип 45, сега министерството информира, че RFA Lyme Bay се подготвя за „морски задачи в Източното Средиземноморие“.

Говорител на ведомството уточни: „Като част от предпазливо планиране, решихме да повишим готовността на RFA Lyme Bay като превантивна мярка, в случай че се наложи да подпомага морските операции в Източното Средиземноморие.“

Lyme Bay е десантен кораб, способен да функционира като авиационна платформа и разполага с медицински съоръжения. Той често се използва за хуманитарни мисии и оказване на помощ при бедствия.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЩО БЕ

    11 0 Отговор
    Какво стана с първия?

    Коментиран от #5

    16:36 10.03.2026

  • 2 да питам

    5 5 Отговор
    защо Русия не разполага самолетоносачи за да помогне на приятеля си Иран ?

    16:38 10.03.2026

  • 3 САЩ БИЛИ ИЗТЕГЛИЛИ САМОЛЕТОНОСАЧА

    4 2 Отговор
    Единия. По далече от Иран. Казват, че се прегрупирали. Аз чух друго. Прочетох, че си имат големи проблеми с каналиацията. От всичките тоалетни изправни били само 1 четвърт. А когато станало страшно от иранските дронове и тия вече не се справяли и преливали. Не от ракетите. Тях ги свалят, Битови проблеми. Да не би нещо такова да се случва и с "Принца на Уелс", че се отказаха ингилизите да го пращат към Кипър

    16:41 10.03.2026

  • 4 Фалшиви кадри

    0 2 Отговор
    заляха социалните мрежи след атаките на Иран. Стари видеа, манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ.

    😂

    16:50 10.03.2026

  • 5 Поправка

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЩО БЕ":

    Още го доотремонтират и немже Фторио да влезе за ремонт.

    16:59 10.03.2026

  • 6 Тити

    1 1 Отговор
    Явно Англетатаса отишли да се попекат

    17:17 10.03.2026

