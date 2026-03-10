Великобритания подготвя втори кораб за разполагане в Източното Средиземноморие

Великобритания планира разполагането на втори военен кораб в Средиземно море, съобщават от Министерство на отбраната на Великобритания, предава Sky News, цитирана от Фокус.

След като вече беше обявено разполагането на разрушителя HMS Dragon от тип 45, сега министерството информира, че RFA Lyme Bay се подготвя за „морски задачи в Източното Средиземноморие“.

Говорител на ведомството уточни: „Като част от предпазливо планиране, решихме да повишим готовността на RFA Lyme Bay като превантивна мярка, в случай че се наложи да подпомага морските операции в Източното Средиземноморие.“

Lyme Bay е десантен кораб, способен да функционира като авиационна платформа и разполага с медицински съоръжения. Той често се използва за хуманитарни мисии и оказване на помощ при бедствия.