Близо 2 млн. руски и украински жертви: войната в 22 цифри
  Тема: Украйна

Близо 2 млн. руски и украински жертви: войната в 22 цифри

8 Март, 2026 10:00 1 120 19

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • крим-
  • донецка област-
  • ракети-
  • дронове

Русия настоява Украйна да отстъпи останалите 20% от източния Донецки регион, които Москва не успя да превземе - нещо, което Киев отказва да направи

Близо 2 млн. руски и украински жертви: войната в 22 цифри - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Independent The Independent
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пълномащабнaта война между Русия и Украйна бушува вече четири години. Въпреки многократните опити за мирни преговори, с посредничеството на САЩ, края на конфликта не изглежда близо, пише британското издание Independent.

Докато войната отбелязва мрачната си годишнина във вторник, 24 февруари, кървавият конфликт на изтощение продължава. Войната отне живота на повече от 15 000 украински цивилни. През последната година Москва увеличи използването на дронове с 200%, като редовно извършва стотици удари с тях.

Силите на Владимир Путин също така все по-често атакуват енергийната инфраструктура на Украйна, оставяйки милиони хора без електричество или отопление, на фона на най-студената зима от години, с температури до -26°C.

На политическата сцена украинският президент Володимир Зеленски е принуден да води битка на два фронта - опитвайки се да задържи на своят страна нестабилния американски президент, като същевременно се противопоставя на безкомпромисните териториални искания на Москва по време на безплодните мирни преговори. Финансирането на войната също се превърна във нарастващ проблем за Зеленски, след като САЩ намалиха помощта си с 99% след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

Броят на жертвите сред цивилното население в Украйна се увеличава

През изминалата година руските сили все по-често атакуваха цивилно население, като убитите и ранените са повече от която и да е друга година освен 2022 г. Цивилните жертви през 2025 г. са 14 656, което е с 31% повече спрямо предходната година.

Според Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека (СВКПЧ) от началото на войната са убити 15 172 украински цивилни, включително 739 деца. Руските военни жертви миналия месец достигнаха рекорда от 1,2 милиона души, брой на жертвите, който никоя голяма сила не е понасяла от Втората световна война насам, според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).

Путин засилва атаките с дронове и ракети

Москва драстично увеличи производството на дронове през 2025 г., което ѝ позволи да изстрелва стотици всяка нощ към цели в Украйна с плашещ ефект.

"Бързото разрастване на войната с дронове и все по-автономните системи улесни извършването на атаки с опустошителни последици за цивилното население", заяви пред The ​​Independent Уляна Полтавец, координатор на програмата за Украйна на правозащитната група "Лекари за човешки права". Повече от половината от 58 495 въздушни и дронови удара, извършени от руските и украинските сили от 2022 г. насам, са извършени през последната година, показват данни от мониторинговата група Armed Conflict Location & Event Data.

Щети по инфраструктурата на Украйна от 2022 г. насам

Атаките срещу гражданската инфраструктура на Украйна също достигнаха нови висоти през 2025 г. Имаше 662 атаки срещу здравни заведения, според PHR, което е с 48% повече спрямо 2024 г. Елизабет Хаслунд, говорител на Агенцията на ООН за бежанците, заяви, че подобни атаки ще направят всеки опит за възстановяване в Украйна значително по-труден. "Възстановяването няма да се случи за една нощ. Дори с прекратяване на огъня и спиране на атаките и военните действия, хуманитарните нужди ще продължат известно време", посочи тя.

Сред най-опустошителните атаки върху инфраструктурата на Русия бяха тези, насочени към енергийните съоръжения на Украйна. Русия е предприела атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна 1077 пъти между февруари 2024 г. и февруари 2025 г., което е с 224% повече спрямо предходната година. Последните осем месеца съставляват осемте най-големи по отношение на руските енергийни атаки, тъй като украинците страдаха през лютата зима.

Руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна

Емил Кастехелми, военен анализатор в Black Bird Group, отбеляза, че Москва има няколко възможни цели. "Да се ​​опита да понижи бойния дух на украинските цивилни, да се опита да попречи на функционалността на украинското общество като цяло или да отслаби максимално военните производствени възможности", поясни той. "Русия принуждава Украйна да взема трудни решения относно приоритизирането. Трябва ли да защитават енергийната инфраструктура, летищата, военните бази, индустриалните зони или какво?"

Скъпоструващи битки на фронтовата линия

Руските успехи на източния фронт на Украйна остават незначителни. От 2022 г. насам силите на Путин са разширили контролираната от тях територия в Украйна само с около четири процента, с което контролът им достига около 20 процента от страната.

Но това е довело до тежки загуби в пехотата. Общият брой на руски и украински жертви могат да достигнат 2 милиона до тази пролет - по-голямата част от които са руснаци.

Нахлуването на Русия в Украйна

Според Володимир Зеленски от началото на пълномащабната инвазия са убити 55 000 украински войници, в сравнение с 46 000 миналата година. Смята се, че руските жертви са много по-големи: Би Би Си е идентифицирала имената на 186 102 загинали руски войници, но военни експерти смятат, че това може да представлява само 45 до 65 процента от общия брой.

Руското настъпление в Донбас

Русия настоява Украйна да отстъпи останалите 20% от източния Донецки регион, които Москва не успя да превземе - нещо, което Киев отказва да направи.

На опустошената източна фронтова линия най-ожесточените боеве се водят около Покровск, стратегическият град в Донецк, който някога е бил транспортен възел, свързващ украинската фронтова линия. Въпреки че руските сили превзеха голяма част от града през ноември, боевете в районите около него продължават.

Институтът за изследване на войната, който следи движенията на фронтовата линия, повтори това, като описа руския напредък като продължаващ с "пешеходно темпо" в Източна Украйна и заключи, че той "не предвещава срив на украинските линии". Украинските войски извършиха успешни контраатаки в Днепропетровск и Запорожие през февруари, но контраофанзивите останаха локални и украинските завоевания не промениха съществено ситуацията. Украйна продължава да контролира Черно море.

Нов световен ред под управлението на Тръмп

Докато войната на изтощение бушува на фронтовата линия, политическият пейзаж се промени драстично през 2025 г. САЩ, някога най-щедрият съюзник на Украйна, оставиха Киев в затруднено положение, когато оттеглиха почти цялата си финансова, хуманитарна и военна подкрепа, докато администрацията на Тръмп се опитваше да окаже натиск върху двете страни да се споразумеят за мирно споразумение. След като администрацията на Байдън отпусна рекордните 46,39 милиарда евро през 2024 г., подкрепата спадна с 99% до 480 милиона евро през 2025 г.

Подкрепа от САЩ и Европа за Украйна

Европа беше принудена драстично да увеличи подкрепата си за Украйна, като я увеличи от 43,54 милиарда евро през 2024 г. до 72,8 милиарда евро през 2025 г. Това е ръст с 67%.

През декември страните от Европейския съюз договориха още един заем за подкрепа от 90 милиарда евро, жизненоважна парична инжекция, осигуряваща спасителен пояс за разклатената икономика на Украйна по време на войната. Но тъй като мирните преговори изглежда не водят до значителен напредък към мирно споразумение, остава да се види колко дълго ще продължи финансовата подкрепа на Европа.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо ви...

    11 1 Отговор
    Ми те само украинските са 2 милиона жертви....

    Коментиран от #16

    10:04 08.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Стотици хиляди българи загинаха в тази гражданска война .В Украйна има милион и половина българи а в Русия 7 млн.

    10:07 08.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 1 Отговор
    ГАДНО БРИТАНЦИТЕ СЕ КЕФЯТ
    ЧЕ ЗАРАДИ ТЕХНИЯ КЕФ СА УМРЕЛИ 2 МИЛИОНА СЛАВЯНИ
    .. ..
    НО ЕДВА ЛИ РАЗБИРАТ ЧЕ ЗА 15 ДО 30 МИНУТИ МОГАТ.ДА УМРАТ 50 МИЛИОНА ГАДНО БРИТАНЦИ:)

    Коментиран от #4

    10:08 08.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Загинаха стотици хиляди българи от двете страни.

    Коментиран от #12

    10:12 08.03.2026

  • 5 Чърчил

    14 1 Отговор
    Горе упоменатата статия я кара на принципа на Гьобелс-една лъжа повторена....става истина .

    10:13 08.03.2026

  • 6 Историк

    13 1 Отговор
    Оня деб писахте, че бандеровци гужят по 1300 фалисти на ден.

    Това прави от 2022 до сега - 1 872 000 възнесени към небето, доброволно или насилствено мобилизирани от фашистите и техните реваншистки господари от Европа, бедни души украински.

    10:15 08.03.2026

  • 7 Хохо Бохо

    9 2 Отговор
    Тези на снимката са нацисти. Те запалиха войната

    10:15 08.03.2026

  • 8 Тити на Кака

    8 0 Отговор
    ...Близо 2 млн. руски и украински жертви...

    1000:26

    Коментиран от #9

    10:23 08.03.2026

  • 9 Мдааа

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тити на Кака":

    И лъжепропагандата продължава да твърди, че повечето жертви били от руска страна при съотношение 100 към 3 укpoживотни срещу руснаци.

    Коментиран от #13

    10:26 08.03.2026

  • 10 Обратен ефект

    7 1 Отговор
    Вижте, разбираемо е да се дезинформира и да се пропагандират лъжи по време на световна война, но все пак трябва известна мярка, защото се получава обратният ефект. Няма как страната, която разполага с пъти по-малко артилерия, авиация, ракети, дронове и т.н. да има по-малко жертви. Недостигът на огнева мощ задължително се компенсира с човешки ресурси, така че да ви поправя - сметките за 2 млн. са горе-долу верни, само че са 1.5 млн. от ВСУ + западни наемници и половин милион от руските въоръжени сили

    Коментиран от #11

    10:29 08.03.2026

  • 11 Да допълня

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Обратен ефект":

    Мобилизацията, вкл. принудителната такава, ясно показва кой е изразходил в пъти повече човешки ресурси

    10:30 08.03.2026

  • 12 Гражданска война срещу цървулите

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    В Испания, по време на войната между роялистите и комунистите, също има много загинали българи. На никого от тъпитешопи не му пука за това.

    10:31 08.03.2026

  • 13 Тити на Кака

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мдааа":

    Първата жертва на всяка война е истината.

    10:32 08.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Повод за радост

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо ви...":

    Наследниците на фашистка Европа се радват за всички жертви, защото тези хора, от едната и другата страна, руснаци, ги освободиха.

    10:57 08.03.2026

  • 17 Григор

    5 0 Отговор
    Англосаксонска боза, която няма нищо общо с действителността! Говори се само за руснаците-зверове, които избиват мирно население и които са дали много повече жертви. А за загиналите мирни жители в Донбас преди да започне войната, кога ще напишем? А за "Алеята на ангелите" в Донецк, където са погребани над 200 дечица убити от украинските обстрели в периода 2015-2022 година, кога ще напишем? Защо най-безочливо лъжем, че Русия атакува граждански обекти и инфраструктура? Забравихме ли, че една от десетте Божи заповеди е "Не лъжи"! Изобщо цялото писание е в стил "Мозъци промиваме всякакви"!

    11:06 08.03.2026

  • 18 ВВП

    0 0 Отговор
    Това е радост за англичаните ..Да се трепят руснаци и украинци.

    11:20 08.03.2026

  • 19 Жълтопаветник

    2 2 Отговор
    Путинския разчиташе на ледената зима, за да превземе Украйна! Кво ще прайм сейчас, като пyкна пролетта, а инатливите Украинци се препичат на слънце по бистрата? Путинчо потрати най силния си коз, и остана със слаби карти без картинки! Ами да обявява победа, и да се изтегля от Украйна, вкл. Крим! Подходящ момент, по време на празника на хората със путин у гащeтата!

    11:21 08.03.2026