Украйна е на кръстопът - неизгоден мир или дълга война

През последните дни в публичното пространство се появи информация, че президентът на Украйна е заявил пред най-близките си съратници провал на преговорите и подготовка за продължаване на войната в следващите три години. Офисът на президента категорично отрече тези твърдения и ги определи като фалшиви. Въпреки това самата дискусия повдига по-широк въпрос - дали Украйна едновременно търси мир и се готви за продължителен конфликт, ако преговорите се окажат безрезултатни.

Офисът на президента на Украйна вече отхвърли появилата се в интернет информация, според която по време на среща с най-близките си съратници Володимир Зеленски е заявил, че преговорите са се провалили и че Киев подготвя планове за продължаване на войната през следващите три години.

"Не е имало нито такъв разговор със съветници и негативна оценка на преговорите, нито такава задача за "война още три години" - това е просто глупав фейк", заяви пред журналисти съветникът на президента Дмитрий Литвин.

Въпреки това самата информация, разпространена от журналиста на "Уолстрийт Джърнъл" Боян Панчевски в подкаста Ronzheimer, заслужава по-внимателен анализ.

Нека оставим настрана оценките за резултатността на преговорите, които уж били изразени от Зеленски. Дали преговорите вървят добре или зле е относителна оценка, зависеща от конкретния момент. В деня на записването на подкаста с участието на Панчевски на някого действително може да му се е струвало, че преговорите са стигнали до задънена улица. Но на втория ден от срещата в Женева, след приключването на официалната част, ръководителят на руската делегация пристига без дипломати и военни на среща с украинската страна и разговаря с тях в продължение на час и половина - това прилича ли на провал? Освен това страните се договориха да проведат нова среща в най-близко време, а не "някога", което би било логично, ако разговорите бяха напълно безплодни. С други думи - предстои да видим.

Що се отнася до твърдението, че Украйна се подготвя за продължаване на войната още няколко години (независимо дали става дума точно за три), то не би трябвало да изненадва никого, независимо от това кой го изрича.

През последните месеци основният наратив на украинската власт и лично на Володимир Зеленски се свежда до това, че държавната политика се развива по два паралелни пътя. Първият е укрепване на преговорния екип на Киев с цел постигане на мир в рамките на преговорите, инициирани от Доналд Тръмп. Вторият е подготовка за продължаване на бойните действия, ако по някаква причина преговорният процес се провали.

Първият път е ясен. Двата кръга преговори в Абу Даби и третият в Женева може и да не са донесли видими и незабавни резултати "на терен", но, както се казва, "поне опитахме".

Вторият път се изразява в неотдавнашните кадрови промени на върха на украинската власт. Назначаването на Кирило Буданов за ръководител на Офиса на президента и на Михайло Федоров за министър на отбраната - самият Володимир Зеленски заяви, че тези решения целят именно реформиране на системата за управление на войната с оглед на това, че бойните действия могат да продължат още няколко години.

Настоящата реторика на Киев е насочена към това да покаже на света - и най-вече на САЩ и Русия - че Украйна не поставя всички свои залози единствено върху преговорите. Че страната не губи на бойното поле (нещо, което бе подчертано и по време на наскоро приключилата Мюнхенска конференция по сигурността). Че Украйна не е готова да приеме всяка сделка на всяка цена. Че както мирът, така и продължаването на войната са варианти, за които Киев е подготвен - макар без съмнение мирът, но достоен мир, да е значително по-добрата опция.

В този контекст е и последното интервю на командващия Националната гвардия на Украйна генерал Олександър Пивненко пред Би Би Си. "Можем да воюваме още няколко години, сто процента", заявява той.

Затова, връщайки се към първоначалното твърдение на Боян Панчевски, опровергано от Офиса на президента - сензация не би било това, че Володимир Зеленски призовава за подготовка на план за война през следващите три години. Истинската сензация би била, ако такъв план вече не съществува в украинската власт.