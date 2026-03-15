Синът на Бритни Спиърс подкара Мерцедеса ѝ след ареста

15 Март, 2026 10:25 636 2

19-годишният Джейдън Федърлайн е шофирал същия автомобил, който майка му е управлявала в деня на инцидента

Синът на Бритни Спиърс подкара Мерцедеса ѝ след ареста - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Най-малкият син на поп звездата Бритни Спиърс е бил забелязан да управлява нейния луксозен автомобил само дни след като певицата беше задържана от полицията по подозрение за шофиране в нетрезво състояние, съобщават британски и американски медии.

Според информация на Daily Mail 19-годишният Джейдън Федърлайн е шофирал същия автомобил, който майка му е управлявала в деня на инцидента. Става дума за черен Mercedes‑Benz G‑Class – популярен като G-Wagon – един от най-разпознаваемите луксозни SUV модели на пазара. Автомобилът, чиято цена в зависимост от конфигурацията надхвърля 150 000 долара, е известен с мощния си V8 двигател, високата проходимост и характерния си квадратен дизайн.

Папарашки снимки показват Джейдън зад волана на автомобила в района на Лос Анджелис. Медии отбелязват, че това не е първият случай, в който синът на певицата използва колата ѝ след инцидент с органите на реда.

Новината за задържането на Бритни Спиърс се появи на 5 март, когато медии съобщиха, че певицата е била отведена в местно полицейско управление след пътна проверка. Подробности за тестовете за алкохол не бяха официално оповестени, но срещу нея е образувано дело, насрочено за 4 май.

Мениджърът на изпълнителката коментира пред медии, че последните събития са повод за сериозна тревога в екипа ѝ. По думите му певицата „от известно време върви в погрешна посока“, но случилото се може да се превърне в стимул за промяна. „Надяваме се това да бъде моментът, който ще я подтикне към по-здравословен и по-трезвен начин на живот“, посочва той.

Бритни Спиърс е една от най-разпознаваемите поп звезди на последните десетилетия. След края на дългогодишното настойничество през 2021 г. певицата възстанови контрола върху личните си и финансовите си решения, но животът ѝ продължава да бъде под постоянния интерес на медиите.

Синовете ѝ – Шон Престън Федърлайн и Джейдън Федърлайн – са от брака ѝ с бившия танцьор Кевин Федърлайн. През последните години Бритни сподели, че все по-често се вижда със синовете си и прекарва повече време с тях след дълго отчуждение.

Предстоящото съдебно заседание през май се очаква да даде повече яснота около обстоятелствата на инцидента и евентуалните правни последици за певицата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Искам

    2 0 Отговор
    Да карам на Бритни малкото мерцедесче, което се пали с въртене на манивелата!

    10:30 15.03.2026

  • 2 Сила

    1 0 Отговор
    Нали беше БМВ ....?!? Последно кво ...

    10:45 15.03.2026