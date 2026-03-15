Борис Бонев: Нямам личен разрив с Терзиев, но е проблем, когато не изпълнява решения на СОС

15 Март, 2026 11:00, обновена 15 Март, 2026 10:07 539 8

"Спаси София" няма да участва на предсрочния вот, заяви председателят на партията

"Спаси София" няма да участва в предсрочните парламентарни избори. Фокусът за нас е ситуацията в София. Местните политики - това е нашият фокус, там имаме дългогодишния опит и предпочитаме да се фокусирахме върху тях, отколкото да скачаме на парламентарните избори.

Това заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев пред БНТ.

Бонев атакува и лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и запита има ли някакъв бизнес, до който се е докоснал и не го е фалирал.

"Делян Пеевски е феномен в българската политика и за това, че може да компрометира с личността си. Пеевски е активен тогава, когато атакува кмета на София Васил Терзиев", добави Бонев.

"Спаси София" предложи 700 декара с отпаднала необходимост да бъдат дадени на Столична община като механизъм за компенсиране на частните собственици в междублоковите пространства.

Бонев заяви, че няма личен разрив с Васил Терзиев, но кметът не направил ревизия на ГЕРБ. "Предпочетохме да излезем в опозиция, което определено ни развърза ръцете, защото имаме повече внесени доклади. Това, което ме боли е, че София е в застой", добави той.

"Спаси София" на практика работи с Васил Терзиев, но проблемите идват тогава, когато решението на Общинския съвет не се изпълняват от кмета Терзиев.

За него е безспорен фактът, че изнудването на общината от страна на служителите на градския транспорт, е политически мотивирана. Сега с петте процента увеличение Борис Бонев не вярва да се стигне до стачка на градския транспорт. Бонев се надява един ден да чуе протест на служителите на градския транспорт за повече бус ленти и за нови автобуси.


