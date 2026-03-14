Спешно обаждане в ефир от Белия дом! Американският министър на финансите прекъсна интервю заради разговор с Доналд Тръмп

Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент временно прекъсна телевизионно интервю със Sky News, след като беше извикан на спешна среща с президента Доналд Тръмп в ситуационната зала на Белия дом, пише The Hill.

След разговора той се върна видимо стресиран, като отговаряше с накъсана реч.

По време на разговора с журналиста Уилфред Фрост около 10:22 ч. местно време глас зад кадър съобщава на Бесент, че президентът го вика незабавно. Финансовият министър напуска интервюто и се връща около час и половина по-късно, за да го довърши.

След завръщането си Бесент заяви, че Тръмп е "в отлично настроение" и че военната операция на САЩ в Иран върви "значително по-бързо от планираното".

Министърът коментира и ситуацията в Ормузкия проток, който е затворен от Иран на фона на конфликта със САЩ и Израел. По думите му Вашингтон обсъжда възможността американският флот или международна коалиция да ескортира петролни танкери през стратегическия морски коридор.

В последните дни в района са регистрирани атаки срещу търговски кораби. Един от тях - тайландският товарен кораб Mayuree Naree - се е запалил след удар от неизвестен снаряд, като трима членове на екипажа са в неизвестност.

Затварянето на протока доведе до рязко покачване на цените на горивата. Средната цена на бензина в САЩ достигна 3,63 долара за галон, при 2,94 долара преди месец. От Корпуса на гвардейците на ислямската революция предупредиха, че цената на петрола може да достигне 200 долара за барел, ако конфликтът продължи.