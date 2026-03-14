Спешно обаждане в ефир от Белия дом! Американският министър на финансите прекъсна интервю заради разговор с Доналд Тръмп

Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент временно прекъсна телевизионно интервю със Sky News, след като беше извикан на спешна среща с президента Доналд Тръмп в ситуационната зала на Белия дом, пише The Hill.
След разговора той се върна видимо стресиран, като отговаряше с накъсана реч.
По време на разговора с журналиста Уилфред Фрост около 10:22 ч. местно време глас зад кадър съобщава на Бесент, че президентът го вика незабавно. Финансовият министър напуска интервюто и се връща около час и половина по-късно, за да го довърши.
След завръщането си Бесент заяви, че Тръмп е "в отлично настроение" и че военната операция на САЩ в Иран върви "значително по-бързо от планираното".
Министърът коментира и ситуацията в Ормузкия проток, който е затворен от Иран на фона на конфликта със САЩ и Израел. По думите му Вашингтон обсъжда възможността американският флот или международна коалиция да ескортира петролни танкери през стратегическия морски коридор.
В последните дни в района са регистрирани атаки срещу търговски кораби. Един от тях - тайландският товарен кораб Mayuree Naree - се е запалил след удар от неизвестен снаряд, като трима членове на екипажа са в неизвестност.
Затварянето на протока доведе до рязко покачване на цените на горивата. Средната цена на бензина в САЩ достигна 3,63 долара за галон, при 2,94 долара преди месец. От Корпуса на гвардейците на ислямската революция предупредиха, че цената на петрола може да достигне 200 долара за барел, ако конфликтът продължи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13:33 14.03.2026
13:37 14.03.2026
13:38 14.03.2026
Нормално, терористичните режими са слаби срещу силните и силни срещу невъоръжените.
До коментар #7 от "Този Тръмп ще Окупира":10 най много
12 Ъъъъ
За това водените от тях Специални Военни Операции се провеждат по-бързо от планираното и с изпреварване спрямо графика! И точно за това хората им се възхищават, а нацистите ги е страх до смърт!
13:31 14.03.2026
До коментар #5 от "Министърът":И децата на кой от двамата викат мамо?
18 Гардиън
Иран е отхвърлил две послания от специалния пратеник на Чичо , Стив Уиткоф, който е търсел примирие
13:33 14.03.2026
19 Българин
До коментар #6 от "Даниел Дейвис":САЩ имат десетки хиляди ядрени заряди и грехота те да стоят без работа. Още повече, че само сто или двеста могат да им решат всички проблеми с Иран само за миг!
Коментиран от #21, #44
13:34 14.03.2026
21 ти си болен мозък
До коментар #19 от "Българин":Или изобщо го нямаш
13:34 14.03.2026
22 Атина Палада
До коментар #12 от "Ъъъъ":За Биби нищо не се пише ,обаче за шефа на Мосад се писа,че бил тежко ранен,в кома и без изгледи за живот!
Коментиран от #26, #32
13:36 14.03.2026
24 Турчин
До коментар #15 от "Българин":Българите не са имАли друга работа освен да чакат 500 години някой друг да сим свърши работа.За къде да бързат?
Коментиран от #34
13:37 14.03.2026
26 Ъъъъъ
До коментар #22 от "Атина Палада":Току що Аятолаха туитна, че смъртта на Нетаняху била потвърдена... 🤔
13:38 14.03.2026
28 Стига бе пак не позна
До коментар #15 от "Българин":4 г минаха от Спец.военна о бо с ра ция.1,2 милиона ватенки ги няма.
13:42 14.03.2026
32 Стоян
До коментар #22 от "Атина Палада":И ушатия май е дал фира . На клиповете на които го показаха онзи ден , пръстите на ръцете са по шест . Явно е правено с изкуствен интелект .
13:44 14.03.2026
33 това някакъв фейлетон ли е
До коментар #31 от "ОТКРОВЕНИЕТО":Яко са ти увредили мозъка
13:46 14.03.2026
34 Другарю Турчин
До коментар #24 от "Турчин":България за 500 години е вдигала множество въстания и е проляла много кръв.Даже при 11 Руско турска война участваха 8 хил.опълченци и хиляди помагачи в обози и разузнаване.Съединението ни не е даром а наше завоевание.И след това колко пъти бихме Турците по каските.Анадъмо др.Турчин
13:46 14.03.2026
38 Евгени от Алфапласт
До коментар #17 от "Атина Палада":Е, на тоя с роклята и сутиена, много ясно.
13:47 14.03.2026
41 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Не знам, но знам че лудия Дончо и лудото Бени са опасни за света и дано да бъдат спряни навреме ..... Дано персите да успеят да счупят рогата на кравата.....
13:50 14.03.2026
42 Ами
Слуховете са си слухове ... Но е факт, че от началото на седмицата
инвеститорите в този фонд могат да теглят до 5% от вложенията си.
13:51 14.03.2026
44 Мишел
До коментар #19 от "Българин":САЩ имат 8000 ядрени оръжия, от които 2150 активни.
13:53 14.03.2026