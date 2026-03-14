Спешно обаждане в ефир от Белия дом! Американският министър на финансите прекъсна интервю заради разговор с Доналд Тръмп

Спешно обаждане в ефир от Белия дом! Американският министър на финансите прекъсна интервю заради разговор с Доналд Тръмп

14 Март, 2026 13:21 1 610 44

  • скот бесент-
  • сащ-
  • иран-
  • петрол-
  • доналд тръмп-
  • опек

След завръщането си Скот Бесент заяви, че Тръмп е в отлично настроение и че военната операция на САЩ в Иран върви значително по-бързо от планираното

Спешно обаждане в ефир от Белия дом! Американският министър на финансите прекъсна интервю заради разговор с Доналд Тръмп
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент временно прекъсна телевизионно интервю със Sky News, след като беше извикан на спешна среща с президента Доналд Тръмп в ситуационната зала на Белия дом, пише The Hill.

След разговора той се върна видимо стресиран, като отговаряше с накъсана реч.

По време на разговора с журналиста Уилфред Фрост около 10:22 ч. местно време глас зад кадър съобщава на Бесент, че президентът го вика незабавно. Финансовият министър напуска интервюто и се връща около час и половина по-късно, за да го довърши.

След завръщането си Бесент заяви, че Тръмп е "в отлично настроение" и че военната операция на САЩ в Иран върви "значително по-бързо от планираното".

Министърът коментира и ситуацията в Ормузкия проток, който е затворен от Иран на фона на конфликта със САЩ и Израел. По думите му Вашингтон обсъжда възможността американският флот или международна коалиция да ескортира петролни танкери през стратегическия морски коридор.

В последните дни в района са регистрирани атаки срещу търговски кораби. Един от тях - тайландският товарен кораб Mayuree Naree - се е запалил след удар от неизвестен снаряд, като трима членове на екипажа са в неизвестност.

Затварянето на протока доведе до рязко покачване на цените на горивата. Средната цена на бензина в САЩ достигна 3,63 долара за галон, при 2,94 долара преди месец. От Корпуса на гвардейците на ислямската революция предупредиха, че цената на петрола може да достигне 200 долара за барел, ако конфликтът продължи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    22 2 Отговор
    Хахаха...... ще прилагат номера на американката скоро - Почват да бегат, бате!!!

    Коментиран от #41

    13:23 14.03.2026

  • 2 Пак ли той

    17 1 Отговор
    Пеевски се е обадил.

    13:24 14.03.2026

  • 3 Тя маймуната

    17 1 Отговор
    винаги е в добро настроение

    13:25 14.03.2026

  • 4 Тръмп

    23 2 Отговор
    Машината за печатане на долари прегря и гръмна.Помощ!

    13:26 14.03.2026

  • 5 Министърът

    15 1 Отговор
    има две много хубави деца с мъжа си , износени от сурогатна майка .

    Коментиран от #17

    13:27 14.03.2026

  • 6 Даниел Дейвис

    18 1 Отговор
    „Заседнали сме. В лошо положение сме. Няма очевиден изход. В истинска беда сме, защото дори Тръмп и Израел да продължат да хвърлят бомби и„Президентът Тръмп ще се изкуши да каже: „Може би е време за малко ядрено оръжие?“ Тръмп няма търпение. Той обича нещата бързи и лесни и когато това не се случи, веднага отправя заплахи. Веднага каза на Иран: „Вие не избирате своя върховен лидер; аз ще избера един.“ А те просто се прозяха. Той им нанесе безпрецедентен удар, но те отново се прозяха. И сега Тръмп е разочарован; не е свикнал да му се казва „не“. Не е свикнал хората да му се противопоставят“ ракети, това няма да помогне за отварянето на пролива“.

    Коментиран от #19

    13:28 14.03.2026

  • 7 Този Тръмп ще Окупира

    9 1 Отговор
    Още 100 страни докато е на власт

    Коментиран от #9

    13:28 14.03.2026

  • 8 Честно казано

    2 21 Отговор
    Очаквах Иран да се съпротивлява по-успешно, а те се сгънаха като плъхове и тероризират хотели и цивилни. Американците ги смляха.

    Нормално, терористичните режими са слаби срещу силните и силни срещу невъоръжените.

    Коментиран от #14

    13:29 14.03.2026

  • 9 Не само

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Този Тръмп ще Окупира":

    10 най много

    13:30 14.03.2026

  • 10 Атина Палада

    14 1 Отговор
    Тръмп за втори път търси спешно Путин по телефона . Путин не отказва разговора..След разговора с Путин,Тръмп търси Бесент..

    13:30 14.03.2026

  • 11 Сталин

    12 1 Отговор
    Парите свършиха ,40 трилиона дълг и 1,2 трилиона лихви по дълга на година ,ама няма да се плашите краварите ,нашите негодници ще теглят още 100 милиарда заеми и ще помогнем на нашите приятели и партньори, кошерните терористи

    13:30 14.03.2026

  • 12 Ъъъъ

    11 1 Отговор
    Спекулира се, че привикването е свързано с Нетаняху, който все още е в "неизвестност" .... Както и шефа на Мосад - Давид/Дейвид Барнеа. Двамата са имали среща, когато иранската ракета удари къщата.... От тогава и двамата са в "неизвестност".

    Коментиран от #22

    13:30 14.03.2026

  • 13 Пусин е капитулирал

    1 10 Отговор
    Звъннаха да му кажат

    13:31 14.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    5 5 Отговор
    Тръмп и Путин са Президенти Победители!
    За това водените от тях Специални Военни Операции се провеждат по-бързо от планираното и с изпреварване спрямо графика! И точно за това хората им се възхищават, а нацистите ги е страх до смърт!

    Коментиран от #24, #25, #27, #28

    13:31 14.03.2026

  • 16 Дебил

    2 14 Отговор
    🤡Иран имаше планове да завладее целия Близък изток и да унищожи напълно Израел. Подобно на самия Иран, тези планове вече са мъртви! — Тръмп

    13:33 14.03.2026

  • 17 Атина Палада

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Министърът":

    И децата на кой от двамата викат мамо?

    Коментиран от #38

    13:33 14.03.2026

  • 18 Гардиън

    14 0 Отговор
    Иран е отхвърлил две предложения на Тръмп за примирие .
    Иран е отхвърлил две послания от специалния пратеник на Чичо , Стив Уиткоф, който е търсел примирие

    13:33 14.03.2026

  • 19 Българин

    0 16 Отговор

    До коментар #6 от "Даниел Дейвис":

    САЩ имат десетки хиляди ядрени заряди и грехота те да стоят без работа. Още повече, че само сто или двеста могат да им решат всички проблеми с Иран само за миг!

    Коментиран от #21, #44

    13:34 14.03.2026

  • 20 Гориил

    11 0 Отговор
    Както се оказва, постигането на споразумение с Русия все още е трудно. Москва, дори без одобрението на Тръмп, продава всичките си налични резерви на световните пазари. Бързото увеличаване на производството на петрол е невъзможно. Американските петролни компании обаче също не са в състояние бързо да увеличат производството. Това е съобщено от всички европейски вестници.

    13:34 14.03.2026

  • 21 ти си болен мозък

    11 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Или изобщо го нямаш

    13:34 14.03.2026

  • 22 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъъ":

    За Биби нищо не се пише ,обаче за шефа на Мосад се писа,че бил тежко ранен,в кома и без изгледи за живот!

    Коментиран от #26, #32

    13:36 14.03.2026

  • 23 Допре

    5 0 Отговор
    Всичко е изчислено.Време ,загуби,обществени настроения атмосферни условия и т.н.Сложили са и 8% изненада или разминаване.

    13:36 14.03.2026

  • 24 Турчин

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Българите не са имАли друга работа освен да чакат 500 години някой друг да сим свърши работа.За къде да бързат?

    Коментиран от #34

    13:37 14.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ъъъъъ

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Току що Аятолаха туитна, че смъртта на Нетаняху била потвърдена... 🤔

    13:38 14.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Стига бе пак не позна

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    4 г минаха от Спец.военна о бо с ра ция.1,2 милиона ватенки ги няма.

    13:42 14.03.2026

  • 29 Иван

    5 0 Отговор
    Доналд Тръмп не е боса, нацистките равини са босовете.

    13:43 14.03.2026

  • 30 Иван

    2 0 Отговор
    Гласът зад кадъра е на евреин.

    13:44 14.03.2026

  • 31 ОТКРОВЕНИЕТО

    1 2 Отговор
    Много полюсният свят се изпари в небитието, и БРИКС пръднята.. Вацев забрави за конфликтът финансов капитал и индустриален капитал, пръднята, нали финансовият гуру на Тръмп и на Сорос сега е министър на икономиката.. Марионетната държава Русия в джобчето на Тръмп, не изяснява състоянието на Нетаняху и самолетоносачът .. Тръмп вдигна мирът от Земята. Повече няма да има мир на тази планета. Чак до Второто пришествие през 2370 година. 350 години, време времена и половин време - 100 плюс 200 плюс 50 години. 2300 години след краят на Вторият храм. Всяка една американска база заплашва Русия, не военно, а политически. Съществуването на американски бази, съществуването на НАТО и ЕС, е край на мирът с Русия. Мир с Русия може да има когато Русия не се използва за оправдание на американският колониализъм в Европа, оправдаване на съществуването на американски бази и на НАТО и на ЕС съществуването. Ирак използваха и Либия, за оправдаване на НАТО и базите в Европа. После Иран. Но не се получава много добре, оправдаването, и погнаха Русия. Ако руснаците имат ум, във всеки дОговор да пише за край на базите, за край на НАТО и на ЕС. Но и САЩ оправдава съществуването си с някакъв враг. Инак ще се разделят на 50 държави. Куба оправдава колониализмът в Латинска Америка, Северна Корея оправдава колониализмът на САЩ в Южна Корея и Япония, в Азия, сега и чрез Китай. Израел и САЩ са хищници и се хранят с война. Китай и Русия се хранят с мир. Хищникът се се увълчва ако покажеш стр

    Коментиран от #33

    13:44 14.03.2026

  • 32 Стоян

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    И ушатия май е дал фира . На клиповете на които го показаха онзи ден , пръстите на ръцете са по шест . Явно е правено с изкуствен интелект .

    13:44 14.03.2026

  • 33 това някакъв фейлетон ли е

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "ОТКРОВЕНИЕТО":

    Яко са ти увредили мозъка

    13:46 14.03.2026

  • 34 Другарю Турчин

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Турчин":

    България за 500 години е вдигала множество въстания и е проляла много кръв.Даже при 11 Руско турска война участваха 8 хил.опълченци и хиляди помагачи в обози и разузнаване.Съединението ни не е даром а наше завоевание.И след това колко пъти бихме Турците по каските.Анадъмо др.Турчин

    13:46 14.03.2026

  • 35 Гориил

    5 0 Отговор
    Москва няма да даде разрешение на Европа (с изключение на Унгария) да купува руски петрол.

    13:46 14.03.2026

  • 36 Целия свят се настрои срещу Тръмп

    6 0 Отговор
    и америте . Само последователите му и козяшките отпадъци викат за него в екстаз .

    13:47 14.03.2026

  • 37 7алм.уд.ски 7ранс.ф0р.мърси

    2 0 Отговор
    Женски череп и черти, обаче гледа лошо с надежда да изглежда "м.ъ.ж".

    13:47 14.03.2026

  • 38 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Е, на тоя с роклята и сутиена, много ясно.

    13:47 14.03.2026

  • 39 Иван

    3 0 Отговор
    САЩ винаги действат в коалиции.

    13:48 14.03.2026

  • 40 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Високопоставеният ирански служител Мохсен Резаи заяви: „Краят на войната е в наши ръце. Можем да обмислим прекратяването на войната; за това обаче има две условия: първо, трябва да получим пълно обезщетение от САЩ за всички причинени ни щети. Второ, САЩ трябва да се изтеглят от Персийския залив и трябва да бъдат предоставени 100% гаранции за бъдещето.“

    13:49 14.03.2026

  • 41 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не знам, но знам че лудия Дончо и лудото Бени са опасни за света и дано да бъдат спряни навреме ..... Дано персите да успеят да счупят рогата на кравата.....

    13:50 14.03.2026

  • 42 Ами

    2 1 Отговор
    Носят се слухове, че един инвестиционен фонд се готви да обяви фалит.
    Слуховете са си слухове ... Но е факт, че от началото на седмицата
    инвеститорите в този фонд могат да теглят до 5% от вложенията си.

    13:51 14.03.2026

  • 43 Кухоглава копейка

    0 2 Отговор
    Ще се мриееее.

    13:52 14.03.2026

  • 44 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    САЩ имат 8000 ядрени оръжия, от които 2150 активни.

    13:53 14.03.2026