300 шофьори и 45 милиона евро не достигат на градския транспорт в София

15 Март, 2026 11:07, обновена 15 Март, 2026 10:14 606 16

Общинските съветници Бонка Василева от групата на ПП-ДБ и Ваня Тагарева от ГЕРБ-СДС говориха по темата в сутрешния блок на NOVA

Решени ли бяха проблемите в градския транспорт в София и има ли риск от нова стачка в сектора? От тази година ще има ли места за всички деца в училище и детската градина? Тези теми коментираха в предаването „Събуди се” общинските съветници Бонка Василева от групата на ПП-ДБ и Ваня Тагарева от ГЕРБ-СДС.

По отношение на градския транспорт Тагарева коментира, че в момента основният проблем е свързан с исканията на работещите. „Оказва се, че през миналата седмица служебното правителство, заедно с един от синдикатите, на тъмно са договорили 5%, които са в разрез с исканията на работниците. На практика това, което те са им обещали, е едва 50 евро допълнително възнаграждение върху заплатите им”, каза Тагарева.

Протест на служители на градския транспорт в София

Тя припомни протестите миналата година и уточни, че тогава правителството е отпуснало веднъж 15 млн. лева и още толкова дни преди да подаде оставка. „Тоест в рамките на една календарна година бяха дадени 30 млн. лева, които подпомогнаха кмета на Столична община. С договорката, която се случва сега, са осигурени едва 5,6 млн. евро при необходимите 7,7 млн., ако говорим за тези 5%. Доколкото чувам от другия синдикат, който е бил пренебрегнат и не е участвал в разговорите, желанията и исканията на работниците са далеч повече от това, което им се обещава”, каза Тагарева.

Бонка Василева обаче не е съгласна с тези твърдения. Според нея основният проблем е липсата на реформа.

„Ние заварихме една голяма дупка в този сектор. В автотранспорта имаме недостиг от 45 милиона. И продължаваме да говорим за работни заплати, при условие че тяхното мнозинство в Общинския съвет, тенденциозно отказва докладите на кмета Васил Терзиев и екипа му, които искаха да направят реформи, искаха да направят одит”, каза Василева. „Господин Васил Терзиев поиска оставката на Стилиян Манолов - изпълнителния директор на „Автотранспорта“, след поредица от скандални сделки и обществени поръчки. Скандал след скандал се генерираше. Много се учудвам, че вие говорите за транспорт, за стачка, за решаване на проблема. Нищо не се реши с тези пари, които се отпуснаха от Министерския съвет тогава”, каза Василева.

Все още оставал проблемът с недостига на над 300 шофьори.

„Икономическото мнозинство около ГЕРБ в Общинския съвет отказва да се прави реформа в автотранспорта. Аз ще попитам госпожа Тагарева - вие съгласни ли сте с управлението на този екип на автотранспорта, и с изпълнителния директор, след като изтекоха тонове гориво в единия от гаражите и имаше скандални сделки, сред които за обществена поръчка за стари автобуси. Самият той първо се отрече от тази поръчка, а след това подписа договора. Ние говорим за една система, в която постоянно се наливат средства, а най-големият проблем е, че няма реформа”, каза Василева.

Според нея протестите се използват с политическа цел. Според Тагарева обаче очакванията на работещите не са удовлетворени, затова има риск от нови протести.

Детските градини

„Реформата, която ние предложихме, се отлага с две години. Това беше прието почти единодушно на последното заседание на Общинския съвет. В крайна сметка ние предлагаме да отпадне тази една точка, която дава предимство при влизането на децата от яслена група след това при избора на конкретна детска градина. Естествено, това е направено след голямо проучване. В крайна сметка получихме отговори и в едната, и в другата посока – от хора, които са съгласни, и от хора, които не са съгласни с тази промяна”, каза Бонка Василева.

Промяната според нея е за добро. „Голяма част от услугата, която се предоставя за яслена група, реално не се използва от родителите. Тя просто се използва като едно предимство”, каза Василева.

Според Тагарева броят на чакащите деца се увеличава. „От 1900 деца към момента са 2700. Това са обективните факти. ГЕРБ–СДС подкрепяме тази промяна в наредбата, отчитайки това, че следва на равен принцип да бъдат поставени всички деца в София. Гратисният период се отложи с две години, а не с една, за да могат всички деца, които към момента посещават ясла, да продължат в детска градина”, каза Тагарева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 облъчен милионер терзийко дс

    5 1 Отговор
    местя го да не изтръпва

    10:16 15.03.2026

  • 2 Тираджия

    11 1 Отговор
    Като направите заплатата 110 евро на ден, ще намерите шофьори.

    Коментиран от #7

    10:16 15.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ей --- й !

    5 3 Отговор
    Те да не карат !

    Автобуси !

    На МАРС ?

    Коментиран от #11

    10:17 15.03.2026

  • 5 Факт

    6 1 Отговор
    Важното е за всеки народен представител да има по един шофьор на хранилка.

    10:18 15.03.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор
    Ама що ли за "работници" в Партийния дом нЕма недостиг🤔
    Що ли нЕма и недостиг на средства там🤔

    10:19 15.03.2026

  • 7 Тираджия

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тираджия":

    Малко са. Цял ден да се стискаш кога ще намериш тоалетна. Не си струва.

    Коментиран от #16

    10:21 15.03.2026

  • 8 Да, да

    4 2 Отговор
    Закрийте го и няма да има проблем. ТЕЦ-а също. Нали така правим 35 години. АЕЦ-а може, мариците също, смело напред. Съседите ще ни осигурят, нали така!

    Коментиран от #12

    10:23 15.03.2026

  • 9 Анонимен

    3 0 Отговор
    Хайде пак, какво били заварили и как някой друг им е виновен, че нищо не направили по въпроса.

    10:29 15.03.2026

  • 10 Ненаситната ламя

    8 0 Отговор
    Иска, още и още,и още пари, ЗАЩОТО не били стигали! Държава и Община да спрат да крадат, и пари ще остават в пъти!

    10:33 15.03.2026

  • 11 тъпоТРОЛЧЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ей --- й !":

    ами ходи ти да караш бе льохман , не само да висиш на компютъра

    10:42 15.03.2026

  • 12 защо са ни шофьори?

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да, да":

    НАТО ни брани европа ни храни! на нас ни каза само ще лежим по диваните и щеПЪРДИМ ех живот

    10:44 15.03.2026

  • 13 Дръта чанта

    1 1 Отговор
    Да одят пеша ве като не дават пари

    10:44 15.03.2026

  • 14 Селянин бръсне се с мотика

    2 0 Отговор
    АМА КАК НЕ ДОСТИГАТ.КАНДИДАТСТВАХ ЗА РАБОТА И МИ КАЗАХА ,ЧЕ МЕСТА НЯМА....................НЯМА БЕ???

    10:49 15.03.2026

  • 15 разбор

    0 0 Отговор
    Да вземем например съседите.Те как се справят?Букурещ е два пъти по голям и десет пъти по-хубав от шопската София.Истанбул е 17 млн.Атина е 5 млн.Те как го правят бе?Как успяват?Чува се ,че отново купуват стари автобуси на десеторна цена.

    10:56 15.03.2026

  • 16 шофер

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тираджия":

    Ми да Ви купят от краварските камиони.Те имат тоалетни и спални.

    11:00 15.03.2026

