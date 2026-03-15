Павела Митова: Не бива да се приемат сложни законопроекти, ако няма политически консенсус

Павела Митова: Не бива да се приемат сложни законопроекти, ако няма политически консенсус

15 Март, 2026 11:15, обновена 15 Март, 2026 10:21 553 39

Те трябва да се изчистват от потенциални грешки и проблеми, които могат да възникнат в бъдеще, заяви депутатът от „Има такъв народ“

Павела Митова: Не бива да се приемат сложни законопроекти, ако няма политически консенсус - 1
Заради неконсенсусен законопроект за възобновяемите енергийни източници е възможно да загубим 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Сроковете изтичат през август тази година. Никой не е казал, че ние в рамките на няколко дни трябва да приемем набързо едно законодателство, което не е изчистено от потенциални грешки и проблеми, които могат да възникнат в бъдеще“, каза в „Тази събота“ председателят на Комисията по енергетика и депутат от „Има такъв народ“ Павела Митова.

„Не съм радетел на това да се приемат такъв тип сложни законопроекти, когато няма политически консенсус. Този законопроект беше спорен още когато беше редовното правителство“, обясни тя.

„Бяхме стигнали до заключението, че ще внесем законопроекта и ще поправяме между първо и второ четене допуснатите проблемни текстове. Когато падна редовният кабинет, от ИТН предупредихме, че съществуват сериозни рискове пред част от законопроектите в Плана за възстановяване и устойчивост“, каза Митова.

По думите ѝ пет от осем парламентарни групи са против приемането за законопроекта в този му вид.

„Свиках три извънредни заседания и не мога да събера кворум“, уточни тя.

„Ако не получим тези средства сега, това не означава, че не можем да ги получим в 52-ото Народно събрание, когато има политически консенсус“, смята Павела Митова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    4 3 Отговор
    Хубавото за Павела с тази визия дори да отпадне от политиката което така се очаква може да хване някой чичко паричко 🤑

    Коментиран от #8

    10:24 15.03.2026

  • 2 палава митова от мултигруп

    3 1 Отговор
    славуцанското самолетче кацна трайно като уморен фъ-16, не издържам а сърбиииии

    10:24 15.03.2026

  • 3 Най сложния консенсус

    5 0 Отговор
    Е с колко да си вдигнете заплатите. И кюфтаците в стола да ги направите по 10 цента че да се угоявате. Парламента е станал като ферма за угояване. Само дето продукта не става ядене.

    10:24 15.03.2026

  • 4 Дориана

    7 1 Отговор
    ИТН отново изпълняват поръчките на Пеевски и Борисов . Превърнаха се в най- върлите защитници на корупцията и мафията. Нищо добро не може да се очаква от тях.Разбира се ИТН изпълняват ролята на маша на Борисов и Пеевски да се противопоставят с всички средства срещу честните и прозрачни избори. Те разчитат единствено и само на фалшифициране на изборите чрез хартиените бюлетини. Но, Възмездието за кражбите, корупцията и мафията за които те са отговорни вече идва при тях.

    10:24 15.03.2026

  • 5 Не бива

    13 1 Отговор
    да ѝ се дава думата , а и изобщо да е в Българския Парламент , тая куха и злобна селянка ! Да се пръждосват цялата чалгарска трупа от сбирщина на същества без никаква стойност !

    10:26 15.03.2026

  • 6 Тошко$ Балабанчо

    7 1 Отговор
    Това е голям грях, толкова много пари има ,а ние да не можем да ги откраднем.

    Коментиран от #11

    10:27 15.03.2026

  • 7 Иван Грозни

    5 0 Отговор
    Павето/жълто на цвят/ Митова и тя като балабанката, бля-бля.....Ако минете 1% диванът ще ви остави на голите бани като присвои парите за себе си.Те тия гледат само парите.

    Коментиран от #22

    10:28 15.03.2026

  • 8 Визия

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    на куче и 99 хирургически намеси ! А за мозък и ценностна система да не говорим , те тотално липсват .

    Коментиран от #14

    10:28 15.03.2026

  • 9 Дориана

    7 2 Отговор
    Да видим какво свършиха Тошо Йорданов и Балабанов досега в Парламента. Проявяваха агресивно и непристойно поведение , което се изразяваше с чупене и рушене на микрофони и камери, сипеха обидни квалификации и провокации срещу опонентите си, защитаваха с всички сили мафията, корупцията , олигархията ,полицейщината и пълзящата диктатура , чиито проводници бяха Борисов и Пеевски. Неистово искаха да фалшифицират и откраднат вота на избирателите като изпълняваха поръчки чрез измислени скенери и орязване на секции в чужбина. Опорочиха Будизма като религия и го замесиха с педофилия и секта за да очернят опонентите си . Използваха трагедията в Петрохан за свои политически цели чрез провокации и нападки. Агресивно и непристойно сипеха провокации, клюки и всевъзможни нападки към Служебното правителство. Такива хора нямат място в Парламента. Наказателен вот срещу тях – падат надолу на 1 % и губят субсидия. Финансов срив за ИТН.

    Коментиран от #20

    10:28 15.03.2026

  • 10 Дик диверсанта

    6 2 Отговор
    Сложните законопроекти не са за прости депутати, чийто виден представител показвате.

    10:28 15.03.2026

  • 11 Балабанчо

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тошко$ Балабанчо":

    Чие е детето ми, кой изклати жена ми?

    10:29 15.03.2026

  • 12 Тервел

    7 1 Отговор
    Има ли снимки с кожена котешка маска и белезници в кревата като колежката си от партията ?

    Коментиран от #13

    10:31 15.03.2026

  • 13 Би трябвало

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тервел":

    те са си от едно котило.

    10:33 15.03.2026

  • 14 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Визия":

    Е то мозък за да се хване с някой чичко паричко не трябва много пример за това са така наречените фолк певици и инфлуенсърки и мацки като бившата госпожа Гущерова 😁

    10:34 15.03.2026

  • 15 На една

    9 0 Отговор
    друга фръкча гербава , от Дулово и бликаща от мозък , любимата ѝ дума , когато излизаше на Трибуната в Пленарна зала , да каже , изпратеното ѝ по телефона , беше "консенсус" . И тая същия модел .

    10:35 15.03.2026

  • 16 ШЕФА

    7 0 Отговор
    Безмозъчна грешка на природата е Депутат от ОПГ Има Такива Негодници говори за законопроекти ,енергиини източници и тн. при положение че за ел.енергия знае само че крушката свети,а основното и качество е че владее креватната гимнастика до толкова че не отказва нищо.

    10:36 15.03.2026

  • 17 Заради липсата на консенсус с народа !

    4 0 Отговор
    Заради липсата на консенсус с народа !

    И Постановеното от Конституцията и Закона !

    България ! И Бългаския Народ !

    Е В Окаяното Положение !

    Всеки да отрива Обувките си !

    С Него !

    Коментиран от #19

    10:36 15.03.2026

  • 18 Г-жо Палава:

    3 0 Отговор
    Да Ви запитам, колко е часа?

    10:37 15.03.2026

  • 19 И Сега Ще ми Вадите Президента !

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Заради липсата на консенсус с народа !":

    И Сега Ще ми Вадите Президента !

    Който Вместо да се Противопостави !

    Си Мълча !

    Като Галош !

    10:38 15.03.2026

  • 20 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Това е така че има такъв и иот и бсп ново начало се подиграха с хората които гласуваха за тях но не мисля че индивиди като Ивайло Мирчев Божанков и тем подобни индивиди от ппдб са читави кметчето Терзиев хвърля едни четвърт милион лева за едни съмнителни хора ама иначе събирайте капачки за децата 😕

    10:38 15.03.2026

  • 21 гулю-гулю-гулю

    3 0 Отговор
    Няма "сложни" законопроекти! Законопроектите могат да предложат само работещи или неработещи решения!

    10:39 15.03.2026

  • 22 Варна

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иван Грозни":

    Имат уговорка с Свинята да им даде гласове,и те на това се надяват,а Учиндолският из.од ако не влезе в Парламента село Учиндол го зове.

    10:40 15.03.2026

  • 23 1111

    2 1 Отговор
    Като не можеш да събереш кворум, подай си оставката като председател на комисията!

    10:42 15.03.2026

  • 24 Балабан

    2 1 Отговор
    Само не знам чие е детето на Миро на Лена. Цяла България пита чие дете отглежда Миро рогагия.

    10:44 15.03.2026

  • 25 нннн

    2 0 Отговор
    Борят се за последно 10. Плод на фалшиви избори, това фалшиво НС не бива на изпроводяк да взема важни решения.

    10:45 15.03.2026

  • 30 Точно така

    0 0 Отговор
    Сложни законопроекти от прости хора, не бива да се приемат.

    10:52 15.03.2026

  • 31 Вярно е!

    0 0 Отговор
    Баш чалгжаринът с много мръсния език е стерилен!

    10:52 15.03.2026

  • 32 допълнение към 31

    0 0 Отговор
    И е импотентен! Мъчи се да го докарва с простащини и чалгарска мръсотия, която ръси от трибуната на парламента!

    10:53 15.03.2026

  • 33 Дълбоко виждащ

    0 0 Отговор
    Слагат се на високи постове хора ,които не разбират от ценообразуване и говорят неща неверни.Тази женица както и хора ...отзад нея в един глас говорят ,че макар петрола в нефтохим да е купен на много ниски цени те нямало как да не го вдигнат ценово защото .......видите ли нямало да купят новия петрол......Във всяко ценообразуване влиза този риск и след като търговеца е купил стока на цена -Х той и слага този Процент!това е описано в учебниците и ,които явно не е чела внимателно.Винаги ако един търговец продава без да вдига цената на стоката ,която е купил на една цена и същата се е увеличила с НЯКАКЪВ ПРОЦЕНТ или до един път той е на печалба!Тоест купува новата стока на новата цена с пари от старата стока на старата цена и е на Печалба ,но естественно по-малка.НЯМА КАК ДА ВИ СЪДИ просиянската държава ,ако не сте вдигнали цената.Ако сте просиянски ........то тогава може да измислите всякакви начини да ни лъжете нас Българските маймунки!ПС.Престанете да искате лева ,вече сме 3 месеца с евро и не евро ви е виновно,а просиянците ,които стоят на държавни постове от както руската империя спечели войната срещу турската империя и англосаксите и дадоха правото да си направи държава васал Княжество България!

    10:54 15.03.2026

  • 38 Какво

    0 0 Отговор
    нецензурно има в думата "провидение" и защо триете коментари?! Само че, няма да можете да изтриете омразата и презрението на цял един народ към сакатоот учиндолско нищожество! Не се и опитвайте!

    10:58 15.03.2026

  • 39 Гост

    0 0 Отговор
    Ти какво рабитиш бе, лельо?

    11:00 15.03.2026

