Новини
Мнения »
Илияна Йотова е всичко друго, но не и византийска принцеса с високо образование и дипломатически нюх

Илияна Йотова е всичко друго, но не и византийска принцеса с високо образование и дипломатически нюх

19 Януари, 2026 21:00 2 601 53

  • илияна йотова-
  • румен радев-
  • александър стоянов-
  • мария палеологина

Последният път, когато жена е била дефакто държавен глава на България, е в периода 1277-1278 г., когато царица Мария Палеологина управлява страната

Илияна Йотова е всичко друго, но не и византийска принцеса с високо образование и дипломатически нюх - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на българския историк Александър Стоянов*:

Всички сега ще пишат за Радев, но аз ще пиша за друго. Последният път, когато жена е била дефакто държавен глава на България е в периода 1277-1278 г., когато царица Мария Кантакузина-Палеологина управлява страната между смъртта на цар Константин Тих Асен и възцаряването на Ивайло.

По това време страната се е намирала в състояние на гражданска война, а териториите ѝ са били заплашени от нашествия на ромеи и татари. Мария е притисната и от болярите, които виждат в нея продължение на византийската политика в България, въпреки че тя самата има амбиция да управлява самостоятелно и да не предава царството си на своя чичо Михаил VIII, който я разглежда като просто украшение.

Именно желанието ѝ да бъде независима и да управлява лично политическите процеси, я подтиква да се омъжи за Ивайло и да го използва като щит срещу аристокрацията, ромеите и татарите, с оглед на факта, че той единствен притежава боеспособна армия, която не е зависима от тези три противникови фракции.

За нейно съжаление планът не сработва - Ивайло има твърде много врагове, аристокрацията е в пълна опозиция, а вражеските армии не могат да бъдат отразени. През 1279 г. болярите приемат византийското протеже Йоан Асен III и изпращат детронираната царица обратно при чичо ѝ Михаил VIII, където Мария е поставена под домашен арест и остава изолирана от властта до смъртта на василевса през 1282 г.

Сега, за първи път от близо 750 години, България ще има жена за държавен глава. Илияна Йотова е всичко друго, но не и византийска принцеса с високо образование и дипломатически нюх. От нас зависи обаче следващият ни държавен глава да не е свинепас, обречен да хвърли държавата ни в политическа бездна за четвърт век така, както го прави Ивайло.

*Коментарът му бе направен след хвърлената днес оставка на Румен Радев. Президентът ще депозира оставката си утре. Това той обяви в обръщение към българския народ. Убеден съм, че Илияна Йотова ще е достоен държавен глава, каза Радев.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аха

    60 6 Отговор
    Добре че Рая на Дебeлян и Боко е нещо пвоече от проста кутка с купена диплома по право.

    21:02 19.01.2026

  • 2 Тик- Ток

    20 51 Отговор
    Илияна Йотова от една плеймейтка стана президент ,смятай каква държава е България,това го няма и в Бурунди

    Коментиран от #6, #12

    21:04 19.01.2026

  • 3 Питам:

    52 5 Отговор
    Стоянов,какво искаш да кажеш? Историческия паралел е изключително неудачен!

    21:04 19.01.2026

  • 4 Ужас!

    15 49 Отговор
    Туй бухнало чудо с таз кошница на главата щяла да ни е президент моля ви се.
    Пък онуй ГЕРБавото неукото мозното РаяНаДелян се гжтвеше гжркото и то за Призидент!
    Абе в нашата Бългърия няма ли по-достойни и представителни Жени за Президенти бре?!

    Коментиран от #14

    21:04 19.01.2026

  • 5 Тик- Ток

    36 11 Отговор
    Само Тиквата и Прасето мълчат ,заети да пълнят чувалите с кюлчета и пачки и да бягат в Дубай,преди да са влезли в пандиза когато Мистър Кеш спечели изборите

    Коментиран от #26, #37

    21:05 19.01.2026

  • 6 Не пиши простотии трол

    42 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тик- Ток":

    Йотова четеше новини по националната телевизия.

    Коментиран от #13, #20

    21:06 19.01.2026

  • 7 Според

    13 12 Отговор
    мен , това е абсолютно грешен ход !

    21:07 19.01.2026

  • 8 Еййййй

    31 4 Отговор
    Много бързо изпълзяха хлебарките със удобните спомени!

    21:07 19.01.2026

  • 9 Еййййй

    16 2 Отговор
    Много бързо изпълзяха хлебарките със удобните спомени!

    21:08 19.01.2026

  • 10 Факти

    14 17 Отговор
    Чубака стана президент 🤦‍♂️

    21:08 19.01.2026

  • 11 А50

    34 4 Отговор
    Видехме ви соросоиди, харвардци, юпита, монархи, десиденти всекакви левенти ... айде у лево при пеевски да бието кайве в скута му, ако още е в България

    21:08 19.01.2026

  • 12 Знам

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "Тик- Ток":

    Тя е романтичка, обича да гледа на изток, ама дали е заради изгрева...?

    21:09 19.01.2026

  • 13 Тик- Ток

    13 24 Отговор

    До коментар #6 от "Не пиши простотии трол":

    Йотова беше рекламно лице на БСП и беше полугола на предизборните плакати на БСП

    21:09 19.01.2026

  • 14 Коя бе

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ужас!":

    Твоята ли…

    21:09 19.01.2026

  • 15 Мхм

    21 5 Отговор
    Герберстски-нн вой. Очаквано.

    21:11 19.01.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    16 3 Отговор
    От много много време призовавам историята да се забрани като предмет - да се изучава футурология или нещо от рода и всички историци да ходят да метат улиците, че за друго надали ще са годни!

    21:12 19.01.2026

  • 17 Да не е свинепас

    10 6 Отговор
    Може да не е свинепас, а самата свиня.
    Къде отиде професорът, за да ни агитира за свинското.

    21:13 19.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 стринка темерутка

    3 2 Отговор
    Пуснахме над 4,3 млрд. евро в обращение
    в чекмеджарницата

    Петкова пред Еврогрупата:
    чекмеджарите, бизнесът и гражданите се адаптират без съществени затруднения

    21:13 19.01.2026

  • 20 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Не пиши простотии трол":

    МИ ЧИ ТОВА
    ГО МОЖЕ ВСЕКИ ИМТЕЛЕКТ ОТ ПВЦ...
    АПРОПО...ДНЕС ТОВА ВИЦЕ
    ПОЛУЧИ БЪЛГАРИЯ ЗА 1+5 ГОДИНИ ....!😀

    21:14 19.01.2026

  • 21 Ха ха

    24 4 Отговор
    Авторът не е просто слабоумен, а такъв с претенции, който държи да покаже колко е голям умствения дефицит между ушите му!

    21:14 19.01.2026

  • 22 Нямат ли свършване тия "експерти"?

    13 4 Отговор
    Историкът още не е вдянал, че следващият намагнитен ще е тиквата!
    Радев се е разбрал с Дончо!

    21:16 19.01.2026

  • 23 Мда

    21 4 Отговор
    Герб плювня по поръчка. Абсолютен пасквил, мяза на Ноизи изцепките.

    21:17 19.01.2026

  • 24 ДБ са за БЕ ЛЕ НЕ

    4 10 Отговор
    Каката си е кадър на Сороз, да не казвам сив кардинал! Истанбулски конвенции, Зелени сделки.. вижте й предисторията! Кой мислите пише речите на старшина Радев ?!

    21:18 19.01.2026

  • 25 Ха ха ха

    7 12 Отговор
    Правилно е написал, нито има подходящо образование нито разбира от дипломация. Само може да пада на колене пред КГБ-то Кирил уж патриарх на терористичната държава Русия.

    21:20 19.01.2026

  • 26 Мииии

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "Тик- Ток":

    Той мистър кеш е за съд за Боташ

    21:21 19.01.2026

  • 27 Спецназ

    8 1 Отговор
    Не разбрахте ли ТЪПАЦИ, че президента няма реална ВЛАСТ над

    законите и това дали хората ще имат пари!
    Това е представителна личност, НАРОЧНО орязана до почти никакви пълномощия.

    ТУК ни е грешката, Баце!
    Един Президент ако е само за параван, ЗАЩО да го избираме ПРЯКО??

    Ако ще избираме пряко Президента- ТОЙ да ни води в добрите и лоши времена и
    да ни спасява нас грешните от малоумието ни и

    алчността и да ни прави да сме с повече ЕВРА в ЖОБА, Баце!

    21:23 19.01.2026

  • 28 защо

    13 3 Отговор
    Последният път, когато жена е била дефакто държавен глава на България е в периода 1277-1278 г."

    "българския историк Александър Стоянов"
    Историк, историк ... колко да е историк? Поне половината българи помним Ренета Инджова. На всичко отгоре, жената си е жива и здрава. Или Факти доказва отново какво е?

    21:26 19.01.2026

  • 29 остарял

    12 0 Отговор
    Този е всичко друго,но не е капацитет. Нито житейски опит,нито професионален,още един търсач на евтина слава!

    21:26 19.01.2026

  • 30 Тия се прави се на интересен

    6 6 Отговор
    Добре Радев разбута блатото ни, а по-добра от Йотова няма да намерят, нищо ч е и Райка се гласяла

    Коментиран от #48

    21:28 19.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Става много интересно

    2 2 Отговор
    Дали големите пари ще успеят да задържат власт.

    21:30 19.01.2026

  • 33 Хихихи

    4 1 Отговор
    сега и следващите месеци всички световно БЕЗизвестни ще пишат и коментират..........

    21:31 19.01.2026

  • 34 ?????

    7 4 Отговор
    Историкът разбра ли кво иска да ни каже с тая статия?
    Аз не разбрах.

    Коментиран от #42

    21:31 19.01.2026

  • 35 Радев

    6 6 Отговор
    Ох,как вият,как вият.Като линейки.Ма нека вият,нека вият.

    21:32 19.01.2026

  • 36 Дърт даскал

    8 3 Отговор
    Сега остава пишман историкът Стоянов да сравни Йотова с Хатшепсут - египетската фараонка - първата жена владетел в света! Но дали е държал изпит по стара история?

    21:34 19.01.2026

  • 37 Сам го

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тик- Ток":

    пишеш, мистър Кеш ще е в затвора преди тях. Боташ

    21:36 19.01.2026

  • 38 БеГемот

    9 4 Отговор
    Доста тъпа статия ....идеята че византийска принцеса е по образована от Йотова е сама по себе си безумна с оглед образованието тогава и сега...

    21:36 19.01.2026

  • 39 Посетител

    5 3 Отговор
    Това ли е прословутият Сашо Сороса?!
    Йотова беше журналист и водещ на новините в БНТ, когато разни недоразумения беше невъзможно да проникнат в БНТ! След това Йотова беше депутат в НС и ЕП... И девет години вицепрезидент... Каквато и да е, не се е появила току-що и отникъде... И, името ѝ фигурираше в списъка със "стипендиантите" на дедко Дьорд в ЕП... Така че, автора за какво реве?!?

    21:38 19.01.2026

  • 40 Обаче България е вече република

    2 0 Отговор
    При демокрацията управлява народа! Той дава властта и той си я взема обратно!

    21:40 19.01.2026

  • 41 За грант продавам майка си

    4 2 Отговор
    Преди да прочетете текста разберете КОЙ е Сашо Сороса.
    Това е антибългарски грантаджия "историк", който отхвърля турското робство из бълг. земи в Осм. империя, но съчинава за робство в Българската средновековна държава, без да предоставя нито един факт.

    21:44 19.01.2026

  • 42 Нормално,

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "?????":

    кога е било крепостмите да разбирате??? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    21:46 19.01.2026

  • 43 от същото

    3 4 Отговор
    "От трън, та на глог"! И пРезидентът на Решетников, който всъщност беше президент на кремълския злодей и масов убиец, и червената и в червата Йотова са като две капки вода - комунисти! Видиш ли комунист, бягаой надалече! И двамата са откърмени от престъпната и кървава БКП, дето после се преименува на БСП! Ако помните, техният "вожд" - правешкият говедар два пъти щеше да прави Родината ни 16 - а република на СССР! Комунистите винаги са били родоотстъпници и предатели! И послушни лакеи на Кремъл!

    21:47 19.01.2026

  • 44 Ролан

    1 0 Отговор
    Сега ще почне едно оплюване ,така че някои велики мислители да си сложат лигавници ,за да не се окапват!🤣

    21:47 19.01.2026

  • 45 бедняка

    0 1 Отговор
    Мен ме вълнува нещо по ...практично.......Вече ще имаме за година само президент , а вице няма...........какво ще стане ако президент не може да изпълнява функциите си???Оставате без президентска институция....как се процедира ,господа академици по Конституционно право.....

    21:49 19.01.2026

  • 46 Който знае

    4 1 Отговор
    Че не става Йотова е повече от ясно, но дори тя е по малкото зло от всеки гербаджия, дпсар или някое от производните на Костов вкл.ПП. възраждане и итн дори не ги броя като сериозен претендент.

    21:53 19.01.2026

  • 47 Защо

    1 0 Отговор
    Защо ще подава оставка ?? Президентът поне НЕ е Пионка( подлога) на крадците, турците и евреите от коалицията на ГРАБЕЖА ???
    Освен това, по- добре Президент да е МЪЖ, отколкото жена.

    21:53 19.01.2026

  • 48 Лъвчо

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тия се прави се на интересен":

    Райна Назаря е цепеницата

    22:01 19.01.2026

  • 49 Плд, ул Св. Климент 17

    2 0 Отговор
    еврейска принцеса, с висок еготизъм и зверски нюх...

    22:01 19.01.2026

  • 50 Хаха

    0 0 Отговор
    Пълни глупости! Не сме 12 век , а и Ивайло си е бил добър държавник - просто е попаднал в период на интриги и измами . След като умира Ивайло...дори и в османската империя има самозванци - това е много добро доказателство колко силен е бил !! Свинепас ... Скъсай си дипломата и се разкарай от нета .....

    22:04 19.01.2026

  • 51 Ахах

    0 0 Отговор
    Невероятно неудачно сравнение.. Ако не друго, с подобно решение България подхожда модерно И базирано на професионализъм, вместо според изпълнение на квота/норматив спуснат от ЕС.
    Да не говорим, че е класи над Урсулът или Кая..

    22:05 19.01.2026

  • 52 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Герб ся, ни правителство, ни президентство ще видят.

    22:07 19.01.2026

  • 53 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор
    Копи-пейст: "...От нас зависи обаче следващият ни държавен глава да не е свинепас, ..."
    ...Цар Ивайло е "свинепас" според гръцките ментърджии.

    22:08 19.01.2026