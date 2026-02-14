Смъртта на Билгин: Системен тормоз пред очите на много хора

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Емилия Милчева

Един младеж избра смъртта няколко месеца преди абитуриентския си бал. 18-годишният Билгин Алишев от баташкото село Нова махала се обеси на 22 януари 2026, а негови съученици от СОУ "Кирил и Методий" протестираха с плакати "Не го чухте навреме!" и "Билгин имаше мечти". След трагедията училището е с нов директор и нов учител по английски език. Заради сигналите за системен тормоз над момчето от страна на учител Министерството на образованието и науката (МОН) разпореди проверка в училището. Министърът в оставка Красимир Вълчев съобщи за резултатите в интервю за Дойче Веле.

Г-н Вълчев, какъв беше обхватът на проверката в училището в Нова махала?

Красимир Вълчев: Искам дебело да подчертая: ние не можем и не се месим в разследването, не проверяваме взаимовръзки, довели до трагичния край. Но в тази ситуация бяхме длъжни веднага да започнем проверка и да проверим всичко, за което получихме тревожни сигнали - най-вече за това имало ли е тормоз в училище, как е реагирало училището, спазени ли са разписаните правила.

"Много пъти се е чула думата "страх"

Проверени са всички вътрешни процедури в училището и най-притеснителната констатация е, че тормозът се потвърждава. Имало е личен конфликт между ученика и учител, прераснал в няколкогодишен системен тормоз. Изразявал се е в нападки, лични обиди, несправедливо оценяване, наказателни контролни, заплаха, че ученикът ще получи слаба срочна годишна оценка, че няма да бъде допуснат до държавен зрелостен изпит. Колегите са използвали целия контролен инструментариум, включително и анонимни анкети, говорили са с всички деца. Притеснителното е, че много пъти се е чула думата "страх".

Тоест, не е имало никакви сигнали?

Красимир Вълчев: Не е имало никакви сигнали - писмени. Имало е устни сигнали, можело е да бъде извлечена информация от поведението на двамата.

Към кого са били насочени устните сигнали?

Красимир Вълчев: Твърдят, че е имало устен сигнал към директора - нещо, което ние не можем да докажем. Имало е открит урок през 2024, на който е присъствал служител на регионалното управление на образованието и на него ученикът е заявил, че е бил обект на тормоз. Не е бил обаче подкрепен от страна на съучениците си. Но имаме съучастие на още един учител в тормоза. Създадена е абсолютно неправомерно комисия, която е била уж за предотвратяване на тормоза, но е използвана за наказание, за демонстриране на власт.

А какво е правел през това време училищният психолог?

Красимир Вълчев: Училищният психолог е на половин щат, работил е реално като ресурсен учител за деца със специални образователни потребности. Училището само формално е имало психолог. Детето е ходило при извънклиничен психолог към Областната дирекция на МВР в Пазарджик, имал е два сеанса, при втория е приключил с програма за по-нататъшно взаимодействие.

Значи в училището са били наясно, че Билгин Алишев е посещавал психолог?

Красимир Вълчев: Да, били са наясно. Имало е тормоз, който се е случил пред очите на много хора, но не са и реагирали много хора - от страх, от равнодушие, от липса на професионална ангажираност.

Имало ли е елемент на хомофобия в този тормоз?

Красимир Вълчев: Това, което колегите са получили като информация, е, че е имало хомофобска обида.

От учителката към ученика?

Красимир Вълчев: Да, но тази хомофобска обида е била по-скоро една от многото обиди. И тя е толкова популярна в българския език като обида, че не е задължително да бъде използвана в хомофобски контекст. Тоест, не говорим, че основната причина за тормоза е хомофобия. Основната причина е личното его, непрофесионализмът и липсата на човещина в учителя.

"Подобни учители нямат място в образователната система"

Нарушени са всякакви етични принципи, нарушени са административни процедури, за което трябва да се търси дисциплинарна отговорност. В доклада е препоръчано да се търси такава. Във всеки един случай, в който сме установили нарушение на правилата, смятам, че трябва да сме безкомпромисни.

Да си го кажем честно, в системата има един елемент на милозливост.

Заради недостига на учители ли?

Красимир Вълчев: По-скоро тук говорим за едни изкривявания, които са в малката затворена общност, които са се проявили, чисто човешки. Личното его е било водещо. Моето мнение е, че тази учителка и другата, която е съучаствала, съпругът ѝ, който също е имал отделни прояви на тормоз, нямат място в образователната система. Винаги съм защитавал системата, но за да има доверие в нея, тя трябва да осъди такива действия и да се освобождава от подобни учители.

Казал съм си мнението и на началника на регионалното управление, и на директора на училището. Те са тези, които по вертикала трябва да търсят тази дисциплинарна отговорност.

Те ли трябва да вземат решение за уволнение на учителите?

Красимир Вълчев: Да.