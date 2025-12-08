Новини
Мнения »
Дори да беше вдигнал юмрук: Румен Радев и протестите

Дори да беше вдигнал юмрук: Румен Радев и протестите

8 Декември, 2025 21:01 1 068 18

  • емилия милчева-
  • румен радев-
  • протест-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов

Формално Радев остава близо до протестиращите, но не е един от тях. Борисов изчаква, а Пеевски оказва натиск и готви контрапротести.

Дори да беше вдигнал юмрук: Румен Радев и протестите - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Дори да беше слязъл с вдигнат юмрук при протестиращите, президентът Румен Радев едва ли щеше да мине през шпалира на одобрение от 2020 година. Но какво се е променило? Нали използва същата реторика като гневните хора - говори за справедливост, оставка и незабавни избори, за реална промяна към върховенство на правото и “оздравяване на държавността”.

Ако през 2020-та обаче Радев можеше да излезе сред множеството и после отново да се прибере в президентството, днес той щеше да е принуден да остане на улицата. В първия си мандат той още набираше политически капитал, а днес го пази.

Пет години по-късно

На пръв поглед като че ли всичко се повтаря. И през 2020 г., и сега, пет години по-късно, протестиращите искат оставка на правителството, мутрите - вън от властта, мафията - вън от държавата. Млади хора изпълниха улици и площади не само в София, а приливната вълна стигна и до областни центрове в България, и до европейски столици.

Но днес на плакатите на протеста е и образът на Делян Пеевски като фигура, фокусираща гражданското недоволство от корупцията, безправието и клиентелизма в държавата. Също като през 2013-та. Тогава Радев беше заместник-командир на Военновъздушните сили (ВВС) и по предложение на правителството на БСП-ДПС e предложен и утвърден за командир на ВВС в края на юни 2014 г. - когато текат последните дни на кабинета “Орешарски”.

Хем подкрепя, хем е встрани

Въпреки че президентът се обявява срещу “безчинствата на олигархията”, днес той стои настрани от самия протест - не участва физически и не се движи сред хората, макар да ги насърчава да продължават. Така част от протестиращите го възприемат като „съюзник“, а той поддържа образа на лидер, близък до обществените настроения. Тази стратегия му позволява да печели, без да рискува. Флиртът му осигурява подкрепа сред недоволните групи, но отсъствието му го предпазва от обвинения, че използва протестите за лична популярност.

Друга част от протестиращите обаче не забравя, че Радев винаги е склонен да заема кремълската страна за Украйна - и не само се дистанцира от включването на България в еврозоната, но се и опита да го провали с (неуспешния) опит за референдум.

С Борисов, но срещу Пеевски?

Лидерът на ДПС „Ново начало“ Делян Пеевски директно обвини президента Радев за хаоса на протеста на 1 декември. „Истинският организатор на погромите, палежите и хаоса“, заяви във Facebook Пеевски, като посочи, че агитките били водени от съветници на президента и негови „приближени олигарси“.

За разлика от него, Бойко Борисов избягва конфронтация с Радев. Но не само Борисов е възприел тази тактика, така действат и останалите политически сили. Темата за неизгодния договор с „Боташ“, дело на служебен кабинет на президента, вече е свалена от дневния ред на ГЕРБ. А лидерът на партията, така речовит за вътрешната и външната политика, подмина обръщението на президента, в което се говори за бламирана власт и предсрочни избори. Явно не се припознава в обръщението “г-да олигарси”.

Към момента няма публично известна информация за контакти между Радев и Борисов, но през различни публични говорители се спекулира, че след предсрочни избори е възможно Борисов и Радев да управляват заедно. Разбира се, при допускане, че се появи партийният проект на президента. Защо не? Приликите между двамата са повече от различията. И Борисов, и Радев демонстрират силна популистка реторика и автократични черти, концентрирайки властта около себе си; и двамата поддържат добри контакти с Виктор Орбан и унгарския модел на „силна лична власт“ и персонализирано лидерство. А външнополитическата им ориентация е опит за балансиране между Москва и Вашингтон.

С маневра към Радев Бойко Борисов би се отървал от най-тежкото си бреме – Пеевски. Сдобивайки се с друг силен съюзник, партийното му лидерство ще е безпроблемно и концентрирано върху политическата му стратегия, без да се налага да управлява сложни коалиционни зависимости.

Политик в лъскави военни доспехи

През някои журналисти и анализатори обществото бива облъчвано с послания, които отново връщат на Радев поизвехтелите от двата президентски мандата доспехи на военен. Даже не просто на военен, а на генерал. Как той, видите ли, не искал да се занимава с политика, но не може да остави държавата в ръцете на настоящите политици, защото воинската чест не му позволява. Достатъчно е да се припомни каква власт се опита да концентрира президентът чрез кадровите смени в службите и държавните дружества от неговите правителства, за да се опровергае тази теза.

Формално Радев остава близо до протестиращите, но не е един от тях. Борисов изчаква, а Пеевски оказва натиск и организира контрапротести. Никой от тях не може да бъде алтернатива за оздравена държавност и модерна визия за страната, след като България изпълни и последната си стратегическа цел - приемането на еврото.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де

    3 12 Отговор
    Лондонсити го готви
    Радев е за НАТО
    Радев не включва никъде сътрудничество с Русия
    Радев никога не посети Тръмп
    Готвят го...
    Затова гласувайте за ВЪЗРАЖДАНЕ!

    Коментиран от #13

    21:04 08.12.2025

  • 2 Коня Солтуклиева

    8 6 Отговор
    Още ви бърка в.... с това "юмруче", брей!

    21:04 08.12.2025

  • 3 Абсурдистан

    12 10 Отговор
    Прецедентът се чуди как да увеличи властта си. Жалък безродник. И той само плюе, но няма никакви решения.

    Коментиран от #9

    21:11 08.12.2025

  • 4 бою циганина

    10 1 Отговор
    тоя юмрук ми влезе там

    21:12 08.12.2025

  • 5 БеГемот

    7 5 Отговор
    Дойчовците как всъщност помагат на тиквата и прасето като сеят омраза срещу единственият им реален опонент със шансове да се справи с тях....щото пуделите от сглобката днеска са така ама утре са със събути гащи и леко наведени (от ишиас)....

    21:12 08.12.2025

  • 6 Кой е мъжът?

    5 2 Отговор
    Радев иска да се биеме с юмруци?

    21:13 08.12.2025

  • 7 Голямото "Д"

    6 6 Отговор
    Само Радев може да обедини националистите в общ анти-европейски и про-руски курс на държавата.

    21:13 08.12.2025

  • 8 обективен

    9 8 Отговор
    Тикви и свини реват и квичат само като чуят-Радев , защото той е много по умен от тях ,и мисли за народа ,докато мизерниците мислят само за шкембетата си !!

    21:18 08.12.2025

  • 9 деди..

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "Абсурдистан":

    Радко ако направи партия..ще разкаже играта на двамата плондери с кобрата на пугачовь

    21:22 08.12.2025

  • 10 За десет години

    2 3 Отговор
    Докара ПП
    Замени руското гориво с Уестингхаус, сега ядреното гориво стои в земите ни
    Подписа , за още Фки , спешно
    Подписа, че Крим е незаконно анексиран от Русия
    А беше заявил , че Крим е руски?!
    Подло
    Подписа Боташ?!
    Заяви, че Русия води агресивна война?!
    Той не знае причината за СВО?
    Доведе и Райнметал- работете за Блак Рок , барут щото друг не иска!
    Е, как да гласувам за това?!

    21:23 08.12.2025

  • 11 Забравихте ли?

    2 1 Отговор
    ,,Държавният глава Румен Радев удостои посланика на Украйна у нас Виталий Москаленко с орден „Мадарски конник“ първа степен на церемония днес - 27 февруари. 2023 г. Държавното отличие е за всеотдайната работа на посланик Москаленко в тежките условия на войната срещу Украйна, както и за неговите особено големи заслуги за задълбочаването и разширяването на двустранните отношения между България и Украйна."

    21:41 08.12.2025

  • 12 Българин

    1 0 Отговор
    Тролетариата, така и не разбрахте, че През-ден-та цял живот е ял на стол, цял живот е вземал държавна заплата, че докато не му изтече мандата, няма да напусне поста!
    Така че, ако ще прави партия, чак когато му се наложи да напусне Президентството!!!

    21:44 08.12.2025

  • 13 Митрофанова

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да де":

    ще му мачкам ушите на мунчо, какво стана с рефереререндума

    21:47 08.12.2025

  • 14 Румен Радев- ноември 2023г.

    1 1 Отговор
    ,,Държавният глава заяви, че „Русия е извършила груба агресия спрямо Украйна, нарушавайки всички правила на международното право“. Той дефинира целта на Запада в тази война е постигането на мир в Украйна, изтласкване на Русия обратно в границите от 1991 година и по възможност подмяна на режима в Кремъл.

    Според държавния глава и двете страни в конфликта са допуснали груби стратегически грешки.

    „От страна на Русия – мъглявото и неадекватно формиране на политическите цели като денацификация и демилитаризация не успя да бъде преведено от руския генерален щаб в ясна стратегия“.

    21:48 08.12.2025

  • 15 Има и други стратегически цели

    1 0 Отговор
    След влизането в еврозоната наред е не по-малко важната, стратегическа цел- повишаването на стандарта и благосъстоянието в държавата. Както и нейната сигурност, в ЕС, разбира се.

    22:01 08.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.