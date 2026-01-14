Борислав Цеков: София трайно затъна в боклук и плъхове. Остава и сомалийски банди да се развилнеят...

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

София трайно затъна в боклук и плъхове. Остава и сомалийски банди да се развилнеят... Защото няма работеща и ефективна официална власт в Столична община.

Това обобщи във "Фейсбук" Борислав Цеков.

Заради некадърността на ППДБСС управлението, начело с отрочето на ДС. Прочее, писал съм цели статии преди време - провалът на отрочето на ДС е напълно закономерен. Отрочетата на ДС са такива - посредствени и некадърни, получили всичко наготово - пари, контакти, влияние, но неспособни да ги управляват и надграждат. Като ДС-родителите си и техните ДС-родители, които тровят България и преди, и след 1989 г., и си въобразиха, че след като успяха да разграбят националното богатство, им предстои да инсталират потомството си като "новия национален елит".

Със заграбените пари ги пратиха да се изучат в чужбина и им внушиха, че са новите патриции. Но не им се получи поради простата причина, че ДС е продукт на отрицателна кадрова селекция - там се насърчаваха нискочелието, подлеците, садистите, мръсниците от всякакъв калибър.

И освен това, не трябва да се забравя, че такива служби са обслужващ персонал на властта, а не тези, които могат имат капацитет да вземат решения. Те си въобразиха обаче след промените, че те са "стратезите" на прехода. Само че некадърността и посредствеността им доведоха до това, че каквото пипнаха го разпиляха и доведоза до крах.

Вижте къде е всичко, което докопаха от приватизацията - изядено и изпито, скътано като някой лев за луксозни старини, но дотам. Некадърното им потомство се пробва да играе ролята на "нов елит", но се проваля на всяка крачка. Естественият обществен подбор и свободната конкуренция (която ДС тарторите се опитваха да задушават) започва да си казва думата.

В новите национални елити ДС-потомството ще има само периферно присъствие. Нищо стойноствно не създават и нямат капацитет да създадат. След още две-три десетилетия никой няма да си спомня за тях. Та, така с отрочетата на ДС. А глупаците нека продължат да съсипват България като ги избират и инсталират тук-таме.

Не е лошо да има нагледни примери за некадърност, скрита зад фарфаронски претенции и фалшиви биографии. Що се отнася до въпросния Васко - казвал съм го многократно, откакто беше избран - оставка!