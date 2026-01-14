Борислав Цеков: София трайно затъна в боклук и плъхове. Остава и сомалийски банди да се развилнеят...

София трайно затъна в боклук и плъхове. Остава и сомалийски банди да се развилнеят... Защото няма работеща и ефективна официална власт в Столична община.
Това обобщи във "Фейсбук" Борислав Цеков.
Заради некадърността на ППДБСС управлението, начело с отрочето на ДС. Прочее, писал съм цели статии преди време - провалът на отрочето на ДС е напълно закономерен. Отрочетата на ДС са такива - посредствени и некадърни, получили всичко наготово - пари, контакти, влияние, но неспособни да ги управляват и надграждат. Като ДС-родителите си и техните ДС-родители, които тровят България и преди, и след 1989 г., и си въобразиха, че след като успяха да разграбят националното богатство, им предстои да инсталират потомството си като "новия национален елит".
Със заграбените пари ги пратиха да се изучат в чужбина и им внушиха, че са новите патриции. Но не им се получи поради простата причина, че ДС е продукт на отрицателна кадрова селекция - там се насърчаваха нискочелието, подлеците, садистите, мръсниците от всякакъв калибър.
И освен това, не трябва да се забравя, че такива служби са обслужващ персонал на властта, а не тези, които могат имат капацитет да вземат решения. Те си въобразиха обаче след промените, че те са "стратезите" на прехода. Само че некадърността и посредствеността им доведоха до това, че каквото пипнаха го разпиляха и доведоза до крах.
Вижте къде е всичко, което докопаха от приватизацията - изядено и изпито, скътано като някой лев за луксозни старини, но дотам. Некадърното им потомство се пробва да играе ролята на "нов елит", но се проваля на всяка крачка. Естественият обществен подбор и свободната конкуренция (която ДС тарторите се опитваха да задушават) започва да си казва думата.
В новите национални елити ДС-потомството ще има само периферно присъствие. Нищо стойноствно не създават и нямат капацитет да създадат. След още две-три десетилетия никой няма да си спомня за тях. Та, така с отрочетата на ДС. А глупаците нека продължат да съсипват България като ги избират и инсталират тук-таме.
Не е лошо да има нагледни примери за некадърност, скрита зад фарфаронски претенции и фалшиви биографии. Що се отнася до въпросния Васко - казвал съм го многократно, откакто беше избран - оставка!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянеца
16:03 14.01.2026
2 Сила
16:03 14.01.2026
3 Последния Софиянец
16:06 14.01.2026
4 Внимавай
16:07 14.01.2026
5 А нормално
16:09 14.01.2026
6 Плъха Цеко
16:11 14.01.2026
7 Трол
16:11 14.01.2026
8 Искам
Коментиран от #18
16:12 14.01.2026
9 наглост безкрай!
16:12 14.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 БАНДАТА НА БОКО И ШИШКО
16:19 14.01.2026
12 Ройтерс
.... А доцент Цеко на кого е отроче?!
... А Антон Тодоров?
А Ал.Йо?
...
16:20 14.01.2026
13 Ъхъ!!!
16:22 14.01.2026
14 Кажи честно ... 🤣
16:23 14.01.2026
15 Жалко безграбначно коpyмпе
16:26 14.01.2026
16 Горно Уйно
16:30 14.01.2026
17 Цеко кви сомалийски банди бе тъпако
То затова и там нямаш възможност за коментари, че попръжнята ще ви удави!
16:30 14.01.2026
18 Не го ди виждаш
До коментар #8 от "Искам":Каква мазна и тъпа фейска има вместо лице.
16:33 14.01.2026
19 Файърфлай
16:39 14.01.2026
20 Милен
16:40 14.01.2026
21 Теслатъ
17:03 14.01.2026
22 Фори
КЕВОРКЯН Е АГЕНТ НА ДС!
17:07 14.01.2026