Борислав Цеков: София трайно затъна в боклук и плъхове. Остава и сомалийски банди да се развилнеят...

Борислав Цеков: София трайно затъна в боклук и плъхове. Остава и сомалийски банди да се развилнеят...

14 Януари, 2026 16:03

След още две-три десетилетия никой няма да си спомня за тях

Снимка: БНТ
Борислав Цеков Борислав Цеков юрист
София трайно затъна в боклук и плъхове. Остава и сомалийски банди да се развилнеят... Защото няма работеща и ефективна официална власт в Столична община.

Това обобщи във "Фейсбук" Борислав Цеков.

Заради некадърността на ППДБСС управлението, начело с отрочето на ДС. Прочее, писал съм цели статии преди време - провалът на отрочето на ДС е напълно закономерен. Отрочетата на ДС са такива - посредствени и некадърни, получили всичко наготово - пари, контакти, влияние, но неспособни да ги управляват и надграждат. Като ДС-родителите си и техните ДС-родители, които тровят България и преди, и след 1989 г., и си въобразиха, че след като успяха да разграбят националното богатство, им предстои да инсталират потомството си като "новия национален елит".

Със заграбените пари ги пратиха да се изучат в чужбина и им внушиха, че са новите патриции. Но не им се получи поради простата причина, че ДС е продукт на отрицателна кадрова селекция - там се насърчаваха нискочелието, подлеците, садистите, мръсниците от всякакъв калибър.

И освен това, не трябва да се забравя, че такива служби са обслужващ персонал на властта, а не тези, които могат имат капацитет да вземат решения. Те си въобразиха обаче след промените, че те са "стратезите" на прехода. Само че некадърността и посредствеността им доведоха до това, че каквото пипнаха го разпиляха и доведоза до крах.

Вижте къде е всичко, което докопаха от приватизацията - изядено и изпито, скътано като някой лев за луксозни старини, но дотам. Некадърното им потомство се пробва да играе ролята на "нов елит", но се проваля на всяка крачка. Естественият обществен подбор и свободната конкуренция (която ДС тарторите се опитваха да задушават) започва да си казва думата.

В новите национални елити ДС-потомството ще има само периферно присъствие. Нищо стойноствно не създават и нямат капацитет да създадат. След още две-три десетилетия никой няма да си спомня за тях. Та, така с отрочетата на ДС. А глупаците нека продължат да съсипват България като ги избират и инсталират тук-таме.

Не е лошо да има нагледни примери за некадърност, скрита зад фарфаронски претенции и фалшиви биографии. Що се отнася до въпросния Васко - казвал съм го многократно, откакто беше избран - оставка!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Софиянеца

    23 3 Отговор
    Единствените банди са на Боко и Шишо !!

    16:03 14.01.2026

  • 2 Сила

    21 7 Отговор
    Цеко , ще ти излезне цирей на носа от лъгане .....А , той ти е излязъл вече ....!!!

    16:03 14.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    В квартала около джамията има ислямистки банди.

    16:06 14.01.2026

  • 4 Внимавай

    9 0 Отговор
    Какво си пожелаваш

    16:07 14.01.2026

  • 5 А нормално

    16 2 Отговор
    ли е , бе , умен , да се изхвърлят обемисти огромни чували , цели кашони , стара покъщнина , кого , вани , тенджери и каквото се сетиш ? Никой не си прави малко труд да среже опаковките от какво ли не на малки парчета и така боклуците ще заемат много малко място ! Боклукчиите също са хора и заслужават уважение , както и добросъвестните съседи !

    16:09 14.01.2026

  • 6 Плъха Цеко

    11 3 Отговор
    Живее под Зайчарника.

    16:11 14.01.2026

  • 7 Трол

    5 6 Отговор
    София ще се оправи, защото там са събрани всички цивилизовани граждани.

    16:11 14.01.2026

  • 8 Искам

    5 4 Отговор
    да видя как изглежда твоя боклук !

    Коментиран от #18

    16:12 14.01.2026

  • 9 наглост безкрай!

    10 4 Отговор
    Ей, Циковия! Ей, долно нищожество и кобургски лакей, дето лазеше в краката на мадридския комарджия и се правеше на пръв царедворец! Защо мълча, когато комарджията лъжеше народа ни, когато комунистите му харизаха държавни имоти за 200 милиона, понеже той беше докаран от КГБ и ДС в родината ни беден като църковна мишка! Защо тогава мълча бе, царедворецо Цеков, дето изливаш по два литра брилянтин на кратуната си, за да изглеждаш "Ентелигентен"? Само че, сега се отхапи отзад, отхапи се по н......я з....к! Васил Терзиев вече реши проблема с боклука, както беше обещал, без да дава милиони на ортаците на Боко банкянски Таки, Вълци и други диви животни като него и като теб! Много голямо нищожество си бе, Цековия, мноог! Ама, пак си заложил на куц кон!

    16:12 14.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БАНДАТА НА БОКО И ШИШКО

    5 2 Отговор
    СА ДОСТАТЪЧНИ.....

    16:19 14.01.2026

  • 12 Ройтерс

    3 3 Отговор
    Той не е избивал на кого да е "отроче"!.
    .... А доцент Цеко на кого е отроче?!
    ... А Антон Тодоров?
    А Ал.Йо?
    ...

    16:20 14.01.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    5 3 Отговор
    Още едно лай.о изплува на повърхността и взе да смърди! Предизборно време е, личи си.

    16:22 14.01.2026

  • 14 Кажи честно ... 🤣

    5 3 Отговор
    Откакто пеевски открадна Глобул от кънчовци и райчевци и го хариза на кичуковци и цековци, много активни станаха шмекерите в защитата си към деБеляН Магнитски.

    16:23 14.01.2026

  • 15 Жалко безграбначно коpyмпе

    7 3 Отговор
    Хубаво е, че дебелото е активирало всичките си пуделчета, че да не се чудим кой, кой е .

    16:26 14.01.2026

  • 16 Горно Уйно

    2 2 Отговор
    Ами върви да живееш в Гинци бе, царедворец!

    16:30 14.01.2026

  • 17 Цеко кви сомалийски банди бе тъпако

    5 3 Отговор
    Стой си в ПИК. Там цялата компания сте си лика- прилика. Еднакво неуки и с със зловоня заредени.
    То затова и там нямаш възможност за коментари, че попръжнята ще ви удави!

    16:30 14.01.2026

  • 18 Не го ди виждаш

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Искам":

    Каква мазна и тъпа фейска има вместо лице.

    16:33 14.01.2026

  • 19 Файърфлай

    3 0 Отговор
    А ти помниш ли,неуважаеми,когато вилнееше приватизационната банда на бай Симо Кобурготеца,с неговите финансови "експерти" Никето и Миленчо ? И ти.Сомалийските пирати и плъховете ряпа да ядат...

    16:39 14.01.2026

  • 20 Милен

    1 0 Отговор
    Не че нещо ама у нашето село, боклука го извозват редовно, ама ние сме си селяни а не като ентелектуалците у София.

    16:40 14.01.2026

  • 21 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Комунягите, ни направиха цивилизовани и образовани люде, демократите, ни върнаха в първоначалния ни вид и състояние! -)))))))

    17:03 14.01.2026

  • 22 Фори

    0 0 Отговор
    ДС е продукт на отрицателна кадрова селекция - там се насърчаваха нискочелието, подлеците, садистите, мръсниците от всякакъв калибър."""
    КЕВОРКЯН Е АГЕНТ НА ДС!

    17:07 14.01.2026