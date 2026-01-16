Няколко въпроса към Розовото прасе

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Розовото прасе тръгва на турне.

Изправени / в буквалния смисал/ пред този артефакт, лидерите ,агитаторите и аниматорите на ППДБ е добре да отговорят на някой въпроси, в контекста на титаничната битка за 121 гласа

Как избраха внучето на ДС, през какви политически и граждански и професионални проверки мина този избор и какъв е приносът на настоящия кмет, освен дето е спонсор на ДБПП. И последното абсолютно достатъчно ли е за да бъде излъчен, подкрепен и назначен за кмет на София.

Това написа във "Фейсбук" Диана Дамянова.

Защото София ми е Париж

В смисъла на плъховете. Те впрочем наистина май се явиха в огромно количество в Париж, след голямата стачка на боклукчийските работници в края на 80те и никога успяха да бъдат изчистени.

И не, това не е намек, а прогноза.

Битката на внучето и детенцето на ДС срещу мафията засега дава средните резултати.

348 е много скъпо, разграбващо софиянци и е цена, предложена от мафията.

347 е чудна цена на която се подписват договори с друга част, на това което беше определяно доскоро като мафия и чрез нейното плащане не се ощетяват , а напротив се поощряват софиянци.

Защото няма съмнение , че 348 е мноооооого /почти в пъти/ по-голямо от 347, което е благородно и напълно приемливо.

Бори ли се София за приза най-мръсен град в Европа или е разширила амбициите си и се сравнява и с арабските страни, още не мога напълно да преценя.

И не се ли наказва 5-тия по големина град в България, а именно район Люлин, с принудително непочистване, защото именно неговия кмет разкри далаверата с обществените поръчки, предназначени да се налива от тях в партийната каса, което от своя страна ще освободи от подобно задължение настоящия кмет на София.

И въобще.

Не прилича ли внучето на ДС на човек, който с учудване гледа как филия, намазана с масло, винаги пада откъм намазаната страна и се стреми да извади някакво смислено заключение от този факт.

Как /и защо/се стигна до „продажбата” на изгодни постове от страна на ПП.

И тук няма да питам за дамата, която се оказа в СЕМ и чиято предизборна платформа на препитването /предизвикано лично от мен/ пред депутатите се свеждаше до това, че има малко дете и нужда от време да го отглежда. Там знам, просто беше приятелка на Ленчето, а приятелството с Ленчето е гарант /беше/ за кариерно израстване.

Но ще попитам за позицията депутат в европейския парламент, личната изгодата от която е приблизително 1 милион евра годишно, на която беше назначен певецът на народа Хазарта, след като преди това в продължение на два избора беше „носил” гласове на промяната.

Дребни се оказаха подробностите, че не отговаря и на най -елементарни изисквания, че няма поне някакво висше образование, че не знае нито един чужд език – тях ги оставям под черта.

Само твърдя, че това е най-скъпият езиков курс на който някой в историята на човечеството е изпращан /дано понаучи езика докато е там/, а удоволствието Хазарта да проговори на някакъв чужд език ще бъде платено обилно от българския и европейски данъкоплатец.

И това като благодарност за гласовете, които беше донесъл в споменатия по-горе Люлин.

Иначе неговата „платформа” беше , че ще прави лагери за деца, ама то времето на лагерите отмина а и е малко трудничко да постигнеш каквото и да било, като мълчиш като пън. Може пък и да пее, с което действително да обогатява Европейския парламент.

Как цялата политическа инфраструктура на „промяната” се оказа създадена от посетителите на т.н харвардски курсове. Тук няма да коментирам какво трябва да е нивото на хора , отишли да се обучават на курсове, водени от Кирил Петков и на какво може да ги научи той, но ще попитам какъв е приносът за развитието на страната на всички денички, калинки, венеции и тн, защото приносът на Венко е ясен - той е крем де ла крем на пп-ейската мисловна дейност и гордост за всяко населено място на планетата.

Но, възниква въпросът, как така десетките свестни хора, които наистина по случайност бяха „въведени” в партията, успяха да бъдат изгонени или се самоизгониха /в по-голямата си части/ и затова този кръжец се оказа на интелектуалното ниво на курсанти в образователни курсове.

Съвсем друг е въпросът как Софийският университет се сдружава с бивши студенти на Харвард , че да им предоставя база и аудитории и какъв е критерия за качеството на тези преподаватели. Защото ключовият от тях е именно Кирил, а неговите интелектуални, а от там и преподавателски способности са твърде широко известни в страната

И накрая. Как така хората, които разкриха нагласянето на обществени поръчки с цел изгода за политическата партия, та как така именно те се оказаха кадрова грешка, а не тези, които са подготвяли далаверата.

И дали именно усвояването на средства в полза на партията и нейните функционери не е истинската кадрова политика на партията, а всички които не са съгласни на далаверата се определят като кадрови грешки.

Та , да!

Водачите на тази група партии трябва да застанат пред розовото прасе и да обяснят тези „морални отклонение”, защото рецитирането на антикорупционни текстове не е достатъчно, когато ти самия ги нарушаваш.

Или се надяваме на това, че пропагандата ни е толкова добра, а манипулацията- толкова успешна, че хората ще ни слушат какво говорим, а няма да ни гледат какво правим.

Въпросите са много, много, но само отговорите на поставените по-горе, биха били едно добро начало.

И тогава ще знаем, че бъдещите 121 отговарят на моралните, интелектуални и политически норми и Фльор ще успее да стане депутат.

Защото иначе всичко е ясно.

Гледаме София и виждаме България.