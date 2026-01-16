Няколко въпроса към Розовото прасе

Розовото прасе тръгва на турне.
Изправени / в буквалния смисал/ пред този артефакт, лидерите ,агитаторите и аниматорите на ППДБ е добре да отговорят на някой въпроси, в контекста на титаничната битка за 121 гласа
Как избраха внучето на ДС, през какви политически и граждански и професионални проверки мина този избор и какъв е приносът на настоящия кмет, освен дето е спонсор на ДБПП. И последното абсолютно достатъчно ли е за да бъде излъчен, подкрепен и назначен за кмет на София.
Това написа във "Фейсбук" Диана Дамянова.
Защото София ми е Париж
В смисъла на плъховете. Те впрочем наистина май се явиха в огромно количество в Париж, след голямата стачка на боклукчийските работници в края на 80те и никога успяха да бъдат изчистени.
И не, това не е намек, а прогноза.
Битката на внучето и детенцето на ДС срещу мафията засега дава средните резултати.
348 е много скъпо, разграбващо софиянци и е цена, предложена от мафията.
347 е чудна цена на която се подписват договори с друга част, на това което беше определяно доскоро като мафия и чрез нейното плащане не се ощетяват , а напротив се поощряват софиянци.
Защото няма съмнение , че 348 е мноооооого /почти в пъти/ по-голямо от 347, което е благородно и напълно приемливо.
Бори ли се София за приза най-мръсен град в Европа или е разширила амбициите си и се сравнява и с арабските страни, още не мога напълно да преценя.
И не се ли наказва 5-тия по големина град в България, а именно район Люлин, с принудително непочистване, защото именно неговия кмет разкри далаверата с обществените поръчки, предназначени да се налива от тях в партийната каса, което от своя страна ще освободи от подобно задължение настоящия кмет на София.
И въобще.
Не прилича ли внучето на ДС на човек, който с учудване гледа как филия, намазана с масло, винаги пада откъм намазаната страна и се стреми да извади някакво смислено заключение от този факт.
Как /и защо/се стигна до „продажбата” на изгодни постове от страна на ПП.
И тук няма да питам за дамата, която се оказа в СЕМ и чиято предизборна платформа на препитването /предизвикано лично от мен/ пред депутатите се свеждаше до това, че има малко дете и нужда от време да го отглежда. Там знам, просто беше приятелка на Ленчето, а приятелството с Ленчето е гарант /беше/ за кариерно израстване.
Но ще попитам за позицията депутат в европейския парламент, личната изгодата от която е приблизително 1 милион евра годишно, на която беше назначен певецът на народа Хазарта, след като преди това в продължение на два избора беше „носил” гласове на промяната.
Дребни се оказаха подробностите, че не отговаря и на най -елементарни изисквания, че няма поне някакво висше образование, че не знае нито един чужд език – тях ги оставям под черта.
Само твърдя, че това е най-скъпият езиков курс на който някой в историята на човечеството е изпращан /дано понаучи езика докато е там/, а удоволствието Хазарта да проговори на някакъв чужд език ще бъде платено обилно от българския и европейски данъкоплатец.
И това като благодарност за гласовете, които беше донесъл в споменатия по-горе Люлин.
Иначе неговата „платформа” беше , че ще прави лагери за деца, ама то времето на лагерите отмина а и е малко трудничко да постигнеш каквото и да било, като мълчиш като пън. Може пък и да пее, с което действително да обогатява Европейския парламент.
Как цялата политическа инфраструктура на „промяната” се оказа създадена от посетителите на т.н харвардски курсове. Тук няма да коментирам какво трябва да е нивото на хора , отишли да се обучават на курсове, водени от Кирил Петков и на какво може да ги научи той, но ще попитам какъв е приносът за развитието на страната на всички денички, калинки, венеции и тн, защото приносът на Венко е ясен - той е крем де ла крем на пп-ейската мисловна дейност и гордост за всяко населено място на планетата.
Но, възниква въпросът, как така десетките свестни хора, които наистина по случайност бяха „въведени” в партията, успяха да бъдат изгонени или се самоизгониха /в по-голямата си части/ и затова този кръжец се оказа на интелектуалното ниво на курсанти в образователни курсове.
Съвсем друг е въпросът как Софийският университет се сдружава с бивши студенти на Харвард , че да им предоставя база и аудитории и какъв е критерия за качеството на тези преподаватели. Защото ключовият от тях е именно Кирил, а неговите интелектуални, а от там и преподавателски способности са твърде широко известни в страната
И накрая. Как така хората, които разкриха нагласянето на обществени поръчки с цел изгода за политическата партия, та как така именно те се оказаха кадрова грешка, а не тези, които са подготвяли далаверата.
И дали именно усвояването на средства в полза на партията и нейните функционери не е истинската кадрова политика на партията, а всички които не са съгласни на далаверата се определят като кадрови грешки.
Та , да!
Водачите на тази група партии трябва да застанат пред розовото прасе и да обяснят тези „морални отклонение”, защото рецитирането на антикорупционни текстове не е достатъчно, когато ти самия ги нарушаваш.
Или се надяваме на това, че пропагандата ни е толкова добра, а манипулацията- толкова успешна, че хората ще ни слушат какво говорим, а няма да ни гледат какво правим.
Въпросите са много, много, но само отговорите на поставените по-горе, биха били едно добро начало.
И тогава ще знаем, че бъдещите 121 отговарят на моралните, интелектуални и политически норми и Фльор ще успее да стане депутат.
Защото иначе всичко е ясно.
Гледаме София и виждаме България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
10:03 16.01.2026
2 Тик- Ток
Коментиран от #8
10:04 16.01.2026
3 хехе
10:09 16.01.2026
4 Венета дъщеря на Бойко
10:12 16.01.2026
5 овен
10:16 16.01.2026
6 пешо
10:17 16.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Промяна
До коментар #2 от "Тик- Ток":Я ЛЪЖЦИТЕ ЗА ДРЕБНИ ЦЕНТОВЕ СА ТУК ХАХАХАХАХА
10:21 16.01.2026
9 Промяна
До коментар #7 от "ту-туу":ИМА ПАРИ УГАЖДАТ СИ А ВИЕ КРЯКАЙТЕ ТУК ИЛИ ВОДЕНИ ОТ ПЕНЬОАРИТЕ ХАХАХАХАХА
10:22 16.01.2026
10 ООрана държава
10:25 16.01.2026
11 ДАСКАЛ ГЕНЧО
10:25 16.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Питам:
10:29 16.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Няколко въпроса
10:31 16.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Чичо Манчо
10:35 16.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Перничанина
АПРОПО МРАЗЯ ДС ,КОЯТО НАЯКОГА СИ КЛЯКАЛА ПРЕД НЕЯ.
ДА ЖИВЕЕ МАЙКА БЪЛГАРИЯ!
МАХАЙТЕ СЕ ТИ И ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЩИ!
Коментиран от #22
10:45 16.01.2026
22 Промяна
До коментар #21 от "Перничанина":ЩО ТИ КОЯ СИ ЧЕ ЩЕ ГОНИШ БЪЛГАРИ ХАХАХАХАХА ВРЕКАЧКАТА ВЪН
10:55 16.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Промяна
До коментар #12 от "ммммз":Василев осъден измамник от европейски съд е Дълги глупости сте надраскали тук да знаете
10:57 16.01.2026
25 Анонимен
10:59 16.01.2026
26 Последния Софиянец
11:00 16.01.2026