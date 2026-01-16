Новини
Няколко въпроса към Розовото прасе

16 Януари, 2026

  • диана дамянова-
  • продължаваме промяната-
  • корупция-
  • боклук-
  • обществена поръчка

Защото иначе всичко е ясно

Няколко въпроса към Розовото прасе - 1
Снимка: бТВ
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Розовото прасе тръгва на турне.

Изправени / в буквалния смисал/ пред този артефакт, лидерите ,агитаторите и аниматорите на ППДБ е добре да отговорят на някой въпроси, в контекста на титаничната битка за 121 гласа

Как избраха внучето на ДС, през какви политически и граждански и професионални проверки мина този избор и какъв е приносът на настоящия кмет, освен дето е спонсор на ДБПП. И последното абсолютно достатъчно ли е за да бъде излъчен, подкрепен и назначен за кмет на София.

Това написа във "Фейсбук" Диана Дамянова.

Защото София ми е Париж

В смисъла на плъховете. Те впрочем наистина май се явиха в огромно количество в Париж, след голямата стачка на боклукчийските работници в края на 80те и никога успяха да бъдат изчистени.

И не, това не е намек, а прогноза.

Битката на внучето и детенцето на ДС срещу мафията засега дава средните резултати.

348 е много скъпо, разграбващо софиянци и е цена, предложена от мафията.

347 е чудна цена на която се подписват договори с друга част, на това което беше определяно доскоро като мафия и чрез нейното плащане не се ощетяват , а напротив се поощряват софиянци.

Защото няма съмнение , че 348 е мноооооого /почти в пъти/ по-голямо от 347, което е благородно и напълно приемливо.

Бори ли се София за приза най-мръсен град в Европа или е разширила амбициите си и се сравнява и с арабските страни, още не мога напълно да преценя.

И не се ли наказва 5-тия по големина град в България, а именно район Люлин, с принудително непочистване, защото именно неговия кмет разкри далаверата с обществените поръчки, предназначени да се налива от тях в партийната каса, което от своя страна ще освободи от подобно задължение настоящия кмет на София.

И въобще.

Не прилича ли внучето на ДС на човек, който с учудване гледа как филия, намазана с масло, винаги пада откъм намазаната страна и се стреми да извади някакво смислено заключение от този факт.

Как /и защо/се стигна до „продажбата” на изгодни постове от страна на ПП.

И тук няма да питам за дамата, която се оказа в СЕМ и чиято предизборна платформа на препитването /предизвикано лично от мен/ пред депутатите се свеждаше до това, че има малко дете и нужда от време да го отглежда. Там знам, просто беше приятелка на Ленчето, а приятелството с Ленчето е гарант /беше/ за кариерно израстване.

Но ще попитам за позицията депутат в европейския парламент, личната изгодата от която е приблизително 1 милион евра годишно, на която беше назначен певецът на народа Хазарта, след като преди това в продължение на два избора беше „носил” гласове на промяната.

Дребни се оказаха подробностите, че не отговаря и на най -елементарни изисквания, че няма поне някакво висше образование, че не знае нито един чужд език – тях ги оставям под черта.

Само твърдя, че това е най-скъпият езиков курс на който някой в историята на човечеството е изпращан /дано понаучи езика докато е там/, а удоволствието Хазарта да проговори на някакъв чужд език ще бъде платено обилно от българския и европейски данъкоплатец.

И това като благодарност за гласовете, които беше донесъл в споменатия по-горе Люлин.

Иначе неговата „платформа” беше , че ще прави лагери за деца, ама то времето на лагерите отмина а и е малко трудничко да постигнеш каквото и да било, като мълчиш като пън. Може пък и да пее, с което действително да обогатява Европейския парламент.

Как цялата политическа инфраструктура на „промяната” се оказа създадена от посетителите на т.н харвардски курсове. Тук няма да коментирам какво трябва да е нивото на хора , отишли да се обучават на курсове, водени от Кирил Петков и на какво може да ги научи той, но ще попитам какъв е приносът за развитието на страната на всички денички, калинки, венеции и тн, защото приносът на Венко е ясен - той е крем де ла крем на пп-ейската мисловна дейност и гордост за всяко населено място на планетата.

Но, възниква въпросът, как така десетките свестни хора, които наистина по случайност бяха „въведени” в партията, успяха да бъдат изгонени или се самоизгониха /в по-голямата си части/ и затова този кръжец се оказа на интелектуалното ниво на курсанти в образователни курсове.

Съвсем друг е въпросът как Софийският университет се сдружава с бивши студенти на Харвард , че да им предоставя база и аудитории и какъв е критерия за качеството на тези преподаватели. Защото ключовият от тях е именно Кирил, а неговите интелектуални, а от там и преподавателски способности са твърде широко известни в страната

И накрая. Как така хората, които разкриха нагласянето на обществени поръчки с цел изгода за политическата партия, та как така именно те се оказаха кадрова грешка, а не тези, които са подготвяли далаверата.

И дали именно усвояването на средства в полза на партията и нейните функционери не е истинската кадрова политика на партията, а всички които не са съгласни на далаверата се определят като кадрови грешки.

Та , да!

Водачите на тази група партии трябва да застанат пред розовото прасе и да обяснят тези „морални отклонение”, защото рецитирането на антикорупционни текстове не е достатъчно, когато ти самия ги нарушаваш.

Или се надяваме на това, че пропагандата ни е толкова добра, а манипулацията- толкова успешна, че хората ще ни слушат какво говорим, а няма да ни гледат какво правим.

Въпросите са много, много, но само отговорите на поставените по-горе, биха били едно добро начало.

И тогава ще знаем, че бъдещите 121 отговарят на моралните, интелектуални и политически норми и Фльор ще успее да стане депутат.

Защото иначе всичко е ясно.

Гледаме София и виждаме България.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    8 20 Отговор
    Диянче, още през 1984-та е определено, че България ще се управлява от ДС. Тази заповед е спусната от Москва и няма как да не се изпълнява, защото ще последваме съдбата на укрия.

    10:03 16.01.2026

  • 2 Тик- Ток

    21 8 Отговор
    Бандити и спекуланти ловят риба в мътна вода ,цените са вече с 59% нагоре само за първия месец

    Коментиран от #8

    10:04 16.01.2026

  • 3 хехе

    16 7 Отговор
    Както избраха про100то синчето на татко Петко десето.

    10:09 16.01.2026

  • 4 Венета дъщеря на Бойко

    28 6 Отговор
    Ама пияницо ти имаше общи фирми с вежди Рашидов. Много ти е мъка че не стана депутат от ПП. Наздраве.

    10:12 16.01.2026

  • 5 овен

    26 2 Отговор
    Недей да лъжеш като дърта циганка . Няма подписан договор на 347 лв.

    10:16 16.01.2026

  • 6 пешо

    25 3 Отговор
    Сестро нещо да кажеш за агент Буда?

    10:17 16.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Промяна

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик- Ток":

    Я ЛЪЖЦИТЕ ЗА ДРЕБНИ ЦЕНТОВЕ СА ТУК ХАХАХАХАХА

    10:21 16.01.2026

  • 9 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "ту-туу":

    ИМА ПАРИ УГАЖДАТ СИ А ВИЕ КРЯКАЙТЕ ТУК ИЛИ ВОДЕНИ ОТ ПЕНЬОАРИТЕ ХАХАХАХАХА

    10:22 16.01.2026

  • 10 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Изправени / в буквалния смисал/.... Пише се "смисЪл"..... Приберете шишодепесарскитеподлогидърти

    10:25 16.01.2026

  • 11 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    13 3 Отговор
    ТАИ ГОСПОЖА РАБОТЕШЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТА, СЕГА РАБОТИ ЗА БОРИСОВ, УТРЕ МОЖЕ ДА РАБОТИ ЗА ПЕЕВСКИ. ВЪОБЩЕ ТАМ КЪДЕТО ИМА ЛАПАЧКА.

    10:25 16.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Питам:

    8 4 Отговор
    Многоуважаема бабо Дидо, що си не стоиш в къщи, да си переш чаршафите, да си миеш чиниите и да си гледаш сериалите, а от време на време пускаш някакво словесно недоразумение? Ти внучета нямаш ли да ги водиш на градина и училище? Да знаеш по-побезно и по-достойно занимание за обществото е!

    10:29 16.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Няколко въпроса

    10 3 Отговор
    към дъртофелницата с петте косъма на кратуната, дето лазеше в краката на Кръстьо Питков като първа "синдикалистка", после обаче отиде да лази в краката на Златевия Вальо, знаков ортак и авер на мутрата от СИК, който ограби, съсипа и срути България! Та въпросът ми е следният: Ти ма, бивша Вальозлатева слугиньо и настояща банкянска такава, ти къде беше когато мутрата от СИК Боко Тиквата и твой "идол" назначи за генерален директор на ЮНЕСКО дъщерята на един злодей, на един изверг и комунистически садист - милиционер? За Ирина Бокова става дума, нийният баща Георги Боков, бивш партизанин, неграмотен милиционер, е убил собственоръчно големия наш художник Райко Алексиев! Скачал е с милиционерските си ботуши по гърдите му, докато е издъхнал в страшни мъки! Не само това! Боко Тиквата изпрати на наши разноски, с наши пари Мултака с феса Веждито и Божидар Димитров в Париж да подкрепят дъщерята на свирепия изверг и комунистически убиец Георги Боков! Та ти ма, "синдикалистске" Дианке, ти защо мълча тогава, сливи ли имашеу в устата си, защо тогава не протестира? Във всеки случай дядо му на Васил Терзиев не е бил убиец, нали? Като татко й на Ирина Бокова, СИКаджийската избраница за шеф на ЮНЕСКО! Само по този въпрос си затваряй мръсната уста банкянска слугиньо с петте косъма на кратуната!!

    10:31 16.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Чичо Манчо

    6 1 Отговор
    Ама стига с тази КУКУМЯВКА , колко пъти да се разправяме.

    10:35 16.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Перничанина

    4 1 Отговор
    дИАНО ТИ СИ СРАМ ЗАЩОТО СИ СТАР ЧОВЕК И СИ ПРОДАДЕ ДУШАТА НА МАФИЯТА.ГОВОРИШ ЗА РОЗОВО ПР?АСЕ ,НО СЕ ВИЖ ПЪРВО ТИ.
    АПРОПО МРАЗЯ ДС ,КОЯТО НАЯКОГА СИ КЛЯКАЛА ПРЕД НЕЯ.
    ДА ЖИВЕЕ МАЙКА БЪЛГАРИЯ!
    МАХАЙТЕ СЕ ТИ И ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЩИ!

    Коментиран от #22

    10:45 16.01.2026

  • 22 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Перничанина":

    ЩО ТИ КОЯ СИ ЧЕ ЩЕ ГОНИШ БЪЛГАРИ ХАХАХАХАХА ВРЕКАЧКАТА ВЪН

    10:55 16.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "ммммз":

    Василев осъден измамник от европейски съд е Дълги глупости сте надраскали тук да знаете

    10:57 16.01.2026

  • 25 Анонимен

    2 0 Отговор
    Цялото сметосъбиране трябва да се промени. Да има при всяка точка служители, които да приемат и сортират.

    10:59 16.01.2026

  • 26 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    За розовото нещо на снимката ли става дума?

    11:00 16.01.2026