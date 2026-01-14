Страната на Евро Ганя

Първо, както забелязвате, поскъпват стоките, без които можем. Обикновено те не влизат в потребителската кошница, която в България е по-удачно да наричаме „комплект за оцеляване“. Това са разни дреболии – кафенца, шоколадчета, кифлички и т.н. от графа „глезотийки“. Тези неща, без които можем, вече са поскъпнали с около 80%. Не всички, разбира се, и не в еднаква степен. Но поскъпването е видимо. Единственото, което го прави поносимо, е, че както казах – без тези неща можем.
Разните повишавания на цените, като на вода, ток и други, не бива да се коментират. Те си поскъпват, защото поскъпват. Както забелязвате, вече никой не се мъчи да даде смислено обяснение защо това се случва.
Разбира се, приемането на еврото не е виновно за това. Виновни са спекулантите, мошениците, търгашите и най-вече Ганя. Алчният Ганя, който иска да се възползва. Но като се вгледаме по-обстойно, виждаме, че Ганя всъщност са всички – от монополистите до най-малките на пазара. Дори всеки обикновен човек се явява Ганя, защото който и да е човек, ако бъде поставен в подобна икономическа обстановка, или трябва да загине, или да се приспособи. За приспособилите се знаем – те са Ганя. За загиналите се грижат близките им, които, за да могат да ги погребат, също се явяват Ганя.
За да преглътнем всичко това, ни облъчват с лозунги, че „тук не е Москва“. И като че ли се получава. Влизате в магазина и си купувате кроасан, който допреди месец е струвал лев и шейсет, но вече струва лев и шейсет, ама в евро. Плащате в лева, връщат ви в евро. Мъчите се да се почувствате богати, ама не ви се отдава. Важното е, че тук не е Москва. Въпреки че не е Москва, не ви се получава да се чувствате и горди. Усещането е все едно си пре@бан, но така не бива да се говори, защото ще вземете да обидите някоя общност. Да кажем – общността на пре@баните.
От всичко това следват три извода: ако си жив, си Ганя; тук не е Москва; и между другото – очаквайте трайно поскъпване вече и на нещата, без които не можем.
Така е в клуба на богатите. Имаш пари – угаждаш си. Нямаш пари – угаждаш на другите, ако разбирате какво искам да кажа.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #16
13:02 14.01.2026
2 честен ционист
Коментиран от #10
13:05 14.01.2026
3 Пенчо
13:06 14.01.2026
4 Стенли
Коментиран от #19
13:07 14.01.2026
5 въпросче
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Днес колко ще сте ? Последния път бяхте всичките 150 тъпана.Днес поне 160 ще бъдете ли ?
Коментиран от #7
13:10 14.01.2026
6 Наблюдател
А Ганьо Лапнишарански не се е променил.
Чакаме по-умно поколение.
Коментиран от #14
13:13 14.01.2026
7 честен ционист
До коментар #5 от "въпросче":Като почнат гладните бунтове, тоя път ще почернее до 4-ти километър.
13:14 14.01.2026
8 az СВО Победа 80
13:14 14.01.2026
9 ЕВРАЦИ ЕВРАЦИ
13:16 14.01.2026
10 Наблюдател
До коментар #2 от "честен ционист":Тарикат Ганьо, който от инат и простотия не отиде да гласува, сам се излъга. Никой не му е веновен, че позволи на мафията с малко купени гласове да завладее държавата!
Да си купи огледало и тогава да сочи с пръст.
13:16 14.01.2026
11 Ха сега де...
Как ще ги стигнем... етиопците? С такива заглавия като "Страната на Евро Ганя" и дописници като автора на пасквила, нямаме никакви шансове!
13:17 14.01.2026
12 ДрайвингПлежър
За да има спекуланти трябва да има условия да съществуват! Еврото им ги създава!
За да има повишение на цените - трябва да има свободна парична маса, която да да се усвоява! Еврото е осигурява.
Еврото ти изкривява икономиката и финансовите потоци и води то тия повишения!
И си прав! ТЕПЪРВА ЩЕ ПОСКЪПВАТ И НЕЩАТА БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕМ! ТЕ ЗАПОЧНАХА!
13:18 14.01.2026
13 Оня АЗберг, който потопи страната
13:18 14.01.2026
14 Миньоро
До коментар #6 от "Наблюдател":И от къде ще се пръкне това умно поколение, като родителите ще са сегашните глупендъри? Има да чакаме!
Коментиран от #17
13:22 14.01.2026
15 Ани
13:29 14.01.2026
16 Медуня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":честито ви евро и где моча
Коментиран от #20
13:30 14.01.2026
17 русофоб
До коментар #14 от "Миньоро":така е от миньор интелектуалец не се става лесно
13:32 14.01.2026
18 Кофти му е
Не му е хубаво, и че му плащат в рубли, а рублата е като тоалетна хартия.....
Коментиран от #21
13:33 14.01.2026
20 като питаш да ти кажа
До коментар #16 от "Медуня":Всичко най хубаво на света е в Москва, на добър час! Ако имаш проблеми със средствата обади мис е. Ще ти купя еднопосочен самолетен билет, че да не се бавиш по гари и влакове.
13:38 14.01.2026
21 Точно!
До коментар #18 от "Кофти му е":Тя, рублата скоро ще стане и по евтина от тоалетна хартия, само да се прекрати войната в Украйна. Повече от половината напечатани рубли вече са без покритие и затова Путин го е страх да прекрати войната, защото всичко след това се срива като кула от карти. Тръмп е прав, че Путин има карти, много карти, но с тях единствено строи само кули без основи.
13:46 14.01.2026