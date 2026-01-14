Новини
Мнения
Страната на Евро Ганя

Страната на Евро Ганя

14 Януари, 2026 13:01 1 206 21

  • емил йотовски-
  • евро-
  • еврозона-
  • българия

Разните повишавания на цените, като на вода, ток и други, не бива да се коментират. Те си поскъпват, защото поскъпват

Страната на Евро Ганя - 1
Снимка: Фейсбук
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първо, както забелязвате, поскъпват стоките, без които можем. Обикновено те не влизат в потребителската кошница, която в България е по-удачно да наричаме „комплект за оцеляване“. Това са разни дреболии – кафенца, шоколадчета, кифлички и т.н. от графа „глезотийки“. Тези неща, без които можем, вече са поскъпнали с около 80%. Не всички, разбира се, и не в еднаква степен. Но поскъпването е видимо. Единственото, което го прави поносимо, е, че както казах – без тези неща можем.

Разните повишавания на цените, като на вода, ток и други, не бива да се коментират. Те си поскъпват, защото поскъпват. Както забелязвате, вече никой не се мъчи да даде смислено обяснение защо това се случва.

Разбира се, приемането на еврото не е виновно за това. Виновни са спекулантите, мошениците, търгашите и най-вече Ганя. Алчният Ганя, който иска да се възползва. Но като се вгледаме по-обстойно, виждаме, че Ганя всъщност са всички – от монополистите до най-малките на пазара. Дори всеки обикновен човек се явява Ганя, защото който и да е човек, ако бъде поставен в подобна икономическа обстановка, или трябва да загине, или да се приспособи. За приспособилите се знаем – те са Ганя. За загиналите се грижат близките им, които, за да могат да ги погребат, също се явяват Ганя.

За да преглътнем всичко това, ни облъчват с лозунги, че „тук не е Москва“. И като че ли се получава. Влизате в магазина и си купувате кроасан, който допреди месец е струвал лев и шейсет, но вече струва лев и шейсет, ама в евро. Плащате в лева, връщат ви в евро. Мъчите се да се почувствате богати, ама не ви се отдава. Важното е, че тук не е Москва. Въпреки че не е Москва, не ви се получава да се чувствате и горди. Усещането е все едно си пре@бан, но така не бива да се говори, защото ще вземете да обидите някоя общност. Да кажем – общността на пре@баните.

От всичко това следват три извода: ако си жив, си Ганя; тук не е Москва; и между другото – очаквайте трайно поскъпване вече и на нещата, без които не можем.

Така е в клуба на богатите. Имаш пари – угаждаш си. Нямаш пари – угаждаш на другите, ако разбирате какво искам да кажа.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    33 21 Отговор
    Довечера в 18 ч протест срещу еврото в цяла България.

    Коментиран от #5, #16

    13:02 14.01.2026

  • 2 честен ционист

    30 5 Отговор
    ЕвроГанчо го излъгаха жестоко. Няма банкноти в обръщение, за сметка на това го залъгват с някаква си "дигитализация", за която просто не е готов. Сложили му някакви "кеш терминали" като в банановите републики и на всяка банкова транзакция го дерат с палави такси. Питат вчера банкерката по Референдум - ще намалят ли таксите, оная вика, няма да вдигаме таксите. Призовават Ганчо да разваля пари на вендинг машините.. Докъде се докара, беден Ганчо?

    Коментиран от #10

    13:05 14.01.2026

  • 3 Пенчо

    27 3 Отговор
    Гадно е но е вярно!

    13:06 14.01.2026

  • 4 Стенли

    28 2 Отговор
    Много е прав човека повечето работи са със същата цена само че вече в евро и какво да кажем че държавата не спазва правилата защо таксата за издаването на лична карта от осемнадесет лв стана петнайсет евро и какво да кажем и за общинските паркинги които също доближават цените каквито бяха в лева а сега близки в евро ами какво да кажем че едно обикновено подстригване от двайдесет лв стана петнайсет евро и прочие и прочие ама иначе сме в клуба на богатите 😁

    Коментиран от #19

    13:07 14.01.2026

  • 5 въпросче

    10 20 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Днес колко ще сте ? Последния път бяхте всичките 150 тъпана.Днес поне 160 ще бъдете ли ?

    Коментиран от #7

    13:10 14.01.2026

  • 6 Наблюдател

    21 6 Отговор
    Това е истинска журналистика! Браво и поклон към автора!

    А Ганьо Лапнишарански не се е променил.
    Чакаме по-умно поколение.

    Коментиран от #14

    13:13 14.01.2026

  • 7 честен ционист

    22 5 Отговор

    До коментар #5 от "въпросче":

    Като почнат гладните бунтове, тоя път ще почернее до 4-ти километър.

    13:14 14.01.2026

  • 8 az СВО Победа 80

    11 1 Отговор
    100%!

    13:14 14.01.2026

  • 9 ЕВРАЦИ ЕВРАЦИ

    5 6 Отговор
    ЕВРАЦИ ЕВРАЦИ БЪКАН СЪМ С ЕВРАЦИ ДУШАТА МИ ПЕЕ. БЪКАМ ОТ ЕВРАЦИ-НЯМАМ ЦЪРВУЛЯЦИ.

    13:16 14.01.2026

  • 10 Наблюдател

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Тарикат Ганьо, който от инат и простотия не отиде да гласува, сам се излъга. Никой не му е веновен, че позволи на мафията с малко купени гласове да завладее държавата!
    Да си купи огледало и тогава да сочи с пръст.

    13:16 14.01.2026

  • 11 Ха сега де...

    6 14 Отговор
    "Етиопия започна изграждането на ново международно летище, което е замислено да стане най-голямото в Африка."

    Как ще ги стигнем... етиопците? С такива заглавия като "Страната на Евро Ганя" и дописници като автора на пасквила, нямаме никакви шансове!

    13:17 14.01.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    11 2 Отговор
    Батинка, само за едно не си прав - че не е свързано с еврото!
    За да има спекуланти трябва да има условия да съществуват! Еврото им ги създава!
    За да има повишение на цените - трябва да има свободна парична маса, която да да се усвоява! Еврото е осигурява.
    Еврото ти изкривява икономиката и финансовите потоци и води то тия повишения!
    И си прав! ТЕПЪРВА ЩЕ ПОСКЪПВАТ И НЕЩАТА БЕЗ КОИТО НЕ МОЖЕМ! ТЕ ЗАПОЧНАХА!

    13:18 14.01.2026

  • 13 Оня АЗберг, който потопи страната

    9 1 Отговор
    Ако всеки ден благодарни тълпи си носеха боклуците в Банкя и му ги оставяха безплатно, до сега да е разбрал къде се намира.

    13:18 14.01.2026

  • 14 Миньоро

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    И от къде ще се пръкне това умно поколение, като родителите ще са сегашните глупендъри? Има да чакаме!

    Коментиран от #17

    13:22 14.01.2026

  • 15 Ани

    4 1 Отговор
    Не се научихте, че ГанЯ е в падеж. Кого - бая ви Ганя. А човека се казва Ганьо. "Бай Ганьо" от Алеко Константинов, а не "Бай Ганя"

    13:29 14.01.2026

  • 16 Медуня

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    честито ви евро и где моча

    Коментиран от #20

    13:30 14.01.2026

  • 17 русофоб

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Миньоро":

    така е от миньор интелектуалец не се става лесно

    13:32 14.01.2026

  • 18 Кофти му е

    3 2 Отговор
    Йотофф не му е хубаво за еврото. Не му е хубаво, че българите са все по-богати в Европейския съюз.
    Не му е хубаво, и че му плащат в рубли, а рублата е като тоалетна хартия.....

    Коментиран от #21

    13:33 14.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 като питаш да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Медуня":

    Всичко най хубаво на света е в Москва, на добър час! Ако имаш проблеми със средствата обади мис е. Ще ти купя еднопосочен самолетен билет, че да не се бавиш по гари и влакове.

    13:38 14.01.2026

  • 21 Точно!

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Кофти му е":

    Тя, рублата скоро ще стане и по евтина от тоалетна хартия, само да се прекрати войната в Украйна. Повече от половината напечатани рубли вече са без покритие и затова Путин го е страх да прекрати войната, защото всичко след това се срива като кула от карти. Тръмп е прав, че Путин има карти, много карти, но с тях единствено строи само кули без основи.

    13:46 14.01.2026