Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Ужасен инцидент с Малена Замфирова в Чехия: Пиян турист я прати в тежко състояние в болница

Ужасен инцидент с Малена Замфирова в Чехия: Пиян турист я прати в тежко състояние в болница

4 Март, 2026 17:24 2 857 17

  • сноуборд -
  • малена замфирова -
  • кошмар -
  • тренировка -
  • световната купа -
  • шпиндлеров млин-
  • алкохол-
  • пиян-
  • болница

Злополуката се разиграла в т.нар. „безопасна зона“ – равен участък в близост до началната станция на лифта

Ужасен инцидент с Малена Замфирова в Чехия: Пиян турист я прати в тежко състояние в болница - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската гордост в алпийския сноуборд Малена Замфирова преживя истински кошмар по време на тренировка за Световната купа в чешкия зимен курорт Шпиндлеров Млин. Докато се подготвяше за предстоящото състезание, талантливата спортистка бе пометена от неадекватен скиор, който, според очевидци, се е спускал безразсъдно и под въздействието на алкохол.

Злополуката се разиграла в т.нар. „безопасна зона“ – равен участък в близост до началната станция на лифта, където обикновено се събират семейства с деца и начинаещи туристи. За съжаление, именно там Малена е била застигната в гръб от неконтролируемия турист, което довело до тежки травми – множество счупвания и сериозни наранявания.

След инцидента, медицински екип е реагирал светкавично, а Замфирова е транспортирана по въздух до най-близката болница. Лекарите в Чехия са извършили няколко спешни операции, за да стабилизират състоянието ѝ. Въпреки усилията на медиците, състоянието на българската сноубордистка остава сериозно и се очаква още тази вечер тя да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия за по-нататъшно лечение и възстановяване.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пожелаваме й

    52 3 Отговор
    бързо възстановяване!

    17:26 04.03.2026

  • 2 Някой

    18 5 Отговор
    Жалко за момичето. Но такива случки се случват много често. Без да съм скиор съм виждал с очите си такава на Витоша. Изключително опасен спорт е това. Опасостта се усилва от човешкия фактор- къде пиян, къде прекалено самоуверен...
    Затова - ски само по телевизията.

    17:39 04.03.2026

  • 3 Някой

    6 4 Отговор
    Жалко за момичето. Но такива случки се случват много често. Без да съм скиор съм виждал с очите си такава на Витоша. Изключително опасен спорт е това. Опасостта се усилва от човешкия фактор- къде пиян, къде прекалено самоуверен...
    Затова - ски само по телевизията.

    17:39 04.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анджо

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Чичо Андрю":

    Сигурно е натиснал без да иска, но ако го е направил нарочно вярно е идиот.

    Коментиран от #6

    17:47 04.03.2026

  • 6 Анджо

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Анджо":

    Ама верно има идиот на всякаде е натискал минуси.

    17:49 04.03.2026

  • 7 Сталин

    8 5 Отговор
    Чудесата на кошерната демокрация

    18:04 04.03.2026

  • 8 Явно е преценено ,че е опасна за елита!

    8 3 Отговор
    Тези "Инциденти" се правят Нарочно и е жалко ,че при нея ,а не при мунчо и гунчо е трябвало да има двама здрави охранителя на ски!

    18:06 04.03.2026

  • 9 Боклук,

    7 1 Отговор
    Пияните британци са навсякъде!

    Коментиран от #15

    18:07 04.03.2026

  • 10 Емо

    2 2 Отговор
    Българските писти са пълни с пушачи включително персонала по лифтовете пуши като изоглавен.

    18:09 04.03.2026

  • 11 Василев

    8 3 Отговор
    Сто на сто пияндето е било укра. От тези дето ги храни цяла Европа.

    Коментиран от #14

    18:10 04.03.2026

  • 12 .....

    4 1 Отговор
    Нарочно е, като и лалова някога

    18:18 04.03.2026

  • 13 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Къде са семейството, училището, църквата?

    18:35 04.03.2026

  • 14 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Василев":

    Гришата е платил, заради Станка Златева, и за да дадат тези пари за борбата.
    Не знам, може убиецът със ските да се окаже куломбиец, миксиканец, пиян англичанин...

    18:38 04.03.2026

  • 15 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Боклук,":

    Колко му е на Гришата да плати на някой английски педофил.
    Ами ако е женска лама, или дрон?

    18:41 04.03.2026

  • 16 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Гяхвури, Кинг НЗОКА плаща на чещката и австрийската клиники а това са скъпи уперации!
    Знаете ли за какви пари става навънпрос? Мое да е и над шест цифрена сума според зависи.

    18:45 04.03.2026

  • 17 Смърфиета

    1 0 Отговор
    В словашки сайт излезна, че тя я опутрэбила канабис.

    18:48 04.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове