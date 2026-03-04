Ужасен инцидент с Малена Замфирова в Чехия: Пиян турист я прати в тежко състояние в болница

Българската гордост в алпийския сноуборд Малена Замфирова преживя истински кошмар по време на тренировка за Световната купа в чешкия зимен курорт Шпиндлеров Млин. Докато се подготвяше за предстоящото състезание, талантливата спортистка бе пометена от неадекватен скиор, който, според очевидци, се е спускал безразсъдно и под въздействието на алкохол.

Злополуката се разиграла в т.нар. „безопасна зона“ – равен участък в близост до началната станция на лифта, където обикновено се събират семейства с деца и начинаещи туристи. За съжаление, именно там Малена е била застигната в гръб от неконтролируемия турист, което довело до тежки травми – множество счупвания и сериозни наранявания.

След инцидента, медицински екип е реагирал светкавично, а Замфирова е транспортирана по въздух до най-близката болница. Лекарите в Чехия са извършили няколко спешни операции, за да стабилизират състоянието ѝ. Въпреки усилията на медиците, състоянието на българската сноубордистка остава сериозно и се очаква още тази вечер тя да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия за по-нататъшно лечение и възстановяване.