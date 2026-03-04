Ужасен инцидент с Малена Замфирова в Чехия: Пиян турист я прати в тежко състояние в болница

Българската гордост в алпийския сноуборд Малена Замфирова преживя истински кошмар по време на тренировка за Световната купа в чешкия зимен курорт Шпиндлеров Млин. Докато се подготвяше за предстоящото състезание, талантливата спортистка бе пометена от неадекватен скиор, който, според очевидци, се е спускал безразсъдно и под въздействието на алкохол.
Злополуката се разиграла в т.нар. „безопасна зона“ – равен участък в близост до началната станция на лифта, където обикновено се събират семейства с деца и начинаещи туристи. За съжаление, именно там Малена е била застигната в гръб от неконтролируемия турист, което довело до тежки травми – множество счупвания и сериозни наранявания.
След инцидента, медицински екип е реагирал светкавично, а Замфирова е транспортирана по въздух до най-близката болница. Лекарите в Чехия са извършили няколко спешни операции, за да стабилизират състоянието ѝ. Въпреки усилията на медиците, състоянието на българската сноубордистка остава сериозно и се очаква още тази вечер тя да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия за по-нататъшно лечение и възстановяване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пожелаваме й
17:26 04.03.2026
2 Някой
Затова - ски само по телевизията.
17:39 04.03.2026
3 Някой
Затова - ски само по телевизията.
17:39 04.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Анджо
До коментар #4 от "Чичо Андрю":Сигурно е натиснал без да иска, но ако го е направил нарочно вярно е идиот.
Коментиран от #6
17:47 04.03.2026
6 Анджо
До коментар #5 от "Анджо":Ама верно има идиот на всякаде е натискал минуси.
17:49 04.03.2026
7 Сталин
18:04 04.03.2026
8 Явно е преценено ,че е опасна за елита!
18:06 04.03.2026
9 Боклук,
Коментиран от #15
18:07 04.03.2026
10 Емо
18:09 04.03.2026
11 Василев
Коментиран от #14
18:10 04.03.2026
12 .....
18:18 04.03.2026
13 Смърфиета
18:35 04.03.2026
14 Смърфиета
До коментар #11 от "Василев":Гришата е платил, заради Станка Златева, и за да дадат тези пари за борбата.
Не знам, може убиецът със ските да се окаже куломбиец, миксиканец, пиян англичанин...
18:38 04.03.2026
15 Смърфиета
До коментар #9 от "Боклук,":Колко му е на Гришата да плати на някой английски педофил.
Ами ако е женска лама, или дрон?
18:41 04.03.2026
16 Смърфиета
Знаете ли за какви пари става навънпрос? Мое да е и над шест цифрена сума според зависи.
18:45 04.03.2026
17 Смърфиета
18:48 04.03.2026