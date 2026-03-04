Новини
България »
Зареждаме втечнен газ на предкризисни цени

Зареждаме втечнен газ на предкризисни цени

4 Март, 2026 17:20 1 007 16

  • втечнен газ-
  • трайчо трайков

Трайков подчерта пред премиера Гюров, че България разполага с малък, но реален буфер срещу пазарните сътресения

Зареждаме втечнен газ на предкризисни цени - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков информира министър-председателя Андрей Гюров, че България внесе количество втечнен природен газ на цени, договорени преди ескалацията на кризата в Близкия Изток, съобщиха от министерството на енергетиката. Сделката е на нива значително под текущите пазарни стойности и създава условия за предвидимост за вътрешния пазар в момент, когато международните котировки на природния газ и петрола отбелязват рязък ръст.

На LNG терминала край Александруполис вече приключва разтоварването на вторият за 2026 г. товар втечнен природен газ за Булгаргаз. Танкерът с 100 млн. куб. м. газ за България е натоварен на Sabine Pass LNG Terminal – терминал, собственост на американската компания Cheniere Energy, а доставчик е Shell. Количествата, които се разтоварват в момента, ще покрият нуждите на клиентите на „Булгаргаз“ за текущия месец. От юни 2022 г. до днес „Булгаргаз“ е реализирал 22 директни доставки на LNG до терминали в Гърция и Турция. От тях 17 са с произход САЩ, а останалите – от държави като Норвегия и Алжир.

В контекста на проведената извънредна среща в Министерския съвет заради кризата в Залива, министър Трайков подчерта пред премиера Гюров, че България разполага с малък, но реален буфер срещу пазарните сътресения. Докато спот пазарите реагират чувствително на всяка новина от региона, страната ни в момента реализира доставки по вече договорени условия – при ценови параметри от предкризисния период. Основният източник на стабилност е дългосрочният договор за газ от Азербайджан.

“Настоящата доставка е резултатът от активната работа по диверсификацията - това е начинът да се гарантира стабилност на снабдяването и защита на потребителите от внезапни ценови шокове. Продължаваме да следим динамиката на международните пазари и с държавните енергийни дружества да предприемаме мерки в подкрепа на сигурността и конкурентоспособността на сектора и потребителите”, каза още министър Трайков.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    А ни го продават на кризисни

    17:24 04.03.2026

  • 2 Нас нищо не ни плаши

    20 0 Отговор
    Ние вече сме в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ "
    можем да плащаме сметки за ток по 300 €
    при заплати 600 €

    Коментиран от #8

    17:24 04.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Да не стане като газа на Киро и Лена Парапеткови с преференциалните цени, дето още седи на съхранение в Турция?

    17:26 04.03.2026

  • 4 мдаааа

    10 0 Отговор
    Почнаха да качват цените по бензиностанциите.

    17:31 04.03.2026

  • 5 ...

    9 0 Отговор
    Внесохме втечнения газ на много добра цена, толкова е добра, че дори няма да я споменавам 🤡

    17:34 04.03.2026

  • 6 Газификатор

    8 0 Отговор
    А в Чирен как е ?Полупълно ли е или полупразни?

    17:37 04.03.2026

  • 7 Газоизвозист

    7 0 Отговор
    Нали щяхме да сме петролни шейхове от Находището в блока "Аспарух"? Да не са му запушили изхода на банкянския да не изпуща газ?

    17:40 04.03.2026

  • 8 Бумеранг

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нас нищо не ни плаши":

    Това още не е дьното, т. е резултатите от нашия "вьзход " ще ги усетим края на тази или по скоро в следващата година.

    17:48 04.03.2026

  • 9 Избирател

    4 0 Отговор
    Урочасани сме ние българите. Тъкмо да променим нещо в кочината и хоп скок на цените и изборите отиват на кино от 6 до 5.И с еврото пак сме два пъти по-бедни от преди.Какво да направим,че уроките да не действат?И червеното вече не помага срещу тях

    17:50 04.03.2026

  • 10 Скрит семит немит

    6 0 Отговор
    Не се надявайте Тръмп да ва храни.Неговата идеология е биии здравата и вземай колкото се може повече.И не плащай.

    Коментиран от #11

    17:56 04.03.2026

  • 11 Паметен

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Скрит семит немит":

    С една дума:-"Еви и бягай надалече"

    17:58 04.03.2026

  • 12 ?????

    1 0 Отговор
    Сиярто днес е в Москва за потвърждаване на договорените с руснаците цени на газ и петрол.

    18:01 04.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ж. Ганчев

    4 0 Отговор
    Българския народ е малък, но за сметка на това многопрост😀

    18:03 04.03.2026

  • 15 Тити

    0 2 Отговор
    По голямата част идва от Азербайджан.

    18:21 04.03.2026

  • 16 НАБЛИЖАВА

    1 0 Отговор
    времето да РАЗБЕРЕМ правилния ХОД на Радевото служебно правителство за Б О Т О Ш . Все повече се потвърждават неговите прогнози за развитието на кризите по света . Не случайно е образован в САЩ за стратегии и прогнози . ДАЙ Боже да ГО изберем с много .

    18:37 04.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове