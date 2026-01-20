Новини
Радев, "когато па-"?

20 Януари, 2026

Три думи символизират безпогрешно най-големия успех, най-драматичния проблем и най-подвеждащата манипулация на политическата 2025 година в България

Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Георги Лозанов:

Авторитетният филологически сайт „Как се пише“ с анкета, която неизменно предизвиква засилен обществен интерес, определи за пети път българската дума на годината. Думата е „евро“, следвана от „безобразие“ - като и двете заедно безпогрешно сочат най-големия успех, най-драматичния проблем и най-подвеждащата манипулация на политическата 2025 година.

Приемането на еврото завърши българската интеграция

Приемането на еврото е национален успех с историческо значение, защото е знак за финал на нашата дълга западноевропейска интеграция – при това e от 1 януари в ръцете на всекиго. Тази интеграция започва още след Освобождението („Аз начертах пътя на България към Европа с римски павета”, ще каже Стамболов, непосредствено преди да бъде безмилостно убит), прекъсната е драстично от съветския режим и след падането му продължава, но се натъква непрестанно на инспирирани от Изток препятствия. Последното беше измисленият в „12 без 5“ от Румен Радев референдум, ужким не срещу еврото по принцип, но всъщност съвсем конкретен план да ни откажат от него. Гласувалите за думата „евро“ помахаха за сбогом на евроскептиците.

Безобразията на властта

Политическият проблем на 2025 г. е все старият – безобразията при упражняването на властта у нас, като отминалата година прибави към тях (особено със задържането в арест на варненския кмет) използването на репресивния апарат на държавата срещу опозицията. Мирише на диктатура, когато именно властта е оставена да прави каквото си иска и това само по себе си вече е пълно безобразие.

Думата „безобразие“ влезе на второ място в класацията от станалата шлагерна фраза на лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев: „Кой разпореди това безобразие“, която стимулира гражданското недоволство, подобно на акцията на Христо Иванов в „Росенец“ през 2020 година. С нея Василев спря ненадейното изтегляне на обсъждането в Комисията по бюджета по-рано, за да я изпусне опозицията, а гражданите, събрали се да протестират срещу приемането на бюджета пред парламента, да не разберат какво става вътре.

Масовата съпротива, предизвикана от проекта на управляващите за годишен бюджет, беше не толкова заради едни или други негови параметри, колкото заради общото усещане, че е заложена кражба от мащабите на КТБ и неусетно ще бъдат отмъкнати поредните милиарди от данъкоплатците. Те обаче се усетиха и затова сега и „бюджет“ е сред първите десет думи, показателни за обществения дневен ред на 2025 година.

Манипулацията на управляващите и протестът

Манипулацията на годината беше опитът на управляващите да скрият проблема зад успеха и да накарат гражданите да се примирят с безобразията, за да не попречат на еврото. Доколко манипулацията сполучи е ясно от третата дума в класацията – „протест“. Той – най-големият за целия преход и с потенциал да се активира от всяко следващо безобразие, беше убедителна демонстрация, че вече не върви на политическия пазар да предлагаш едно, а да продаваш съвсем друго. В случая – корупция, опакована в еврозона. Но трябва да му мисли и Румен Радев с новата си партия, защото също толкова няма да върви и влияние на Кремъл, опаковано като борба с корупцията.

Ако Радев се надява гражданите да преглътнат Путин, защото Тръмп не може да се справи с него, или да ги залъже с мантри за мир в Украйна и за независимост на България, съшити по кройката на руската пропаганда, нека отсега да види докъде стигнаха мераците на колегата му Костадинов, който се опитваше да изкара, че протестът бил срещу еврото. Само медии, свръхлоялни към Пеевски - главния герой на площадната нетърпимост - подхващаха от време на време тази „ария на клеветата“, но нямаше как да спрат еврото, което стана и дума на годината.

Последната реч на Радев със старите евроскептични мантри

Последната реч на президента Радев, предназначена да приобщи протеста към бъдещите му партийни избиратели, беше интересна само с едно – дали ще има отклонение от евроскептичните мантри. Нямаше. Радев дори напомни за злополучния си референдум против еврото, за да е ясно, че когато в предизборната кампания го попитат „чий е Крим“, отговорът пак ще е същият – руски. Протестиращите през 2020 година не обърнаха голямо внимание на това, защото тогава се приемаше, че основният проблем на държавата е мафиотизацията ѝ, а Радев вдигна юмрук срещу нея.

Но повече от три години след нахлуването на Русия в Украйна и 2 милиона убити номерът му едва ли ще мине отново – гражданите по площадите днес добре разбират, че проблемите на България вече са два – мафиотизацията и руската заплаха. И ако Пеевски се превърна в олицетворение на първия, Радев има всички предпоставки да измести Костадинов и да се превърне в олицетворение на втория. А двамата в симетрична омраза, освен помежду си и към ПП/ДБ, са с реални шансове за взаимодействие с ГЕРБ.

"Когато па-"

Взаимодействието на ГЕРБ с Пеевски е непоклатим факт, а с Радев е в перспектива, както Бойко Борисов нетърпеливо намекна, като реши да съобщи, че му има повече доверие, отколкото на ПП/ДБ. Но няма да е излишно бъдещият партиен лидер, тръгнал да изкачва политически върхове, да си припомня песента на протеста от 2025 година: „Когато па-, когато падне Пеевски, не бих желал да съм отдолу, за да не падне върху мен“. Краткият вариант на тази песен (когато па-) застана на седмо място в класацията за дума на годината. Защото какво значение има дали падаш от високите етажи на дълбоката или на съветската власт…


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Дано Радев ни извади от тази лудница в Брюксел.

    Коментиран от #6, #13

    21:03 20.01.2026

  • 2 Гост

    13 2 Отговор
    Супер! Моля за адреса на АФтора да му пратя кило кренвирши и 2 буркана имамбаялдЪ!
    ПС
    Изкараха ви, а, хлебарки...

    21:05 20.01.2026

  • 3 Бехиs

    4 2 Отговор
    Статията ви е зле. Единствените манипулации бяха от червено-розовите - ала-балата с машините. Както и платените протести. Да ви припомня ли записа на Черепа за тълпата?

    21:06 20.01.2026

  • 4 Лозан

    8 0 Отговор
    На 67 години или кажи нещо ,или замълчи!
    Текстът представлява един чувал, пълен с нищо!

    21:06 20.01.2026

  • 5 Госあ

    11 1 Отговор
    Много забавно как всички б@клуци плюят Радев задружно - сглобка. И още по забавно е как нямат доблестта да го направят лично, а плащат на подлогите си - независимите анализатори.

    Коментиран от #8

    21:06 20.01.2026

  • 6 Нехиs

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Теб от твоята лудница в главата ти никой не може да те извади.

    21:07 20.01.2026

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 1 Отговор
    Гого, като си толкова авторитетен излез на мажоритарни избори за президент, да те видим колко струваш!

    21:07 20.01.2026

  • 8 Нехиs

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    Единственото плюене е по Борисов. За Мунчо се казват факти, които представляват престъпления.

    21:08 20.01.2026

  • 9 Мхм

    7 0 Отговор
    Лозанов: "Радев, "когато па-"?". А Лозанов какво ла-па?

    21:10 20.01.2026

  • 10 Хаха

    5 0 Отговор
    Няма начин и тази говоряща глава с папионка, която каждая ночь е "уважавана" хибридно от изникващ изпод спалнята му руснак, да не изока срещу Радев!
    Това всъщност е още една реклама в полза на Радев, щом това нещо го критикува...

    21:11 20.01.2026

  • 11 az СВО Победа 80

    6 1 Отговор
    Както и очаквах!
    Още след 19.00ч. вчера, беше дадена команда от лагера на евроатлантиците за оплюване на Румен Радев и де що има все още дишаща евроатлантическа мисирка почна да плюе по Радев!

    Истината е, че времето им е безвъзвратно изтекло. Светът вече е друг, но те отказват да го приемат и продължават да я карат още по инерцията на евроатлантизма и неолибералните ценности...

    21:11 20.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мдаа!🤔

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "Цветът на нацията" усеща стягащата се примка!
    Около вратът!

    21:14 20.01.2026

  • 14 Нехиs

    1 1 Отговор
    Борисов милее за България и управлява в интерес на народа! На тези избори му дайте пълно мнозинство и да не опира до патерици които крадат като за последно. Пример - ИТН и БСП

    21:14 20.01.2026

  • 15 Ами

    1 0 Отговор
    Моята препоръка към автора е да посети психиатър.
    За психолог е късно :)

    21:14 20.01.2026

  • 16 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 0 Отговор
    ХУМОР САТИРА И ЗАБАВА...
    АНТОН КУТЕВ....ПРЕДС.НА НС.😀😀😀😀😱😱

    21:16 20.01.2026