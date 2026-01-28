Новини
Нов световен ред: Договорка на Тръмп с Кремъл и за България?
Нов световен ред: Договорка на Тръмп с Кремъл и за България?

28 Януари, 2026 23:01

България не бива да се приспособява към по-силните, за да си купи безопасност, защото след подобен флирт с Великите сили може да се окаже за пореден път преразпределена и поделена

Автор: Георги Лозанов

Автор: Георги Лозанов

Ще оставим ли пак на Великите сили да ни разпределят и поделят? Харесваме ли техните наместници и посрещачи? Пропиляхме ли шанса си да живеем в свят без велики сили? Понятието, впрочем, е въведено в началото на 19 век, когато след Наполеоновите войни Виенският конгрес прекроява политическата карта на Европа. И това ще се повтори неведнъж, като последният път е след Втората световна война, когато Великите сили се разбират „на салфетка“ за зони на влияние и коя от другите държави в коя зона да попадне.

Новият световен ред е като този от 19 век

Оттам нататък отношенията между тях в свободния свят се определят от международни договори, на чиято база те участват в доброволни алианси, без значение каква им е силата и дали са САЩ или Люксембург. И това работеше безпроблемно, докато Тръмп не започна да уйдисва на руските мераци за нов световен ред. А той е като стария от 19 век – Великите сили решават съдбините на по-слабите, а с днешна дата този нов ред е осъществим, като се подменя върховенството на правото с правото на силата.

С други думи, имаш право, независимо дали противоречи на правото, да притежаваш всичко, което имаш сила да присвоиш. Кандидат за велика сила в новия световен ред, освен Русия и САЩ, потенциално е и Китай, който обаче още не е предприел актуална демонстрация на правото на силата.

Подкрепа от Кремъл за Радев: какво би означавало това?

За сметка на това ние в България бързаме да се съобразим с новия ред и за предстоящите избори на политическата сергия вече се продават геополитически обвързаности и реверанси, чиито исторически последствия могат да са далеч по-невъзвратими от една или друга изборна победа. Румен Радев слиза на партийния терен, за да предложи умерен евроскептицизъм (като референдума му срещу приемането на еврото – важното беше да не е сега, а пък после - „я камилата, я камиларя“) и не толкова умерен путинизъм (като миротворството му, сведено до заклеймяване на помощта за жертвите на Путин).

Ако бъдещата партия на Радев бъде подкрепена от Кремъл по румънския или подобен сценарий, ще отпаднат съмненията, че той е бил избор на руските тайни служби (в лицето на ген. Решетников), реализиран с фокус групи, които е трябвало да открият натовски по форма и съветски по съдържание кандидат за български президент. Остава неясно и как благосклонността му към Путин (срещу когото не е казал и дума) попада в предизборния му пакет „борба с мафията“, като се има предвид мафиотизацията „по учебник“ на Путиновия режим.

България се нареди до диктатори

Сочените от Радев като мафия Пеевски и Борисов не закъсняха със защитната си реакция в търсене на своя велик покровител, но по линията на самоотвержения тръмпизъм. Правителството в оставка, под персоналната диктовка на Пеевски, както сам се похвали, вкара България в Съвета за мир („частното“ ООН) на Тръмп заедно с Унгария – единствените две държави от ЕС сред диктаторите на срещата.

Предприемането на този ход без публичност и легитимност и тук остави съмнение за скрита мотивация: Пеевски отново ли провежда опит за „размагнитизиране“ на репутацията си. И въпреки че въпросният съвет е проява най-малкото на целенасочено подкопаване на ролята на основния гарант за сигурността ни – НАТО, лидерът на Новото време, който очевидно продължава да се изживява като неформален шеф на държавата, патетично заяви: „За България е чест и привилегия да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред“. Като за справедливо в случая явно ще се приеме това, за което великите сили ще се споразумеят, когато си върнат „салфетката на света“.

Договорка с Кремъл и за България?

За Балканите май вече донякъде са го постигнали. Съобщи го, макар и с половин уста, лично руският външен министър Сергей Лавров: „Имаме по-големи възможности за контакти със САЩ на Балканите, по отношение на Босна и Херцеговина и други страни в региона… Такива контакти съществуват, но те все още не са довели до никакви положителни или дори конкретни резултати“.

Не ми се иска да бъда прекалено мнителен, но знам, че диктатурите лъжат до последно - както например Путин твърдеше, че няма намерение да напада Украйна, докато не я нападна. Така и Лавров нещо подсказва, но веднага гледа да отклони вниманието от „конкретните резултати“. И няма да се изненадам, ако те са договорка за това следващото редовно правителство в България да е под контрола на Кремъл и с министър-председател натовски по форма и съветски по съдържание генерал. А срещу нас Тръмп да получи отстъпчивостта на Путин спрямо амбициите на американския лидер към Гренландия или Иран, да речем.

Великите сили в последна сметка си съдействат, когато налагат правото на силата, за да не си въобразява никой, че може да им се изплъзне. И докато Борисов и Пеевски си мислят, че привличат САЩ в предизборната си битка с Радев, те се качиха на неговата геополитическа лодка, ако това въобще има значение за тях.

Светът на грубата сила срещу света на почтеността и правилата

Виждам снизходителната усмивка на реалполитиците – такива са реалностите, не ни занимавай с фикции. Обратното е – такива са плановете на Великите сили, които ще останат фикция, само ако по-слабите не се подчинят на по-силните, както ги призова канадският премиер Марк Карни. Неговата реч беше събитието в Давос, а не поредната нарцистична акция на Тръмп, наречена „Съвет на мира“, с платен вход 1 милиард долара.

Най-голямата опасност според Карни е да се приспособяваме към по-силните, за да си „купим безопасност“ и да се откажем от ценностите си: „Не бива да позволяваме възходът на грубата сила да ни заслепи за факта, че легитимността, почтеността и правилата ще запазят своята сила, ако ги упражняваме заедно“. И това „заедно“ включва освен Канада, още ЕС, Великобритания, Австралия… Предостатъчно, за да водим политика не на флирт с Великите сили, а на „ценностно-базиран реализъм“, както го определя Карни.

Да си припомним съдбоносните грешки на България

Въпросът е кой ще го олицетвори в нашата политика без страх от грубата сила и по света, и в страната. И колко избиратели ще го защитят с вота си. Който има колебания нека си припомни какво ни се е случило, когато, за да се спасим от една диктатура, влязохме в коалиция с нея. Заради съюза си с единия голям тоталитаризъм на 20 век – националсоциалистическия, България не само понася всички последици от загубата във Втората световна война, но и бива покорена за 45 години от другия голям тоталитаризъм – съветския. Едва след Десети ноември затворихме националните си двери за диктатурата, сега пак ли ще ги отваряме?


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Таканаков

    21 3 Отговор
    Поредния лумпен кокто изразява болните си мисли.абсолютен безполезник

    23:04 28.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 4 Отговор
    Тази вечер Германия си направи собствен ЕС от 6 държави а нас ни изхвърлят през борда в мизерията.Разбрахте ли защо толкова много бързаха да ни оберат левчетата?

    Коментиран от #5

    23:04 28.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    В Борда за мир на Тръмп ще сме около масата а не върху масата като меню.

    23:05 28.01.2026

  • 4 Румба ,

    5 9 Отговор
    "Вашата България " клони към Кремъл ... Ама , това не е Нашата България...

    Коментиран от #7

    23:06 28.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хохо Бохо

    6 3 Отговор
    Вярно ли е, че Росен Желязков ще оглави "Борд за мир", когато г-н Тръмп се спомине?...

    23:08 28.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Румба ,":

    Имаме два изхода -Борда на Тръмп или БРИКС.

    Коментиран от #12

    23:08 28.01.2026

  • 8 Кой бръсне

    4 1 Отговор
    за чанка тая пропаднала тритория бе шматка. Тука няма нищо, простото племе не е някакво полезно изкопаемо а и България отдавна е разпродадена, договорите са подписани!

    23:08 28.01.2026

  • 9 Скачал на площада със 2 пръста

    9 0 Отговор
    Важнито е че сега има банани в магазина

    Коментиран от #18

    23:09 28.01.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    И кво предлагаш бе, паразит смотан. Казано е" Срещу ръжен не се рита" България е малка държава и големите винаги са я подритвали, като топка. Затова си натискаме парцалите и се нагаждаме според вятъра, дето духа.

    23:11 28.01.2026

  • 11 иван костов

    7 0 Отговор
    Жоре лозанов, няма да може да си купи сигурност! Нито от САЩ, нито от Русия! Прекалено много са престъпленията му срещу България!

    23:12 28.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Петрол и газ от Ирак и Ивицата Газа през Турция, България, Сърбия, Унгария.

    Коментиран от #20

    23:13 28.01.2026

  • 14 604

    4 0 Отговор
    тоя хамелеон, скоро ще проповядва от панделата .....тоя път немъ дъ мой си смени украската ...прекалено се наби на очки

    23:13 28.01.2026

  • 15 ЖОРО ПАПИОНКАТА

    4 0 Отговор
    е много уплашен. Сороските мекеренца ще ги изритат от медиите и край на паричките. Няма вече СЕМ, няма интеревюта, няма печатане на глупостите му. Въобще прощавай живот на паразитиращ безполезен лакей

    23:14 28.01.2026

  • 16 СОРОСКАТА АГЕНТУРА

    4 0 Отговор
    е мобилизирана да си отработи грантовете

    Коментиран от #19

    23:15 28.01.2026

  • 17 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Лицето Гого Лозанов не е бил войник защото по онова време в БНА ме са взимали наборници с хомосексуални наклонности.

    23:15 28.01.2026

  • 18 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Скачал на площада със 2 пръста":

    Като изчезнат бананите, значи с евроатлантизма е свършено!

    23:18 28.01.2026

  • 19 Руснята , держитесь

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "СОРОСКАТА АГЕНТУРА":

    Стига с тия руzки сапоги ...

    23:19 28.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 спокоен съм

    3 0 Отговор
    Гогич няма да позволи големите да подритват малка България. Той ще излезе срещу тях с папийонката и прическата си на луд учен, и ще спре вакханалията им. Гогич няма да позволи на великите сили да се гаврят с него. Ще им даде да разберат с кого си имат работа.Така Гогич ще спаси не само себе си, но и цяла България. Чакайте и се надявайте на спасение! Мдаа...

    23:21 28.01.2026

  • 22 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Бре,бре нали сме тука на кръстопът, но сега сме в почивка

    23:22 28.01.2026

  • 23 Сандо

    1 0 Отговор
    Тоя папионек защо ревтуни?Нали досега лизаха западни подметки и докараха държавата да строна от четвъртия свят,а българския народ - до изчезване!Е,аз предпочитам държава на 27-мо място по развитие в света,пък било то и с неособено демократичен режим пред държава,демократична,но на смъртен одър.

    23:23 28.01.2026

  • 24 Хохо Бохо

    0 1 Отговор
    Навремето имаше Костадин Копейкин, сега дойде Румен Рубльов, но руските тролове си останаха същите...

    23:27 28.01.2026

  • 25 Голямо нищожество е Георги Лозанов!

    1 0 Отговор
    А за Израел и геноцида МЪЛЧИ!!!… Само против Русия говори - Русия, благодарение на която имахме държава и държавност допреди Георги Лозанов да стане медийна звезда… Лозанов е един от най-подлите натегачи в Евротериторията “България”.

    23:27 28.01.2026

  • 26 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха.
    Любимците ви пак ще се пренастройват.
    Няма да им е за сефте.
    Вие си ги избрахте.
    Следвайте ги.
    При вас си е нормално да се пренастройвате.
    Така че хич не ви мисля.

    23:29 28.01.2026