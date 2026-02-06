Новини
Четирите битки на Радев

Четирите битки на Радев

6 Февруари, 2026

  • георги лозанов-
  • румен радев-
  • възраждане-
  • бсп-
  • пп-дб-
  • бойко борисов

Две от битките на Радев за гласовете на предстоящите избори вече изглеждат спечелени. Но за други две не е толкова сигурно.

Четирите битки на Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Георги Лозанов

За разлика от предположението, че в определянето на кандидатурата на Румен Радев за президент може да е имало кремълска намеса, което едва ли някога ще получи категоричен отговор, събитията в близко бъдеще сами ще покажат дали и доколко са оправдани хипотезите, че зад партийния му проект може да стои Путин или пък договорка между него и Тръмп за Балканите. Но и така да е, те трудно могат да го наложат с правото на силата, а ще трябва да разчитат на националния вот, който и сам е напълно възможно да го постави на първо място. Даже без технологична манипулация на мненията, какъвто опит беше направен в Румъния, защото в България те в немалка степен вече са манипулирани от пропагандата.

Първата електорална група, която с готовност ще гласува за партия на Радев (ПР), е тази на на соцносталгиците, чийто дял не е за подценяване - колкото повече се отдалечаваме от "диктатурата на пролетариата", толкова повече броят им парадоксално нараства. В началото заради елементарна житейска носталгия по младостта, а по-късно с привличането на оказалите се неспособни да оценят историческия шанс да живеят в демокрация, вместо в диктатура. През 1990-те Константин Павлов написа: "Механизмът на диктатурата е нещо по-цялостно и по-разбираемо, отколкото демокрацията. Демокрацията е сложна и противоречива - във всеки отделен момент: целта ѝ е по-висша от самата нея. Това обяснява феномена, че диктатурата има привърженици дори сред своите жертви". И така започнаха да говорят, че при "бай Тошо" си беше по-добре: когато нямаш качества да живееш в свобода, искаш въобще да няма свобода. И всички колективно да се върнат в панелките, да си претакат киселото зеле, да си лежат под москвичите, да си пият домашната ракия, да си слушат "сръбско", да ругаят вечер началството, а сутрин да му се подмазват. Такъв е идеалът на соцносталгиците, който евентуална партия на Радев има потенциала да изпълни в днешния му вариант на умерен евроскептицизъм. Скептицизъм към интеграцията ни със Западна Европа именно защото е равна на демокрация, а умерен, за да не загубим придобивките ѝ.

Радев срещу Костадинов

Тук е същественият нюанс между "Възраждане" и евентуална партия на Радев, който се прояви ясно във войната им срещу еврото. Костадинов я водеше и продължава да я води от "душа и сърце" (до Bulexit), докато Радев го играеше разколебан и хем твърдеше, че е за общностната валута, хем правеше всичко възможно въвеждането ѝ да се отложи. Едва ли не си даваше сметка, че рискът това никога да не стане е близък до 100 процента във все по-изострения международен контекст. Търсеният от двамата резултат съвпадаше, разликата беше в комуникативните им стратегии. И тази на Радев е далеч по-печеливша спрямо соцносталгиците, което чувствително ще свие вота им за Костадинов - а той друг електорат няма, извън малкото си твърдо ядро.

Руските проксита полудяха с това евро не само защото институционално завършва интеграцията ни към западноевропейските държави, а главно защото е широко достъпен символ на принадлежността ни към тях, който всички държат в ръце. И непосредствено влияе върху националното самочувствие, независимо какво се дудне по телевизиите или в подкастите.

Радев срещу БСП

Маневрите на Радев за отлагането на еврото трябваше да привлекат и още една електорална група, вече не по политическа, а по социална линия - групата на финансово притеснените и незащитените, за които той да се яви като спасител от повишаването на цените, предизвикано от смяната на валутата. Самото повишаване, представено по такъв начин, беше целенасочено надуван медиен балон, защото то започна без никаква смяна - още от Ковида. И сякаш нарочно беше стимулирано със заканата за строги санкции срещу спекулата след влизането на еврото, така че тя безпрепятствено да се развихри преди това. Коалиционната подкрепа за правителството, въвело еврото, от страна на БСП пък пренасочи тази основна за нея електорална група към Радев. Макар най-старата партия да изглежда стигнала дотам, че да е готова да му пристане - цяла партия на сам човек, ако той въобще реши да я приеме.

Единственият, който реално направи нещо, за да подготви българите с ограничени доходи за еврозоната, беше Асен Василев в качеството му на финансов министър, като изпреварващо вдигна в непознат мащаб всички пенсии и държавни заплати. Но за да не би някой да му признае жеста срещу неравенствата, беше подложен заедно с ПП-ДБ на мощни атаки, включително и за вдигането на пенсиите.

Така че: битките на Радев за евроскептичния и за социалния електорат вече изглеждат спечелени. Но за други две не е толкова сигурно.

Радев срещу Борисов

На пръв поглед "в кърпа е вързан" и опортюнистичният електорат: онези, които дават гласа си за когото предвиждат, че така или иначе ще победи - и това съдейства за победата му в режим на "самосбъдващо се пророчество". А в случая Радев бе специално "подпомогнат" с интервю във формат и с времетраене, сякаш вече е спечелил изборите.

Опортюнистичният вот за Радев частично съвпада с този на соцносталгиците, но разширен с преориентиралите се клиентели на други партии и геополитически укрепен от САЩ и Русия, възвърнали ролята си на "велики сили" в евроатлантическото пространство. В техен общ интерес е Радев да бъде избран, за да излезе на сцената един вид български Орбан (по формулата - в ЕС срещу ЕС), особено ако самият Орбан загуби следващите избори в Унгария. Но тук мощен конкурент на Радев е Бойко Борисов в битка между генералите, подготвил се за нея с вкарването изневиделица на България в Съвета за мир на Тръмп рамо до рамо от ЕС само с Унгария. В смисъл: Путин може и да е за Радев, но Тръмп ще е за Борисов.

Радев срещу ПП-ДБ

Най-драматична ще е битката на Радев за четвъртия вид вот - наказателния, чиято вълна изкара гражданите по улиците на България. Вълна, която беше вдигната от Борисов и Пеевски с "прекаляването" на Пеевски, според Борисов. С речи срещу олигархията Радев се е заел да отнеме наказателния вот от ПП-ДБ, като го насочи и срещу тях самите заради сглобката им именно с Борисов и Пеевски, нищо че тя беше в защита на българите от проруските тежнения именно на Радев. Той ги потвърди и с новия си отговор на стария въпрос - чий е Крим: "Съгласно международното право Крим е част от Украйна, а реалността казва, че Крим е част от Русия". Тоест, важно е какво Русия може да си присвои, а не какво правото ѝ забранява. Което не просто е абсурдно, а поощрява пълната безнаказаност в политиката.

Вероятно апетитите на Радев за наказателния вот се подхранват и от това, че така стана и миналия път - след протестите през 2020 година, когато ПП и ДБ го подкрепиха в търсене на съюзници за борба срещу корупцията. Но онова, с което той се отличи във втория си президентски мандат, освен с неизгодния договор с "Боташ", беше главно съпротивата срещу помощта за Украйна. Та се наложи ПП да се опълчат срещу своя "политически баща", който ядосан, че не искат повече да го слушат, ги нарече "шарлатани".

Тази предистория трябва да е "обеца на ухото" на демократичната общност, към която вече се приобщиха и джензитата и която не бива да позволява на Радев да ѝ "открадне" вота. Още повече, че той е колкото наказателен, толкова и силно проевропейски, на каквито очаквания Радев не отговаря.

Какво ли ще стане обаче, ако евентуална партия на Радев спечели и наистина демонтира наследения модел на управление, осигури независимост на съдебната система и медиите, противопостави се на експанзионистичната политика на Путин, осъди военните му престъпления, влезе убедено в коалицията на желаещите и заложи на "ценностно базиран реализъм" (по определението на Марк Карни)? Тогава Радев ще се превърне в национален герой като възрожденските и децата ще го изучават от малки. Но за съжаление, поне според заявките досега, това не изглежда възможно.

Далеч по-възможно изглежда да започне управляван пренос на автокрация от Москва. По същество същата, която тръгна да се втвърдява отвътре и гражданите изпълниха площадите...


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    49 13 Отговор
    Автор: Георги Лозанов в DW? Не, мерси. Този няма ли да се реди с пенсионерите за евтино кисело мляко сутрин, а бълва в несвяст по медиите?

    Коментиран от #2, #3

    23:04 06.02.2026

  • 2 тоя трябва са се реди вече

    40 11 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    вече на опашката за патолог.На всички втръсна вече.

    Коментиран от #22, #26

    23:09 06.02.2026

  • 3 Госあ

    37 9 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    Поредния провинциален интеУектуалец. Бездарник потомък на некой партизанин. Не че имам толко лоши чувства към партизаните. Добре че са обирали мандрите, та Сталин да се застъпи за България да не я разпарчетосат англичаните. Иначе, ицо хазарта поне мое некоя чалга в рима да напише. Такива като тоя и това не могат.

    23:10 06.02.2026

  • 4 Какво да кажа

    12 30 Отговор
    Човека е отворен напълно съзнателно.Яснота и компетентност.Ерудит от всякъде

    23:10 06.02.2026

  • 5 Тома

    35 10 Отговор
    Няма как за гого папионката да няма руска връзка иначе как ще му платят хонорара от DW

    Коментиран от #49

    23:12 06.02.2026

  • 6 Име

    10 4 Отговор
    Приятни сънища!

    23:17 06.02.2026

  • 7 Смърфиета

    22 6 Отговор
    Папильонката?

    Коментиран от #39

    23:19 06.02.2026

  • 8 Ами

    28 8 Отговор
    Точно заради такива бойци, западът загуби и информационната война :)

    23:20 06.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пиар

    30 7 Отговор
    Едно дете в осми клас щеше да напише по-добро съчинение. Но лозанката лази по герб нн опорки в час по трудово. Затова му плащат на дедото де. А ние чЕкаме бабите: поптодорова, нейнски, коларова и пр. да бълват срещу Радев. Какъв безплатен Пи Ар му правят, лелей...

    23:26 06.02.2026

  • 11 Ае легайте

    5 16 Отговор
    Няма кой да му стъпи на нивото тук.Всичко е плювалник по инерция.

    23:26 06.02.2026

  • 12 големдебил

    22 8 Отговор
    Тоя сухар ми е толкова противен че даже не чета статиите за него.

    23:30 06.02.2026

  • 13 Факт

    11 5 Отговор
    Очакваме да помогне за нормализация и законност, не битки!

    23:39 06.02.2026

  • 14 Перо

    8 11 Отговор
    Мунчо, ако разчита на гласовете в чужбина, залага на куц кон!

    Коментиран от #32

    23:40 06.02.2026

  • 15 Сладки ботчета

    22 4 Отговор
    Факти, собствена тролска ферма ли държите за висок кликбейт? Нямам обяснение за високия трафик след всяка новина за Русия и то в първите 20 минути. И все по пенещи се от злоба

    Коментиран от #29, #30

    23:46 06.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Оракул на граждански договор

    2 6 Отговор
    Запомнете това предсказание! Радев ще ви чипира през сbdс за четвъртия еврорайх.

    23:57 06.02.2026

  • 18 лудия

    6 6 Отговор
    Някои извадиха Радев от нафталина,за да служи на тези интереси ,които до сега управляващите служиха. Но станаха много корумпирани и трябваше да се сменят. Нашия човек е на ход. Тези ДПС-НН и Герб много добре разбраха. Затова Боко бърза да се разбере с Радев ,какво пък на едни и същи господари искат да служат. Чрез нашия човек искат да убият всичката риба в реката ,тоест да се вържат всички ,които ще гласуват. Той бил за Русия , ама не той за интеграция с Европа , а не за трите морета. Моля ,моля за къде сте -овце за клане сме.

    23:58 06.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Яз ще кажа на DW

    2 1 Отговор
    С уважение към тях , когато рим бе превзет от готите врнецианците се самоопределиха като римляни на константинопол и го получиха след това

    00:02 07.02.2026

  • 21 Фрейдис

    14 4 Отговор
    Този човек е болен и невнятен,щом изговаря такива нелепи неща. Как всички се подмазват на тиквата и после полека лека сменят одеждите. Гнусни подлоги на всички,гнусно е такива хора да ги има,но това е реалността в нашата мила родина която я превърнаха в това което е.

    Коментиран от #28

    00:04 07.02.2026

  • 22 Мнение

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "тоя трябва са се реди вече":

    А Радев се оказа, че бил против намалянето на секциите в Турция?!
    Същия Радев дето даде мандат на АПС?!

    УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ, НЕ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА РУМЕН РАДЕВ, ПОНЕЖЕ Е СЪЩИЯТ КАТО БОРИСОВ, ПЕЕВСКИ И ППДБ!!!

    Коментиран от #27

    00:04 07.02.2026

  • 23 Анджо

    9 7 Отговор
    КЕШ БОТАШОВ казват, че щел да ни оправи, за 9 години ни оправя и не усетих ме нищо, сега дали ще усети ме.,😜

    00:05 07.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Православен

    13 4 Отговор
    Боже, пази България от такива проджни драскачи.

    00:47 07.02.2026

  • 26 Академик Денков

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "тоя трябва са се реди вече":

    Аз не виждам причина, може общопрактикуващ лекар да му издаде смъртен акт. Ако няма следи от насилие, или да има данни за натравяне, не се прави дисекция, като едно време жабите по биология, затова избрах химията. Учителката тайно ядеше жабешките бутчета.

    00:54 07.02.2026

  • 27 Без съмнение

    10 6 Отговор

    До коментар #22 от "Мнение":

    и помиярите от израждане сте същото като ОПГ ГЕРБ.

    Коментиран от #34

    00:56 07.02.2026

  • 28 Смърфиета

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Фрейдис":

    Щом имаш съзнанието и здравите морални устои, свиркай си. Те да му мислят.

    00:56 07.02.2026

  • 29 На ивомирчеff

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сладки ботчета":

    елфите са тия. инак има и тролеи на израждане, гроб и други помиярски партии, но не са чак толкова агресивни

    00:57 07.02.2026

  • 30 Смърфиета

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сладки ботчета":

    Бопаджийски ботчета. Гледат да олувят някой балък.
    Проблемът им е, че некои от рибите вече станаха по-едри от тях самите.

    00:59 07.02.2026

  • 31 дудуяба

    14 4 Отговор
    Папионкин пак е напълнил памперса за възрастни...

    Коментиран от #33

    01:02 07.02.2026

  • 32 Смърфиета

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    Не го мбе изобщо. Просто показва с кого ще работят оттук нататък. БСП свърши, АПС нямат структури, ИТН свърши, МЕЧ и ВЕЛИЧИЕ не е много ясно прескачат ли, остават ГРОБ, НОВО НАЧАЛО, МЪЗРАЖДАНЕ и ППДБъ. Да видим Радев как ще го отиграе, щото аз не виждам полезен ход.

    01:03 07.02.2026

  • 33 Смърфиета

    10 3 Отговор

    До коментар #31 от "дудуяба":

    Ами. Той винаги си плува в л-на. По-скоро си чул шумът на казанче.

    01:06 07.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Т.КОЛЕВ

    11 3 Отговор
    ГЛУПОСТИ НА ТЪРКАЛЕТА.
    РСДЕВ НИКОГА НЕ Е БИЛ ПРОТИВ ЕВРОТО.
    ВТОРО ПОЛИТИЦИТЕ НИ В БЪЛГАРИЯ СР ХВАНАХА ЗА ЕВРОТО ЩОТО ИНАПЕ САМО СЪС ЗАЕМИ ЗА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТ БЪЛГАРИЯ ЯКО ЗАТЪВАШЕ КЪМ БАНКРУТ ФАЛИТ. СЕГА С ЕВРОПРСТКИТЕ ЗАДЪРЖАТ ПОЛОЖЕНИЕТО НО БЕЗ РЕФОРМА СЪКРАЩЕНИЯ СЛИВСНЕ ЗАКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ И ЕВРОТО НЯМА ДА СПАСИ ПОЛОЖЕНИЕТО.А КО ШЕ И ВСИЧКИ МАЙМУНИ ДА ДОИДАТ ДА РСБОТЯТ В БЪЛГАРИЯ ДА ИМ ИЗКАРВАТ ЗАПЛАТИТЕ РАБОТНИЦИ РЕАЛ СЕКТОР.

    Коментиран от #36

    01:23 07.02.2026

  • 36 Добре

    10 3 Отговор

    До коментар #35 от "Т.КОЛЕВ":

    А след като "нашите" управляващи се хванаха с еврото или по-точно ни напъхаха в капана на еврото, за да си закърпят временно фалита, да не би да промениха нещо, че да не го карат пак само на заеми? И колко време ще продължат така, преди да ни се случи гръцкия сценарий или дори по-голяма криза? Година, две?

    01:33 07.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Отвратен

    13 4 Отговор
    НИТО ГЛАС ЗА УНИЩОЖИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ !!!!! гЕрБ , дъпъсъ ново начало , итн измамници и бесепе !!! ДОТУК БЯХТЕ ПРЕДАТЕЛИ И БЪЛГАРОУБИЙЦИ !!!!

    Коментиран от #40

    01:40 07.02.2026

  • 39 Дядо ви

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Смърфиета":

    В късното средновековие в западна европа , пътуващите циркове/театри, освен актьорската група са водели със себе си и хора с увреждания(някои ги наричат грубо "изроди"), които са били показвани на представленията за повишаване на "съспенса", след края на постановката е можело да ги огледаш отблизо, разбира се срещу заплащане, защото са интересни(за съответната публика) сами по себе си. Тези нещастни хора все пак са били доволни да получават храна и подслон, макар и на цената на унижение, защото иначе щяха да мизерстват, да бъдат малтретирани или още по-вероятно убити.

    01:52 07.02.2026

  • 40 Правилно

    8 4 Отговор

    До коментар #38 от "Отвратен":

    но пропускате безродниците от ПП-ДБ, които до последно отказваха да гласуват вот на недоверие заради заветната им цел - еврозоната на здрача.

    02:24 07.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Търновец

    5 3 Отговор
    Преди години писах електронна бележка до Радев на интернет страницата на президенството - по смисъл беше че България се нуждае от горна камара на НС която да преосмисля законите гласувани е НС. Това е нужно защото често нашите неизбранници забравят какво са обещавали предизборно и след това има лобизъм и частни а не народни интереси и много външно влияние. Горна камара - това е един постоянно действуващ конституционен съд но избиран от нас а не от политиците. Получих от президенството стандартен отговор че ще ми бъде отговорено но след около 3 седмици отново пратих същата бележка и нямаше никакъв отговор. И до днес години по късно няма отговор. А в Германия политици на всички нива дискутираха и търсеха решения за нарастващата безработица и растежа на цените - у нас тишина. А защо Радев е генерал - според медии той има около 1900 часа летателни а в НАТО това отговаря на капитан?

    03:14 07.02.2026

  • 43 Ееех гого соросче д0лн0

    10 1 Отговор
    Не е проблем че има русофили и русофоби, проблема е че има c0pосоиди някаква злокобна идеология която унищожава всичко добро и умно сътворено от хората. Ако не бъде преодоляна... c0pосоидната идеология ще погуби цивилизацията.

    05:11 07.02.2026

  • 44 Коста

    5 3 Отговор
    Лозанов, я коментирай безнаказаността на американския президент и политика, а? Ама ще ти спрат публикуването на малоумните писания, а?

    05:37 07.02.2026

  • 45 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Четри ли колко пречки има не знаеме ма не земе ли четри процента го чека падарското колибе у Хухла!

    05:52 07.02.2026

  • 46 Мимчят

    2 1 Отговор
    Какво,всичко е ясно.С Европа,но никога против Русия и да си гледаме националния интерес,а не със санкции,че да санкционираме и нас си...

    08:09 07.02.2026

  • 47 р"ум€н" € М€НТ€!

    4 0 Отговор
    БЪЛГАРИ, ОТ по $$ол $$тво то ОТНОВО НИ ГОТВЯТ ИЗ МА МА!
    ТОЗИ ПЪТ НЕ Е ко$тов -"бъл га ри нЪ", царя на РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ), разбойкУ (А Г€НТ БУДАла),
    ШАР ЛА ТА НИТ€ ПП-ДБ...., ТОЗИ ПЪТ € :
    "БИВШИЯТ" КОМУНИ$Т-АТ€И$Т(ФАЛ ШИВ , ПЛ€ ШИВ), нато-БКП Г € Йрал(В$ИЧКИ € ПР€ДАЛ), МАНИПУЛАТОРЪТ НА РУСОФИЛИТЕ И КАР МА ЗЪ Д€ БИ ЛИ Т€, МА $ОН-ГъЛ ФОН,ТРОЙНОЙ А Г€НТ, Mr."БО(га)ТАШ"-БОЛ€Н ЗА ВЛА$Т-КАР МА ЗЪ П€ Д. Р.$Т! !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д. Р. $ТИ!

    10:44 07.02.2026

  • 48 Избори

    2 0 Отговор
    Не знам защо се смята, че соцносталгията владее хората от третата възраст, а всъщност може да е точно обратното. Тези хора са понасяли ударите на "диктатурата на пролетариата" и са търпели всички простотии на управляващите с нисък интелектуален потенциал. Носталгия може и да има, но не дамгосвайте всички над определена възраст.

    11:07 07.02.2026

  • 49 ру БЛАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    И децата знаят че отбора на БЛАТУШКИТЕ иска да захлеби нещо тук и го прави както всички останали. Обаче и те знаят че ТУК НЕ Е МаЦКВА

    12:06 07.02.2026

  • 50 ТОЯ ВЕДНЪЖ

    0 0 Отговор
    ГО ВИДЯХ НА УЛИЦАТА ВЪВ ВАРНА
    ДОПОВРЪЩА МИ СЕ
    ДОБРЕ ЧЕ НЕ БЯХ ЯЛ

    16:36 07.02.2026