Нов директор на БНТ: ще бъде ли Милена Милотинова буфер?

22 Февруари, 2026 19:01 1 784 23

  • георги лозанов-
  • милена милотинова-
  • сем-
  • бнт-
  • емил кошлуков

Дали Милена Милотинова, избрана за нов генерален директор, ще може да осъществи промяна?

Нов директор на БНТ: ще бъде ли Милена Милотинова буфер? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Георги Лозанов:

Завърши една проточила се абсурдистка пиеса в три действия, която може да бъде наречена "Избраният неизбран генерален директор на БНТ". Тя е за директор, регулатор и съд, като през сцената преминават и второстепенни герои. Ролята на директора още "по автор" беше разпределена за Кошлуков, а ролята на съда (в различни състави) беше да помага на СЕМ да избере точно този директор и да му пречи, ако не иска да го избере. Поне до края на трето действие, когато и съдът вдигна ръце и остави регулаторът най-после да избере някой друг.

Но всичко тръгна с фалстарт: на конкурса през 2017 година СЕМ не успя да избере Кошлуков, защото не му достигна управленчески стаж, въпреки опитите му да го скалъпи някак. И той беше назначен за програмен директор на БНТ, за да си "достажува", а генерален директор стана Константин Каменаров, срещу когото – важна подробност – отдавна течеше наказателно производство. Но присъдата бе произнесена, тъкмо когато Кошлуков натрупа необходимия му стаж, което остави подозрението, потвърдено от събитията нататък, че съдът ще е сред главните герои на пиесата.

Как Кошлуков стана директор на БНТ

Второто ѝ действие започна с определянето на Кошлуков за и.д. генерален директор на мястото на осъдения Каменаров. Нищо, че точно Кошлуков, докато е програмен директор, намира за уместно да покаже среден пръст в ефира, поради което СЕМ глобява за нарушение на добрите нрави обществената телевизия. В историята ѝ подобна позоряща санкция е повече от рядка и несъобразяването дори с нея беше знак, че предстоящият конкурс за генералния директор е предрешен в полза отново на Кошлуков. И така през 2019 година той е избран от СЕМ за редовен шеф на БНТ, но управлението му предизвиква широка съпротива – обвиненията са в политическа ангажираност, незачитане на редакционната независимост, сваляне на предавания и отстраняване на журналисти. В гражданските протести през 2020 година, довели до падането на правителството, заедно с оставките на Борисов и Гешев се иска и тази на Кошлуков, а петицията за недопускането му до следващия конкурс през 2022 година достига до 3000 подписа. Това обаче въобще не го разколебава да се кандидатира за втори мандат, но в контекста на обществено недоволство членовете на СЕМ, с изключение на един, не го правят открито (дори и да са били убеждавани да го подкрепят) и той не събира достатъчно гласове. Още повече, че в надпреварата се е включил Венелин Петков, чийто професионален интегритет не буди съмнения, но също не събира достатъчно гласове, за да не може никой да бъде избран и Кошлуков като "заварено положение" да продължи да управлява.

Това вече е третото действие на пиесата, когато съдът възпрепятства СЕМ да проведе нов конкурс на основание на различни, добре координирани жалби и Кошлуков остава избран-неизбран генерален директор по-дълго от цял редовен мандат. Този административно-правен абсурдизъм, любим на дълбоката власт в държавата, прекъсва с триста зора едва сега с избора на Милена Милотивова, срещу който Кошлуков пак бърза да подаде жалба.

Той, въпреки че фактически бе надхвърлил позволените по закон два мандата и че лично оспорва в съда провеждането на самия конкурс, имаше очи да се яви и на него. Някои членове на СЕМ дори дадоха не лоша оценка на управлението му, вероятно от възпитание, а и защото не коментираха журналистическото съдържание, а дигитализацията, филмопроизводството, заплатите… За отношението на Кошлуков към журналистическото съдържание е показателен фрагмент от собственото му изказване при изслушването в СЕМ: "Аз знам какво означава независима журналистика. Аз съм лежал за това, че са ми забранявали достъп до информация и до литература. И за мен това не е принцип и декларация, за да може да спечелим европроекти и някой лев от "Америка за България". Никога не сме взимали такива".

Да оставим настрана автопатетиката, но да виждаш голямата заплаха за независимостта на журналистиката, вместо във връзките ѝ с властта, в евроатлантически фондове и фондации, освен че е в резонанс с битката на Путин и Пеевски с НПО-та, е самопризнание, че нямаш място в обществена медия. Защото работата на журналистиката в нея, далеч по-активно, отколкото в частните медии, е да упражнява критическата си функция спрямо властта – явната и скритата, актуалната и потенциалната. А това предполага гледната точка на представителите им в новинарските и публицистичните формати не просто да не е доминираща, а те да са поставени в ситуация на задължителен медиен дискомфорт и да са обект на разследващата журналистика, каквато понастоящем почти липсва. Въобще там са сериозните съдържателни дефицити на БНТ при управлението на Кошлуков. Разбира се, няма основания да поставяме всички журналисти в една лодка, а и като цяло несъмнените им професионални качества ще получат нов стимул, когато от 10 етаж на "Сан Стефано" започне промяна.

Ще успее ли Милотинова да осъществи промяна?

Въпросът е дали Милена Милотинова ще може да я осъществи, за което в настоящия момент са ѝ нужни две задължителни качества – професионален авторитет и гражданска смелост. Авторитетът ѝ е изграден на базата на собствената ѝ практика като репортер, новинар и документалист в БНТ и после като водеща на външнополитическото предаване с фокус върху ЕС "Брюксел 1" по Bulgaria On Air. Този опит дава тежест на заявките ѝ, че ще гарантира "спазване на европейските журналистически стандарти", ще търси диалог с колегите си и заедно ще правят "телевизия в интерес на обществото". Красиви думи, които могат да станат реалност, само ако Милотинова прояви и гражданска смелост. Тя ѝ е необходима, за да се противопостави на политическия натиск, който постът ѝ неизбежно предизвиква и като "буфер" да осигури свобода на словото в обществената телевизия. Всъщност, тъкмо това е основната работа на генералния ѝ директор.

А за да си буфер пред политическите зависимости, най-напред сам не трябва да имаш такива. И тук е показателна професионалната биография. Тази на Милотинова е не само журналистическа, а и политическа – била е депутат и председател на Медийната комисия след "идването на царя". И тогава има един епизод на политическа намеса тъкмо и спрямо БНТ. Прие се закон, с който фактически преждевременно да се прекрати мандатът на заварения генерален директор – Лиляна Попова. Каквито и претенции да е имало към нейната дейност, те не могат да оправдаят пренебрегването по "царска воля" на един от основните демократични механизми – мандатността.

Но това е история с четвъртвековна давност - и то за ангажиментите на Милотинова към политически субект, който отдавна не е част от пейзажа. Така че можем да се надяваме, че днес тя ще е мотивирана изцяло от етиката си на журналист и ще се отдаде, както декларира при представянето си, на формулирането и изпълнението на обществената мисия на БНТ. А това значи обществената медия активно да съдейства за решаването на двата големи проблеми пред обществото понастоящем, които са свързани помежду си – корупцията и връщането в постсъветската зона на влияние. Програмно раздвижване в тази посока ще е най-добрата атестация за избора на СЕМ.

На добър час, Милена!


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 53 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Един

    23 6 Отговор
    Изкукал старец коментира една изкукала бабичка, и двама правоверни либерасти!

    19:05 22.02.2026

  • 2 ПСтоянов

    15 21 Отговор
    Милотинова доволни ли са Деси Радева и Радев ,че успяха да те набутат за шеф в БНТ ? Ще вършиш работа за кампанията на Радев и Деси Радева твоята приятелка ! Стига шуробаджанащина

    Коментиран от #11

    19:08 22.02.2026

  • 3 обективен

    31 3 Отговор
    Има ли институция в територията в която всичко да и е наред !! Всичко е пълен леш , защото мафията е на власт !!

    19:17 22.02.2026

  • 4 Николова , София

    8 17 Отговор
    Милена е колежка на онази вицепрезидент ,забравих и името ...разчитам Милена ( с която в миналото бяхме добри познати) да въведе ред в БНТ ..първо да Махне предаването на онази на Пеев Костадинов и на драго - безсмисления...не отричам миналото ,но кратко и повече филми ..няма нужда от поддържане на мумиите живи ( а те мумиите са много ..лили.йорданка,Гюлмезова...)

    Коментиран от #6

    19:23 22.02.2026

  • 5 Немо

    21 3 Отговор
    Скоро няма да може да встъпи в длъжност. Кошлука ще обжалва и този път поне 2г.

    19:36 22.02.2026

  • 6 Николов

    20 4 Отговор

    До коментар #4 от "Николова , София":

    Николова, препоръчително е след второто питие да спреш да пишеш! Щото трудно ти се разбира!

    Коментиран от #7

    19:46 22.02.2026

  • 7 Николова , София

    5 9 Отговор

    До коментар #6 от "Николов":

    Ама добре де ,кажи какво не се разбира , а? Може бисквитките да са виновни...

    19:57 22.02.2026

  • 8 Сънчо

    9 3 Отговор
    Лелките от СЕМ не обичат много много Кошлуков май.

    20:31 22.02.2026

  • 9 Пълно е с търтеи

    15 2 Отговор
    Като видя, че автор е Гого папионката, направо го прескачам без да го чета!

    20:39 22.02.2026

  • 10 Бързо и лесно 👍

    12 2 Отговор
    Решение сами плаща ме да ни манипулират и затова има бързо и лесно решение = ЗАКРИВАНЕ и икономия майка на мизерията …….

    20:43 22.02.2026

  • 11 По т@п@6ко...

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "ПСтоянов":

    ...изказване,не съм срещал...!

    21:03 22.02.2026

  • 12 Радеф

    4 10 Отговор
    Тя не показа ли някога обезгвяване на войниче в Чечня.Разбирасе клипа "случайно"подхвърлен от Москва.
    С цел напомняне като вървим към ЕС и НАТО какво ни очаква без тях.

    Коментиран от #14

    21:12 22.02.2026

  • 13 Дедовия

    3 10 Отговор
    Време беше доносникът да си ходи. Много закъсня. Този бивш другар, разсипа БНТ. Вижте само програмите и участниците в тях, да не говорим за темите и актуалността на предаванията. От друга страна почти 80 милиона лева отиваха за издръжката на националната телевизия. Тя стана партийна, въпреки, че всички плащаме за нея. Нека от пишещите тук обясни харесва ли програмата на БНТ и водещите журналисти в нея - чисто партийно поставени от управляващите. Така, че дано г-жа Милутинова се опита да проведе някакви реформи и постави наистина можещи и знаещи журналисти., спазващи журналистическата етика и морал.

    21:21 22.02.2026

  • 14 До Радеф

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Радеф":

    Нищо хубаво не ни очаква г-н Радеф в ЕС и НАТО. Най-много да те пратят на фронта за да ги обичаш още повече.

    21:23 22.02.2026

  • 15 зафир

    11 1 Отговор
    ТАЗИ НЯМА КАК ДА Е ОБЕКТИВНА, ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ПРОБУТВА"ЦАРСКИТЕ ПРОТЕЖЕТА", ТО И ДО СЕГА СТАВАШЕ! ПРОСТО ТРЯБВАШЕ НОВ КОНКУРС, ПЪК АКО ИСКА ДА ОТИДЕ ОТНОВО, НО ТОГАВА КОНКУРЕНЦИЯТА ЩЕШЕ ДА Е ПО-ГОЛЯМА! ТЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ!

    21:37 22.02.2026

  • 16 НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА СЕМ!

    12 2 Отговор
    Избраха Милотинова, за шеф на БНТ, която показваше в праймтайма на БНТ , как чеченци режат глави на руски войници!
    Детето ми месеци наред не можеше да заспи!

    21:56 22.02.2026

  • 17 Елементи от биографията 1

    2 8 Отговор
    През април 2000 г в новините е излъчен получен от международния новинарски видеообмен суров материал от войната в Чечня. Тогавашният регулатор НСРТ излиза със становище, че главната отговорност е на новинарското ръководство, а не на водещата Милена Милотинова и редакторката Савина Спасова. НСРТ отсъжда шефовете на Дирекция „Новини и актуални предавания“ и на Направление „Новини“ Мирослава Нейнска и Константин Кисимов да бъдат дисциплинарно уволнени. Но това така и не става. За сметка на това Милотинова е временно свалена от екран като водещ на „По света и у нас“ и репортерства за новините на БНТ от страната и чужбина. През декември 2000 г. отново я връщат на екран като водещ на новините.

    22:22 22.02.2026

  • 18 Елементи от биографията 2

    2 7 Отговор
    През 2004 година тя поставя в ПАСЕ въпроса българите в Албания да бъдат признати за малцинство. В книгата си „Българските общности в Западните Балкани“ том I, Албания, на стр. 172 доц. Спас Ташев пише: „В международен план темата за българите в Албания се поставя за първи път през 2004 година от Милена Милотинова, член на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Там тя заявява, че в Албания има българи, които живеят в Голо Бърдо, Мала Преспа и други райони, които винаги са били албански граждани, и че тези, които се идентифицират като българи, трябва да имат възможност да ползват всичките права, които им се гарантират по документите на Съвета на Европа. Съобщено е, че те говорят архаичен български език и биха искали да запазят своята култура... (Parliamentary Assembly, 2004). След речта си М. Милотинова е поздравена от няколко албански депутати за нейното изказване.“

    22:23 22.02.2026

  • 19 Филмите на Милена Милотинова

    1 10 Отговор
    Хроника на едно национално предателство

    22:28 22.02.2026

  • 20 Филмите на Милена Милотинова

    1 9 Отговор
    Само защото бяха Българи - документален филм

    22:30 22.02.2026

  • 21 Гоше има ли още грантове

    7 0 Отговор
    Дойче веле още пуска гювеч.

    22:50 22.02.2026

