Светла Николова пред ФАКТИ: България може да изпадне в тотална хранителна зависимост ВИДЕО

22 Януари, 2026 15:33

Между 10 и 19 декември имаше безпрецедентна атака от ЕК за промени на действащи закони за храната, опазването на околната среда и биоразнообразието, правата на земеделски производители и отговорността на корпорациите

Светла Николова пред ФАКТИ: България може да изпадне в тотална хранителна зависимост ВИДЕО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Между 10 и 19 декември имаше безпрецедентна атака от ЕК за промени на действащи закони за храната, опазването на околната среда и биоразнообразието, правата на земеделски производители и отговорността на корпорациите. Само за две седмици те успяха да прокарат промени в съществуващи закони, като едно от тези споразумения е Меркосур. Това обясни в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова Светла Николова от сдружение Агролинк.

Тя добави, че другият закон, който се променя е Регламента за семената и ако той бъде приет ще има нарушения на правата на малките зърнопроизводители и те няма да могат да запазват собствените си семена.

В България конкретно ние внасяме 80% от семената и това би означавало тотална хранителна зависимост и невъзможност да запазим нашите си, традиционни сортове, обясни Николова.

Какво каза още Светла Николова вижте във ВИДЕОТО.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    28 1 Отговор
    Урсула, Тиквата и Шиши унищожават селското стопанство и животните за да ни тровят с ГМО и пестициди от Южна Америка и да правят милиарди евро.

    15:35 22.01.2026

  • 2 Павел Пенев

    13 0 Отговор
    Не може, а вече тотално е попаднала.

    15:43 22.01.2026

  • 3 хихи

    6 0 Отговор
    изпаднала, изпаднала е вече

    15:53 22.01.2026

  • 4 то и сега

    6 0 Отговор
    сме в това положение,и не е от вчера.Вече десетилетия има хора с +20к декара земя.Да не мислите,че им дреме какво /дали ще яде българина?!Взели са си субсидията, другите много им здраве.

    15:54 22.01.2026

  • 5 Родина

    6 0 Отговор
    Няма село , няма държава! Така казват старите хора.

    16:00 22.01.2026

  • 6 Че сега не е ли?

    2 0 Отговор
    80% вносни боклуци и отрови. Всичко живо ги пазарува от метро, била, кауфланд и лидл.

    16:07 22.01.2026

  • 7 Дядо

    0 0 Отговор
    Сложете под езика си зърно лимец. То започва да се топи. Усещате го. Можете да го сдъвчете без предварителна топлинна обработка. Една готова храна! На вкус е като леко запечена семка от слънчоглед. Само че пекарят е Слънцето, а фурната е нивата.
    Сложете под езика си едно зърно от която искате днешна пшеница. Да речем от тази, от която се прави хляба в най-близкия хлебозавод. Тя остава в устата ви студена и твърда като камъче. Ако я сдъвчете, без да си счупите зъб, ще изпи-тате вкуса на нещо, което не е ваше. Но защо е така. Нали и тази пшеница е раснала на същото слънце, нали и тя идва от същите ниви...?

    16:08 22.01.2026

  • 8 Дядо

    0 0 Отговор
    ХЛЯБЪТ НА ТРАКИТЕ, ЖИТОТО НА ФАРАОНИТЕ, ПОСЛЕДНАТА ХРАНА НА ХРИСТОС...както и да наречем еднозърнестия лимец, Еднозърнестият лимец (Triticum monococcum L.) е най-древ¬ния вид от групата на покритосеменните или несъщински пшени¬ци. В тази група са още двузърнестият лимец (Triticum dicoccum Schrank) и пшеницата спелта (Triticum spelta L.). При вършитба стъблото на тези пшеници се начупва, а зърното остава здраво обвито в няколко слоя плеви. За да бъде използвано за храна се налага допълнително олющване. На двата вида лимец българите казват още капладжа. В речниците и преводите от германските езици под общия знаменател на лимеца е подведена и пшеницата спелта. В други езици и при други народи, които също са използ¬вали хилядолетия еднозърнестия лимец, той е бил отграничаван по-ясно. За гърците например е „tiphe“, за турците „siyez“, за израилтяните – „sifon“, за руснаците – оркиш или полуполба. Французите и италианците не са се напъвали толкова, че да ува¬жат еднозърнестия лимец с отделно име, те просто го наричат малката спелта („Le petit épautre“ or „ Farro piccolo“)(1).

    16:11 22.01.2026

  • 9 Дядо

    0 0 Отговор
    17 000–16 000 години преди Христос... Едно младо чове¬чество (Крим, Кавказ, Балканския полуостров) тъкмо слиза от предпланините към големите реки и долини, които погле¬днати отдалеч и отвисоко обещават плодородие...
    Изгладнелите поселищата се придвижват бавно. През дългите нощи спират и все още рият в земята, за да се хранят, но по-често изправят гърбове. Отгоре се сипе звездна светли¬на, която по-рано сякаш не са забелязвали. Обглеждането на небето вече не е само занимание на шаманите...
    Млечния път е творение на боговете, но смисълът на не¬говата издълженост и протяжност през небесата е разгадан според нуждата – под него и по него трябва да се върви. Така се подхваща това преселение – от суровата планина към по-уютната равнина, от землянката към колибата, от студеното към топлото, от страха към сигурността, от улова към уро-жая... В детството си хората подражават на своите богове как¬то техните деца – на самите тях. Тъй всеки изразявал почитта си. Проблясък на мисълта е разчитането на посоките по Не¬бесната карта. И импулс за възправяне.

    16:12 22.01.2026