Светла Николова пред ФАКТИ: България може да изпадне в тотална хранителна зависимост ВИДЕО

Между 10 и 19 декември имаше безпрецедентна атака от ЕК за промени на действащи закони за храната, опазването на околната среда и биоразнообразието, правата на земеделски производители и отговорността на корпорациите. Само за две седмици те успяха да прокарат промени в съществуващи закони, като едно от тези споразумения е Меркосур. Това обясни в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова Светла Николова от сдружение Агролинк.
Тя добави, че другият закон, който се променя е Регламента за семената и ако той бъде приет ще има нарушения на правата на малките зърнопроизводители и те няма да могат да запазват собствените си семена.
В България конкретно ние внасяме 80% от семената и това би означавало тотална хранителна зависимост и невъзможност да запазим нашите си, традиционни сортове, обясни Николова.
Какво каза още Светла Николова вижте във ВИДЕОТО.
