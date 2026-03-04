Мирчев: Готвим се за потенциална военна заплаха! България и Румъния заедно да поискат консултации по чл. 4 на НАТО ВИДЕО

България и Румъния заедно да поискат консултации по чл. 4 на НАТО. Ситуацията в Близкия изток ескалира динамично и изисква адекватна реакция от страна на държавата. На този етап служебното правителство на Андрей Гюров действа според очакванията, като предстои Съветът за сигурност към Министерския съвет да представи ясен план за последващи действия. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на Народното събрание, цитиран от БТА.
Политическият лидер обърна специално внимание на военната активност в региона, като подчерта нуждата от повишена бдителност на институциите.
"България трябва да бъде подготвена за потенциална заплаха, щом са изстреляни балистични ракети към Турция, както заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов. Оттук нататък има потенциал и за още по-лошо развитие и ние трябва да сме готови за това", предупреди Ивайло Мирчев.
Относно евентуалното свикване на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), съпредседателят на "Да, България" уточни, че преценката и решението са изцяло в правомощията на президента Илияна Йотова.
Мирчев категорично отхвърли спекулациите около засиленото преминаване на чужда военна авиация през родното въздушно пространство. Той увери, че страната ни изпълнява своите съюзнически ангажименти, без да се превръща в пряк участник в конфликта.
"Проблемът с прелитането на съюзнически сили над България просто не съществува. Това са абсолютно рутинни занимания и постоянно прелитат такива самолети. Важното в случая е, че България не участва в тази война и не е плацдарм за атаки към Иран. Няма и да бъде такъв", категоричен бе Ивайло Мирчев.
