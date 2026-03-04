Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Мирчев: Готвим се за потенциална военна заплаха! България и Румъния заедно да поискат консултации по чл. 4 на НАТО ВИДЕО

Мирчев: Готвим се за потенциална военна заплаха! България и Румъния заедно да поискат консултации по чл. 4 на НАТО ВИДЕО

4 Март, 2026 15:45 1 740 75

  • ивайло мирчев-
  • българия-
  • румъния-
  • член4-
  • нато-
  • консултации-
  • иран-
  • ирански ракети

Ситуацията в Близкия изток ескалира динамично и изисква адекватна реакция от страна на държавата

Мирчев: Готвим се за потенциална военна заплаха! България и Румъния заедно да поискат консултации по чл. 4 на НАТО ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България и Румъния заедно да поискат консултации по чл. 4 на НАТО. Ситуацията в Близкия изток ескалира динамично и изисква адекватна реакция от страна на държавата. На този етап служебното правителство на Андрей Гюров действа според очакванията, като предстои Съветът за сигурност към Министерския съвет да представи ясен план за последващи действия. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на Народното събрание, цитиран от БТА.

Политическият лидер обърна специално внимание на военната активност в региона, като подчерта нуждата от повишена бдителност на институциите.

"България трябва да бъде подготвена за потенциална заплаха, щом са изстреляни балистични ракети към Турция, както заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов. Оттук нататък има потенциал и за още по-лошо развитие и ние трябва да сме готови за това", предупреди Ивайло Мирчев.

Относно евентуалното свикване на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), съпредседателят на "Да, България" уточни, че преценката и решението са изцяло в правомощията на президента Илияна Йотова.

Мирчев категорично отхвърли спекулациите около засиленото преминаване на чужда военна авиация през родното въздушно пространство. Той увери, че страната ни изпълнява своите съюзнически ангажименти, без да се превръща в пряк участник в конфликта.

"Проблемът с прелитането на съюзнически сили над България просто не съществува. Това са абсолютно рутинни занимания и постоянно прелитат такива самолети. Важното в случая е, че България не участва в тази война и не е плацдарм за атаки към Иран. Няма и да бъде такъв", категоричен бе Ивайло Мирчев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    48 10 Отговор
    Тези искаха да влезем във войната.

    15:46 04.03.2026

  • 2 И тоя изтрещя

    37 5 Отговор
    божеее!

    Коментиран от #6

    15:48 04.03.2026

  • 3 Рамбо

    42 6 Отговор
    Двама пидьофили!

    Коментиран от #10

    15:48 04.03.2026

  • 4 хаберих

    27 8 Отговор
    Готвите се да сготвите България в голям казан с барут.

    15:48 04.03.2026

  • 5 Сандо

    47 7 Отговор
    Тия кретени ни докараха до това положение,а сега търсят някакви членове!Те май само това си могат - да се членуват,тия умнокрасивипотроханци?

    15:48 04.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    26 6 Отговор

    До коментар #2 от "И тоя изтрещя":

    ДСБ излязоха с пост в социалните мрежи България да влезе активно във войната.

    15:49 04.03.2026

  • 7 Гого

    29 10 Отговор
    Обикновени прости тутки.... Няма нормален човек с минимум интелект, който да гласува за ППДБ, ГЕРБ, БСП, ДПС.

    15:49 04.03.2026

  • 8 Посмали Ман.го!

    21 4 Отговор
    Една ракета, не ракетИ.

    15:49 04.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мурка

    17 4 Отговор

    До коментар #3 от "Рамбо":

    единият не вдига самолета другия плаши зверовете умрели бишки са брадър гръмнати

    15:50 04.03.2026

  • 11 Тия жмурели

    27 5 Отговор
    Неразбраха ли че само си вредят предизборно
    Толко са неадекватни че накрая ще е цяло чудо ако минат 7%

    15:51 04.03.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    19 6 Отговор
    Нискочелия комунист се прави по-умен и от Ню-то...
    Дали ???

    15:51 04.03.2026

  • 13 Зеления

    28 6 Отговор
    Вместо да искат тяхното правителство веднага да анулира разрешението за разполагане на американски самолети, щели да активвират чл. 4 на НАТО.
    Вън и никога повече да не видите парламента продажници !!!

    15:52 04.03.2026

  • 14 Колю Гаубицата

    9 5 Отговор
    Чакам ви двамцата на МТЛБ-то. Първо минете през кауфланя и напълнете мешките с консерви, че скоро няма да се връщате, а армията нЕма пари, да ви рани!

    15:52 04.03.2026

  • 15 Директора👨‍✈️

    31 5 Отговор
    Моля ви се, приберете ги тия двамата. Ако си мислят, че така печелят симпатии и ще трупат вот за изборите, лъжат се много!!!

    15:53 04.03.2026

  • 16 Доктор

    19 4 Отговор
    Пълен дебил.

    15:54 04.03.2026

  • 17 Трол

    24 5 Отговор
    Г-н Мирчев изглежда напълно подготвен за фронта срещу Иран.

    Коментиран от #27

    15:54 04.03.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    22 8 Отговор
    Ква стана тя с партньорите ви бе? Ква стана тя с "тия цистерни не са опасни"!
    Давайте Перси! дръннете софийското и базата - ние ше ръкопляскаме!

    15:55 04.03.2026

  • 19 за мишоците и мартинките

    21 3 Отговор
    на някои ДБ-ли нещо им се поразтрепериха гащите и промениха речника

    15:56 04.03.2026

  • 20 А какво

    12 3 Отговор
    казват Ел Шиши и Ел Мечо?

    15:58 04.03.2026

  • 21 Дориана

    19 10 Отговор
    Сега ли се сетихте, като искахте България в НАТО , че я правите мишена? Борисов и всички , които искаха НАТО да носят последствията , че вкараха България във война във мирно време.

    15:58 04.03.2026

  • 22 ДъБили

    21 3 Отговор
    Лама Мирчев да се стяга за фронта да не философства!

    15:58 04.03.2026

  • 23 болт на пагона

    18 4 Отговор
    Глу..паци та нали вашата сглобка сложи този фосил начело на силово министерство.Господ ще ви съди първи ние ще ви доуправим.

    15:59 04.03.2026

  • 24 Анонимен

    24 4 Отговор
    Какво се правят на изненадани? Като си даваме въздушното пространство на САЩ да нападат друга държава, поздравителни картички и цветя ли да очакваме в замяна оттам?

    Решението го взеха сами, а последствията ги носи населението! Както винаги!

    16:00 04.03.2026

  • 25 Мирчо

    21 5 Отговор
    Вие американски подлоги ни докарахте до тук! Защо не заплашват Австрия например, защото има политика на неутралитет!

    16:00 04.03.2026

  • 26 Сталин

    22 5 Отговор
    Вие негодници се гответе за война ,а ние ще се готвим да посрещнем братушките на Дунава,и после народен съд

    16:00 04.03.2026

  • 27 Гечко

    17 4 Отговор

    До коментар #17 от "Трол":

    Тия първи ще избягат от кочината която сътвориха!

    16:05 04.03.2026

  • 28 ХА-ХА-ХА

    15 2 Отговор
    Тия двамата да обличат униформи и на фронта. Те всъщност били ли са войници.
    Или поне да се снимат на някоя хижа с малки деца.......

    16:09 04.03.2026

  • 29 ЕвроАтлантически безроден простак

    19 2 Отговор
    И как се готвите?
    Готвите се да излагате хората на смъртна опасност?
    В Испания изгониха американските военни и сега са спокойни, а ппдб си играят с човешкия живот.

    16:11 04.03.2026

  • 30 Гост

    12 2 Отговор
    Вие сте си подсигурили, най-малкото, бункерче, а много от вас и бягство в точния момент. Ама ние какво ще правим? Никой не ви държи сметка и вие си правите каквото поискате, ще ни вкарате във война и ще избягате, долни продажници

    16:11 04.03.2026

  • 31 ПЬОДАЛИТЕ

    9 2 Отговор
    Пак объркаха работата.

    16:12 04.03.2026

  • 32 социалист -анти капиталист

    15 2 Отговор
    Неможачи ! Нямам какво друго да кажа!

    16:12 04.03.2026

  • 33 Пропуск ...в мозъците

    9 2 Отговор
    Какво сте ревнали след като се радвали,че сте в НАТО.И как то ще защити БГ? С потупване?Това не е Русия.Сгрешхте.

    Коментиран от #39

    16:13 04.03.2026

  • 34 язовец

    8 1 Отговор
    Тия не отидоха в Украйна , но сега със сигурност ще заминат за Израел

    16:13 04.03.2026

  • 35 бай Бончо

    10 2 Отговор
    Като подарихте ракетите на Украйна , помослихте ли , че някога може да ни потрябват ? Ето , трябва ни ПВО , ама нямаме , защото го подарихте .Сега вземайте по една прашка и отивайте да пазите въздушното пространство на България , нали сте патриоти , вчера видяхме силни партиотични речи .

    16:15 04.03.2026

  • 36 Пейбак

    6 1 Отговор
    Дайте им на тия двамата какъвто чл. искат!

    16:18 04.03.2026

  • 37 Опс

    7 1 Отговор
    -Рисльовци.....да ползват памперси.....

    16:18 04.03.2026

  • 38 Все тая Мирчев!

    6 3 Отговор
    Но отново да го повторим ! ...
    НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ, НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... или пък оня нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" че да отнесе и той "комплиментите" яко. Не гласувайте
    за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !

    Коментиран от #41

    16:19 04.03.2026

  • 39 Кажи честно ... 🤣

    2 8 Отговор

    До коментар #33 от "Пропуск ...в мозъците":

    Руслямия на жужето Путлер кого защити в последните 5 години ? 🤣🤣🤣
    Даже и с потупване не защити никой от съюзниците си, а ми с голи декларации. 🤣🤣🤣

    16:19 04.03.2026

  • 40 Орешник.

    10 4 Отговор
    Белорусия направила правилен избор - създала союз с Русия и сега тя в безопасност.

    Коментиран от #74

    16:20 04.03.2026

  • 41 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    7 6 Отговор

    До коментар #38 от "Все тая Мирчев!":

    Ходи се шибaй бе пдpac !

    Коментиран от #50

    16:20 04.03.2026

  • 42 Дядовия

    11 1 Отговор
    Идете при Кокорчо той ще ви даде съответния Лама чл.

    16:21 04.03.2026

  • 43 Хмм

    12 2 Отговор
    нали нямаше никаква заплаха, ние имаме ли ПВО, което да сваля дронове или го харизахте на украйна

    16:22 04.03.2026

  • 44 маке

    10 1 Отговор
    Още не започнали и нафукаха гащите)))

    16:23 04.03.2026

  • 45 Оземпика с два пръста чело от село

    10 1 Отговор
    Подлоги евроамерски, какво сатана с ремонтите на шахтите и ученията с цистерните?

    16:25 04.03.2026

  • 46 СфМЛ

    9 1 Отговор
    ППДБ изнесоха най-много оръжия и военна техника за Украйна, заедно с БСП и ГЕРБ. И Иран ли те същите ще обявят за "бензиностанция с ракети " ?

    16:30 04.03.2026

  • 47 Проклятието на Лама Иво

    6 2 Отговор
    ПЕТРОХАНСКОТО ПРОКЛЯТИЕ ЗАПОЧНА ДА ТЕГНЕ НАД БЪЛГАРИЯ:
    Убиха петроханския лама и учениците им, които медитираха за да изградят ЗАЩИТЕН ЕНЕРГИЕН ЩИТ НАД БЪЛГАРИЯ и на секундата започнаха неприятностите за нас.
    Сега оня със запряния акъл, ще ни направи на друсан кебап...

    16:30 04.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Само тоя олигофрен явно

    4 1 Отговор
    Още не е разбрал че НЕ са изстреляни балистични ракети към Турция ....

    Коментиран от #63

    16:33 04.03.2026

  • 50 Ходи се шибaй ти бе пдpac !

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    То бива бива ама като вашета олигофрения чак не бива

    16:34 04.03.2026

  • 51 Румен

    3 3 Отговор
    А престанете бе. Кой ни Еб-/——-е назе за слива

    16:34 04.03.2026

  • 52 Избор

    6 1 Отговор
    Русия защищава не всеки симпатичен, а тези,които имат союз с нея на юридическа основа.

    16:34 04.03.2026

  • 53 ДА ГОТВЕТЕ СЕ ЗА

    6 3 Отговор
    Война. Защото сте НЕКАДЪРНИЦИ. ВАШИО ГОЛЕМ ДЕМОКРАТ ЗАПРЯНОВ ОС@@Р@@..МИРИЯТА. НАТЕГАЧИ И КРАДЛЬОВЦИ СТЕ.

    16:35 04.03.2026

  • 54 Чиба атлантически ибpик !

    8 1 Отговор
    Ходи абордаж на Росенец да правиш недоразумение жалко

    16:36 04.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Фридрих

    3 2 Отговор
    Оземпик , отивай на фронта в Донецк ..не се занимавай с неща от които нито нещо разбираш , нито си важен да даваш мнение ,нито някой ти го е искал

    16:38 04.03.2026

  • 57 Абе ква е тая

    6 1 Отговор
    Военна полиция по Витошка? Ква е тая сган? Кви ги дири в центъра на София

    16:38 04.03.2026

  • 58 Епа

    2 1 Отговор
    То много отдавна се готвите, не е от днес, вчера или онзи ден. Такава ви е политиката

    16:42 04.03.2026

  • 59 ?????

    7 1 Отговор
    А сега де?
    До вчера всичко беше ОК, днес вече се готвим за военна заплаха.
    Член еди кой си уж ще ни пази.
    Никой не ни бръсне за слива, а само за удобна територия с наведени и@рикчии.
    Те не могат да си опазят големите кинти в Дубай, Емиратите, Саудитска Арабия та нас ще ни мислят.
    Искайте си самолетите и ПВО-то дето ги дадахте на Зеленски.
    Как изненадващо се обърна тоягата.

    16:42 04.03.2026

  • 60 Баш майстора

    8 0 Отговор
    Тия герои на Доньо Донев ще ни въвлекат във война

    16:43 04.03.2026

  • 61 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 0 Отговор
    Надувай лодката да атакуваш персите бе левак

    16:45 04.03.2026

  • 62 Умен по цялата глава

    5 0 Отговор
    Тия двамцата непрокопсаници да седнат на член 4.

    16:47 04.03.2026

  • 63 Георги

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Само тоя олигофрен явно":

    само ти не си разбрал, че турците официално го потвърдиха и са говорили с Иран по тоя повод

    16:48 04.03.2026

  • 64 Проклятието ПЕТРОХАН

    2 1 Отговор
    Държава, която избива духовни водачи и учениците им, жъне бури и бедствия...

    Коментиран от #68

    16:49 04.03.2026

  • 65 Промяна

    3 1 Отговор
    ГНУСНИ ПО ГНУСНИ НАЙ ГНУСНИ ВЪН СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС

    16:51 04.03.2026

  • 66 Охо!

    2 0 Отговор
    Злото джудже тества НАТО чрез проксита. Оранжевият клоун изпълнява негов сценарий, не се съмнявайте...

    16:55 04.03.2026

  • 67 604

    2 0 Отговор
    Кикики...ко прат тия военни сомолети на гражданско летище...а бе мирче или гяуров не е от ваще...кирливи НЕМОЖАЧИ!

    Коментиран от #70

    16:56 04.03.2026

  • 68 Не думай!

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Проклятието ПЕТРОХАН":

    Откога обикновените секти станаха толкова важни за Вселената?

    16:57 04.03.2026

  • 69 ЧИЧО

    2 0 Отговор
    Недай си Боже да стане нещо, нашите политици продажни трябва да ги пратим на първа линия на фронта. Ако ги открием разбира се.

    16:59 04.03.2026

  • 70 1111

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "604":

    Това не са самолети, които носят оръжия. Какво значение има на кое летище стоят? Всички червени папагали побързахте да наречете страната си агресор, затова си вземете по един билет за Техеран, може и за Москва, и заминавайте!

    17:00 04.03.2026

  • 71 Делян

    3 0 Отговор
    Та викаш, Мирчев.."България не е плацдарм и никога няма да бъде такъв"! Вярвам ти! Самолетите на летище В. Левски и тези дето прелитат над България, са просто "хлюцинация на копейки"! Смешен си! Кажете като мъже, как стоят нещата! А, забравих, Вие не знаете какво е да се държиш като мъж!

    17:02 04.03.2026

  • 72 България е в НАТО

    2 1 Отговор
    и всякаква техника на САЩ И НАТО
    може да пребивава и преминава през България .Това са наши съюзници!

    17:06 04.03.2026

  • 73 Цъцъцъ

    1 0 Отговор
    Хайде сега памперса+ надка да тръгват на бой!
    До кога ще търпим подобни недоразумения, само война ни липсва

    17:07 04.03.2026

  • 74 Копейке,

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Орешник.":

    Първо научи български език и чак тогава се пробвай по българските форуми!
    Ние даваме ли ви акъл какво да правите с домашния си диктатор?

    17:11 04.03.2026

  • 75 Двама

    0 0 Отговор
    Идиоти мишоци

    17:12 04.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове